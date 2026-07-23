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La familia de tipos de datos que representa intervalos de fecha y hora. Los tipos resultantes del operador INTERVAL. Estructura:
  • Un intervalo de tiempo como valor entero sin signo.
  • El tipo de un intervalo.
Tipos de intervalo admitidos:
  • NANOSECOND
  • MICROSECOND
  • MILLISECOND
  • SECOND
  • MINUTE
  • HOUR
  • DAY
  • WEEK
  • MONTH
  • QUARTER
  • YEAR
Para cada tipo de intervalo, existe un tipo de dato independiente. Por ejemplo, el intervalo DAY corresponde al tipo de dato IntervalDay:

Observaciones sobre el uso

Puede usar valores de tipo Interval en operaciones aritméticas con valores de tipo Date y DateTime. Por ejemplo, puede sumar 4 días a la hora actual:
También es posible usar múltiples intervalos a la vez:
Y para comparar valores con intervalos diferentes:

Intervalos de tipo mixto

Los intervalos de tipo mixto, por ejemplo, varias horas y varios minutos, se pueden crear con la sintaxis INTERVAL 'value' <from_kind> TO <to_kind>. El resultado es una tupla de dos o más intervalos. Combinaciones admitidas: Los campos distintos del primero se validan según el estándar SQL: MONTH 0-11, HOUR 0-23, MINUTE 0-59, SECOND 0-59.
Un signo inicial opcional + o - se aplica a todos los componentes:

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026