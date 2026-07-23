where k=xx أو
where k in (xx, xx).
إنشاء جدول
معلمات المحرّك
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
name1 [type1],
name2 [type2],
...
) ENGINE = Redis({host:port[, db_index[, password[, pool_size]]] | named_collection[, option=value [,..]] })
PRIMARY KEY(primary_key_name);
host:port— عنوان خادم Redis. يمكنك تجاهل المنفذ، وسيُستخدم منفذ Redis الافتراضي 6379.
db_index— نطاق فهرس Redis db من 0 إلى 15، والقيمة الافتراضية هي 0.
password— كلمة مرور المستخدم، والقيمة الافتراضية هي سلسلة فارغة.
pool_size— الحد الأقصى لحجم connection pool في Redis، والقيمة الافتراضية هي 16.
primary_key_name- أي اسم عمود في قائمة الأعمدة.
يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة. في هذه الحالة، يجب تحديد
التسلسللا يدعم
PRIMARY KEY سوى عمود واحد. سيُسلسَل المفتاح الأساسي بتنسيق binary كمفتاح Redis.
أما الأعمدة الأخرى غير المفتاح الأساسي فستُسلسَل بتنسيق binary كقيمة Redis وفق الترتيب المقابل.
host و
port كلٌّ على حدة. يُوصى بهذا النهج لبيئة production. في الوقت الحالي، تكون جميع المعلمات المُمرَّرة إلى Redis باستخدام المجموعات المسماة مطلوبة.
التصفيةستُحسَّن الاستعلامات التي تحتوي على
key equals أو
in filtering إلى عمليات lookup متعددة المفاتيح من Redis. أما إذا كانت الاستعلامات بلا مفتاح تصفية، فسيحدث مسح كامل للجدول، وهي عملية مكلفة.
أنشئ جدولًا في ClickHouse باستخدام المحرك
مثال على الاستخدام
Redis مع وسائط بسيطة:
أو باستخدام المجموعات المسماة:
Query
CREATE TABLE redis_table
(
`key` String,
`v1` UInt32,
`v2` String,
`v3` Float32
)
ENGINE = Redis('redis1:6379') PRIMARY KEY(key);
<named_collections>
<redis_creds>
<host>localhost</host>
<port>6379</port>
<password>****</password>
<pool_size>16</pool_size>
<db_index>0</db_index>
</redis_creds>
</named_collections>
إدراج:
Query
CREATE TABLE redis_table
(
`key` String,
`v1` UInt32,
`v2` String,
`v3` Float32
)
ENGINE = Redis(redis_creds) PRIMARY KEY(key);
Query
INSERT INTO redis_table VALUES('1', 1, '1', 1.0), ('2', 2, '2', 2.0);
Query
SELECT COUNT(*) FROM redis_table;
Response
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
Query
SELECT * FROM redis_table WHERE key='1';
Response
┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
└─────┴────┴────┴────┘
Query
SELECT * FROM redis_table WHERE v1=2;
تحديث: يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تحديث المفتاح الأساسي.
Response
┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┐
│ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
└─────┴────┴────┴────┘
الحذف:
Query
ALTER TABLE redis_table UPDATE v1=2 WHERE key='1';
Truncate: تفريغ Redis db بشكل غير متزامن. كما يدعم
Query
ALTER TABLE redis_table DELETE WHERE key='1';
Truncate أيضًا وضع SYNC.
JOIN: الربط مع جداول أخرى.
Query
TRUNCATE TABLE redis_table SYNC;
Query
SELECT * FROM redis_table JOIN merge_tree_table ON merge_tree_table.key=redis_table.key;
يدعم محرك Redis أيضًا استعلامات المسح، مثل
القيود
where k > xx، لكن له بعض القيود:
- قد يُنتج استعلام المسح بعض المفاتيح المكررة في حالات نادرة جدًا أثناء إعادة التجزئة. راجع التفاصيل في Redis Scan.
- أثناء المسح، قد تُنشأ مفاتيح وتُحذف، لذلك لا يمكن لمجموعة البيانات الناتجة أن تمثل نقطة زمنية محددة تمثيلًا صحيحًا.