- DDL
- ملف الإعدادات
أو باستخدام URI:
SOURCE(MONGODB(
host 'localhost'
port 27017
user ''
password ''
db 'test'
collection 'dictionary_source'
options 'ssl=true'
))
SOURCE(MONGODB(
uri 'mongodb://localhost:27017/clickhouse'
collection 'dictionary_source'
))
حقول الإعدادات:
مزيد من المعلومات حول المحرك
|الإعداد
|الوصف
host
|مضيف MongoDB.
port
|المنفذ على خادم MongoDB.
user
|اسم مستخدم MongoDB.
password
|كلمة مرور مستخدم MongoDB.
db
|اسم قاعدة البيانات.
collection
|اسم المجموعة.
options
|خيارات سلسلة اتصال MongoDB. هذا الحقل اختياري.
uri
|URI المستخدم لإنشاء الاتصال (كبديل عن حقول host/port/db المنفصلة).