[NOT] OVERRIDABLE, atributos XML
y/o la opción de configuración
allow_named_collection_override_by_default.
Almacenar colecciones con nombre en la base de datos del sistema
En el ejemplo anterior:
CREATE NAMED COLLECTION name AS
key_1 = 'value' OVERRIDABLE,
key_2 = 'value2' NOT OVERRIDABLE,
url = 'https://connection.url/'
key_1siempre puede sobrescribirse.
key_2nunca puede sobrescribirse.
urlpuede sobrescribirse o no, según el valor de
allow_named_collection_override_by_default.
Para gestionar colecciones con nombre con DDL, un usuario debe tener el privilegio
Permisos para crear colecciones con nombre con DDL
named_collection_control. Esto se puede asignar añadiendo un archivo a
/etc/clickhouse-server/users.d/. En el ejemplo, se otorgan al usuario
default los privilegios
access_management y
named_collection_control:
/etc/clickhouse-server/users.d/user_default.xml
<clickhouse>
<users>
<default>
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex replace=true>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
</default>
</users>
</clickhouse>
Las colecciones con nombre pueden almacenarse en el disco local o en ZooKeeper/Keeper. De forma predeterminada, se utiliza el almacenamiento local. También pueden almacenarse cifradas con los mismos algoritmos que se usan para el cifrado de disco, donde
Almacenamiento de colecciones con nombre
aes_128_ctr se utiliza de forma predeterminada.
Para configurar el almacenamiento de colecciones con nombre, debe especificar un
type. Puede ser
local o
keeper/
zookeeper. Para el almacenamiento cifrado,
puede usar
local_encrypted o
keeper_encrypted/
zookeeper_encrypted.
Para usar ZooKeeper/Keeper, también es necesario configurar un
path (la ruta en ZooKeeper/Keeper donde se almacenarán las colecciones con nombre) en la
sección
named_collections_storage del archivo de configuración. El siguiente ejemplo usa cifrado y ZooKeeper/Keeper:
De forma predeterminada, el parámetro de configuración opcional
<clickhouse>
<named_collections_storage>
<type>zookeeper_encrypted</type>
<key_hex>bebec0cabebec0cabebec0cabebec0ca</key_hex>
<algorithm>aes_128_ctr</algorithm>
<path>/named_collections_path/</path>
<update_timeout_ms>1000</update_timeout_ms>
</named_collections_storage>
</clickhouse>
update_timeout_ms es igual a
5000.
Guardar colecciones con nombre en archivos de configuración
En el ejemplo anterior:
/etc/clickhouse-server/config.d/named_collections.xml
<clickhouse>
<named_collections>
<name>
<key_1 overridable="true">value</key_1>
<key_2 overridable="false">value_2</key_2>
<url>https://connection.url/</url>
</name>
</named_collections>
</clickhouse>
key_1siempre puede sobrescribirse.
key_2nunca puede sobrescribirse.
urlpuede sobrescribirse o no, según el valor de
allow_named_collection_override_by_default.
Las colecciones con nombre creadas con consultas DDL pueden modificarse o eliminarse mediante DDL. Las colecciones con nombre creadas con archivos XML pueden gestionarse editando o eliminando el archivo XML correspondiente.
Modificar colecciones con nombre
Cambie o añada las claves
Modificar una colección con nombre DDL
key1 y
key3 de la colección
collection2
(esto no cambiará el valor de la marca
overridable para esas claves):
Cambie o añada la clave
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4, key3='value3'
key1 y permita sobrescribirla siempre:
Elimine la clave
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4 OVERRIDABLE
key2 de la colección
collection2:
Cambie o añada la clave
ALTER NAMED COLLECTION collection2 DELETE key2
key1 y elimine la clave
key3 de la colección
collection2:
Para forzar que una clave use la configuración predeterminada del indicador
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4, DELETE key3
overridable, debes
eliminar y volver a añadir la clave.
ALTER NAMED COLLECTION collection2 DELETE key1;
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4;
Elimine la colección con nombre de DDL
collection2:
DROP NAMED COLLECTION collection2
Consulte la descripción de los parámetros en la función de tabla S3.
Colecciones con nombre para acceder a S3
CREATE NAMED COLLECTION s3_mydata AS
access_key_id = 'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
secret_access_key = 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY',
format = 'CSV',
url = 'https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/'
<clickhouse>
<named_collections>
<s3_mydata>
<access_key_id>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</access_key_id>
<secret_access_key>wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY</secret_access_key>
<format>CSV</format>
<url>https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/</url>
</s3_mydata>
</named_collections>
</clickhouse>
Ambos ejemplos siguientes usan la misma colección con nombre
Ejemplos de colecciones con nombre de la función s3() y la tabla S3
s3_mydata:
Función s3()
INSERT INTO FUNCTION s3(s3_mydata, filename = 'test_file.tsv.gz',
format = 'TSV', structure = 'number UInt64', compression_method = 'gzip')
SELECT * FROM numbers(10000);
Tabla de S3
CREATE TABLE s3_engine_table (number Int64)
ENGINE=S3(s3_mydata, url='https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/test_file.tsv.gz', format = 'TSV')
SETTINGS input_format_with_names_use_header = 0;
SELECT * FROM s3_engine_table LIMIT 3;
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
└────────┘
Para consultar la descripción de los parámetros, vea mysql.
