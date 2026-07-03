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يمكنك استخدام هذه الطريقة للاتصال بأي قاعدة بيانات لديها برنامج تشغيل ODBC. مثال على الإعدادات:

حقول الإعدادات:
لا يمكن استخدام الحقلين table وquery معًا. ويجب التصريح بأحد الحقلين table أو query.
يتلقى ClickHouse رموز التنصيص من برنامج تشغيل ODBC، ويضع جميع الإعدادات بين علامتَي اقتباس في الاستعلامات المرسلة إلى driver، لذلك من الضروري ضبط اسم table بما يتوافق مع حالة الأحرف في اسم الجدول داخل قاعدة البيانات. إذا واجهت مشكلات في الترميز عند استخدام Oracle، فراجع عنصر FAQ المقابل.

الثغرة الأمنية المعروفة في وظيفة قاموس ODBC

عند الاتصال بقاعدة البيانات عبر معلمة الاتصال Servername في برنامج تشغيل ODBC، يمكن استبدالها. في هذه الحالة، تُرسَل القيمتان USERNAME وPASSWORD من odbc.ini إلى الخادم البعيد، وقد تتعرضان للاختراق.
مثال على استخدام غير آمن لنقم بتهيئة unixODBC لـ PostgreSQL. محتوى /etc/odbc.ini:
إذا أجريت استعلامًا بعد ذلك مثل
سيرسل برنامج تشغيل ODBC القيمتين USERNAME وPASSWORD من odbc.ini إلى some-server.com.

مثال على الاتصال بـ PostgreSQL

نظام التشغيل Ubuntu. تثبيت unixODBC وبرنامج تشغيل ODBC لـ PostgreSQL:
تهيئة /etc/odbc.ini (أو ~/.odbc.ini إذا سجّلت الدخول تحت حساب المستخدم الذي يُشغّل ClickHouse):
إعدادات القاموس في ClickHouse:

قد تحتاج إلى تعديل odbc.ini لتحديد المسار الكامل للمكتبة في برنامج التشغيل DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so.

مثال على الاتصال بـ MS SQL Server

نظام التشغيل Ubuntu. تثبيت برنامج تشغيل ODBC للاتصال بـ MS SQL:
إعداد برنامج التشغيل:
ملاحظات:
  • لتحديد أقدم إصدار من TDS يدعمه إصدار معيّن من SQL Server، راجع وثائق المنتج أو اطّلع على سلوك منتج MS-TDS
إعداد القاموس في ClickHouse:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