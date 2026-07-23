Skip to main content
Convierte una subconsulta en una tabla. La función implementa vistas (véase CREATE VIEW). La tabla resultante no almacena datos, sino únicamente la consulta SELECT especificada. Al leer desde la tabla, ClickHouse ejecuta la consulta y elimina del resultado todas las columnas innecesarias.

Sintaxis

Argumentos

  • subquery — consulta SELECT.

Valor devuelto

  • Una tabla.

Ejemplos

Tabla de entrada:
Query
Response
Puede utilizar la función view como parámetro de las funciones de tabla remote y cluster:
Query
Query
Última modificación el 23 de julio de 2026