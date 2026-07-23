Skip to main content
Esta es una extensión de la función de tabla iceberg. Permite procesar archivos de Apache Iceberg en paralelo desde muchos nodos de un clúster especificado. En el iniciador, crea una conexión con todos los nodos del clúster y asigna dinámicamente cada archivo. En el nodo worker, consulta al iniciador cuál es la siguiente tarea que debe procesar y la procesa. Esto se repite hasta que se completan todas las tareas.

Sintaxis

Argumentos

  • cluster_name — Nombre de un clúster que se utiliza para crear un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales.
  • La descripción de todos los demás argumentos coincide con la de los argumentos de la función de tabla iceberg equivalente.
  • Se puede usar un parámetro opcional extra_credentials para pasar un role_arn para el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Valor devuelto Una tabla con la estructura especificada para leer datos del clúster en la tabla Iceberg especificada. Ejemplos

Columnas virtuales

  • _path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es NULL.
  • _time — Hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es NULL.
  • _etag — El etag del archivo. Tipo: LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es NULL.
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026