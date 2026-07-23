Sintaxis
deltaLake es un alias de
deltaLakeS3, admitido por motivos de compatibilidad.
deltaLake(url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
deltaLakeS3(url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
deltaLakeAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
deltaLakeLocal(path, [,format])
Los argumentos de esta función de tabla son los mismos que los de las funciones de tabla
Argumentos
s3,
azureBlobStorage,
HDFS y
file, respectivamente.
El argumento
format se refiere al formato de los archivos de datos de la tabla Delta Lake.
Se puede usar un parámetro opcional
extra_credentials para pasar un
role_arn para el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Devuelve una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en la tabla Delta Lake especificada.
Valor devuelto
Ejemplos
Considere una tabla en S3 ubicada en
Lectura de datos
https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/delta_lake/hits/.
Para leer los datos de la tabla en ClickHouse, ejecute:
Query
SELECT
URL,
UserAgent
FROM deltaLake('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/delta_lake/hits/')
WHERE URL IS NOT NULL
LIMIT 2
Response
┌─URL───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─UserAgent─┐
│ http://auto.ria.ua/search/index.kz/jobinmoscow/detail/55089/hasimages │ 1 │
│ http://auto.ria.ua/search/index.kz/jobinmoscow.ru/gosushi │ 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
Considere una tabla en un almacenamiento S3 en
Inserción de datos
s3://ch-docs-s3-bucket/people_10k/.
Las escrituras de Delta Lake son una funcionalidad Beta deshabilitada de forma predeterminada. Habilítelas con lo siguiente (
allow_delta_lake_writes está disponible a partir de la versión 26.7; en versiones anteriores use
allow_experimental_delta_lake_writes):
Después, escribe:
Query
SET allow_delta_lake_writes=1
Query
INSERT INTO TABLE FUNCTION deltaLake('s3://ch-docs-s3-bucket/people_10k/', '<access_key>', '<secret>') VALUES (10001, 'John', 'Smith', 'Male', 30)
Puede confirmar que la inserción se realizó correctamente volviendo a consultar la tabla:
Response
Query id: 09069b47-89fa-4660-9e42-3d8b1dde9b17
Ok.
1 row in set. Elapsed: 3.426 sec.
Query
SELECT *
FROM deltaLake('s3://ch-docs-s3-bucket/people_10k/', '<access_key>', '<secret>')
WHERE (firstname = 'John') AND (lastname = 'Smith')
Response
Query id: 65032944-bed6-4d45-86b3-a71205a2b659
┌────id─┬─firstname─┬─lastname─┬─gender─┬─age─┐
1. │ 10001 │ John │ Smith │ Male │ 30 │
└───────┴───────────┴──────────┴────────┴─────┘
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL.
_time— Hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
_etag— El etag del archivo. Tipo:
LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es
NULL.