محرك الجدول MySQL؛

يتيح لك محرك MySQL تنفيذ استعلامات SELECT و INSERT على البيانات المخزّنة على خادم MySQL بعيد.

​ إنشاء جدول

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = MySQL({host:port, database , table , user, password [, replace_query, on_duplicate_clause] | named_collection[, option=value [,..]]}) SETTINGS [ connection_pool_size=16, ] [ connection_max_tries=3, ] [ connection_wait_timeout=5, ] [ connection_auto_close=true, ] [ connect_timeout=10, ] [ read_write_timeout=300, ] [ enable_compression=false ] ;

اطّلع على وصف مفصل لاستعلام CREATE TABLE

يمكن أن يختلف هيكل الجدول عن هيكل جدول MySQL الأصلي:

يجب أن تكون أسماء الأعمدة مطابقةً لما هي عليه في جدول MySQL الأصلي، لكن يمكنك استخدام بعض هذه الأعمدة فقط وبأي ترتيب.

قد تختلف أنواع الأعمدة عن تلك الموجودة في جدول MySQL الأصلي. ويحاول ClickHouse cast القيم إلى أنواع بيانات ClickHouse.

يحدّد الإعداد external_table_functions_use_nulls كيفية التعامل مع الأعمدة Nullable. القيمة الافتراضية: 1. إذا كانت القيمة 0، فلن تُنشئ دالة الجدول أعمدة Nullable، وستُدرج القيم الافتراضية بدلًا من nulls. وينطبق ذلك أيضًا على قيم NULL داخل المصفوفات.

معلمات المحرك

host:port — عنوان خادم MySQL.

— عنوان خادم MySQL. database — اسم قاعدة البيانات البعيدة.

— اسم قاعدة البيانات البعيدة. table — اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى MySQL كما هو (راجع تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول).

— اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى MySQL كما هو (راجع تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول). user — مستخدم MySQL.

— مستخدم MySQL. password — كلمة مرور المستخدم.

— كلمة مرور المستخدم. replace_query — علامة تُحوّل استعلامات INSERT INTO إلى REPLACE INTO . إذا كانت replace_query=1 ، فسيُستبدل الاستعلام.

— علامة تُحوّل استعلامات إلى . إذا كانت ، فسيُستبدل الاستعلام. on_duplicate_clause — التعبير ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clause الذي يُضاف إلى استعلام INSERT . مثال: INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1 ، حيث تكون on_duplicate_clause هي UPDATE c2 = c2 + 1 . راجع وثائق MySQL لمعرفة أي on_duplicate_clause يمكنك استخدامه مع العبارة ON DUPLICATE KEY . لتحديد on_duplicate_clause ، يجب تمرير 0 إلى المعلمة replace_query . وإذا مرّرت replace_query = 1 و on_duplicate_clause في الوقت نفسه، فسينشئ ClickHouse استثناءً.

host و port كلٌّ على حدة. ويُنصح بهذا النهج في بيئة الإنتاج. يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة . في هذه الحالة، يجب تحديدكلٌّ على حدة. ويُنصح بهذا النهج في بيئة الإنتاج.

تُنفَّذ عبارات WHERE البسيطة، مثل =, !=, >, >=, <, <= ، على خادم MySQL.

أما بقية الشروط وقيد المعاينة LIMIT ، فلا تُنفَّذ إلا في ClickHouse بعد اكتمال الاستعلام إلى MySQL.

​ تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول

بدلًا من اسم الجدول، يمكن أن يكون المعامل table استعلام SELECT يُمرَّر إلى MySQL كما هو. ويُستدل على بنية الجدول من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما كاستعلام فرعي أو بتغليفه داخل الدالة query :

CREATE TABLE mysql_table ENGINE = MySQL( 'localhost:3306' , 'test' , ( SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0 ), 'user' , 'password' ); CREATE TABLE mysql_table ENGINE = MySQL( 'localhost:3306' , 'test' , query( 'SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0' ), 'user' , 'password' );

join وعمليات التجميع أو أي معالجة أخرى على MySQL. وهذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذ INSERT فيه. كما أن دالة الجدول هذا مفيد لتنفيذ عملياتوعمليات التجميع أو أي معالجة أخرى على MySQL. وهذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذفيه. كما أن دالة الجدول mysql تدعم الصياغة نفسها.

