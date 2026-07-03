Skip to main content
مثال على الإعدادات:

حقول الإعداد:
لا يمكن استخدام الحقلين table أو where مع الحقل query في الوقت نفسه. ويجب التصريح بأحد الحقلين table أو query.
لا توجد معلمة صريحة باسم secure. عند إنشاء اتصال SSL، يكون الأمان إلزاميًا.
يمكن الاتصال بـ MySQL على المضيف المحلي عبر المقابس. للقيام بذلك، اضبط host وsocket. مثال على الإعدادات:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