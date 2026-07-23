CREATE TABLE sample_oid

(

_id String,

another_oid_column String

) ENGINE = MongoDB( 'mongodb://user:pass@host/db' , 'sample_oid' , '_id,another_oid_column' );

-- or

CREATE TABLE sample_oid

(

_id String,

another_oid_column String

) ENGINE = MongoDB( 'host' , 'db' , 'sample_oid' , 'user' , 'pass' , '' , '_id,another_oid_column' );