ClickHouse admite el protocolo Apache Arrow Flight: un framework de RPC de alto rendimiento para el transporte eficiente de datos en formato columnar mediante Arrow IPC sobre gRPC. La implementación incluye compatibilidad con Arrow Flight SQL, lo que permite a las herramientas de BI y a las aplicaciones que usan el protocolo Flight SQL consultar ClickHouse directamente. Capacidades clave:
Descripción general
- Ejecutar consultas SQL y recuperar resultados en formato Apache Arrow.
- Insertar datos en tablas con el formato Arrow.
- Consultar metadatos (catálogos, esquemas, tablas y claves primarias) mediante comandos de Flight SQL.
- Crear, vincular, ejecutar y cerrar sentencias preparadas en el servidor mediante Flight SQL.
- Administrar sesiones y ajustes mediante acciones de Flight SQL.
- Cifrado TLS y autenticación mediante nombre de usuario y contraseña.
- Recuperación incremental de resultados mediante
PollFlightInfo.
- Cancelación de consultas mediante
CancelFlightInfo.
Para habilitar el servidor Arrow Flight, añada el ajuste
Habilitar el servidor Arrow Flight
arrowflight_port a la configuración del servidor de ClickHouse:
Al iniciarse, un mensaje en el registro confirma que la interfaz está activa:
<clickhouse>
<arrowflight_port>9090</arrowflight_port>
</clickhouse>
{} <Information> Application: Arrow Flight compatibility protocol: 0.0.0.0:9090
Para habilitar TLS en la interfaz Arrow Flight, configure los siguientes ajustes:
Configuración de TLS
Cuando TLS está habilitado, los clientes deben conectarse con el esquema
<clickhouse>
<arrowflight_port>9090</arrowflight_port>
<arrowflight>
<enable_ssl>true</enable_ssl>
<ssl_cert_file>/path/to/server-cert.pem</ssl_cert_file>
<ssl_key_file>/path/to/server-key.pem</ssl_key_file>
</arrowflight>
</clickhouse>
grpc+tls:// en lugar de
grpc://.
La interfaz Arrow Flight admite dos métodos de autenticación:
Autenticación
Los clientes se autentican con un nombre de usuario y una contraseña mediante el encabezado HTTP estándar
Autenticación básica
Authorization: Basic. Tras autenticarse correctamente, el servidor devuelve un token Bearer en el encabezado de la respuesta.
Las solicitudes posteriores pueden usar el token Bearer devuelto por la autenticación básica a través del encabezado
Autenticación con token Bearer
Authorization: Bearer <token>. El token se renueva automáticamente con cada uso y caduca según la configuración del servidor
default_session_timeout (valor predeterminado: 60 segundos).
Ejemplo de Python
Con TLS:
import pyarrow.flight as flight
client = flight.FlightClient("grpc://localhost:9090")
# La autenticación básica devuelve un token Bearer para llamadas posteriores
token_pair = client.authenticate_basic_token("default", "")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token_pair])
import pyarrow.flight as flight
with open("ca-cert.pem", "rb") as f:
tls_root_certs = f.read()
client = flight.FlightClient(
"grpc+tls://localhost:9090",
tls_root_certs=tls_root_certs,
)
token_pair = client.authenticate_basic_token("default", "password")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token_pair])
La interfaz Arrow Flight admite sesiones de ClickHouse mediante encabezados de metadatos gRPC personalizados:
Gestión de sesiones
|Header
|Description
x-clickhouse-session-id
|Identificador de sesión. Si se proporciona, varias solicitudes comparten el mismo estado de sesión (tablas temporales, ajustes).
x-clickhouse-session-timeout
|Tiempo de espera de la sesión en segundos. No debe superar
max_session_timeout.
x-clickhouse-session-check
|Establézcalo en
1 para comprobar si la sesión existe sin crearla.
x-clickhouse-session-close
|Establézcalo en
1 para cerrar la sesión una vez completada la solicitud. Requiere que
enable_arrow_close_session sea
true en la configuración del servidor.
Las sesiones permiten establecer ajustes persistentes de ClickHouse mediante la acción
Como Arrow Flight usa gRPC sobre HTTP/2, los nombres de los encabezados de metadatos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben especificarse en minúsculas exactamente como se muestra (por ejemplo,
x-clickhouse-session-id, no
X-ClickHouse-Session-Id). Esto es obligatorio según la RFC 9113, Sección 8.2, que exige que los nombres de campo de HTTP/2 contengan únicamente caracteres en minúsculas. Esto difiere de HTTP/1.1, donde los nombres de los encabezados no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
SetSessionOptions (consulte DoAction).
