El motor permite consultar e insertar en conjuntos de datos remotos mediante Apache Arrow Flight.

El motor de tabla ArrowFlight permite a ClickHouse leer de y escribir en conjuntos de datos remotos mediante el protocolo Apache Arrow Flight . Esta integración permite a ClickHouse interactuar con servidores externos compatibles con Flight en formato Arrow columnar y con alto rendimiento.

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name (name1 [type1], name2 [type2], ...) ENGINE = ArrowFlight( 'host:port' , 'dataset_name' [, 'username', 'password']);

Parámetros del motor

host:port — Dirección del servidor remoto de Arrow Flight. Si se omite el puerto, se usa el puerto predeterminado 8815 . String.

— Dirección del servidor remoto de Arrow Flight. Si se omite el puerto, se usa el puerto predeterminado . String. dataset_name — Identificador del conjunto de datos en el servidor de Flight (se usa como descriptor PATH o en una consulta SELECT * , según la configuración arrow_flight_request_descriptor_type ). String.

— Identificador del conjunto de datos en el servidor de Flight (se usa como descriptor PATH o en una consulta , según la configuración ). String. username — Nombre de usuario que se usará con autenticación básica de estilo HTTP. String.

— Nombre de usuario que se usará con autenticación básica de estilo HTTP. String. password — Contraseña que se usará con autenticación básica de estilo HTTP. String.

Si se omiten username y password , significa que no se usa autenticación (eso solo funcionará si el servidor de Arrow Flight permite el acceso sin autenticación).

La lista de columnas es opcional: si se omite, el esquema se infiere desde el servidor remoto de Arrow Flight mediante GetSchema .

​ Colecciones con nombre

El motor admite colecciones con nombre para almacenar parámetros de conexión:

CREATE TABLE remote_flight_data ENGINE = ArrowFlight(named_collection_name);

Parámetros de la colección con nombre:

Parámetro Obligatorio Predeterminado Descripción host or hostname No "" Nombre de host del servidor. port Sí — Puerto del servidor. dataset No "" Nombre del conjunto de datos o descriptor. use_basic_authentication No true Habilita la autenticación básica. user or username Si la autenticación está habilitada — Nombre de usuario para la autenticación. password No "" Contraseña para la autenticación. enable_ssl No false Habilita el cifrado TLS. ssl_ca No "" Ruta al archivo del certificado de la CA para la verificación TLS. ssl_override_hostname No "" Sobrescribe el nombre de host que se comprueba durante la verificación TLS.

arrow_flight_request_descriptor_type — Controla cómo se envía el nombre del conjunto de datos al servidor de Flight. Valores posibles: path (predeterminado; se envía como un descriptor PATH) o command (se envía como un descriptor CMD con SELECT * FROM <dataset> ). Usa command para servidores de Flight que esperan comandos SQL (por ejemplo, Dremio).

​ Ejemplo de uso

Lectura de datos desde un servidor remoto de Arrow Flight:

CREATE TABLE remote_flight_data ( id UInt32, name String, value Float64 ) ENGINE = ArrowFlight( '127.0.0.1:9005' , 'sample_dataset' ); SELECT * FROM remote_flight_data ORDER BY id;

┌─id─┬─name────┬─value─┐ │ 1 │ foo │ 42.1 │ │ 2 │ bar │ 13.3 │ │ 3 │ baz │ 77.0 │ └────┴─────────┴───────┘

Inserción de datos en un servidor remoto de Arrow Flight:

INSERT INTO remote_flight_data VALUES ( 4 , 'qux' , 99 . 9 );

Si se especifican columnas en la sentencia CREATE TABLE , deben coincidir con el esquema devuelto por el servidor de Flight.

, deben coincidir con el esquema devuelto por el servidor de Flight. Si se omiten las columnas, el esquema se infiere automáticamente del servidor remoto.

Se admiten tanto la lectura ( SELECT ) como la escritura ( INSERT ).

) como la escritura ( ). La configuración arrow_flight_request_descriptor_type controla si el nombre del conjunto de datos se envía como un descriptor PATH o como un descriptor CMD que encapsula una consulta SELECT * .