CREATE TABLE tab

(

id UInt64,

s String,

INDEX idx_s (s) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha)

)

ENGINE = MergeTree

ORDER BY id;

INSERT INTO tab SELECT number , concatWithSeparator( ' ' , 'apple' , 'banana' ) FROM numbers( 500 );

INSERT INTO tab SELECT 500 + number , concatWithSeparator( ' ' , 'cherry' , 'date' ) FROM numbers( 500 );