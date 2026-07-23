Sintaxis
icebergS3Cluster(cluster_name, url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method] [,extra_credentials])
icebergS3Cluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
icebergAzureCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
icebergAzureCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
icebergHDFSCluster(cluster_name, path_to_table, [,format] [,compression_method])
icebergHDFSCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
Argumentos
cluster_name— Nombre de un clúster que se utiliza para crear un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales.
- La descripción de todos los demás argumentos coincide con la de los argumentos de la función de tabla iceberg equivalente.
- Se puede usar un parámetro opcional
extra_credentialspara pasar un
role_arnpara el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.
SELECT * FROM icebergS3Cluster('cluster_simple', 'http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/test_table', 'test', 'test')
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL.
_time— Hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
_etag— El etag del archivo. Tipo:
LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es
NULL.