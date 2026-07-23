La función de tabla eval evalúa una expresión constante como una cadena de consulta y ejecuta la consulta SELECT resultante.

La función de tabla eval evalúa su argumento como una cadena de consulta y, a continuación, ejecuta esa cadena como una única consulta SELECT .

Esta función de tabla es Experimental y está deshabilitada de forma predeterminada. Habilítela con la configuración allow_experimental_eval_table_function :

SET allow_experimental_eval_table_function = 1 ;

También requiere el analizador ( enable_analyzer , activado de forma predeterminada).

eval(expression) eval( SELECT ...)

expression — Una expresión constante que devuelve una cadena de consulta. Se permiten parámetros de consulta y subconsultas escalares.

— Una expresión constante que devuelve una cadena de consulta. Se permiten parámetros de consulta y subconsultas escalares. SELECT ... — Una consulta SELECT que devuelve una cadena de consulta. Esta forma es azúcar sintáctico de una subconsulta escalar: eval(SELECT ...) es equivalente a eval((SELECT ...)) , por lo que la consulta debe devolver exactamente una fila y una columna.

El valor de la expresión debe tener uno de estos tipos:

String

Nullable(String)

LowCardinality(String)

LowCardinality(Nullable(String))

Si el valor es NULL , eval lanza una excepción.

​ Valor devuelto

Devuelve el resultado de la consulta SELECT generada en forma de tabla.

El esquema de salida se determina cuando se analiza la función de tabla eval , por lo que las consultas externas pueden hacer referencia a los nombres y tipos reales de las columnas de la consulta generada.

Evalúe una expresión constante:

SELECT * FROM eval( 'SEL' || 'ECT 1 AS x' );

Resultado:

┌─x─┐ │ 1 │ └───┘

Usa un parámetro de consulta:

SET param_q = 'SELECT 2 AS y' ; SELECT * FROM eval({q:String});

Resultado:

┌─y─┐ │ 2 │ └───┘

Evalúe una consulta SELECT de entrada que devuelva el texto de la consulta:

SELECT * FROM eval( SELECT 'SELECT 3 AS z' );

Resultado:

┌─z─┐ │ 3 │ └───┘

Usa el esquema generado en la consulta externa:

SELECT x + 1 FROM eval( 'SELECT 4 AS x' );

Resultado:

┌─plus(x, 1)─┐ │ 5 │ └────────────┘

eval funciona solo con el analizador de consultas ( enable_analyzer = 1 ).

funciona solo con el analizador de consultas ( ). La consulta generada debe ser una única consulta SELECT , sin opciones de salida como INTO OUTFILE o FORMAT . eval no ejecuta múltiples sentencias.

, sin opciones de salida como o . no ejecuta múltiples sentencias. La consulta generada debe ser autocontenida: se resuelve en su propio ámbito y no puede hacer referencia a alias de WITH ni a columnas de la consulta externa.

ni a columnas de la consulta externa. La consulta generada no puede volver a usar la función de tabla eval .

. eval no puede usarse como argumento de otra función de tabla, como remote('host', eval(...)) . Para ejecutar la consulta generada en un servidor remoto, envuélvela en view : remote('host', view(SELECT * FROM eval(...))) .

no puede usarse como argumento de otra función de tabla, como . Para ejecutar la consulta generada en un servidor remoto, envuélvela en : . El argumento se evalúa una vez durante el análisis de la consulta, no una vez por fila o bloque.

El registro de consultas de la consulta externa registra la consulta original que contiene eval ; la consulta SELECT generada no se registra como una consulta de usuario independiente.