SELECT especificada. Al leer desde la tabla, ClickHouse ejecuta la consulta y elimina del resultado todas las columnas innecesarias.
Sintaxis
view(subquery)
Argumentos
subquery— consulta
SELECT.
Valor devuelto
- Una tabla.
Tabla de entrada:
Ejemplos
┌─id─┬─name─────┬─days─┐
│ 1 │ January │ 31 │
│ 2 │ February │ 29 │
│ 3 │ March │ 31 │
│ 4 │ April │ 30 │
└────┴──────────┴──────┘
Query
SELECT * FROM view(SELECT name FROM months);
Puede utilizar la función
Response
┌─name─────┐
│ January │
│ February │
│ March │
│ April │
└──────────┘
view como parámetro de las funciones de tabla remote y cluster:
Query
SELECT * FROM remote(`127.0.0.1`, view(SELECT a, b, c FROM table_name));
Query
SELECT * FROM cluster(`cluster_name`, view(SELECT a, b, c FROM table_name));