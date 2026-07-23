Argumentos
arrowFlight('host:port', 'dataset_name' [, 'username', 'password'])
host:port— Dirección del servidor Arrow Flight. Si se omite el puerto, se usa el puerto predeterminado
8815. String.
dataset_name— Nombre del conjunto de datos o descriptor disponible en el servidor Arrow Flight. String.
username— Nombre de usuario para la autenticación HTTP básica. String.
password— Contraseña para la autenticación HTTP básica. String.
username y
password, no se usa autenticación (esto solo funciona si el servidor Arrow Flight permite el acceso sin autenticación).
La función también admite named collections; consulta el motor de tabla ArrowFlight para ver la lista de parámetros compatibles.
Valor devuelto
Un objeto de tabla que representa el conjunto de datos remoto. El esquema se infiere a partir del servidor Arrow Flight.
Configuración
arrow_flight_request_descriptor_type— Controla cómo se envía el nombre del conjunto de datos al servidor de Flight. Valores:
path(predeterminado) o
command. Consulta el motor de tabla ArrowFlight para obtener más detalles.
Query
SELECT * FROM arrowFlight('127.0.0.1:9005', 'sample_dataset') ORDER BY id;
Inserción de datos en un servidor Arrow Flight remoto:
Response
┌─id─┬─name────┬─value─┐
│ 1 │ foo │ 42.1 │
│ 2 │ bar │ 13.3 │
│ 3 │ baz │ 77.0 │
└────┴─────────┴───────┘
Uso de una named collection:
INSERT INTO FUNCTION arrowFlight('127.0.0.1:9005', 'sample_dataset') VALUES (4, 'qux', 99.9);
Véase también
SELECT * FROM arrowFlight(named_collection_name);