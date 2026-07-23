Representa el contenido de los archivos de índice y de marca de las tablas MergeTree. Puede utilizarse para tareas de introspección.

Representa el contenido de los archivos de índice y de marca de las tablas MergeTree. Puede utilizarse para tareas de introspección.

mergeTreeIndex( database , table [, with_marks = true] [, with_minmax = true])

Argumento Descripción database El nombre de la base de datos de la que se leen el índice y las marcas. table El nombre de la tabla de la que se leen el índice y las marcas. with_marks Si se incluyen en el resultado las columnas con marcas. with_minmax Si se incluye en el resultado el índice min-max.

​ Valor devuelto

Un objeto de tipo tabla con columnas con valores del índice primario y del índice min-max (si está habilitado) de la tabla de origen, columnas con valores de las marcas (si están habilitadas) para todos los archivos posibles en las partes de datos de la tabla de origen y columnas virtuales:

part_name - El nombre de la parte de datos.

- El nombre de la parte de datos. mark_number - El número de la marca actual en la parte de datos.

- El número de la marca actual en la parte de datos. rows_in_granule - El número de filas en el gránulo actual.

La columna de marcas puede contener el valor (NULL, NULL) cuando la columna no está presente en la parte de datos o cuando no se han escrito las marcas de uno de sus subflujos (p. ej., en partes compactas).

​ Ejemplo de uso

CREATE TABLE test_table ( `id` UInt64, `n` UInt64, `arr` Array (UInt64) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS index_granularity = 3 , min_bytes_for_wide_part = 0 , min_rows_for_wide_part = 8 ; INSERT INTO test_table SELECT number , number , range ( number % 5 ) FROM numbers( 5 ); INSERT INTO test_table SELECT number , number , range ( number % 5 ) FROM numbers( 10 , 10 );

SELECT * FROM mergeTreeIndex(currentDatabase(), test_table, with_marks = true);

┌─part_name─┬─mark_number─┬─rows_in_granule─┬─id─┬─id.mark─┬─n.mark──┬─arr.size0.mark─┬─arr.mark─┐ │ all_1_1_0 │ 0 │ 3 │ 0 │ (0,0) │ (42,0) │ (NULL,NULL) │ (84,0) │ │ all_1_1_0 │ 1 │ 2 │ 3 │ (133,0) │ (172,0) │ (NULL,NULL) │ (211,0) │ │ all_1_1_0 │ 2 │ 0 │ 4 │ (271,0) │ (271,0) │ (NULL,NULL) │ (271,0) │ └───────────┴─────────────┴─────────────────┴────┴─────────┴─────────┴────────────────┴──────────┘ ┌─part_name─┬─mark_number─┬─rows_in_granule─┬─id─┬─id.mark─┬─n.mark─┬─arr.size0.mark─┬─arr.mark─┐ │ all_2_2_0 │ 0 │ 3 │ 10 │ (0,0) │ (0,0) │ (0,0) │ (0,0) │ │ all_2_2_0 │ 1 │ 3 │ 13 │ (0,24) │ (0,24) │ (0,24) │ (0,24) │ │ all_2_2_0 │ 2 │ 3 │ 16 │ (0,48) │ (0,48) │ (0,48) │ (0,80) │ │ all_2_2_0 │ 3 │ 1 │ 19 │ (0,72) │ (0,72) │ (0,72) │ (0,128) │ │ all_2_2_0 │ 4 │ 0 │ 19 │ (0,80) │ (0,80) │ (0,80) │ (0,160) │ └───────────┴─────────────┴─────────────────┴────┴─────────┴────────┴────────────────┴──────────┘

DESCRIBE mergeTreeIndex(currentDatabase(), test_table, with_marks = true) SETTINGS describe_compact_output = 1 ;