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يتيح لـ ClickHouse الاتصال بقواعد بيانات خارجية عبر ODBC. لتنفيذ اتصالات ODBC بأمان، يستخدم ClickHouse برنامجًا منفصلًا هو clickhouse-odbc-bridge. وإذا جرى تحميل برنامج تشغيل ODBC مباشرةً من clickhouse-server، فقد تتسبب مشكلات برنامج التشغيل في تعطّل خادم ClickHouse. ويشغّل ClickHouse تلقائيًا clickhouse-odbc-bridge عند الحاجة إليه. ويُثبَّت برنامج جسر ODBC من الحزمة نفسها التي تتضمن clickhouse-server. يدعم هذا المحرّك نوع البيانات Nullable.

إنشاء جدول

اطّلع على وصف مفصل لاستعلام CREATE TABLE. يمكن أن تختلف بنية الجدول عن بنية الجدول المصدر:
  • يجب أن تكون أسماء الأعمدة مطابقةً لما هي عليه في الجدول المصدر، لكن يمكنك استخدام بعض هذه الأعمدة فقط وبأي ترتيب.
  • قد تختلف أنواع الأعمدة عن تلك الموجودة في الجدول المصدر. يحاول ClickHouse تحويل القيم إلى أنواع بيانات ClickHouse.
  • يحدّد الإعداد external_table_functions_use_nulls كيفية التعامل مع أعمدة Nullable. القيمة الافتراضية: 1. إذا كانت القيمة 0، فلن تُنشئ دالة الجدول أعمدة Nullable، وستُدرج القيم الافتراضية بدلًا من NULL. وينطبق ذلك أيضًا على قيم NULL داخل المصفوفات.
معلمات المحرّك
  • datasource — اسم القسم الذي يحتوي على إعدادات الاتصال في ملف odbc.ini.
  • external_database — اسم قاعدة بيانات في نظام إدارة قواعد بيانات خارجي.
  • external_table — اسم جدول في external_database.
يمكن أيضًا تمرير هذه المعلمات باستخدام المجموعات المسماة.

مثال على الاستخدام

استرجاع البيانات من تثبيت MySQL المحلي عبر ODBC جرى التحقق من هذا المثال على Ubuntu Linux 18.04 وMySQL server 5.7. تأكد من تثبيت unixODBC وMySQL Connector. افتراضيًا (إذا تم التثبيت من الحزم)، يبدأ ClickHouse العمل تحت المستخدم clickhouse. لذلك، تحتاج إلى إنشاء هذا المستخدم وتهيئته على MySQL server.
ثم هيِّئ الاتصال في /etc/odbc.ini.
يمكنك التحقق من الاتصال باستخدام الأداة isql المتوفرة ضمن تثبيت unixODBC.
جدول في MySQL:
جدول في ClickHouse يسترجع البيانات من جدول MySQL:

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