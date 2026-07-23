- Un intervalo de tiempo como valor entero sin signo.
- El tipo de un intervalo.
NANOSECOND
MICROSECOND
MILLISECOND
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
DAY corresponde al tipo de dato
IntervalDay:
SELECT toTypeName(INTERVAL 4 DAY)
┌─toTypeName(toIntervalDay(4))─┐
│ IntervalDay │
└──────────────────────────────┘
Puede usar valores de tipo
Observaciones sobre el uso
Interval en operaciones aritméticas con valores de tipo Date y DateTime. Por ejemplo, puede sumar 4 días a la hora actual:
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY
También es posible usar múltiples intervalos a la vez:
┌───current_date_time─┬─plus(now(), toIntervalDay(4))─┐
│ 2019-10-23 10:58:45 │ 2019-10-27 10:58:45 │
└─────────────────────┴───────────────────────────────┘
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + (INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR)
Y para comparar valores con intervalos diferentes:
┌───current_date_time─┬─plus(current_date_time, plus(toIntervalDay(4), toIntervalHour(3)))─┐
│ 2024-08-08 18:31:39 │ 2024-08-12 21:31:39 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT toIntervalMicrosecond(179999999) < toIntervalMinute(3);
┌─less(toIntervalMicrosecond(179999999), toIntervalMinute(3))─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT toIntervalMicrosecond(3600000000) = toIntervalHour(1);
┌─equals(toIntervalMicrosecond(3600000000), toIntervalHour(1))─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Los intervalos de tipo mixto, por ejemplo, varias horas y varios minutos, se pueden crear con la sintaxis
Intervalos de tipo mixto
INTERVAL 'value' <from_kind> TO <to_kind>.
El resultado es una tupla de dos o más intervalos.
Combinaciones admitidas:
Los campos distintos del primero se validan según el estándar SQL:
|Sintaxis
|Formato de cadena
|Ejemplo
YEAR TO MONTH
Y-M
INTERVAL '2-6' YEAR TO MONTH
DAY TO HOUR
D H
INTERVAL '5 12' DAY TO HOUR
DAY TO MINUTE
D H:M
INTERVAL '5 12:30' DAY TO MINUTE
DAY TO SECOND
D H:M:S
INTERVAL '5 12:30:45' DAY TO SECOND
HOUR TO MINUTE
H:M
INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE
HOUR TO SECOND
H:M:S
INTERVAL '1:30:45' HOUR TO SECOND
MINUTE TO SECOND
M:S
INTERVAL '5:30' MINUTE TO SECOND
MONTH 0-11,
HOUR 0-23,
MINUTE 0-59,
SECOND 0-59.
SELECT INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE;
Un signo inicial opcional
┌─(toIntervalHour(1), toIntervalMinute(30))─┐
│ (1,30) │
└────────────────────────────────────────────┘
+ o
- se aplica a todos los componentes:
SELECT INTERVAL '+1:30' HOUR TO MINUTE;
-- esto es equivalente a:
-- SELECT INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE;
┌─(toIntervalHour(1), toIntervalMinute(30))─┐
│ (1,30) │
└────────────────────────────────────────────┘
Véase también
- INTERVAL, operador
- toInterval, funciones de conversión de tipos