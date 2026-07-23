Crear una tabla
Parámetros del motor
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name (name1 [type1], name2 [type2], ...)
ENGINE = ArrowFlight('host:port', 'dataset_name' [, 'username', 'password']);
host:port— Dirección del servidor remoto de Arrow Flight. Si se omite el puerto, se usa el puerto predeterminado
8815. String.
dataset_name— Identificador del conjunto de datos en el servidor de Flight (se usa como descriptor PATH o en una consulta
SELECT *, según la configuración
arrow_flight_request_descriptor_type). String.
username— Nombre de usuario que se usará con autenticación básica de estilo HTTP. String.
password— Contraseña que se usará con autenticación básica de estilo HTTP. String.
username y
password, significa que no se usa autenticación (eso solo funcionará si el servidor de Arrow Flight permite el acceso sin autenticación).
La lista de columnas es opcional: si se omite, el esquema se infiere desde el servidor remoto de Arrow Flight mediante
GetSchema.
El motor admite colecciones con nombre para almacenar parámetros de conexión:
Colecciones con nombre
Parámetros de la colección con nombre:
CREATE TABLE remote_flight_data
ENGINE = ArrowFlight(named_collection_name);
|Parámetro
|Obligatorio
|Predeterminado
|Descripción
host or
hostname
|No
""
|Nombre de host del servidor.
port
|Sí
|—
|Puerto del servidor.
dataset
|No
""
|Nombre del conjunto de datos o descriptor.
use_basic_authentication
|No
true
|Habilita la autenticación básica.
user or
username
|Si la autenticación está habilitada
|—
|Nombre de usuario para la autenticación.
password
|No
""
|Contraseña para la autenticación.
enable_ssl
|No
false
|Habilita el cifrado TLS.
ssl_ca
|No
""
|Ruta al archivo del certificado de la CA para la verificación TLS.
ssl_override_hostname
|No
""
|Sobrescribe el nombre de host que se comprueba durante la verificación TLS.
Configuración
arrow_flight_request_descriptor_type— Controla cómo se envía el nombre del conjunto de datos al servidor de Flight. Valores posibles:
path(predeterminado; se envía como un descriptor PATH) o
command(se envía como un descriptor CMD con
SELECT * FROM <dataset>). Usa
commandpara servidores de Flight que esperan comandos SQL (por ejemplo, Dremio).
Lectura de datos desde un servidor remoto de Arrow Flight:
Ejemplo de uso
CREATE TABLE remote_flight_data
(
id UInt32,
name String,
value Float64
) ENGINE = ArrowFlight('127.0.0.1:9005', 'sample_dataset');
SELECT * FROM remote_flight_data ORDER BY id;
Inserción de datos en un servidor remoto de Arrow Flight:
┌─id─┬─name────┬─value─┐
│ 1 │ foo │ 42.1 │
│ 2 │ bar │ 13.3 │
│ 3 │ baz │ 77.0 │
└────┴─────────┴───────┘
INSERT INTO remote_flight_data VALUES (4, 'qux', 99.9);
Notas
- Si se especifican columnas en la sentencia
CREATE TABLE, deben coincidir con el esquema devuelto por el servidor de Flight.
- Si se omiten las columnas, el esquema se infiere automáticamente del servidor remoto.
- Se admiten tanto la lectura (
SELECT) como la escritura (
INSERT).
- La configuración
arrow_flight_request_descriptor_typecontrola si el nombre del conjunto de datos se envía como un descriptor PATH o como un descriptor CMD que encapsula una consulta
SELECT *.