Referencia de la configuración del servidor
|Configuración
|Predeterminado
|Descripción
arrowflight_port
|—
|Puerto del servidor Arrow Flight. El servidor solo se inicia si se especifica esta configuración.
arrowflight.enable_ssl
false
|Habilita el cifrado TLS.
arrowflight.ssl_cert_file
|—
|Ruta al archivo del certificado TLS. Obligatorio cuando TLS está habilitado.
arrowflight.ssl_key_file
|—
|Ruta al archivo de la clave privada TLS. Obligatorio cuando TLS está habilitado.
arrowflight.tickets_lifetime_seconds
600
|Tiempo, en segundos, antes de que los tickets de Flight expiren y se eliminen. Establezca
0 para desactivar la expiración automática de los tickets.
arrowflight.cancel_ticket_after_do_get
false
|Si es
true, los tickets se cancelan inmediatamente después de ser consumidos por
DoGet, lo que libera memoria.
arrowflight.poll_descriptors_lifetime_seconds
600
|Tiempo, en segundos, antes de que expiren los descriptores de sondeo. Establezca
0 para desactivar la expiración automática.
arrowflight.cancel_flight_descriptor_after_poll_flight_info
false
|Si es
true, los descriptores de sondeo se cancelan después de ser consumidos por
PollFlightInfo.
arrowflight.max_prepared_statements_per_user
100
|Número máximo de sentencias preparadas abiertas por usuario. Establezca
0 para desactivar el límite.
arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds
-1
|Modo de duración de las sentencias preparadas.
> 0: usa este valor como duración y renueva la expiración en cada solicitud, tanto para las sentencias asociadas a una sesión como para las que no tienen sesión.
0: desactiva la expiración automática.
-1: para las sentencias asociadas a una sesión, usa el tiempo de espera de la sesión como duración y lo renueva en cada solicitud; las sentencias sin sesión no expiran automáticamente.
enable_arrow_close_session
true
|Permite a los clientes cerrar sesiones mediante el encabezado
x-clickhouse-session-close.
default_session_timeout
60
|Tiempo de espera predeterminado de la sesión, en segundos. También controla la expiración del token Bearer.
max_session_timeout
3600
|Tiempo de espera máximo permitido de la sesión, en segundos.
Métodos RPC compatibles
Ejecuta una consulta y devuelve un
GetFlightInfo
FlightInfo que contiene el esquema del resultado, endpoints con tickets para recuperar los datos, el número de filas y la cantidad de bytes.
Acepta un
FlightDescriptor, que puede ser:
- PATH descriptor: Una ruta de un solo componente interpretada como nombre de tabla. Genera
SELECT * FROM <table>.
- CMD descriptor: Una cadena de consulta SQL sin procesar o un comando protobuf serializado de Flight SQL (consulta Comandos de Flight SQL).
# Consulta por nombre de tabla
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("my_table")
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
# Consulta por SQL
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT * FROM my_table WHERE id > 100"
)
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
# Recuperar resultados
for endpoint in info.endpoints:
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
print(table.to_pandas())
Permite recuperar resultados de forma incremental en consultas de larga duración. En lugar de esperar a que se complete toda la consulta (como hace
PollFlightInfo
GetFlightInfo),
PollFlightInfo devuelve los resultados bloque por bloque.
En la primera llamada, la consulta empieza a ejecutarse. La respuesta incluye:
- Un
FlightInfocon endpoints para todos los bloques de datos disponibles hasta ese momento.
- Un
FlightDescriptorpara el siguiente sondeo (si se esperan más resultados).
La implementación actual se bloquea hasta que haya un bloque de datos disponible, en lugar de devolver de inmediato una respuesta sin datos.
Devuelve el esquema de Arrow del resultado de una consulta sin ejecutar la consulta completa. Acepta los mismos tipos de descriptor que
GetSchema
GetFlightInfo.
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT 1 AS x, 'hello' AS y"
)
schema_result = client.get_schema(descriptor, options)
schema = schema_result.schema
print(schema) # x: int32, y: string
Recupera datos para un ticket determinado. Acepta una de estas opciones:
DoGet
- Un ticket devuelto por
GetFlightInfoo
PollFlightInfo.
- Una cadena con una consulta SQL sin procesar como valor del ticket.
# Usando un ticket de GetFlightInfo
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
# Usando una consulta SQL sin procesar como ticket
ticket = flight.Ticket("SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10")
reader = client.do_get(ticket, options)
table = reader.read_all()
Envía datos a ClickHouse. Acepta un
DoPut
FlightDescriptor y un flujo de lotes de registros de Arrow.
