يتيح محرك PostgreSQL تنفيذ استعلامات SELECT و INSERT على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL بعيد.

يتيح محرك PostgreSQL تنفيذ استعلامات SELECT و INSERT على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL بعيد.

حاليًا، لا يدعم محرك الجدول PostgreSQL هذا إلا PostgreSQL بالإصدار 12 فما فوق.

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​ إنشاء جدول

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 type1 [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 type2 [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = PostgreSQL({host:port, database , table , user, password [, schema, [, on_conflict]] | named_collection[, option=value [,..]]}) SETTINGS [ postgresql_connection_pool_size=16, ] [ postgresql_connection_pool_wait_timeout=5000, ] [ postgresql_connection_pool_retries=2, ] [ postgresql_connection_pool_auto_close_connection=false, ] [ postgresql_connection_attempt_timeout=2 ] ;

يمكن أن تختلف بنية الجدول عن بنية جدول PostgreSQL الأصلي:

يجب أن تكون أسماء الأعمدة مطابقة لما هي عليه في جدول PostgreSQL الأصلي، ولكن يمكنك استخدام بعض هذه الأعمدة فقط وبأي ترتيب.

قد تختلف أنواع الأعمدة عن تلك الموجودة في جدول PostgreSQL الأصلي. يحاول ClickHouse cast القيم إلى أنواع بيانات ClickHouse.

يحدّد الإعداد external_table_functions_use_nulls كيفية التعامل مع الأعمدة Nullable. القيمة الافتراضية: 1. إذا كانت القيمة 0، فلن تُنشئ دالة الجدول أعمدة Nullable، وستُدرج القيم الافتراضية بدلًا من قيم NULL. وينطبق هذا أيضًا على قيم NULL داخل المصفوفات.

معلمات المحرك

host:port — عنوان خادم PostgreSQL.

— عنوان خادم PostgreSQL. database — اسم قاعدة البيانات البعيدة.

— اسم قاعدة البيانات البعيدة. table — اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى PostgreSQL كما هو (راجع تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول).

— اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى PostgreSQL كما هو (راجع تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول). user — مستخدم PostgreSQL.

— مستخدم PostgreSQL. password — كلمة مرور المستخدم.

— كلمة مرور المستخدم. schema — مخطط الجدول غير الافتراضي. اختياري.

— مخطط الجدول غير الافتراضي. اختياري. on_conflict — استراتيجية حل التعارض. مثال: ON CONFLICT DO NOTHING . اختياري. ملاحظة: ستؤدي إضافة هذا الخيار إلى جعل الإدراج أقل كفاءة.

يُنصح باستخدام المجموعات المسماة (المتاحة منذ الإصدار 21.11) في بيئة الإنتاج. إليك مثالًا:

< named_collections > < postgres_creds > < host > localhost </ host > < port > 5432 </ port > < user > postgres </ user > < password > **** </ password > < schema > schema1 </ schema > </ postgres_creds > </ named_collections >

يمكن تجاوز بعض المعلمات باستخدام وسيطات المفتاح-القيمة:

SELECT * FROM postgresql(postgres_creds, table = 'table1' );

PostgreSQL (ودالة الجدول SETTINGS . وعند عدم تحديد إعداد معيّن، تُستخدم تلقائيًا قيمة إعداد postgresql_* المقابل على مستوى الاستعلام. يمكن تهيئة مجمّع الاتصالات الذي يستخدمه محرك الجدول(ودالة الجدول postgresql ) لكل جدول على حدة باستخدام عبارة. وعند عدم تحديد إعداد معيّن، تُستخدم تلقائيًا قيمة إعدادالمقابل على مستوى الاستعلام.

حجم مجمّع الاتصالات (إذا كانت جميع الاتصالات قيد الاستخدام، ينتظر الاستعلام حتى يصبح أحد الاتصالات متاحًا). يجب أن تكون القيمة غير صفرية.

القيمة الافتراضية: 16 .

مهلة انتظار push/pop لمجمع الاتصالات، بالمللي ثانية، عندما يكون المجمع فارغًا. تعني القيمة 0 أنه يتم الحظر عند فراغ المجمع.

القيمة الافتراضية: 5000 .

عدد مرات إعادة المحاولة لعمليتَي push/pop في مجمع الاتصالات.

القيمة الافتراضية: 2 .

أغلق الاتصال قبل إعادته إلى مجمّع الاتصالات.

القيمة الافتراضية: false .

مهلة الاتصال، بالثواني، لمحاولة واحدة للاتصال بنقطة نهاية PostgreSQL. تُمرَّر القيمة كمعلمة connect_timeout في عنوان URL الخاص بالاتصال.

