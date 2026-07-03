Documentación de la interfaz Arrow Flight de Apache en ClickHouse, que permite a los clientes de Flight SQL conectarse a ClickHouse

​ Descripción general

ClickHouse admite el protocolo Apache Arrow Flight : un framework de RPC de alto rendimiento para el transporte eficiente de datos en formato columnar mediante Arrow IPC sobre gRPC

La implementación incluye compatibilidad con Arrow Flight SQL , lo que permite a las herramientas de BI y a las aplicaciones que usan el protocolo Flight SQL consultar ClickHouse directamente.

Capacidades clave:

Ejecutar consultas SQL y recuperar resultados en formato Apache Arrow.

Insertar datos en tablas con el formato Arrow.

Consultar metadatos (catálogos, esquemas, tablas y claves primarias) mediante comandos de Flight SQL.

Crear, vincular, ejecutar y cerrar sentencias preparadas en el servidor mediante Flight SQL.

Administrar sesiones y ajustes mediante acciones de Flight SQL.

Cifrado TLS y autenticación mediante nombre de usuario y contraseña.

Recuperación incremental de resultados mediante PollFlightInfo .

. Cancelación de consultas mediante CancelFlightInfo .

​ Habilitar el servidor Arrow Flight

Para habilitar el servidor Arrow Flight, añada el ajuste arrowflight_port a la configuración del servidor de ClickHouse:

< clickhouse > < arrowflight_port > 9090 </ arrowflight_port > </ clickhouse >

Al iniciarse, un mensaje en el registro confirma que la interfaz está activa:

{} <Information> Application: Arrow Flight compatibility protocol: 0.0.0.0:9090

​ Configuración de TLS

Para habilitar TLS en la interfaz Arrow Flight, configure los siguientes ajustes:

< clickhouse > < arrowflight_port > 9090 </ arrowflight_port > < arrowflight > < enable_ssl > true </ enable_ssl > < ssl_cert_file > /path/to/server-cert.pem </ ssl_cert_file > < ssl_key_file > /path/to/server-key.pem </ ssl_key_file > </ arrowflight > </ clickhouse >

Cuando TLS está habilitado, los clientes deben conectarse con el esquema grpc+tls:// en lugar de grpc:// .

La interfaz Arrow Flight admite dos métodos de autenticación:

​ Autenticación básica

Los clientes se autentican con un nombre de usuario y una contraseña mediante el encabezado HTTP estándar Authorization: Basic . Tras autenticarse correctamente, el servidor devuelve un token Bearer en el encabezado de la respuesta.

​ Autenticación con token Bearer

Las solicitudes posteriores pueden usar el token Bearer devuelto por la autenticación básica a través del encabezado Authorization: Bearer <token> . El token se renueva automáticamente con cada uso y caduca según la configuración del servidor default_session_timeout (valor predeterminado: 60 segundos).

​ Ejemplo de Python

import pyarrow.flight as flight client = flight.FlightClient( "grpc://localhost:9090" ) # La autenticación básica devuelve un token Bearer para llamadas posteriores token_pair = client.authenticate_basic_token( "default" , "" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token_pair])

Con TLS:

import pyarrow.flight as flight with open ( "ca-cert.pem" , "rb" ) as f: tls_root_certs = f.read() client = flight.FlightClient( "grpc+tls://localhost:9090" , tls_root_certs = tls_root_certs, ) token_pair = client.authenticate_basic_token( "default" , "password" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token_pair])

​ Gestión de sesiones

La interfaz Arrow Flight admite sesiones de ClickHouse mediante encabezados de metadatos gRPC personalizados:

Header Description x-clickhouse-session-id Identificador de sesión. Si se proporciona, varias solicitudes comparten el mismo estado de sesión (tablas temporales, ajustes). x-clickhouse-session-timeout Tiempo de espera de la sesión en segundos. No debe superar max_session_timeout . x-clickhouse-session-check Establézcalo en 1 para comprobar si la sesión existe sin crearla. x-clickhouse-session-close Establézcalo en 1 para cerrar la sesión una vez completada la solicitud. Requiere que enable_arrow_close_session sea true en la configuración del servidor.

