Esta es una extensión de la función de tabla deltaLake.

Esta es una extensión de la función de tabla deltaLake

Permite procesar en paralelo, desde muchos nodos de un clúster especificado, archivos de tablas de Delta Lake en Amazon S3. En el nodo iniciador, crea una conexión con todos los nodos del clúster y distribuye dinámicamente cada archivo. En el nodo worker, consulta al iniciador cuál es la siguiente tarea que debe procesar y la procesa. Esto se repite hasta que todas las tareas hayan finalizado.

deltaLakeCluster(cluster_name, url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials]) deltaLakeCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]]) deltaLakeS3Cluster(cluster_name, url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials]) deltaLakeS3Cluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]]) deltaLakeAzureCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method]) deltaLakeAzureCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])

deltaLakeS3Cluster es un alias de deltaLakeCluster ; ambos se usan para S3.

cluster_name — Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales.

— Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales. La descripción de todos los demás argumentos coincide con la de los argumentos de la función de tabla deltaLake equivalente.

Se puede usar el parámetro opcional extra_credentials para pasar un role_arn para el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.

​ Valor devuelto

Una tabla con la estructura especificada para leer datos del clúster desde la tabla Delta Lake especificada en S3.

​ Columnas virtuales