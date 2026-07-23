Sintaxis
deltaLakeCluster(cluster_name, url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
deltaLakeCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
deltaLakeS3Cluster(cluster_name, url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
deltaLakeS3Cluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
deltaLakeAzureCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
deltaLakeAzureCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
deltaLakeS3Cluster es un alias de
deltaLakeCluster; ambos se usan para S3.
Argumentos
cluster_name— Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales.
- La descripción de todos los demás argumentos coincide con la de los argumentos de la función de tabla deltaLake equivalente.
- Se puede usar el parámetro opcional
extra_credentialspara pasar un
role_arnpara el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Una tabla con la estructura especificada para leer datos del clúster desde la tabla Delta Lake especificada en S3.
Valor devuelto
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL.
_time— Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
_etag— El etag del archivo. Tipo:
LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es
NULL.