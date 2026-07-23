Permite procesar archivos desde una URL en paralelo desde varios nodos de un clúster especificado.

Permite procesar archivos desde una URL en paralelo desde varios nodos de un clúster especificado. En el iniciador, crea una conexión con todos los nodos del clúster, expande el asterisco en la ruta del archivo de la URL y distribuye dinámicamente cada archivo. En el nodo worker, le pregunta al iniciador cuál es la siguiente tarea que debe procesar y la procesa. Esto se repite hasta que se hayan completado todas las tareas.

urlCluster(cluster_name, URL , format, structure)

Argumento Descripción cluster_name Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales. URL Dirección del servidor HTTP o HTTPS que puede aceptar solicitudes GET . Tipo: String. format Formato de los datos. Tipo: String. structure Estructura de la tabla en el formato 'UserID UInt64, Name String' . Determina los nombres y tipos de las columnas. Tipo: String.

​ Valor devuelto

Una tabla con el formato y la estructura especificados, y con datos de la URL indicada.

String y Obtener las 3 primeras líneas de una tabla que contiene columnas de tipo UInt32 de un servidor HTTP que responde en formato CSV

Cree un servidor HTTP básico con las herramientas estándar de Python 3 e inícielo:

from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer class CSVHTTPServer ( BaseHTTPRequestHandler ): def do_GET ( self ): self .send_response( 200 ) self .send_header( 'Content-type' , 'text/csv' ) self .end_headers() self .wfile.write( bytes ( 'Hello,1

World,2

' , "utf-8" )) if __name__ == "__main__" : server_address = ( '127.0.0.1' , 12345 ) HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()

SELECT * FROM urlCluster( 'cluster_simple' , 'http://127.0.0.1:12345' , CSV, 'column1 String, column2 UInt32' )

​ Globs en la URL