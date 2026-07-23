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El motor de tabla ArrowFlight permite a ClickHouse leer de y escribir en conjuntos de datos remotos mediante el protocolo Apache Arrow Flight. Esta integración permite a ClickHouse interactuar con servidores externos compatibles con Flight en formato Arrow columnar y con alto rendimiento.

Crear una tabla

Parámetros del motor
  • host:port — Dirección del servidor remoto de Arrow Flight. Si se omite el puerto, se usa el puerto predeterminado 8815. String.
  • dataset_name — Identificador del conjunto de datos en el servidor de Flight (se usa como descriptor PATH o en una consulta SELECT *, según la configuración arrow_flight_request_descriptor_type). String.
  • username — Nombre de usuario que se usará con autenticación básica de estilo HTTP. String.
  • password — Contraseña que se usará con autenticación básica de estilo HTTP. String.
Si se omiten username y password, significa que no se usa autenticación (eso solo funcionará si el servidor de Arrow Flight permite el acceso sin autenticación). La lista de columnas es opcional: si se omite, el esquema se infiere desde el servidor remoto de Arrow Flight mediante GetSchema.

Colecciones con nombre

El motor admite colecciones con nombre para almacenar parámetros de conexión:
Parámetros de la colección con nombre:

Configuración

  • arrow_flight_request_descriptor_type — Controla cómo se envía el nombre del conjunto de datos al servidor de Flight. Valores posibles: path (predeterminado; se envía como un descriptor PATH) o command (se envía como un descriptor CMD con SELECT * FROM <dataset>). Usa command para servidores de Flight que esperan comandos SQL (por ejemplo, Dremio).

Ejemplo de uso

Lectura de datos desde un servidor remoto de Arrow Flight:
Inserción de datos en un servidor remoto de Arrow Flight:

Notas

  • Si se especifican columnas en la sentencia CREATE TABLE, deben coincidir con el esquema devuelto por el servidor de Flight.
  • Si se omiten las columnas, el esquema se infiere automáticamente del servidor remoto.
  • Se admiten tanto la lectura (SELECT) como la escritura (INSERT).
  • La configuración arrow_flight_request_descriptor_type controla si el nombre del conjunto de datos se envía como un descriptor PATH o como un descriptor CMD que encapsula una consulta SELECT *.

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026