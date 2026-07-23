Sintaxis
fuzzJSON({ named_collection [, option=value [,..]] | json_str[, random_seed] })
Argumentos
|Argument
|Descripción
named_collection
|Una NAMED COLLECTION.
option=value
|Parámetros opcionales de la colección con nombre y sus valores.
json_str (String)
|La cadena de origen que representa datos estructurados en formato JSON.
random_seed (UInt64)
|Semilla aleatoria manual para producir resultados estables.
reuse_output (boolean)
|Reutiliza la salida de un proceso de fuzzing como entrada para el siguiente fuzzer.
malform_output (boolean)
|Genera una cadena que no puede analizarse como un JSON object.
max_output_length (UInt64)
|Longitud máxima permitida de la cadena JSON generada o modificada.
probability (Float64)
|La probabilidad de aplicar fuzzing a un campo JSON (un par clave-valor). Debe estar dentro del intervalo [0, 1].
max_nesting_level (UInt64)
|La profundidad máxima permitida de las estructuras anidadas dentro de los datos JSON.
max_array_size (UInt64)
|El tamaño máximo permitido de un JSON array.
max_object_size (UInt64)
|El número máximo permitido de campos en un único nivel de un JSON object.
max_string_value_length (UInt64)
|La longitud máxima de un valor String.
min_key_length (UInt64)
|La longitud mínima de la key. Debe ser de al menos 1.
max_key_length (UInt64)
|La longitud máxima de la key. Debe ser mayor o igual que
min_key_length, si se especifica.
Un objeto de tabla con una única columna que contiene cadenas JSON alteradas.
Valor devuelto
Ejemplo de uso
CREATE NAMED COLLECTION json_fuzzer AS json_str='{}';
SELECT * FROM fuzzJSON(json_fuzzer) LIMIT 3;
{"52Xz2Zd4vKNcuP2":true}
{"UPbOhOQAdPKIg91":3405264103600403024}
{"X0QUWu8yT":[]}
SELECT * FROM fuzzJSON(json_fuzzer, json_str='{"name" : "value"}', random_seed=1234) LIMIT 3;
{"key":"value", "mxPG0h1R5":"L-YQLv@9hcZbOIGrAn10%GA"}
{"BRE3":true}
{"key":"value", "SWzJdEJZ04nrpSfy":[{"3Q23y":[]}]}
SELECT * FROM fuzzJSON(json_fuzzer, json_str='{"students" : ["Alice", "Bob"]}', reuse_output=true) LIMIT 3;
{"students":["Alice", "Bob"], "nwALnRMc4pyKD9Krv":[]}
{"students":["1rNY5ZNs0wU&82t_P", "Bob"], "wLNRGzwDiMKdw":[{}]}
{"xeEk":["1rNY5ZNs0wU&82t_P", "Bob"], "wLNRGzwDiMKdw":[{}, {}]}
SELECT * FROM fuzzJSON(json_fuzzer, json_str='{"students" : ["Alice", "Bob"]}', max_output_length=512) LIMIT 3;
{"students":["Alice", "Bob"], "BREhhXj5":true}
{"NyEsSWzJdeJZ04s":["Alice", 5737924650575683711, 5346334167565345826], "BjVO2X9L":true}
{"NyEsSWzJdeJZ04s":["Alice", 5737924650575683711, 5346334167565345826], "BjVO2X9L":true, "k1SXzbSIz":[{}]}
SELECT * FROM fuzzJSON('{"id":1}', 1234) LIMIT 3;
{"id":1, "mxPG0h1R5":"L-YQLv@9hcZbOIGrAn10%GA"}
{"BRjE":16137826149911306846}
{"XjKE":15076727133550123563}
SELECT * FROM fuzzJSON(json_nc, json_str='{"name" : "FuzzJSON"}', random_seed=1337, malform_output=true) LIMIT 3;
U"name":"FuzzJSON*"SpByjZKtr2VAyHCO"falseh
{"name"keFuzzJSON, "g6vVO7TCIk":jTt^
{"DBhz":YFuzzJSON5}