Colecciones con nombre para acceder a una base de datos MySQL
CREATE NAMED COLLECTION mymysql AS
user = 'myuser',
password = 'mypass',
host = '127.0.0.1',
port = 3306,
database = 'test',
connection_pool_size = 8,
replace_query = 1
<clickhouse>
<named_collections>
<mymysql>
<user>myuser</user>
<password>mypass</password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>3306</port>
<database>test</database>
<connection_pool_size>8</connection_pool_size>
<replace_query>1</replace_query>
</mymysql>
</named_collections>
</clickhouse>
Los cuatro ejemplos siguientes usan la misma colección con nombre
Ejemplos de colecciones con nombre para la función mysql(), la tabla MySQL, la base de datos MySQL y el Diccionario
mymysql:
función mysql()
SELECT count() FROM mysql(mymysql, table = 'test');
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
La colección con nombre no especifica el parámetro
table, por lo que este se indica en la llamada a la función como
table = 'test'.
Tabla de MySQL
CREATE TABLE mytable(A Int64) ENGINE = MySQL(mymysql, table = 'test', connection_pool_size=3, replace_query=0);
SELECT count() FROM mytable;
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
El DDL anula la configuración connection_pool_size de la colección con nombre.
Base de datos MySQL
CREATE DATABASE mydatabase ENGINE = MySQL(mymysql);
SHOW TABLES FROM mydatabase;
┌─name───┐
│ source │
│ test │
└────────┘
Diccionario de MySQL
CREATE DICTIONARY dict (A Int64, B String)
PRIMARY KEY A
SOURCE(MYSQL(NAME mymysql TABLE 'source'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'B', 2);
┌─dictGet('dict', 'B', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
La descripción de los parámetros puede consultarse en postgresql. Además, existen alias:
Colecciones con nombre para acceder a la base de datos PostgreSQL
usernamepara
user
dbpara
database.
postgresql_connection_pool_size y los demás ajustes
postgresql_*) también puede almacenarse en la colección o pasarse como sobrescrituras
key = value. Se aplican al motor de tabla
PostgreSQL, a la función de tabla
postgresql y al motor de base de datos
PostgreSQL; una cláusula
SETTINGS explícita en una tabla tiene prioridad sobre los valores de la colección.
El parámetro
addresses_expr se usa en una colección en lugar de
host:port. Este parámetro es opcional, ya que hay otros parámetros opcionales:
host,
hostname,
port. El siguiente pseudocódigo explica la prioridad:
Ejemplo de creación:
CASE
WHEN collection['addresses_expr'] != '' THEN collection['addresses_expr']
WHEN collection['host'] != '' THEN collection['host'] || ':' || if(collection['port'] != '', collection['port'], '5432')
WHEN collection['hostname'] != '' THEN collection['hostname'] || ':' || if(collection['port'] != '', collection['port'], '5432')
END
Ejemplo de configuración:
CREATE NAMED COLLECTION mypg AS
user = 'pguser',
password = 'jw8s0F4',
host = '127.0.0.1',
port = 5432,
database = 'test',
schema = 'test_schema'
<clickhouse>
<named_collections>
<mypg>
<user>pguser</user>
<password>jw8s0F4</password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>5432</port>
<database>test</database>
<schema>test_schema</schema>
</mypg>
</named_collections>
</clickhouse>
Ejemplo de uso de colecciones con nombre con la función postgresql
SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test');
┌─a─┬─b───┐
│ 2 │ two │
│ 1 │ one │
└───┴─────┘
SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test', schema = 'public');
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
Ejemplo de uso de colecciones con nombre en una base de datos con motor PostgreSQL
CREATE TABLE mypgtable (a Int64) ENGINE = PostgreSQL(mypg, table = 'test', schema = 'public');
SELECT * FROM mypgtable;
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
PostgreSQL copia los datos de la colección con nombre al crear la tabla. Los cambios en la colección no afectan a las tablas existentes.