x-clickhouse-session-id , no X-ClickHouse-Session-Id ). Esto es obligatorio según la Como Arrow Flight usa gRPC sobre HTTP/2, los nombres de los encabezados de metadatos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben especificarse en minúsculas exactamente como se muestra (por ejemplo,, no). Esto es obligatorio según la RFC 9113, Sección 8.2 , que exige que los nombres de campo de HTTP/2 contengan únicamente caracteres en minúsculas. Esto difiere de HTTP/1.1, donde los nombres de los encabezados no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

SetSessionOptions (consulte Las sesiones permiten establecer ajustes persistentes de ClickHouse mediante la acción(consulte DoAction ).

​ Referencia de la configuración del servidor

Configuración Predeterminado Descripción arrowflight_port — Puerto del servidor Arrow Flight. El servidor solo se inicia si se especifica esta configuración. arrowflight.enable_ssl false Habilita el cifrado TLS. arrowflight.ssl_cert_file — Ruta al archivo del certificado TLS. Obligatorio cuando TLS está habilitado. arrowflight.ssl_key_file — Ruta al archivo de la clave privada TLS. Obligatorio cuando TLS está habilitado. arrowflight.tickets_lifetime_seconds 600 Tiempo, en segundos, antes de que los tickets de Flight expiren y se eliminen. Establezca 0 para desactivar la expiración automática de los tickets. arrowflight.cancel_ticket_after_do_get false Si es true , los tickets se cancelan inmediatamente después de ser consumidos por DoGet , lo que libera memoria. arrowflight.poll_descriptors_lifetime_seconds 600 Tiempo, en segundos, antes de que expiren los descriptores de sondeo. Establezca 0 para desactivar la expiración automática. arrowflight.cancel_flight_descriptor_after_poll_flight_info false Si es true , los descriptores de sondeo se cancelan después de ser consumidos por PollFlightInfo . arrowflight.max_prepared_statements_per_user 100 Número máximo de sentencias preparadas abiertas por usuario. Establezca 0 para desactivar el límite. arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds -1 Modo de duración de las sentencias preparadas. > 0 : usa este valor como duración y renueva la expiración en cada solicitud, tanto para las sentencias asociadas a una sesión como para las que no tienen sesión. 0 : desactiva la expiración automática. -1 : para las sentencias asociadas a una sesión, usa el tiempo de espera de la sesión como duración y lo renueva en cada solicitud; las sentencias sin sesión no expiran automáticamente. enable_arrow_close_session true Permite a los clientes cerrar sesiones mediante el encabezado x-clickhouse-session-close . default_session_timeout 60 Tiempo de espera predeterminado de la sesión, en segundos. También controla la expiración del token Bearer. max_session_timeout 3600 Tiempo de espera máximo permitido de la sesión, en segundos.

​ Métodos RPC compatibles

Ejecuta una consulta y devuelve un FlightInfo que contiene el esquema del resultado, endpoints con tickets para recuperar los datos, el número de filas y la cantidad de bytes.

Acepta un FlightDescriptor , que puede ser:

PATH descriptor : Una ruta de un solo componente interpretada como nombre de tabla. Genera SELECT * FROM <table> .

: Una ruta de un solo componente interpretada como nombre de tabla. Genera . CMD descriptor: Una cadena de consulta SQL sin procesar o un comando protobuf serializado de Flight SQL (consulta Comandos de Flight SQL).

La consulta se ejecuta por completo y los resultados se almacenan en tickets en el servidor. Cada bloque de datos genera un endpoint/ticket independiente, lo que permite a los clientes recuperar los datos en paralelo.

