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Permite leer y escribir datos expuestos mediante un servidor Apache Arrow Flight. Sintaxis
Argumentos
  • host:port — Dirección del servidor Arrow Flight. Si se omite el puerto, se usa el puerto predeterminado 8815. String.
  • dataset_name — Nombre del conjunto de datos o descriptor disponible en el servidor Arrow Flight. String.
  • username — Nombre de usuario para la autenticación HTTP básica. String.
  • password — Contraseña para la autenticación HTTP básica. String.
Si no se especifican username y password, no se usa autenticación (esto solo funciona si el servidor Arrow Flight permite el acceso sin autenticación). La función también admite named collections; consulta el motor de tabla ArrowFlight para ver la lista de parámetros compatibles. Valor devuelto Un objeto de tabla que representa el conjunto de datos remoto. El esquema se infiere a partir del servidor Arrow Flight. Configuración
  • arrow_flight_request_descriptor_type — Controla cómo se envía el nombre del conjunto de datos al servidor de Flight. Valores: path (predeterminado) o command. Consulta el motor de tabla ArrowFlight para obtener más detalles.
Ejemplos Lectura desde un servidor Arrow Flight remoto:
Query
Response
Inserción de datos en un servidor Arrow Flight remoto:
Uso de una named collection:
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026