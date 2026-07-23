Sintaxis
mergeTreeIndex(database, table [, with_marks = true] [, with_minmax = true])
Argumentos
|Argumento
|Descripción
database
|El nombre de la base de datos de la que se leen el índice y las marcas.
table
|El nombre de la tabla de la que se leen el índice y las marcas.
with_marks
|Si se incluyen en el resultado las columnas con marcas.
with_minmax
|Si se incluye en el resultado el índice min-max.
Un objeto de tipo tabla con columnas con valores del índice primario y del índice min-max (si está habilitado) de la tabla de origen, columnas con valores de las marcas (si están habilitadas) para todos los archivos posibles en las partes de datos de la tabla de origen y columnas virtuales:
Valor devuelto
part_name- El nombre de la parte de datos.
mark_number- El número de la marca actual en la parte de datos.
rows_in_granule- El número de filas en el gránulo actual.
(NULL, NULL) cuando la columna no está presente en la parte de datos o cuando no se han escrito las marcas de uno de sus subflujos (p. ej., en partes compactas).
Ejemplo de uso
CREATE TABLE test_table
(
`id` UInt64,
`n` UInt64,
`arr` Array(UInt64)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 3, min_bytes_for_wide_part = 0, min_rows_for_wide_part = 8;
INSERT INTO test_table SELECT number, number, range(number % 5) FROM numbers(5);
INSERT INTO test_table SELECT number, number, range(number % 5) FROM numbers(10, 10);
SELECT * FROM mergeTreeIndex(currentDatabase(), test_table, with_marks = true);
┌─part_name─┬─mark_number─┬─rows_in_granule─┬─id─┬─id.mark─┬─n.mark──┬─arr.size0.mark─┬─arr.mark─┐
│ all_1_1_0 │ 0 │ 3 │ 0 │ (0,0) │ (42,0) │ (NULL,NULL) │ (84,0) │
│ all_1_1_0 │ 1 │ 2 │ 3 │ (133,0) │ (172,0) │ (NULL,NULL) │ (211,0) │
│ all_1_1_0 │ 2 │ 0 │ 4 │ (271,0) │ (271,0) │ (NULL,NULL) │ (271,0) │
└───────────┴─────────────┴─────────────────┴────┴─────────┴─────────┴────────────────┴──────────┘
┌─part_name─┬─mark_number─┬─rows_in_granule─┬─id─┬─id.mark─┬─n.mark─┬─arr.size0.mark─┬─arr.mark─┐
│ all_2_2_0 │ 0 │ 3 │ 10 │ (0,0) │ (0,0) │ (0,0) │ (0,0) │
│ all_2_2_0 │ 1 │ 3 │ 13 │ (0,24) │ (0,24) │ (0,24) │ (0,24) │
│ all_2_2_0 │ 2 │ 3 │ 16 │ (0,48) │ (0,48) │ (0,48) │ (0,80) │
│ all_2_2_0 │ 3 │ 1 │ 19 │ (0,72) │ (0,72) │ (0,72) │ (0,128) │
│ all_2_2_0 │ 4 │ 0 │ 19 │ (0,80) │ (0,80) │ (0,80) │ (0,160) │
└───────────┴─────────────┴─────────────────┴────┴─────────┴────────┴────────────────┴──────────┘
DESCRIBE mergeTreeIndex(currentDatabase(), test_table, with_marks = true) SETTINGS describe_compact_output = 1;
┌─name────────────┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ part_name │ String │
│ mark_number │ UInt64 │
│ rows_in_granule │ UInt64 │
│ id │ UInt64 │
│ id.mark │ Tuple(offset_in_compressed_file Nullable(UInt64), offset_in_decompressed_block Nullable(UInt64)) │
│ n.mark │ Tuple(offset_in_compressed_file Nullable(UInt64), offset_in_decompressed_block Nullable(UInt64)) │
│ arr.size0.mark │ Tuple(offset_in_compressed_file Nullable(UInt64), offset_in_decompressed_block Nullable(UInt64)) │
│ arr.mark │ Tuple(offset_in_compressed_file Nullable(UInt64), offset_in_decompressed_block Nullable(UInt64)) │
└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