Inserción por nombre de tabla (descriptor PATH):
Inserción por SQL (descriptor CMD):
schema = pa.schema([("id", pa.int64()), ("name", pa.string())])
batch = pa.record_batch(
[pa.array([1, 2, 3]), pa.array(["Alice", "Bob", "Charlie"])],
schema=schema,
)
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("my_table")
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
Ejecutar DDL/DML mediante Flight SQL
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"INSERT INTO my_table FORMAT Arrow"
)
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
CommandStatementUpdate:
Los clientes de Flight SQL usan
CommandStatementUpdate para ejecutar sentencias DDL/DML (CREATE, INSERT, ALTER, etc.). La respuesta incluye el número de filas afectadas.
Ingesta masiva mediante Flight SQL
CommandStatementIngest:
Solo se admite agregar datos a tablas existentes (
TABLE_NOT_EXIST_OPTION_FAIL +
TABLE_EXISTS_OPTION_APPEND). Los catálogos y las tablas temporales no son compatibles con este comando.
transaction_id no es compatible con
CommandStatementUpdate ni con
CommandStatementIngest. Si se proporciona, ClickHouse devuelve un error
NotImplemented.
Solo se acepta el formato
Arrow para la transferencia de datos. Especificar otros formatos en SQL (por ejemplo,
FORMAT JSON) genera un error.
Ejecuta acciones identificadas por nombre. Se admiten las siguientes acciones:
DoAction
Cancela una consulta en ejecución asociada a un
CancelFlightInfo
FlightInfo. El ID de la consulta se extrae del campo
app_metadata de
FlightInfo. También cancela cualquier descriptor de sondeo asociado a la consulta.
# Inicia una consulta de larga duración mediante PollFlightInfo y luego cancélala
cancel_request = flight.CancelFlightInfoRequest(info)
result = client.cancel_flight_info(cancel_request, options)
# result.status es CancelStatus.CANCELLED si se realizó correctamente
Establece la configuración del servidor de ClickHouse para la sesión actual. Requiere que se haya establecido un ID de sesión mediante el encabezado
SetSessionOptions
x-clickhouse-session-id.
Tipos de valores admitidos: string, boolean, integer, double y listas de string.
Si no se reconoce el nombre de una configuración, se devuelve el error
INVALID_NAME. Si no se puede interpretar un valor, se devuelve el error
INVALID_VALUE.
Devuelve todos los ajustes actuales de ClickHouse y sus valores de la sesión. Devuelve un mapa de nombres de ajustes a valores de tipo cadena (consulta
GetSessionOptions
system.settings internamente).
Crea una sentencia preparada en el servidor y devuelve un identificador de sentencia. La solicitud contiene el texto de la consulta SQL con marcadores de posición
CreatePreparedStatement
?.
transaction_id no es compatible con esta acción. Si se proporciona, ClickHouse devuelve un error
NotImplemented.
Para las sentencias de consulta, la respuesta puede incluir:
dataset_schema: esquema del conjunto de resultados.
parameter_schema: esquema de los parámetros de la sentencia.
NULL no es válido para esa consulta), ClickHouse igualmente crea la sentencia preparada y devuelve el identificador sin
dataset_schema.
Las sentencias preparadas pertenecen al usuario autenticado, no a una sola sesión. Si abre varias sesiones como el mismo usuario, puede ejecutar, volver a enlazar y cerrar el mismo identificador de sentencia desde cualquiera de esas sesiones.
Otros usuarios no pueden ejecutar, enlazar ni cerrar un identificador de sentencia que no hayan creado.
arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds controla el comportamiento de expiración:
> 0: usa el valor configurado como tiempo de vida de la sentencia. La expiración se renueva con cada solicitud, tanto para las sentencias vinculadas a una sesión como para las que no tienen sesión.
0: las sentencias preparadas no expiran automáticamente.
-1(predeterminado): si la sentencia se crea en una sesión, su tiempo de vida sigue el tiempo de espera de esa sesión y se renueva con cada solicitud de esa sesión. Si la sentencia se crea sin una sesión, no expira automáticamente.
arrowflight.max_prepared_statements_per_user.
Cierra una sentencia preparada y libera los recursos asociados del lado del servidor cuando la solicitud contiene un identificador de sentencia no vacío. ClickHouse también admite el cierre masivo con
ClosePreparedStatement
ClosePreparedStatement cuando el identificador está vacío:
- Si
x-clickhouse-session-idestá presente, cierra todas las sentencias preparadas del usuario autenticado en esa sesión.
- Si no hay ningún ID de sesión, cierra solo las sentencias preparadas sin sesión del usuario autenticado.
x-clickhouse-session-id), también se cierra automáticamente cuando se cierra esa sesión.
