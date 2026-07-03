port المنفذ على خادم MySQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل نسخة على حدة (داخل <replica> ).

user اسم مستخدم MySQL. يمكنك تحديده لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل نسخة على حدة (داخل <replica> ).

password كلمة مرور مستخدم MySQL. يمكنك تحديدها لجميع النسخ المتماثلة، أو لكل نسخة على حدة (داخل <replica> ).

replica قسم إعدادات النسخة المتماثلة. يمكن أن يوجد أكثر من قسم واحد.

replica/host مضيف MySQL.

replica/priority أولوية النسخة المتماثلة. عند محاولة الاتصال، يمر ClickHouse على النسخ المتماثلة وفق ترتيب الأولوية. وكلما كان الرقم أصغر، كانت الأولوية أعلى.

db اسم قاعدة البيانات.

table اسم الجدول.

where معايير التحديد. صياغة الشروط هي نفسها المستخدمة في عبارة WHERE في MySQL، على سبيل المثال: id > 10 AND id < 20 . اختياري.

invalidate_query استعلام للتحقق من حالة القاموس. اختياري. اقرأ المزيد في قسم Refreshing dictionary data using LIFETIME.

fail_on_connection_loss يتحكم في سلوك الخادم عند فقدان الاتصال. إذا كانت القيمة true ، فسيُطرَح استثناء فورًا عند فقدان الاتصال بين العميل والخادم. وإذا كانت false ، فسيعيد الخادم محاولة جلب البيانات ثلاث مرات على الأقل قبل الإبلاغ عن خطأ. لاحظ أن إعادة المحاولة تؤدي إلى زيادة زمن الاستجابة. القيمة الافتراضية: false .

query الاستعلام المخصص. اختياري.