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timeSeriesSamples(db_name.time_series_table) - Devuelve la tabla de muestras utilizada por la tabla db_name.time_series_table cuyo motor de tabla es TimeSeries:
La función también funciona si la tabla samples es una tabla interna:
Las siguientes consultas son equivalentes:
La función timeSeriesSamples tiene el alias timeSeriesData, que se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores.
Última modificación el 23 de julio de 2026