القيمة الافتراضية: 2 .

مثال:

CREATE TABLE pg_table ( `float_nullable` Nullable(Float32), `str` String, `int_id` Int32 ) ENGINE = PostgreSQL( 'localhost:5432' , 'public' , 'test' , 'postgres_user' , 'postgres_password' ) SETTINGS postgresql_connection_pool_size = 32 , postgresql_connection_pool_auto_close_connection = 1 ;

​ تفاصيل التنفيذ

تُنفَّذ استعلامات SELECT على جانب PostgreSQL بصيغة COPY (SELECT ...) TO STDOUT داخل معاملة PostgreSQL للقراءة فقط، مع تنفيذ commit بعد كل استعلام SELECT .

تُنفَّذ عبارات WHERE البسيطة مثل = , != , > , >= , < , <= , و IN على خادم PostgreSQL.

تُنفَّذ جميع عمليات JOIN ، وعمليات التجميع، والفرز، وشروط IN [ array ] ، وقيد أخذ العينات الخاص بـ LIMIT في ClickHouse فقط بعد اكتمال الاستعلام إلى PostgreSQL.

​ تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول

بدلًا من اسم جدول، يمكن أن تكون الوسيطة table استعلام SELECT يُمرَّر إلى PostgreSQL كما هو. ويُستدل على بنية الجدول من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما كاستعلام فرعي، أو تغليفه داخل الدالة query :

CREATE TABLE pg_table ENGINE = PostgreSQL( 'localhost:5432' , 'test' , ( SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0 ), 'user' , 'password' ); CREATE TABLE pg_table ENGINE = PostgreSQL( 'localhost:5432' , 'test' , query( 'SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0' ), 'user' , 'password' );

JOIN وعمليات التجميع أو أي معالجة أخرى إلى PostgreSQL. هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذ INSERT فيه. وتدعم دالة الجدول يُعد هذا مفيدًا لدفع تنفيذ عملياتوعمليات التجميع أو أي معالجة أخرى إلى PostgreSQL. هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذفيه. وتدعم دالة الجدول postgresql الصياغة نفسها.

تُحلَّل صيغة الاستعلام الفرعي (SELECT ...) بواسطة ClickHouse، ثم يُعاد تسلسلها وفق لهجة PostgreSQL ‏(وضع علامات الاقتباس لمعرّفات PostgreSQL وإفلات القيم الحرفية النصية) قبل إرسالها إلى الخادم. لذلك يجب أن تكون صالحة في ClickHouse SQL. ولتمرير صياغة خاصة بـ PostgreSQL لا يحللها ClickHouse، استخدم صيغة query('...') ، حيث يُرسل نصها إلى PostgreSQL كما هو. WHERE أو LIMIT خارجي أو aggregation أو غير ذلك من استعلام ClickHouse المحيط إلى الاستعلام المُمرَّر — بل يُطبَّق ذلك في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملةً. ولتقييد البيانات المقروءة من PostgreSQL، ضع شرط التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. عند استخدام لا يتم دفع أيأوخارجي أو aggregation أو غير ذلك من استعلام ClickHouse المحيط إلى الاستعلام المُمرَّر — بل يُطبَّق ذلك في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملةً. ولتقييد البيانات المقروءة من PostgreSQL، ضع شرط التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. عند استخدام external_table_strict_query = 1 ، يُرفَض أي شرط تصفية خارجي لا يمكن دفعه مع Exception بدلًا من تطبيقه محليًا.

تُنفَّذ استعلامات INSERT على جانب PostgreSQL بصيغة COPY \"table_name\" (field1, field2, ... fieldN) FROM STDIN داخل معاملة PostgreSQL مع auto-commit بعد كل تعليمة INSERT .

تُحوَّل أنواع Array في PostgreSQL إلى مصفوفات في ClickHouse.

انتبه: في PostgreSQL، قد تحتوي بيانات المصفوفة المُنشأة على هيئة type_name[] على مصفوفات متعددة الأبعاد بأعداد مختلفة من الأبعاد في صفوف مختلفة من الجدول داخل العمود نفسه. لكن في ClickHouse، لا يُسمح إلا بمصفوفات متعددة الأبعاد لها العدد نفسه من الأبعاد في جميع صفوف الجدول داخل العمود نفسه.

يدعم عدة نسخ متماثلة يجب إدراجها باستخدام | . على سبيل المثال:

CREATE TABLE test_replicas (id UInt32, name String) ENGINE = PostgreSQL( `postgres{2|3|4}:5432` , 'clickhouse' , 'test_replicas' , 'postgres' , 'mysecretpassword' );

يتم دعم تحديد أولوية النسخ المتماثلة لمصدر قاموس PostgreSQL. وكلما زادت القيمة في map ، انخفضت الأولوية. أعلى أولوية هي 0 .

