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مثال على الإعدادات:

حقول الإعدادات:
لا يمكن استخدام الحقلين table أو where مع الحقل query في الوقت نفسه. ويجب التصريح بأحد الحقلين table أو query.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