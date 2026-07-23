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Lee series temporales de una tabla TimeSeries, filtradas por un selector y con marcas de tiempo dentro de un intervalo especificado. Esta función es similar a los selectores de rango, pero también se utiliza para implementar selectores instantáneos.

Sintaxis

Argumentos

  • db_name - El nombre de la base de datos donde se encuentra la tabla TimeSeries.
  • time_series_table - El nombre de una tabla TimeSeries.
  • instant_query - Un selector instantáneo escrito en sintaxis PromQL, sin los modificadores @ ni offset.
  • `min_time - Marca de tiempo de inicio, inclusiva.
  • `max_time - Marca de tiempo de fin, inclusiva.

Valor devuelto

La función devuelve tres columnas:
  • id - Contiene los identificadores de las series temporales que coinciden con el selector especificado.
  • timestamp - Contiene marcas de tiempo.
  • value - Contiene valores.
No hay un orden específico para los datos devueltos.

Ejemplo

Última modificación el 23 de julio de 2026