في المثال أدناه، تتمتع النسخة المتماثلة example01-1 بأعلى أولوية:

< postgresql > < port > 5432 </ port > < user > clickhouse </ user > < password > qwerty </ password > < replica > < host > example01-1 </ host > < priority > 1 </ priority > </ replica > < replica > < host > example01-2 </ host > < priority > 2 </ priority > </ replica > < db > db_name </ db > < table > table_name </ table > < where > id=10 </ where > < invalidate_query > SQL_QUERY </ invalidate_query > </ postgresql > </ source >

​ مثال استخدام

​ جدول في PostgreSQL

postgres=# CREATE TABLE "public"."test" ( "int_id" SERIAL, "int_nullable" INT NULL DEFAULT NULL, "float" FLOAT NOT NULL, "str" VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '', "float_nullable" FLOAT NULL DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (int_id)); CREATE TABLE postgres=# INSERT INTO test (int_id, str, "float") VALUES (1,'test',2); INSERT 0 1 postgresql> SELECT * FROM test; int_id | int_nullable | float | str | float_nullable --------+--------------+-------+------+---------------- 1 | | 2 | test | (1 row)

​ إنشاء جدول في ClickHouse والاتصال بجدول PostgreSQL المُنشأ أعلاه

يستخدم هذا المثال محرك جدول PostgreSQL لربط جدول ClickHouse بجدول PostgreSQL واستخدام عبارتي SELECT وINSERT على قاعدة بيانات PostgreSQL:

CREATE TABLE default .postgresql_table ( `float_nullable` Nullable(Float32), `str` String, `int_id` Int32 ) ENGINE = PostgreSQL( 'localhost:5432' , 'public' , 'test' , 'postgres_user' , 'postgres_password' );

​ إدراج البيانات الأولية من جدول PostgreSQL إلى جدول ClickHouse باستخدام استعلام SELECT

تقوم دالة الجدول postgresql بنسخ البيانات من PostgreSQL إلى ClickHouse، ويُستخدم ذلك غالبًا لتحسين أداء الاستعلامات على هذه البيانات عبر الاستعلام عنها أو إجراء التحليلات في ClickHouse بدلًا من PostgreSQL، كما يمكن استخدامه أيضًا لترحيل البيانات من PostgreSQL إلى ClickHouse. وبما أننا سننسخ البيانات من PostgreSQL إلى ClickHouse، فسنستخدم محرك جدول MergeTree في ClickHouse ونسميه postgresql_copy:

CREATE TABLE default .postgresql_copy ( `float_nullable` Nullable(Float32), `str` String, `int_id` Int32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (int_id);

INSERT INTO default .postgresql_copy SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'public' , 'test' , 'postgres_user' , 'postgres_password' );

​ إدراج البيانات التزايدية من جدول PostgreSQL إلى جدول ClickHouse

إذا كنت ستُجري بعد الإدراج الأولي مزامنةً مستمرة بين جدول PostgreSQL وجدول ClickHouse، فيمكنك استخدام عبارة WHERE في ClickHouse لإدراج البيانات التي أُضيفت إلى PostgreSQL فقط استنادًا إلى طابع زمني أو معرّف تسلسلي فريد.

ويتطلّب ذلك تتبّع الحد الأقصى للمعرّف أو الطابع الزمني الذي أُضيف سابقًا، كما في المثال التالي:

SELECT max ( `int_id` ) AS maxIntID FROM default .postgresql_copy;

ثم إدراج القيم من جدول PostgreSQL التي تتجاوز الحد الأقصى

INSERT INTO default .postgresql_copy SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'public' , 'test' , 'postgres_user' , 'postgres_password' ) WHERE int_id > ( SELECT max (int_id) FROM default .postgresql_copy);

​ استعلام البيانات من جدول ClickHouse الناتج

SELECT * FROM postgresql_copy WHERE str IN ( 'test' );

┌─float_nullable─┬─str──┬─int_id─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ test │ 1 │ └────────────────┴──────┴────────┘

​ استخدام مخطط غير افتراضي

postgres=# CREATE SCHEMA "nice.schema"; postgres=# CREATE TABLE "nice.schema"."nice.table" (a integer); postgres=# INSERT INTO "nice.schema"."nice.table" SELECT i FROM generate_series(0, 99) as t(i)

CREATE TABLE pg_table_schema_with_dots (a UInt32) ENGINE PostgreSQL( 'localhost:5432' , 'clickhouse' , 'nice.table' , 'postgrsql_user' , 'password' , 'nice.schema' );

انظر أيضًا