# Consulta por nombre de tabla descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "my_table" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) # Consulta por SQL descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT * FROM my_table WHERE id > 100" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) # Recuperar resultados for endpoint in info.endpoints: reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() print (table.to_pandas())

Permite recuperar resultados de forma incremental en consultas de larga duración. En lugar de esperar a que se complete toda la consulta (como hace GetFlightInfo ), PollFlightInfo devuelve los resultados bloque por bloque.

En la primera llamada, la consulta empieza a ejecutarse. La respuesta incluye:

Un FlightInfo con endpoints para todos los bloques de datos disponibles hasta ese momento.

con endpoints para todos los bloques de datos disponibles hasta ese momento. Un FlightDescriptor para el siguiente sondeo (si se esperan más resultados).

Las llamadas posteriores con el descriptor devuelto recuperan bloques adicionales. Cuando ya no hay más datos disponibles, la respuesta no incluye un descriptor para el siguiente sondeo.

La implementación actual se bloquea hasta que haya un bloque de datos disponible, en lugar de devolver de inmediato una respuesta sin datos.

Devuelve el esquema de Arrow del resultado de una consulta sin ejecutar la consulta completa. Acepta los mismos tipos de descriptor que GetFlightInfo .

descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT 1 AS x, 'hello' AS y" ) schema_result = client.get_schema(descriptor, options) schema = schema_result.schema print (schema) # x: int32, y: string

Recupera datos para un ticket determinado. Acepta una de estas opciones:

Un ticket devuelto por GetFlightInfo o PollFlightInfo .

o . Una cadena con una consulta SQL sin procesar como valor del ticket.

# Usando un ticket de GetFlightInfo reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() # Usando una consulta SQL sin procesar como ticket ticket = flight.Ticket( "SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10" ) reader = client.do_get(ticket, options) table = reader.read_all()

Envía datos a ClickHouse. Acepta un FlightDescriptor y un flujo de lotes de registros de Arrow.

Inserción por nombre de tabla (descriptor PATH):

schema = pa.schema([( "id" , pa.int64()), ( "name" , pa.string())]) batch = pa.record_batch( [pa.array([ 1 , 2 , 3 ]), pa.array([ "Alice" , "Bob" , "Charlie" ])], schema = schema, ) descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "my_table" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close()

Inserción por SQL (descriptor CMD):

descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "INSERT INTO my_table FORMAT Arrow" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close()

Ejecutar DDL/DML mediante Flight SQL CommandStatementUpdate :

Los clientes de Flight SQL usan CommandStatementUpdate para ejecutar sentencias DDL/DML (CREATE, INSERT, ALTER, etc.). La respuesta incluye el número de filas afectadas.

Ingesta masiva mediante Flight SQL CommandStatementIngest :

Solo se admite agregar datos a tablas existentes ( TABLE_NOT_EXIST_OPTION_FAIL + TABLE_EXISTS_OPTION_APPEND ). Los catálogos y las tablas temporales no son compatibles con este comando.

transaction_id no es compatible con CommandStatementUpdate ni con CommandStatementIngest . Si se proporciona, ClickHouse devuelve un error NotImplemented .

Solo se acepta el formato Arrow para la transferencia de datos. Especificar otros formatos en SQL (por ejemplo, FORMAT JSON ) genera un error.

Ejecuta acciones identificadas por nombre. Se admiten las siguientes acciones:

Cancela una consulta en ejecución asociada a un FlightInfo . El ID de la consulta se extrae del campo app_metadata de FlightInfo . También cancela cualquier descriptor de sondeo asociado a la consulta.

# Inicia una consulta de larga duración mediante PollFlightInfo y luego cancélala cancel_request = flight.CancelFlightInfoRequest(info) result = client.cancel_flight_info(cancel_request, options) # result.status es CancelStatus.CANCELLED si se realizó correctamente

Establece la configuración del servidor de ClickHouse para la sesión actual. Requiere que se haya establecido un ID de sesión mediante el encabezado x-clickhouse-session-id .

Tipos de valores admitidos: string, boolean, integer, double y listas de string.

