محرك الجدول MySQL؛

SELECT و
INSERT على البيانات المخزّنة على خادم MySQL بعيد.
إنشاء جدول
اطّلع على وصف مفصل لاستعلام CREATE TABLE. يمكن أن يختلف هيكل الجدول عن هيكل جدول MySQL الأصلي:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = MySQL({host:port, database, table, user, password[, replace_query, on_duplicate_clause] | named_collection[, option=value [,..]]})
SETTINGS
[ connection_pool_size=16, ]
[ connection_max_tries=3, ]
[ connection_wait_timeout=5, ]
[ connection_auto_close=true, ]
[ connect_timeout=10, ]
[ read_write_timeout=300, ]
[ enable_compression=false ]
;
- يجب أن تكون أسماء الأعمدة مطابقةً لما هي عليه في جدول MySQL الأصلي، لكن يمكنك استخدام بعض هذه الأعمدة فقط وبأي ترتيب.
- قد تختلف أنواع الأعمدة عن تلك الموجودة في جدول MySQL الأصلي. ويحاول ClickHouse cast القيم إلى أنواع بيانات ClickHouse.
- يحدّد الإعداد external_table_functions_use_nulls كيفية التعامل مع الأعمدة Nullable. القيمة الافتراضية: 1. إذا كانت القيمة 0، فلن تُنشئ دالة الجدول أعمدة Nullable، وستُدرج القيم الافتراضية بدلًا من nulls. وينطبق ذلك أيضًا على قيم NULL داخل المصفوفات.
host:port— عنوان خادم MySQL.
database— اسم قاعدة البيانات البعيدة.
table— اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى MySQL كما هو (راجع تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول).
user— مستخدم MySQL.
password— كلمة مرور المستخدم.
replace_query— علامة تُحوّل استعلامات
INSERT INTOإلى
REPLACE INTO. إذا كانت
replace_query=1، فسيُستبدل الاستعلام.
on_duplicate_clause— التعبير
ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clauseالذي يُضاف إلى استعلام
INSERT. مثال:
INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1، حيث تكون
on_duplicate_clauseهي
UPDATE c2 = c2 + 1. راجع وثائق MySQL لمعرفة أي
on_duplicate_clauseيمكنك استخدامه مع العبارة
ON DUPLICATE KEY. لتحديد
on_duplicate_clause، يجب تمرير
0إلى المعلمة
replace_query. وإذا مرّرت
replace_query = 1و
on_duplicate_clauseفي الوقت نفسه، فسينشئ ClickHouse استثناءً.
host و
port كلٌّ على حدة. ويُنصح بهذا النهج في بيئة الإنتاج.
تُنفَّذ عبارات
WHERE البسيطة، مثل
=, !=, >, >=, <, <=، على خادم MySQL.
أما بقية الشروط وقيد المعاينة
LIMIT، فلا تُنفَّذ إلا في ClickHouse بعد اكتمال الاستعلام إلى MySQL.
بدلًا من اسم الجدول، يمكن أن يكون المعامل
تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول
table استعلام
SELECT يُمرَّر إلى MySQL كما هو. ويُستدل على بنية الجدول من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما كاستعلام فرعي أو بتغليفه داخل الدالة
query:
هذا مفيد لتنفيذ عمليات
CREATE TABLE mysql_table ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', (SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0), 'user', 'password');
CREATE TABLE mysql_table ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', query('SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0'), 'user', 'password');
join وعمليات التجميع أو أي معالجة أخرى على MySQL. وهذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذ
INSERT فيه. كما أن دالة الجدول
mysql تدعم الصياغة نفسها.