يُحلَّل شكل الاستعلام الفرعي (SELECT ...) بواسطة ClickHouse ويُعاد تسلسله وفق لهجة MySQL ‏(باستخدام علامات الاقتباس الخلفية للمعرّفات) قبل إرساله إلى الخادم. لذلك يجب أن يكون استعلام ClickHouse SQL صالحًا. ولتمرير صياغة خاصة بـ MySQL لا يحلّلها ClickHouse، استخدم صيغة query('...') ، إذ يُرسَل نصها إلى MySQL كما هو. WHERE أو LIMIT خارجي، أو تجميع، وما إلى ذلك، في استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع إلى داخل الاستعلام الممرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملةً. ولتقييد البيانات المقروءة من MySQL، ضع عامل التصفية داخل الاستعلام الممرَّر. عند استخدام أيأوخارجي، أو تجميع، وما إلى ذلك، في استعلام ClickHouse المحيطيُدفَع إلى داخل الاستعلام الممرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملةً. ولتقييد البيانات المقروءة من MySQL، ضع عامل التصفية داخل الاستعلام الممرَّر. عند استخدام external_table_strict_query = 1 ، يُرفَض أي عامل تصفية خارجي لا يمكن دفعه ويُرجع استثناءً بدلًا من تطبيقه محليًا.

يدعم عدة نُسخ متماثلة يجب إدراجها باستخدام | . على سبيل المثال:

CREATE TABLE test_replicas (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = MySQL( `mysql{2|3|4}:3306` , 'clickhouse' , 'test_replicas' , 'root' , 'clickhouse' );

​ مثال للاستخدام

أنشئ جدولًا في MySQL:

mysql> CREATE TABLE `test`.`test` ( -> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, -> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL, -> `float` FLOAT NOT NULL, -> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL, -> PRIMARY KEY (`int_id`)); Query OK, 0 rows affected (0,09 sec) mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2); Query OK, 1 row affected (0,00 sec) mysql> select * from test; +------+----------+-----+----------+ | int_id | int_nullable | float | float_nullable | +------+----------+-----+----------+ | 1 | NULL | 2 | NULL | +------+----------+-----+----------+ 1 row in set (0,00 sec)

أنشئ جدولًا في ClickHouse باستخدام وسيطات بسيطة:

CREATE TABLE mysql_table ( `float_nullable` Nullable(Float32), `int_id` Int32 ) ENGINE = MySQL( 'localhost:3306' , 'test' , 'test' , 'bayonet' , '123' )

CREATE NAMED COLLECTION creds AS host = 'localhost' , port = 3306 , database = 'test' , user = 'bayonet' , password = '123' ; CREATE TABLE mysql_table ( `float_nullable` Nullable(Float32), `int_id` Int32 ) ENGINE = MySQL(creds, table = 'test' )

استرداد البيانات من جدول MySQL:

SELECT * FROM mysql_table

┌─float_nullable─┬─int_id─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 1 │ └────────────────┴────────┘

الإعدادات الافتراضية ليست فعّالة جدًا، إذ إنها لا تعيد استخدام الاتصالات حتى. تتيح لك هذه الإعدادات زيادة عدد الاستعلامات التي ينفّذها الخادوم في الثانية.

يسمح بإغلاق الاتصال تلقائيًا بعد تنفيذ الاستعلام، أي بتعطيل إعادة استخدام الاتصال.

القيم الممكنة:

1 — يُسمح بالإغلاق التلقائي للاتصال، وبالتالي يتم تعطيل إعادة استخدام الاتصال

0 — لا يُسمح بالإغلاق التلقائي للاتصال، وبالتالي يكون إعادة استخدام الاتصال مفعّلًا

القيمة الافتراضية: 1 .

يحدد عدد مرات إعادة المحاولة لمجمع الاتصالات مع التبديل التلقائي عند التعطل.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — لا توجد أي محاولات إعادة لمجمع الاتصالات مع التبديل التلقائي عند التعطل.

القيمة الافتراضية: 3 .

حجم مجمع الاتصالات (إذا كانت جميع الاتصالات قيد الاستخدام، فسوف ينتظر الاستعلام حتى يتحرر أحد الاتصالات).

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

القيمة الافتراضية: 16 .

مهلة الانتظار (بالثواني) حتى يتوفر اتصال متاح (إذا كان هناك بالفعل connection_pool_size من الاتصالات النشطة)، 0 - لا تنتظر.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

القيمة الافتراضية: 5 .

مهلة الاتصال (بالثواني).

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

القيمة الافتراضية: 10 .

مهلة القراءة/الكتابة (بالثواني).

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

القيمة الافتراضية: 300 .

يُمكّن الضغط لاتصال بروتوكول MySQL.

القيمة الافتراضية: false .

ينطبق هذا الإعداد على:

محرك الجدول MySQL ؛

؛ محرك قاعدة البيانات MySQL ؛

؛ دالة الجدول mysql ؛

؛ المجموعات المسماة المستخدمة في تكاملات MySQL.

عند تمكينه، يطلب ClickHouse استخدام الضغط لهذا الاتصال.

مثال: