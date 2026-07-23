Permite leer y escribir datos expuestos mediante un servidor Apache Arrow Flight.

Permite leer y escribir datos expuestos mediante un servidor Apache Arrow Flight

Sintaxis

arrowFlight( 'host:port' , 'dataset_name' [, 'username', 'password'])

Argumentos

host:port — Dirección del servidor Arrow Flight. Si se omite el puerto, se usa el puerto predeterminado 8815 . String.

— Dirección del servidor Arrow Flight. Si se omite el puerto, se usa el puerto predeterminado . String. dataset_name — Nombre del conjunto de datos o descriptor disponible en el servidor Arrow Flight. String.

— Nombre del conjunto de datos o descriptor disponible en el servidor Arrow Flight. String. username — Nombre de usuario para la autenticación HTTP básica. String.

— Nombre de usuario para la autenticación HTTP básica. String. password — Contraseña para la autenticación HTTP básica. String.

Si no se especifican username y password , no se usa autenticación (esto solo funciona si el servidor Arrow Flight permite el acceso sin autenticación).

Valor devuelto

Un objeto de tabla que representa el conjunto de datos remoto. El esquema se infiere a partir del servidor Arrow Flight.

Configuración

arrow_flight_request_descriptor_type — Controla cómo se envía el nombre del conjunto de datos al servidor de Flight. Valores: path (predeterminado) o command . Consulta el motor de tabla ArrowFlight para obtener más detalles.

Ejemplos

Lectura desde un servidor Arrow Flight remoto:

Query SELECT * FROM arrowFlight( '127.0.0.1:9005' , 'sample_dataset' ) ORDER BY id;

Response ┌─id─┬─name────┬─value─┐ │ 1 │ foo │ 42.1 │ │ 2 │ bar │ 13.3 │ │ 3 │ baz │ 77.0 │ └────┴─────────┴───────┘

Inserción de datos en un servidor Arrow Flight remoto:

INSERT INTO FUNCTION arrowFlight( '127.0.0.1:9005' , 'sample_dataset' ) VALUES ( 4 , 'qux' , 99 . 9 );

Uso de una named collection:

SELECT * FROM arrowFlight(named_collection_name);

Véase también