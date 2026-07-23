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Representa el contenido de los archivos de índice y de marca de las tablas MergeTree. Puede utilizarse para tareas de introspección.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

Un objeto de tipo tabla con columnas con valores del índice primario y del índice min-max (si está habilitado) de la tabla de origen, columnas con valores de las marcas (si están habilitadas) para todos los archivos posibles en las partes de datos de la tabla de origen y columnas virtuales:
  • part_name - El nombre de la parte de datos.
  • mark_number - El número de la marca actual en la parte de datos.
  • rows_in_granule - El número de filas en el gránulo actual.
La columna de marcas puede contener el valor (NULL, NULL) cuando la columna no está presente en la parte de datos o cuando no se han escrito las marcas de uno de sus subflujos (p. ej., en partes compactas).

Ejemplo de uso

Última modificación el 23 de julio de 2026