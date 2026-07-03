- DDL
- ملف الإعدادات
SOURCE(ODBC(
db 'DatabaseName'
table 'SchemaName.TableName'
connection_string 'DSN=some_parameters'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))
حقول الإعدادات:
|الإعداد
|الوصف
db
|اسم قاعدة البيانات. احذفه إذا كان اسم قاعدة البيانات محددًا في معلمات
<connection_string>.
table
|اسم الجدول والمخطط إذا وُجد.
connection_string
|سلسلة الاتصال.
invalidate_query
|استعلام للتحقق من حالة القاموس. اختياري. اقرأ المزيد في قسم Refreshing dictionary data using LIFETIME.
background_reconnect
|أعد الاتصال بالنسخة المتماثلة في الخلفية إذا فشل الاتصال. اختياري.
query
|استعلام مخصص. اختياري.
يتلقى ClickHouse رموز التنصيص من برنامج تشغيل ODBC، ويضع جميع الإعدادات بين علامتَي اقتباس في الاستعلامات المرسلة إلى driver، لذلك من الضروري ضبط اسم
لا يمكن استخدام الحقلين
table و
query معًا. ويجب التصريح بأحد الحقلين
table أو
query.
table بما يتوافق مع حالة الأحرف في اسم الجدول داخل قاعدة البيانات.
إذا واجهت مشكلات في الترميز عند استخدام Oracle، فراجع عنصر FAQ المقابل.
الثغرة الأمنية المعروفة في وظيفة قاموس ODBC
مثال على استخدام غير آمن لنقم بتهيئة unixODBC لـ PostgreSQL. محتوى
عند الاتصال بقاعدة البيانات عبر معلمة الاتصال
Servername في برنامج تشغيل ODBC، يمكن استبدالها. في هذه الحالة، تُرسَل القيمتان
USERNAME و
PASSWORD من
odbc.ini إلى الخادم البعيد، وقد تتعرضان للاختراق.
/etc/odbc.ini:
إذا أجريت استعلامًا بعد ذلك مثل
[gregtest]
Driver = /usr/lib/psqlodbca.so
Servername = localhost
PORT = 5432
DATABASE = test_db
#OPTION = 3
USERNAME = test
PASSWORD = test
سيرسل برنامج تشغيل ODBC القيمتين
SELECT * FROM odbc('DSN=gregtest;Servername=some-server.com', 'test_db');
USERNAME و
PASSWORD من
odbc.ini إلى
some-server.com.
نظام التشغيل Ubuntu. تثبيت unixODBC وبرنامج تشغيل ODBC لـ PostgreSQL:
مثال على الاتصال بـ PostgreSQL
تهيئة
$ sudo apt-get install -y unixodbc odbcinst odbc-postgresql
/etc/odbc.ini (أو
~/.odbc.ini إذا سجّلت الدخول تحت حساب المستخدم الذي يُشغّل ClickHouse):
إعدادات القاموس في ClickHouse:
[DEFAULT]
Driver = myconnection
[myconnection]
Description = PostgreSQL connection to my_db
Driver = PostgreSQL Unicode
Database = my_db
Servername = 127.0.0.1
UserName = username
Password = password
Port = 5432
Protocol = 9.3
ReadOnly = No
RowVersioning = No
ShowSystemTables = No
ConnSettings =
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- ملف الإعدادات
CREATE DICTIONARY table_name (
id UInt64,
some_column UInt64 DEFAULT 0
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(ODBC(connection_string 'DSN=myconnection' table 'postgresql_table'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)
قد تحتاج إلى تعديل
odbc.ini لتحديد المسار الكامل للمكتبة في برنامج التشغيل
DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so.
نظام التشغيل Ubuntu. تثبيت برنامج تشغيل ODBC للاتصال بـ MS SQL:
مثال على الاتصال بـ MS SQL Server
إعداد برنامج التشغيل:
$ sudo apt-get install tdsodbc freetds-bin sqsh
ملاحظات:
$ cat /etc/freetds/freetds.conf
...
[MSSQL]
host = 192.168.56.101
port = 1433
tds version = 7.0
client charset = UTF-8
# test TDS connection
$ sqsh -S MSSQL -D database -U user -P password
$ cat /etc/odbcinst.ini
[FreeTDS]
Description = FreeTDS
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so
FileUsage = 1
UsageCount = 5
$ cat /etc/odbc.ini
# $ cat ~/.odbc.ini # if you signed in under a user that runs ClickHouse
[MSSQL]
Description = FreeTDS
Driver = FreeTDS
Servername = MSSQL
Database = test
UID = test
PWD = test
Port = 1433
# (optional) test ODBC connection (to use isql-tool install the [unixodbc](https://packages.debian.org/sid/unixodbc)-package)
$ isql -v MSSQL "user" "password"
- لتحديد أقدم إصدار من TDS يدعمه إصدار معيّن من SQL Server، راجع وثائق المنتج أو اطّلع على سلوك منتج MS-TDS
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- ملف الإعدادات
CREATE DICTIONARY test (
k UInt64,
s String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY k
SOURCE(ODBC(table 'dict' connection_string 'DSN=MSSQL;UID=test;PWD=test'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)