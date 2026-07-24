إنشاء جدول
معلمات المحرّك
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
name1 [type1],
name2 [type2], ...
) ENGINE = SQLite('db_path', 'table')
db_path— مسار ملف SQLite الذي يحتوي على قاعدة البيانات.
table— اسم جدول في قاعدة بيانات SQLite، أو استعلام يُمرَّر إلى SQLite كما هو (انظر تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول).
بدلًا من اسم الجدول، يمكن أن تكون قيمة الوسيطة
تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول
table استعلام
SELECT يُمرَّر إلى SQLite كما هو. ويُستدل على بنية الجدول من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما كاستعلام فرعي أو بتغليفه داخل الدالة
query:
مثل هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذ
CREATE TABLE sqlite_table ENGINE = SQLite('sqlite.db', (SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1));
CREATE TABLE sqlite_table ENGINE = SQLite('sqlite.db', query('SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1'));
INSERT فيه. وتدعم دالة الجدول
sqlite الصياغة نفسها.
يُحلَّل شكل الاستعلام الفرعي
(SELECT ...) بواسطة ClickHouse، ثم يُعاد تسلسله قبل إرساله إلى SQLite. لذلك يجب أن يكون صالحًا في ClickHouse SQL. ولتمرير صياغة خاصة بـ SQLite لا يحلّلها ClickHouse، استخدم صيغة
query('...')، إذ يُرسَل نصها إلى SQLite كما هو.أي
WHERE أو
LIMIT أو aggregation أو غير ذلك من عناصر استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع إلى داخل الاستعلام المُمرَّر — بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملةً. ولتقييد البيانات المقروءة من SQLite، ضع filter داخل الاستعلام المُمرَّر. ومع
external_table_strict_query = 1، يُرفَض أي filter خارجي لا يمكن دفعه إلى المصدر عبر exception بدلًا من تطبيقه محليًا.
عند تحديد أنواع أعمدة ClickHouse صراحةً في تعريف الجدول، يمكن تحليل أنواع ClickHouse التالية من أعمدة TEXT في SQLite:
دعم أنواع البيانات
- Date, Date32
- DateTime, DateTime64
- UUID
- Enum8, Enum16
- Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256
- FixedString
- جميع أنواع الأعداد الصحيحة (UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64)
- Float32, Float64
يعرض استعلامًا لإنشاء جدول SQLite:
مثال على الاستخدام
SHOW CREATE TABLE sqlite_db.table2;
يُرجِع البيانات من الجدول:
CREATE TABLE SQLite.table2
(
`col1` Nullable(Int32),
`col2` Nullable(String)
)
ENGINE = SQLite('sqlite.db','table2');
SELECT * FROM sqlite_db.table2 ORDER BY col1;
راجع أيضًا
┌─col1─┬─col2──┐
│ 1 │ text1 │
│ 2 │ text2 │
│ 3 │ text3 │
└──────┴───────┘