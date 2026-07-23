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Representa el diccionario de un índice de texto en tablas MergeTree. Devuelve los tokens con los metadatos de su posting list. Puede usarse para introspección.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

Un objeto de tabla con tokens y los metadatos de la posting list.

Ejemplo de uso

Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026