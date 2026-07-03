- DDL
- ملف الإعدادات
SOURCE(POSTGRESQL(
port 5432
host 'postgresql-hostname'
user 'postgres_user'
password 'postgres_password'
db 'db_name'
table 'table_name'
replica(host 'example01-1' port 5432 priority 1)
replica(host 'example01-2' port 5432 priority 2)
where 'id=10'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))
حقول الإعدادات:
|الإعداد
|الوصف
host
|المضيف على خادم PostgreSQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل واحدة منها على حدة (داخل
<replica>).
port
|المنفذ على خادم PostgreSQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل واحدة منها على حدة (داخل
<replica>).
user
|اسم مستخدم PostgreSQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل واحدة منها على حدة (داخل
<replica>).
password
|كلمة مرور مستخدم PostgreSQL. يمكنك تحديدها لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل واحدة منها على حدة (داخل
<replica>).
replica
|قسم إعدادات النسخة المتماثلة. يمكن أن يوجد أكثر من قسم.
replica/host
|مضيف PostgreSQL.
replica/port
|منفذ PostgreSQL.
replica/priority
|أولوية النسخة المتماثلة. عند محاولة الاتصال، يستعرض ClickHouse النسخ المتماثلة حسب ترتيب الأولوية. كلما كان الرقم أصغر، كانت الأولوية أعلى.
db
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم الجدول.
where
|معايير التحديد. صياغة الشروط هي نفسها المستخدمة في عبارة
WHERE في PostgreSQL. على سبيل المثال،
id > 10 AND id < 20. اختياري.
invalidate_query
|استعلام للتحقق من حالة القاموس. اختياري. اقرأ المزيد في قسم Refreshing dictionary data using LIFETIME.
background_reconnect
|أعد الاتصال بالنسخة المتماثلة في الخلفية إذا فشل الاتصال. اختياري.
query
|استعلام مخصص. اختياري.
لا يمكن استخدام الحقلين
table أو
where مع الحقل
query في الوقت نفسه. ويجب التصريح بأحد الحقلين
table أو
query.