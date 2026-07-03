- DDL
- ملف التهيئة
SOURCE(MYSQL(
port 3306
user 'clickhouse'
password 'qwerty'
replica(host 'example01-1' priority 1)
replica(host 'example01-2' priority 1)
db 'db_name'
table 'table_name'
where 'id=10'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
fail_on_connection_loss 'true'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
enable_compression 1
))
حقول الإعداد:
|الإعداد
|الوصف
port
|المنفذ على خادم MySQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل نسخة على حدة (داخل
<replica>).
user
|اسم مستخدم MySQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل نسخة على حدة (داخل
<replica>).
password
|كلمة مرور مستخدم MySQL. يمكنك تحديدها لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل نسخة على حدة (داخل
<replica>).
replica
|قسم إعدادات النسخة المتماثلة. يمكن أن يوجد أكثر من قسم واحد.
replica/host
|مضيف MySQL.
replica/priority
|أولوية النسخة المتماثلة. عند محاولة الاتصال، يمر ClickHouse على النسخ المتماثلة وفق ترتيب الأولوية. وكلما كان الرقم أصغر، كانت الأولوية أعلى.
db
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم الجدول.
where
|معايير التحديد. صياغة الشروط هي نفسها المستخدمة في عبارة
WHERE في MySQL، على سبيل المثال:
id > 10 AND id < 20. اختياري.
invalidate_query
|استعلام للتحقق من حالة القاموس. اختياري. اقرأ المزيد في قسم Refreshing dictionary data using LIFETIME.
fail_on_connection_loss
|يتحكم في سلوك الخادم عند فقدان الاتصال. إذا كانت القيمة
true، فسيُطرَح استثناء فورًا عند فقدان الاتصال بين العميل والخادم. وإذا كانت
false، فسيعيد الخادم محاولة جلب البيانات ثلاث مرات على الأقل قبل الإبلاغ عن خطأ. لاحظ أن إعادة المحاولة تؤدي إلى زيادة زمن الاستجابة. القيمة الافتراضية:
false.
query
|الاستعلام المخصص. اختياري.
enable_compression
|يفعّل ضغط zlib لاتصال بروتوكول MySQL. عند ضبطه على
1، يطلب ClickHouse ضغطًا على مستوى البروتوكول من خادم MySQL. ويمكن أيضًا ضبطه لكل نسخة متماثلة داخل
<replica>. القيمة الافتراضية:
0.
لا يمكن استخدام الحقلين
table أو
where مع الحقل
query في الوقت نفسه. ويجب التصريح بأحد الحقلين
table أو
query.
يمكن الاتصال بـ MySQL على المضيف المحلي عبر المقابس. للقيام بذلك، اضبط
لا توجد معلمة صريحة باسم
secure. عند إنشاء اتصال SSL، يكون الأمان إلزاميًا.
host و
socket.
مثال على الإعدادات:
- DDL
- ملف التهيئة
SOURCE(MYSQL(
host 'localhost'
socket '/path/to/socket/file.sock'
user 'clickhouse'
password 'qwerty'
db 'db_name'
table 'table_name'
where 'id=10'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
fail_on_connection_loss 'true'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))