Ejemplo de uso de colecciones con nombre con una base de datos con motor PostgreSQL
CREATE DATABASE mydatabase ENGINE = PostgreSQL(mypg);
SHOW TABLES FROM mydatabase
┌─name─┐
│ test │
└──────┘
Ejemplo de uso de colecciones con nombre en un diccionario con fuente POSTGRESQL
CREATE DICTIONARY dict (a Int64, b String)
PRIMARY KEY a
SOURCE(POSTGRESQL(NAME mypg TABLE test))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'b', 2);
┌─dictGet('dict', 'b', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
Consulte la descripción de los parámetros en remote. Ejemplo de configuración:
Colecciones con nombre para acceder a una base de datos remota de ClickHouse
CREATE NAMED COLLECTION remote1 AS
host = 'remote_host',
port = 9000,
database = 'system',
user = 'foo',
password = 'secret',
secure = 1
<clickhouse>
<named_collections>
<remote1>
<host>remote_host</host>
<port>9000</port>
<database>system</database>
<user>foo</user>
<password>secret</password>
<secure>1</secure>
</remote1>
</named_collections>
</clickhouse>
secure no es necesario para la conexión con
remoteSecure, pero puede usarse para diccionarios.
Ejemplo de uso de colecciones con nombre con las funciones
remote/
remoteSecure
SELECT * FROM remote(remote1, table = one);
┌─dummy─┐
│ 0 │
└───────┘
SELECT * FROM remote(remote1, database = merge(system, '^one'));
┌─dummy─┐
│ 0 │
└───────┘
INSERT INTO FUNCTION remote(remote1, database = default, table = test) VALUES (1,'a');
SELECT * FROM remote(remote1, database = default, table = test);
┌─a─┬─b─┐
│ 1 │ a │
└───┴───┘
Ejemplo de uso de colecciones con nombre en un diccionario con origen en ClickHouse
CREATE DICTIONARY dict(a Int64, b String)
PRIMARY KEY a
SOURCE(CLICKHOUSE(NAME remote1 TABLE test DB default))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'b', 1);
┌─dictGet('dict', 'b', 1)─┐
│ a │
└─────────────────────────┘
La descripción de los parámetros se encuentra en Kafka.
Colecciones con nombre para acceder a Kafka
CREATE NAMED COLLECTION my_kafka_cluster AS
kafka_broker_list = 'localhost:9092',
kafka_topic_list = 'kafka_topic',
kafka_group_name = 'consumer_group',
kafka_format = 'JSONEachRow',
kafka_max_block_size = '1048576';
<clickhouse>
<named_collections>
<my_kafka_cluster>
<kafka_broker_list>localhost:9092</kafka_broker_list>
<kafka_topic_list>kafka_topic</kafka_topic_list>
<kafka_group_name>consumer_group</kafka_group_name>
<kafka_format>JSONEachRow</kafka_format>
<kafka_max_block_size>1048576</kafka_max_block_size>
</my_kafka_cluster>
</named_collections>
</clickhouse>
Los dos ejemplos siguientes usan la misma colección con nombre
Ejemplo de uso de colecciones con nombre con una tabla de Kafka
my_kafka_cluster:
CREATE TABLE queue
(
timestamp UInt64,
level String,
message String
)
ENGINE = Kafka(my_kafka_cluster)
CREATE TABLE queue
(
timestamp UInt64,
level String,
message String
)
ENGINE = Kafka(my_kafka_cluster)
SETTINGS kafka_num_consumers = 4,
kafka_thread_per_consumer = 1;
Para ver la descripción de los parámetros, consulte Copias de seguridad y restauración.
Colecciones con nombre para copias de seguridad
BACKUP TABLE default.test to S3(named_collection_s3_backups, 'directory')
<clickhouse>
<named_collections>
<named_collection_s3_backups>
<url>https://my-s3-bucket.s3.amazonaws.com/backup-S3/</url>
<access_key_id>ABC123</access_key_id>
<secret_access_key>Abc+123</secret_access_key>
</named_collection_s3_backups>
</named_collections>
</clickhouse>
Para obtener la descripción de los parámetros, consulte mongodb.
Colecciones con nombre para acceder a la tabla y al diccionario de MongoDB
CREATE NAMED COLLECTION mymongo AS
user = '',
password = '',
host = '127.0.0.1',
port = 27017,
database = 'test',
collection = 'my_collection',
options = 'connectTimeoutMS=10000'
<clickhouse>
<named_collections>
<mymongo>
<user></user>
<password></password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>27017</port>
<database>test</database>
<collection>my_collection</collection>
<options>connectTimeoutMS=10000</options>
</mymongo>
</named_collections>
</clickhouse>
Tabla de MongoDB
CREATE TABLE mytable(log_type VARCHAR, host VARCHAR, command VARCHAR) ENGINE = MongoDB(mymongo, options='connectTimeoutMS=10000&compressors=zstd')
SELECT count() FROM mytable;
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
El DDL anula la configuración de opciones de la colección con nombre.
Diccionario de MongoDB
CREATE DICTIONARY dict
(
`a` Int64,
`b` String
)
PRIMARY KEY a
SOURCE(MONGODB(NAME mymongo COLLECTION my_dict))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED())
SELECT dictGet('dict', 'b', 2);
┌─dictGet('dict', 'b', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
La colección con nombre especifica
my_collection como nombre de la colección. En la llamada a la función, este valor se sustituye por
collection = 'my_dict' para seleccionar otra colección.