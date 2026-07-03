storage_type

بنية تخزين Redis الداخلية المستخدمة للتعامل مع المفاتيح. يستخدم simple خريطة مسطحة من أزواج مفتاح-قيمة، ويدعم تخطيطات المفاتيح البسيطة وكذلك تخطيطات المفاتيح المعقدة ذات العمود الواحد (مثل complex_key_cache و complex_key_direct ). ويستخدم hash_map بنية hash في Redis، وهو مطلوب للمفاتيح المعقدة المركبة؛ إذ يتوقع وجود عمودَي مفتاح بالضبط. يجب أن تكون أعمدة المفاتيح من النوع العددي الصحيح أو النصي. التخطيطات النطاقية غير مدعومة. القيمة الافتراضية هي simple . اختياري.