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Esta función de tabla permite integrar ClickHouse con Redis.

Sintaxis

Argumentos

  • las columnas distintas de la clave primaria se serializarán en binario como valor de Redis en el orden correspondiente.
  • las consultas con filtros por igualdad de clave o IN se optimizarán como búsquedas de varias claves en Redis. Si las consultas no tienen filtro por clave, se realizará un escaneo completo de la tabla, que es una operación costosa.
Las colecciones con nombre no son compatibles con la función de tabla redis por el momento.

Valor devuelto

Un objeto de tabla en el que la clave actúa como clave de Redis y las demás columnas se agrupan como valor de Redis.

Ejemplo de uso

Lectura desde Redis:
Insertar en Redis:
Última modificación el 23 de julio de 2026