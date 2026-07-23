يتيح هذا المحرك تكامل ClickHouse مع Redis.

where k=xx أو where k in (xx, xx) . يتيح هذا المحرك تكامل ClickHouse مع Redis . ونظرًا إلى أن Redis يعتمد نموذج المفتاح/القيمة (kv)، فإننا نوصي بشدة بقصر الاستعلامات عليه على الاستعلامات النقطية فقط، مثلأو

​ إنشاء جدول

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = Redis({host:port[, db_index[, password[, pool_size]]] | named_collection[, option=value [,..]] }) PRIMARY KEY (primary_key_name);

معلمات المحرّك

host:port — عنوان خادم Redis. يمكنك تجاهل المنفذ، وسيُستخدم منفذ Redis الافتراضي 6379.

— عنوان خادم Redis. يمكنك تجاهل المنفذ، وسيُستخدم منفذ Redis الافتراضي 6379. db_index — نطاق فهرس Redis db من 0 إلى 15، والقيمة الافتراضية هي 0.

— نطاق فهرس Redis db من 0 إلى 15، والقيمة الافتراضية هي 0. password — كلمة مرور المستخدم، والقيمة الافتراضية هي سلسلة فارغة.

— كلمة مرور المستخدم، والقيمة الافتراضية هي سلسلة فارغة. pool_size — الحد الأقصى لحجم connection pool في Redis، والقيمة الافتراضية هي 16.

— الحد الأقصى لحجم connection pool في Redis، والقيمة الافتراضية هي 16. primary_key_name - أي اسم عمود في قائمة الأعمدة.

التسلسل لا يدعم PRIMARY KEY سوى عمود واحد. سيُسلسَل المفتاح الأساسي بتنسيق binary كمفتاح Redis. أما الأعمدة الأخرى غير المفتاح الأساسي فستُسلسَل بتنسيق binary كقيمة Redis وفق الترتيب المقابل.

host و port كلٌّ على حدة. يُوصى بهذا النهج لبيئة production. في الوقت الحالي، تكون جميع المعلمات المُمرَّرة إلى Redis باستخدام المجموعات المسماة مطلوبة. يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة . في هذه الحالة، يجب تحديدكلٌّ على حدة. يُوصى بهذا النهج لبيئة production. في الوقت الحالي، تكون جميع المعلمات المُمرَّرة إلى Redis باستخدام المجموعات المسماة مطلوبة.

التصفية ستُحسَّن الاستعلامات التي تحتوي على key equals أو in filtering إلى عمليات lookup متعددة المفاتيح من Redis. أما إذا كانت الاستعلامات بلا مفتاح تصفية، فسيحدث مسح كامل للجدول، وهي عملية مكلفة.

​ مثال على الاستخدام

أنشئ جدولًا في ClickHouse باستخدام المحرك Redis مع وسائط بسيطة:

Query CREATE TABLE redis_table ( `key` String, `v1` UInt32, `v2` String, `v3` Float32 ) ENGINE = Redis( 'redis1:6379' ) PRIMARY KEY ( key );

< named_collections > < redis_creds > < host > localhost </ host > < port > 6379 </ port > < password > **** </ password > < pool_size > 16 </ pool_size > < db_index > 0 </ db_index > </ redis_creds > </ named_collections >

Query CREATE TABLE redis_table ( `key` String, `v1` UInt32, `v2` String, `v3` Float32 ) ENGINE = Redis(redis_creds) PRIMARY KEY ( key );

إدراج:

Query INSERT INTO redis_table VALUES ( '1' , 1 , '1' , 1 . 0 ), ( '2' , 2 , '2' , 2 . 0 );

Query SELECT COUNT ( * ) FROM redis_table;

Response ┌─count()─┐ │ 2 │ └─────────┘

Query SELECT * FROM redis_table WHERE key = '1' ;

Response ┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ └─────┴────┴────┴────┘

Query SELECT * FROM redis_table WHERE v1 = 2 ;

Response ┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┐ │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ └─────┴────┴────┴────┘

تحديث:

يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تحديث المفتاح الأساسي.

Query ALTER TABLE redis_table UPDATE v1 = 2 WHERE key = '1' ;

الحذف:

Query ALTER TABLE redis_table DELETE WHERE key = '1' ;

Truncate:

تفريغ Redis db بشكل غير متزامن. كما يدعم Truncate أيضًا وضع SYNC.

Query TRUNCATE TABLE redis_table SYNC;

JOIN:

الربط مع جداول أخرى.

Query SELECT * FROM redis_table JOIN merge_tree_table ON merge_tree_table . key = redis_table . key ;

يدعم محرك Redis أيضًا استعلامات المسح، مثل where k > xx ، لكن له بعض القيود: