Sintaxis
redis(host:port, key, structure[, db_index[, password[, pool_size]]])
Argumentos
|Argumento
|Descripción
host:port
|Dirección del servidor Redis; puede omitir el puerto y se usará el puerto predeterminado de Redis, 6379.
key
|cualquier nombre de columna de la lista de columnas.
structure
|El esquema de la tabla de ClickHouse que devuelve esta función.
db_index
|Índice de la base de datos de Redis, de 0 a 15; el valor predeterminado es 0.
password
|Contraseña del usuario; el valor predeterminado es una cadena vacía.
pool_size
|Tamaño máximo del pool de conexiones de Redis; el valor predeterminado es 16.
primary
|debe especificarse; solo admite una columna en la clave primaria. La clave primaria se serializará en binario como clave de Redis.
- las columnas distintas de la clave primaria se serializarán en binario como valor de Redis en el orden correspondiente.
- las consultas con filtros por igualdad de clave o
INse optimizarán como búsquedas de varias claves en Redis. Si las consultas no tienen filtro por clave, se realizará un escaneo completo de la tabla, que es una operación costosa.
redis por el momento.
Un objeto de tabla en el que la clave actúa como clave de Redis y las demás columnas se agrupan como valor de Redis.
Valor devuelto
Lectura desde Redis:
Ejemplo de uso
Insertar en Redis:
SELECT * FROM redis(
'redis1:6379',
'key',
'key String, v1 String, v2 UInt32'
)
INSERT INTO TABLE FUNCTION redis(
'redis1:6379',
'key',
'key String, v1 String, v2 UInt32') values ('1', '1', 1);