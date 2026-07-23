Este enfoque permite a los clientes gestionar todo el acceso a sus buckets de S3 desde un único lugar (la política de IAM del rol asumido), sin tener que revisar todas las políticas de sus buckets para añadir o quitar acceso. En la sección siguiente, aprenderá a configurarlo.
Obtén el ARN del rol de IAM de tu servicio de ClickHouse
- Inicia sesión en tu cuenta de ClickHouse Cloud.
- Selecciona el servicio de ClickHouse para el que quieres crear la integración
- Selecciona la pestaña Settings
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Network security information, al final de la página
- Copia el valor de ID del rol de servicio (IAM) correspondiente al servicio, como se muestra a continuación.
La asunción de roles de IAM se puede configurar de una de estas dos maneras:
Configurar la asunción de roles de IAM
Implementación con una pila de CloudFormation
- Inicie sesión en su cuenta de AWS desde el navegador web con un usuario de IAM que tenga permiso para crear y administrar roles de IAM.
- Visite la siguiente URL de CloudFormation para rellenar la pila de CloudFormation.
- Introduzca (o pegue) el ID del rol de servicio (IAM) de su servicio que obtuvo anteriormente en el campo titulado “ClickHouse Instance Roles” Puede pegar el ID del rol de servicio exactamente como aparece en la Cloud Console.
-
Introduzca el nombre de su bucket en el campo titulado “Bucket Names”. Si la URL de su bucket es
https://ch-docs-s3-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com/clickhouseS3/, entonces el nombre del bucket es
ch-docs-s3-bucket.
No introduzca el ARN completo del bucket; solo el nombre del bucket.
- Configure la pila de CloudFormation. A continuación se ofrece información adicional sobre estos parámetros.
|Parámetro
|Valor predeterminado
|Descripción
|RoleName
|ClickHouseAccess-001
|El nombre del nuevo rol que ClickHouse Cloud usará para acceder a su bucket de S3.
|Role Session Name
|*
|Role Session Name puede usarse como un secreto compartido para proteger aún más su bucket.
|ClickHouse Instance Roles
|Lista separada por comas de los roles de IAM del servicio de ClickHouse que pueden usar esta integración segura con S3.
|Bucket Access
|Read
|Establece el nivel de acceso para los buckets proporcionados.
|Bucket Names
|Lista separada por comas de los nombres de bucket a los que este rol tendrá acceso. Nota: use el nombre del bucket, no el ARN completo del bucket.
- Seleccione la casilla I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources with custom names.
- Haga clic en el botón Create stack en la esquina inferior derecha
- Asegúrese de que la pila de CloudFormation se complete sin errores.
- Seleccione la pila recién creada y, a continuación, la pestaña Outputs de la pila de CloudFormation
- Copie el valor de RoleArn de esta integración, que es lo que necesita para acceder a su bucket de S3.
Crear manualmente un rol de IAM
- Inicie sesión en su cuenta de AWS desde el navegador web con un usuario de IAM que tenga permisos para crear y administrar roles de IAM.
- Vaya a la consola del servicio IAM
-
Cree un nuevo rol de IAM con la siguiente política de IAM y de confianza. Sustituya
{ClickHouse_IAM_ARN}por el ARN del rol de IAM correspondiente a su instancia de ClickHouse.
Política de IAM
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::{BUCKET_NAME}"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::{BUCKET_NAME}/*"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}
- Copia el nuevo IAM Role Arn una vez creado, ya que es necesario para acceder a tu bucket de S3.
ClickHouse Cloud le permite especificar
Acceda a su bucket de S3 con el rol ClickHouseAccess
extra_credentials como parte de la función de tabla S3.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo ejecutar una consulta con el rol recién creado que se copió arriba.
A continuación se muestra una consulta de ejemplo que usa
DESCRIBE TABLE s3('https://s3.amazonaws.com/BUCKETNAME/BUCKETOBJECT.csv','CSVWithNames',extra_credentials(role_arn = 'arn:aws:iam::111111111111:role/ClickHouseAccessRole-001'))
role_session_name como secreto compartido para consultar datos de un bucket.
Si
role_session_name no es correcto, esta operación fallará.
DESCRIBE TABLE s3('https://s3.amazonaws.com/BUCKETNAME/BUCKETOBJECT.csv','CSVWithNames',extra_credentials(role_arn = 'arn:aws:iam::111111111111:role/ClickHouseAccessRole-001', role_session_name = 'secret-role-name'))
Recomendamos que su S3 de origen esté en la misma región que su servicio de ClickHouse Cloud para reducir los costos de transferencia de datos. Para obtener más información, consulte los precios de S3
Para un control de acceso más estricto, es posible restringir la policy del bucket para que solo acepte solicitudes que se originen en los endpoints de VPC de ClickHouse Cloud mediante la condición
Control avanzado de acciones
aws:SourceVpce. Para obtener los endpoints de VPC de su región de ClickHouse Cloud, abra una terminal y ejecute:
A continuación, agregue una regla de denegación a la política de IAM con los endpoints obtenidos:
# Replace <your-region> with your ClickHouse Cloud region
curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq -r '.aws[] | select(.region == "<your-region>") | .s3_endpoints[]'
Para obtener más información sobre cómo acceder a los endpoints de los servicios de ClickHouse Cloud, consulta Direcciones IP de Cloud.
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:List*",
"s3:Get*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::{BUCKET_NAME}",
"arn:aws:s3:::{BUCKET_NAME}/*"
]
},
{
"Sid": "VisualEditor3",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:SourceVpce": [
"{ClickHouse VPC ID from your S3 region}",
"{ClickHouse VPC ID from your S3 region}",
"{ClickHouse VPC ID from your S3 region}"
]
}
}
}
]
}