timeSeriesSamples(db_name.time_series_table) - Devuelve la tabla de muestras
utilizada por la tabla
db_name.time_series_table cuyo motor de tabla es TimeSeries:
La función también funciona si la tabla samples es una tabla interna:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries SAMPLES samples_table
Las siguientes consultas son equivalentes:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries SAMPLES INNER UUID '01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef'
SELECT * FROM timeSeriesSamples(db_name.time_series_table);
SELECT * FROM timeSeriesSamples('db_name.time_series_table');
SELECT * FROM timeSeriesSamples('db_name', 'time_series_table');
La función
timeSeriesSamples tiene el alias
timeSeriesData, que se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores.