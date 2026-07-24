يتيح هذا المحرك استيراد البيانات وتصديرها إلى SQLite، ويدعم إجراء استعلامات على جداول SQLite مباشرةً من ClickHouse.

يتيح هذا المحرك استيراد البيانات إلى SQLite وتصديرها منه، كما يدعم الاستعلام عن جداول SQLite مباشرةً من ClickHouse.

​ إنشاء جدول

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = SQLite( 'db_path' , 'table' )

معلمات المحرّك

db_path — مسار ملف SQLite الذي يحتوي على قاعدة البيانات.

— مسار ملف SQLite الذي يحتوي على قاعدة البيانات. table — اسم جدول في قاعدة بيانات SQLite، أو استعلام يُمرَّر إلى SQLite كما هو (انظر تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول).

​ تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول

بدلًا من اسم الجدول، يمكن أن تكون قيمة الوسيطة table استعلام SELECT يُمرَّر إلى SQLite كما هو. ويُستدل على بنية الجدول من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما كاستعلام فرعي أو بتغليفه داخل الدالة query :

CREATE TABLE sqlite_table ENGINE = SQLite( 'sqlite.db' , ( SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1 )); CREATE TABLE sqlite_table ENGINE = SQLite( 'sqlite.db' , query( 'SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1' ));

INSERT فيه. وتدعم دالة الجدول مثل هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذفيه. وتدعم دالة الجدول sqlite الصياغة نفسها.

يُحلَّل شكل الاستعلام الفرعي (SELECT ...) بواسطة ClickHouse، ثم يُعاد تسلسله قبل إرساله إلى SQLite. لذلك يجب أن يكون صالحًا في ClickHouse SQL. ولتمرير صياغة خاصة بـ SQLite لا يحلّلها ClickHouse، استخدم صيغة query('...') ، إذ يُرسَل نصها إلى SQLite كما هو. WHERE أو LIMIT أو aggregation أو غير ذلك من عناصر استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع إلى داخل الاستعلام المُمرَّر — بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملةً. ولتقييد البيانات المقروءة من SQLite، ضع filter داخل الاستعلام المُمرَّر. ومع أيأوأو aggregation أو غير ذلك من عناصر استعلام ClickHouse المحيطيُدفَع إلى داخل الاستعلام المُمرَّر — بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملةً. ولتقييد البيانات المقروءة من SQLite، ضع filter داخل الاستعلام المُمرَّر. ومع external_table_strict_query = 1 ، يُرفَض أي filter خارجي لا يمكن دفعه إلى المصدر عبر exception بدلًا من تطبيقه محليًا.

​ دعم أنواع البيانات

عند تحديد أنواع أعمدة ClickHouse صراحةً في تعريف الجدول، يمكن تحليل أنواع ClickHouse التالية من أعمدة TEXT في SQLite:

​ مثال على الاستخدام

يعرض استعلامًا لإنشاء جدول SQLite:

SHOW CREATE TABLE sqlite_db . table2 ;

CREATE TABLE SQLite.table2 ( `col1` Nullable(Int32), `col2` Nullable(String) ) ENGINE = SQLite('sqlite.db','table2');

يُرجِع البيانات من الجدول:

SELECT * FROM sqlite_db . table2 ORDER BY col1;

┌─col1─┬─col2──┐ │ 1 │ text1 │ │ 2 │ text2 │ │ 3 │ text3 │ └──────┴───────┘

راجع أيضًا