Si no se reconoce el nombre de una configuración, se devuelve el error INVALID_NAME . Si no se puede interpretar un valor, se devuelve el error INVALID_VALUE .

Devuelve todos los ajustes actuales de ClickHouse y sus valores de la sesión. Devuelve un mapa de nombres de ajustes a valores de tipo cadena (consulta system.settings internamente).

Crea una sentencia preparada en el servidor y devuelve un identificador de sentencia. La solicitud contiene el texto de la consulta SQL con marcadores de posición ? .

transaction_id no es compatible con esta acción. Si se proporciona, ClickHouse devuelve un error NotImplemented .

Para las sentencias de consulta, la respuesta puede incluir:

dataset_schema : esquema del conjunto de resultados.

: esquema del conjunto de resultados. parameter_schema : esquema de los parámetros de la sentencia.

Si la inferencia de esquema falla para una consulta válida (por ejemplo, cuando sustituir los marcadores de posición por NULL no es válido para esa consulta), ClickHouse igualmente crea la sentencia preparada y devuelve el identificador sin dataset_schema .

Las sentencias preparadas pertenecen al usuario autenticado, no a una sola sesión. Si abre varias sesiones como el mismo usuario, puede ejecutar, volver a enlazar y cerrar el mismo identificador de sentencia desde cualquiera de esas sesiones.

Otros usuarios no pueden ejecutar, enlazar ni cerrar un identificador de sentencia que no hayan creado.

arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds controla el comportamiento de expiración:

> 0 : usa el valor configurado como tiempo de vida de la sentencia. La expiración se renueva con cada solicitud, tanto para las sentencias vinculadas a una sesión como para las que no tienen sesión.

: usa el valor configurado como tiempo de vida de la sentencia. La expiración se renueva con cada solicitud, tanto para las sentencias vinculadas a una sesión como para las que no tienen sesión. 0 : las sentencias preparadas no expiran automáticamente.

: las sentencias preparadas no expiran automáticamente. -1 (predeterminado): si la sentencia se crea en una sesión, su tiempo de vida sigue el tiempo de espera de esa sesión y se renueva con cada solicitud de esa sesión. Si la sentencia se crea sin una sesión, no expira automáticamente.

Las sentencias expiradas se eliminan y dejan de contabilizarse para arrowflight.max_prepared_statements_per_user .

Cierra una sentencia preparada y libera los recursos asociados del lado del servidor cuando la solicitud contiene un identificador de sentencia no vacío.

ClickHouse también admite el cierre masivo con ClosePreparedStatement cuando el identificador está vacío:

Si x-clickhouse-session-id está presente, cierra todas las sentencias preparadas del usuario autenticado en esa sesión.

está presente, cierra todas las sentencias preparadas del usuario autenticado en esa sesión. Si no hay ningún ID de sesión, cierra solo las sentencias preparadas sin sesión del usuario autenticado.

Si una sentencia preparada se crea dentro de una sesión (mediante x-clickhouse-session-id ), también se cierra automáticamente cuando se cierra esa sesión.

​ Comandos de Flight SQL

CMD contiene un mensaje Cuando un descriptorcontiene un mensaje protobuf de Flight SQL serializado, ClickHouse admite los siguientes comandos:

​ Admitido a través de GetFlightInfo / GetSchema

Comando Descripción CommandStatementQuery Ejecuta una consulta SQL arbitraria. transaction_id no es compatible. CommandGetSqlInfo Recupera metadatos del servidor (nombre, versión, versión de Arrow y capacidades). CommandGetCatalogs Enumera los catálogos. Devuelve un resultado vacío (ClickHouse no usa catálogos). CommandGetDbSchemas Enumera las bases de datos. Admite db_schema_filter_pattern opcional (patrón SQL LIKE ). CommandGetTables Enumera las tablas. Admite filtros por esquema, nombre de tabla, tipos de tabla e inclusión opcional del esquema. CommandGetTableTypes Enumera los tipos de motores de tabla (de system.table_engines ). CommandGetPrimaryKeys Recupera las columnas de la clave primaria de una tabla especificada. CommandPreparedStatementQuery Ejecuta una sentencia preparada de tipo SELECT mediante identificador.