يدعم عدة نُسخ متماثلة يجب إدراجها باستخدام
يُحلَّل شكل الاستعلام الفرعي
(SELECT ...) بواسطة ClickHouse ويُعاد تسلسله وفق لهجة MySQL (باستخدام علامات الاقتباس الخلفية للمعرّفات) قبل إرساله إلى الخادم. لذلك يجب أن يكون استعلام ClickHouse SQL صالحًا. ولتمرير صياغة خاصة بـ MySQL لا يحلّلها ClickHouse، استخدم صيغة
query('...')، إذ يُرسَل نصها إلى MySQL كما هو.أي
WHERE أو
LIMIT خارجي، أو تجميع، وما إلى ذلك، في استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع إلى داخل الاستعلام الممرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملةً. ولتقييد البيانات المقروءة من MySQL، ضع عامل التصفية داخل الاستعلام الممرَّر. عند استخدام
external_table_strict_query = 1، يُرفَض أي عامل تصفية خارجي لا يمكن دفعه ويُرجع استثناءً بدلًا من تطبيقه محليًا.
|. على سبيل المثال:
CREATE TABLE test_replicas (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = MySQL(`mysql{2|3|4}:3306`, 'clickhouse', 'test_replicas', 'root', 'clickhouse');
أنشئ جدولًا في MySQL:
مثال للاستخدام
أنشئ جدولًا في ClickHouse باستخدام وسيطات بسيطة:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)
أو باستخدام المجموعات المُسمّاة:
CREATE TABLE mysql_table
(
`float_nullable` Nullable(Float32),
`int_id` Int32
)
ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123')
استرداد البيانات من جدول MySQL:
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
host = 'localhost',
port = 3306,
database = 'test',
user = 'bayonet',
password = '123';
CREATE TABLE mysql_table
(
`float_nullable` Nullable(Float32),
`int_id` Int32
)
ENGINE = MySQL(creds, table='test')
SELECT * FROM mysql_table
┌─float_nullable─┬─int_id─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 1 │
└────────────────┴────────┘
الإعدادات الافتراضية ليست فعّالة جدًا، إذ إنها لا تعيد استخدام الاتصالات حتى. تتيح لك هذه الإعدادات زيادة عدد الاستعلامات التي ينفّذها الخادوم في الثانية.
الإعدادات
يسمح بإغلاق الاتصال تلقائيًا بعد تنفيذ الاستعلام، أي بتعطيل إعادة استخدام الاتصال. القيم الممكنة:
connection_auto_close
- 1 — يُسمح بالإغلاق التلقائي للاتصال، وبالتالي يتم تعطيل إعادة استخدام الاتصال
- 0 — لا يُسمح بالإغلاق التلقائي للاتصال، وبالتالي يكون إعادة استخدام الاتصال مفعّلًا
1.
يحدد عدد مرات إعادة المحاولة لمجمع الاتصالات مع التبديل التلقائي عند التعطل. القيم الممكنة:
connection_max_tries
- عدد صحيح موجب.
- 0 — لا توجد أي محاولات إعادة لمجمع الاتصالات مع التبديل التلقائي عند التعطل.
3.
حجم مجمع الاتصالات (إذا كانت جميع الاتصالات قيد الاستخدام، فسوف ينتظر الاستعلام حتى يتحرر أحد الاتصالات). القيم الممكنة:
connection_pool_size
- عدد صحيح موجب.
16.
مهلة الانتظار (بالثواني) حتى يتوفر اتصال متاح (إذا كان هناك بالفعل
connection_wait_timeout
connection_pool_size من الاتصالات النشطة)، 0 - لا تنتظر.
القيم الممكنة:
- عدد صحيح موجب.
5.
مهلة الاتصال (بالثواني). القيم الممكنة:
connect_timeout
- عدد صحيح موجب.
10.
مهلة القراءة/الكتابة (بالثواني). القيم الممكنة:
read_write_timeout
- عدد صحيح موجب.
300.
يُمكّن الضغط لاتصال بروتوكول MySQL. القيمة الافتراضية:
enable_compression
false.
ينطبق هذا الإعداد على:
- محرك الجدول
MySQL؛
- محرك قاعدة البيانات
MySQL؛
- دالة الجدول
mysql؛
- المجموعات المسماة المستخدمة في تكاملات MySQL.
CREATE TABLE mysql_engine_compression
(
id UInt32,
name String,
age UInt32,
money UInt32
)
ENGINE = MySQL('mysql80:3306', 'clickhouse', 'test_table', 'root', 'password')
SETTINGS enable_compression = 1;