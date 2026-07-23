INSERT و
SELECT لتبادل البيانات بين ClickHouse وSQLite.
إنشاء قاعدة بيانات
معلمات المحرك
CREATE DATABASE sqlite_database
ENGINE = SQLite('db_path')
db_path— مسار ملف يحتوي على قاعدة بيانات SQLite.
يوضح الجدول أدناه تعيين الأنواع الافتراضي عندما يستنتج ClickHouse المخطط تلقائيًا من SQLite: عند تعريف جدول صراحةً باستخدام أنواع ClickHouse محددة عبر SQLite table engine، يمكن تحليل أنواع ClickHouse التالية من أعمدة TEXT في SQLite:
دعم أنواع البيانات
- Date, Date32
- DateTime, DateTime64
- UUID
- Enum8, Enum16
- Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256
- FixedString
- جميع أنواع الأعداد الصحيحة (UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64)
- Float32, Float64
يخزّن SQLite قاعدة البيانات بالكامل (التعريفات والجداول والفهارس والبيانات نفسها) في ملف واحد عابر للمنصات على الجهاز المضيف. وأثناء الكتابة، يفرض SQLite قفلًا على ملف قاعدة البيانات بالكامل، لذلك تُنفَّذ عمليات الكتابة بشكل تسلسلي. أما عمليات القراءة، فيمكن تنفيذها بالتوازي. لا يتطلب SQLite إدارة الخدمات (مثل برامج نصية لبدء التشغيل) أو التحكم في الوصول استنادًا إلى
تفاصيل وتوصيات
GRANT وكلمات المرور. ويُدار التحكم في الوصول من خلال أذونات نظام الملفات الممنوحة لملف قاعدة البيانات نفسه.
قاعدة بيانات في ClickHouse متصلة بـ SQLite:
مثال على الاستخدام
CREATE DATABASE sqlite_db ENGINE = SQLite('sqlite.db');
SHOW TABLES FROM sqlite_db;
يعرض الجداول:
┌──name───┐
│ table1 │
│ table2 │
└─────────┘
SELECT * FROM sqlite_db.table1;
إدراج البيانات في جدول SQLite انطلاقًا من جدول ClickHouse:
┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │ 1 │
│ line2 │ 2 │
│ line3 │ 3 │
└───────┴──────┘
CREATE TABLE clickhouse_table(`col1` String,`col2` Int16) ENGINE = MergeTree() ORDER BY col2;
INSERT INTO clickhouse_table VALUES ('text',10);
INSERT INTO sqlite_db.table1 SELECT * FROM clickhouse_table;
SELECT * FROM sqlite_db.table1;
┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │ 1 │
│ line2 │ 2 │
│ line3 │ 3 │
│ text │ 10 │
└───────┴──────┘