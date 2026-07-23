Sintaxis
s3Cluster(cluster_name, url[, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key,[session_token]][, format][, structure][, compression_method][, headers][, extra_credentials])
s3Cluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
Argumentos
Los argumentos también se pueden pasar mediante colecciones con nombre. En este caso,
|Argumento
|Descripción
cluster_name
|Nombre de un clúster que se utiliza para crear un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales.
url
|Ruta a un archivo o a un conjunto de archivos. Admite los siguientes comodines en modo de solo lectura:
*,
**,
?,
{'abc','def'} y
{N..M}, donde
N,
M son números y
abc,
def son cadenas. Para más información, consulta Comodines en la ruta.
NOSIGN
|Si se proporciona esta palabra clave en lugar de las credenciales, las solicitudes no se firmarán.
access_key_id and
secret_access_key
|Claves que especifican las credenciales que se usarán con el endpoint indicado. Opcional.
session_token
|Token de sesión que se usará con las claves indicadas. Opcional si se pasan claves.
format
|El formato del archivo.
structure
|Estructura de la tabla. Formato:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression_method
|El parámetro es opcional. Valores admitidos:
none,
gzip o
gz,
brotli o
br,
xz o
LZMA,
zstd o
zst. De forma predeterminada, el método de compresión se detecta automáticamente según la extensión del archivo.
headers
|El parámetro es opcional. Permite pasar cabeceras en la solicitud a S3. Páselas en el formato
headers(key=value), por ejemplo,
headers('x-amz-request-payer' = 'requester'). Consulta aquí un ejemplo de uso.
extra_credentials
|Opcional.
roleARN puede pasarse mediante este parámetro. Consulta aquí un ejemplo.
url,
access_key_id,
secret_access_key,
format,
structure y
compression_method funcionan de la misma manera, y se admiten algunos parámetros adicionales:
|Argumento
|Descripción
filename
|Se añade a la URL si se especifica.
use_environment_credentials
|Habilitado de forma predeterminada; permite pasar parámetros adicionales mediante las variables de entorno
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI,
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI,
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN,
AWS_EC2_METADATA_DISABLED.
no_sign_request
|Deshabilitado de forma predeterminada.
expiration_window_seconds
|El valor predeterminado es 120.
Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.
Valor devuelto
Seleccione los datos de todos los archivos de las carpetas
Ejemplos
/root/data/clickhouse y
/root/data/database/ utilizando todos los nodos del clúster
cluster_simple:
Cuenta el número total de filas en todos los archivos del clúster
SELECT * FROM s3Cluster(
'cluster_simple',
'http://minio1:9001/root/data/{clickhouse,database}/*',
'minio',
'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd',
'CSV',
'name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))'
) ORDER BY (name, value, polygon);
cluster_simple:
Para entornos de producción, se recomienda usar colecciones con nombre. Aquí tienes un ejemplo:
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
access_key_id = 'minio',
secret_access_key = 'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd';
SELECT count(*) FROM s3Cluster(
'cluster_simple', creds, url='https://s3-object-url.csv',
format='CSV', structure='name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))'
)
Los usuarios pueden utilizar los mismos métodos documentados para la función s3 aquí.
Acceso a buckets privados y públicos
Para conocer más detalles sobre cómo optimizar el rendimiento de la función s3, consulta nuestra guía detallada.