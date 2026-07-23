Sintaxis
mergeTreeTextIndex(database, table, index_name)
Argumentos
|Argumento
|Descripción
database
|El nombre de la base de datos de la que se leerá el índice de texto.
table
|El nombre de la tabla de la que se leerá el índice de texto.
index_name
|El nombre del índice de texto que se leerá.
Un objeto de tabla con tokens y los metadatos de la posting list.
Valor devuelto
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab
(
id UInt64,
s String,
INDEX idx_s (s) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO tab SELECT number, concatWithSeparator(' ', 'apple', 'banana') FROM numbers(500);
INSERT INTO tab SELECT 500 + number, concatWithSeparator(' ', 'cherry', 'date') FROM numbers(500);
SELECT * FROM mergeTreeTextIndex(currentDatabase(), tab, idx_s);
Response
┌─part_name─┬─token──┬─dictionary_compression─┬─cardinality─┬─num_posting_blocks─┬─has_embedded_postings─┬─has_raw_postings─┬─has_compressed_postings─┐
1. │ all_1_1_0 │ apple │ front_coded │ 500 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
2. │ all_1_1_0 │ banana │ front_coded │ 500 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
3. │ all_2_2_0 │ cherry │ front_coded │ 500 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
4. │ all_2_2_0 │ date │ front_coded │ 500 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
└───────────┴────────┴────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┘