​ Compatibles mediante DoPut

Comando Descripción CommandStatementUpdate Ejecuta una sentencia DDL/DML (CREATE, INSERT, ALTER, etc.). Devuelve el número de filas afectadas. transaction_id no se admite. CommandStatementIngest Inserta datos de Arrow de forma masiva en una tabla existente. Solo se admite el modo append. transaction_id no se admite. CommandPreparedStatementQuery Vincula valores de parámetros para una sentencia preparada cuando se envía mediante DoPut y luego devuelve DoPutPreparedStatementResult con el identificador de la sentencia. Solo se acepta un conjunto de parámetros (una fila), y el número de valores vinculados debe coincidir exactamente con el número de marcadores de posición ? . CommandPreparedStatementUpdate Ejecuta una sentencia DDL/DML preparada mediante su identificador y devuelve el número de filas afectadas.

​ No admitido por ClickHouse

Estos comandos corresponden a funciones que ClickHouse no ofrece, por lo que no son compatibles con la interfaz Arrow Flight SQL.

Comando Motivo CommandGetCrossReference ClickHouse no es una base de datos relacional y no implementa restricciones de clave foránea, por lo que los metadatos de referencias cruzadas no están disponibles. CommandGetExportedKeys ClickHouse no es una base de datos relacional y no implementa restricciones de clave foránea, por lo que los metadatos de claves exportadas no están disponibles. CommandGetImportedKeys ClickHouse no es una base de datos relacional y no implementa restricciones de clave foránea, por lo que los metadatos de claves importadas no están disponibles. CommandStatementSubstraitPlan ClickHouse no admite planes Substrait.

​ Ejemplo completo

Query import pyarrow as pa import pyarrow.flight as flight # Conectar y autenticar client = flight.FlightClient( "grpc://localhost:9090" ) token = client.authenticate_basic_token( "default" , "" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token]) # Insertar datos usando DoPut con un descriptor PATH schema = pa.schema([( "id" , pa.uint32()), ( "value" , pa.string())]) batch = pa.record_batch( [pa.array([ 1 , 2 , 3 ], type = pa.uint32()), pa.array([ "a" , "b" , "c" ])], schema = schema, ) descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "test" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close() # Consultar datos usando GetFlightInfo + DoGet descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT * FROM test ORDER BY id" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) for endpoint in info.endpoints: reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() print (table.to_pandas())

Response id value 0 1 a 1 2 b 2 3 c

​ Formato de datos

Todos los datos se transfieren en el formato Apache Arrow IPC. Solo se admite el formato Arrow ; si se especifican otros formatos de ClickHouse (por ejemplo, FORMAT JSON , FORMAT CSV ), se produce un error.

Los tipos de datos de ClickHouse se asignan a tipos de Arrow durante la serialización. La configuración output_format_arrow_unsupported_types_as_binary controla si los tipos de ClickHouse no compatibles se serializan como blobs binarios.

La interfaz Arrow Flight es compatible con cualquier cliente o herramienta que admita el protocolo Arrow Flight o Arrow Flight SQL, entre ellos:

Python ( pyarrow )

) Java ( org.apache.arrow.flight )

) C++ ( arrow::flight )

) Go ( apache/arrow/go )

) controladores ADBC (Arrow Database Connectivity)

DBeaver y otras herramientas compatibles con Flight SQL

Si hay un conector nativo de ClickHouse disponible para su herramienta (p. ej., JDBC, ODBC, protocolo nativo), es preferible usarlo, salvo que Arrow Flight sea necesario específicamente por motivos de rendimiento o de compatibilidad de formato.

​ Funciones de ArrowFlight del lado del cliente

ClickHouse también puede actuar como cliente de Flight para leer datos de servidores externos de Arrow Flight. Consulte: