host المضيف على خادم PostgreSQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل واحدة منها على حدة (داخل <replica> ).

port المنفذ على خادم PostgreSQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل واحدة منها على حدة (داخل <replica> ).

user اسم مستخدم PostgreSQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل واحدة منها على حدة (داخل <replica> ).

password كلمة مرور مستخدم PostgreSQL. يمكنك تحديدها لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل واحدة منها على حدة (داخل <replica> ).

replica قسم إعدادات النسخة المتماثلة. يمكن أن يوجد أكثر من قسم.

replica/host مضيف PostgreSQL.

replica/port منفذ PostgreSQL.

replica/priority أولوية النسخة المتماثلة. عند محاولة الاتصال، يستعرض ClickHouse النسخ المتماثلة حسب ترتيب الأولوية. كلما كان الرقم أصغر، كانت الأولوية أعلى.

db اسم قاعدة البيانات.

table اسم الجدول.

where معايير التحديد. صياغة الشروط هي نفسها المستخدمة في عبارة WHERE في PostgreSQL. على سبيل المثال، id > 10 AND id < 20 . اختياري.

invalidate_query استعلام للتحقق من حالة القاموس. اختياري. اقرأ المزيد في قسم Refreshing dictionary data using LIFETIME.

background_reconnect أعد الاتصال بالنسخة المتماثلة في الخلفية إذا فشل الاتصال. اختياري.