Sintaxis
timeSeriesSelector('db_name', 'time_series_table', 'instant_query', min_time, max_time)
timeSeriesSelector(db_name.time_series_table, 'instant_query', min_time, max_time)
timeSeriesSelector('time_series_table', 'instant_query', min_time, max_time)
Argumentos
db_name- El nombre de la base de datos donde se encuentra la tabla TimeSeries.
time_series_table- El nombre de una tabla TimeSeries.
instant_query- Un selector instantáneo escrito en sintaxis PromQL, sin los modificadores
@ni
offset.
- `min_time - Marca de tiempo de inicio, inclusiva.
- `max_time - Marca de tiempo de fin, inclusiva.
La función devuelve tres columnas:
Valor devuelto
id- Contiene los identificadores de las series temporales que coinciden con el selector especificado.
timestamp- Contiene marcas de tiempo.
value- Contiene valores.
Ejemplo
SELECT * FROM timeSeriesSelector(mytable, 'http_requests{job="prometheus"}', now() - INTERVAL 10 MINUTES, now())