Cuando un descriptor
Comandos de Flight SQL
CMD contiene un mensaje protobuf de Flight SQL serializado, ClickHouse admite los siguientes comandos:
Admitido a través de GetFlightInfo / GetSchema
|Comando
|Descripción
CommandStatementQuery
|Ejecuta una consulta SQL arbitraria.
transaction_id no es compatible.
CommandGetSqlInfo
|Recupera metadatos del servidor (nombre, versión, versión de Arrow y capacidades).
CommandGetCatalogs
|Enumera los catálogos. Devuelve un resultado vacío (ClickHouse no usa catálogos).
CommandGetDbSchemas
|Enumera las bases de datos. Admite
db_schema_filter_pattern opcional (patrón SQL
LIKE).
CommandGetTables
|Enumera las tablas. Admite filtros por esquema, nombre de tabla, tipos de tabla e inclusión opcional del esquema.
CommandGetTableTypes
|Enumera los tipos de motores de tabla (de
system.table_engines).
CommandGetPrimaryKeys
|Recupera las columnas de la clave primaria de una tabla especificada.
CommandPreparedStatementQuery
|Ejecuta una sentencia preparada de tipo
SELECT mediante identificador.
Compatibles mediante DoPut
|Comando
|Descripción
CommandStatementUpdate
|Ejecuta una sentencia DDL/DML (CREATE, INSERT, ALTER, etc.). Devuelve el número de filas afectadas.
transaction_id no se admite.
CommandStatementIngest
|Inserta datos de Arrow de forma masiva en una tabla existente. Solo se admite el modo append.
transaction_id no se admite.
CommandPreparedStatementQuery
|Vincula valores de parámetros para una sentencia preparada cuando se envía mediante
DoPut y luego devuelve
DoPutPreparedStatementResult con el identificador de la sentencia. Solo se acepta un conjunto de parámetros (una fila), y el número de valores vinculados debe coincidir exactamente con el número de marcadores de posición
?.
CommandPreparedStatementUpdate
|Ejecuta una sentencia DDL/DML preparada mediante su identificador y devuelve el número de filas afectadas.
Estos comandos corresponden a funciones que ClickHouse no ofrece, por lo que no son compatibles con la interfaz Arrow Flight SQL.
No admitido por ClickHouse
|Comando
|Motivo
CommandGetCrossReference
|ClickHouse no es una base de datos relacional y no implementa restricciones de clave foránea, por lo que los metadatos de referencias cruzadas no están disponibles.
CommandGetExportedKeys
|ClickHouse no es una base de datos relacional y no implementa restricciones de clave foránea, por lo que los metadatos de claves exportadas no están disponibles.
CommandGetImportedKeys
|ClickHouse no es una base de datos relacional y no implementa restricciones de clave foránea, por lo que los metadatos de claves importadas no están disponibles.
CommandStatementSubstraitPlan
|ClickHouse no admite planes Substrait.
Ejemplo completo
Query
import pyarrow as pa
import pyarrow.flight as flight
# Conectar y autenticar
client = flight.FlightClient("grpc://localhost:9090")
token = client.authenticate_basic_token("default", "")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token])
# Insertar datos usando DoPut con un descriptor PATH
schema = pa.schema([("id", pa.uint32()), ("value", pa.string())])
batch = pa.record_batch(
[pa.array([1, 2, 3], type=pa.uint32()), pa.array(["a", "b", "c"])],
schema=schema,
)
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("test")
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
# Consultar datos usando GetFlightInfo + DoGet
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT * FROM test ORDER BY id"
)
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
for endpoint in info.endpoints:
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
print(table.to_pandas())
Response
id value
0 1 a
1 2 b
2 3 c
Todos los datos se transfieren en el formato Apache Arrow IPC. Solo se admite el formato
Formato de datos
Arrow; si se especifican otros formatos de ClickHouse (por ejemplo,
FORMAT JSON,
FORMAT CSV), se produce un error.
Los tipos de datos de ClickHouse se asignan a tipos de Arrow durante la serialización. La configuración
output_format_arrow_unsupported_types_as_binary controla si los tipos de ClickHouse no compatibles se serializan como blobs binarios.
La interfaz Arrow Flight es compatible con cualquier cliente o herramienta que admita el protocolo Arrow Flight o Arrow Flight SQL, entre ellos:
Compatibilidad
- Python (
pyarrow)
- Java (
org.apache.arrow.flight)
- C++ (
arrow::flight)
- Go (
apache/arrow/go)
- controladores ADBC (Arrow Database Connectivity)
- DBeaver y otras herramientas compatibles con Flight SQL
ClickHouse también puede actuar como cliente de Flight para leer datos de servidores externos de Arrow Flight. Consulte: