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Esta es una extensión de la función de tabla s3. Permite procesar archivos de Amazon S3 y Google Cloud Storage Google Cloud Storage en paralelo con varios nodos de un clúster especificado. En el nodo iniciador, crea una conexión con todos los nodos del clúster, expande los asteriscos en la ruta de archivo de S3 y asigna dinámicamente cada archivo. En el nodo worker, consulta al iniciador cuál es la siguiente tarea que debe procesar y la procesa. Este proceso se repite hasta que se completan todas las tareas.

Sintaxis

Argumentos

Los argumentos también se pueden pasar mediante colecciones con nombre. En este caso, url, access_key_id, secret_access_key, format, structure y compression_method funcionan de la misma manera, y se admiten algunos parámetros adicionales:

Valor devuelto

Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.

Ejemplos

Seleccione los datos de todos los archivos de las carpetas /root/data/clickhouse y /root/data/database/ utilizando todos los nodos del clúster cluster_simple:
Cuenta el número total de filas en todos los archivos del clúster cluster_simple:
Si la lista de archivos contiene rangos numéricos con ceros a la izquierda, usa la construcción con llaves para cada dígito por separado o ?.
Para entornos de producción, se recomienda usar colecciones con nombre. Aquí tienes un ejemplo:

Acceso a buckets privados y públicos

Los usuarios pueden utilizar los mismos métodos documentados para la función s3 aquí.

Optimización del rendimiento

Para conocer más detalles sobre cómo optimizar el rendimiento de la función s3, consulta nuestra guía detallada.
Última modificación el 23 de julio de 2026