Sintaxis
urlCluster(cluster_name, URL, format, structure)
Argumentos
|Argumento
|Descripción
cluster_name
|Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales.
URL
|Dirección del servidor HTTP o HTTPS que puede aceptar solicitudes
GET. Tipo: String.
format
|Formato de los datos. Tipo: String.
structure
|Estructura de la tabla en el formato
'UserID UInt64, Name String'. Determina los nombres y tipos de las columnas. Tipo: String.
Una tabla con el formato y la estructura especificados, y con datos de la
Valor devuelto
URL indicada.
Obtener las 3 primeras líneas de una tabla que contiene columnas de tipo
Ejemplos
String y UInt32 de un servidor HTTP que responde en formato CSV.
- Cree un servidor HTTP básico con las herramientas estándar de Python 3 e inícielo:
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler):
def do_GET(self):
self.send_response(200)
self.send_header('Content-type', 'text/csv')
self.end_headers()
self.wfile.write(bytes('Hello,1\nWorld,2\n', "utf-8"))
if __name__ == "__main__":
server_address = ('127.0.0.1', 12345)
HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()
SELECT * FROM urlCluster('cluster_simple','http://127.0.0.1:12345', CSV, 'column1 String, column2 UInt32')
Los patrones entre
Globs en la URL
{ } se usan para generar un conjunto de segmentos o para especificar direcciones de failover. Para ver los tipos de patrones admitidos y ejemplos, consulte la descripción de la función remote.
El carácter
| dentro de los patrones se usa para especificar direcciones de failover. Se recorren en el mismo orden en que aparecen en el patrón. El número de direcciones generadas está limitado por el ajuste glob_expansion_max_elements.