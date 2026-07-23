إنشاء جدول
CREATE TABLE azure_blob_storage_table (name String, value UInt32)
ENGINE = AzureBlobStorage(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression, partition_strategy, partition_columns_in_data_file, extra_credentials(client_id=, tenant_id=)])
[PARTITION BY expr]
[SETTINGS ...]
معلمات المحرّك
endpoint— عنوان URL لنقطة نهاية AzureBlobStorage مع الحاوية والبادئة. ويمكن أن يتضمن اختياريًا account_name إذا كانت طريقة المصادقة المستخدمة تتطلب ذلك. (
http://azurite1:{port}/[account_name]{container_name}/{data_prefix}) أو يمكن توفير هذه المعلمات بشكل منفصل باستخدام storage_account_url و account_name و container. ولتحديد البادئة، يجب استخدام endpoint.
endpoint_contains_account_name- يُستخدم هذا العلَم لتحديد ما إذا كان endpoint يتضمن account_name، لأنه لا يلزم إلا لبعض طرق المصادقة. (القيمة الافتراضية: true)
connection_string|storage_account_url— يتضمن connection_string اسم الحساب والمفتاح (Create connection string) أو يمكنك أيضًا توفير عنوان URL لحساب التخزين هنا، مع اسم الحساب ومفتاح الحساب كمعلمات منفصلة (انظر المعلمتين account_name و account_key)
container_name- اسم الحاوية
blobpath- مسار الملف. يدعم أحرف البدل التالية في وضع readonly:
*,
**,
?,
{abc,def}و
{N..M}حيث إن
Nو
M— أرقام، و
'abc'و
'def'— سلاسل نصية.
account_name- إذا استُخدم storage_account_url، فيمكن تحديد اسم الحساب هنا
account_key- إذا استُخدم storage_account_url، فيمكن تحديد مفتاح الحساب هنا
format— تنسيق الملف.
compression— القيم المدعومة:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. افتراضيًا، سيُكتشف الضغط تلقائيًا من امتداد الملف. (وهو ما يعادل ضبطه على
auto).
partition_strategy– الخيارات:
wildcardأو
hive. يتطلب
wildcardوجود
{_partition_id}في المسار، ويُستبدل بمفتاح التقسيم. أما
hiveفلا يسمح بأحرف البدل، ويفترض أن المسار هو جذر الجدول، ويُنشئ أدلة تقسيم بنمط Hive مع Snowflake IDs كأسماء ملفات وتنسيق الملف كامتداد. وتكون القيمة الافتراضية وفق إعداد
file_like_engine_default_partition_strategy(
wildcardضمن إعدادات
compatibilityالأقدم من
26.6، و
hiveبخلاف ذلك).
partition_columns_in_data_file- يُستخدم فقط مع استراتيجية التقسيم
hive. ويُخبر ClickHouse ما إذا كان ينبغي توقّع كتابة أعمدة التقسيم في ملف البيانات. والقيمة الافتراضية
false.
extra_credentials- استخدم
client_idو
tenant_idللمصادقة. إذا جرى توفير extra_credentials، فستُعطى أولوية على
account_nameو
account_key.
http://localhost:10000 بـ
http://azurite1:10000 في الأوامر أدناه، حيث نفترض أن Azurite متاح على المضيف
azurite1.
CREATE TABLE test_table (key UInt64, data String)
ENGINE = AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', 'test_table', 'CSV');
INSERT INTO test_table VALUES (1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c');
SELECT * FROM test_table;
┌─key──┬─data──┐
│ 1 │ a │
│ 2 │ b │
│ 3 │ c │
└──────┴───────┘
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان الحجم غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
توجد حاليًا 3 طرق للمصادقة:
المصادقة
Managed Identity- يمكن استخدامها عبر توفير
endpointأو
connection_stringأو
storage_account_url.
SAS Token- يمكن استخدامها عبر توفير
endpointأو
connection_stringأو
storage_account_url. ويُستدلّ عليها بوجود ’?’ في عنوان URL. راجع azureBlobStorage للاطلاع على أمثلة.
Workload Identity- يمكن استخدامها عبر توفير
endpointأو
storage_account_url. إذا تم تعيين المعلَمة
use_workload_identityفي
config، فستُستخدم workload identity للمصادقة.
يدعم محرك الجدول
التخزين المؤقت للبيانات
Azure التخزين المؤقت للبيانات على القرص المحلي.
راجع خيارات تهيئة ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات وطريقة استخدامها في هذا القسم.
يعتمد التخزين المؤقت على المسار و
ETag لكائن التخزين، لذلك لن يقرأ ClickHouse نسخة قديمة من ذاكرة التخزين المؤقت.
لتمكين التخزين المؤقت، استخدم الإعداد
filesystem_cache_name = '<name>' و
enable_filesystem_cache = 1.
SELECT *
FROM azureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;', 'testcontainer', 'test_table', 'CSV')
SETTINGS filesystem_cache_name = 'cache_for_azure', enable_filesystem_cache = 1;
- أضِف القسم التالي إلى ملف إعدادات ClickHouse:
<clickhouse>
<filesystem_caches>
<cache_for_azure>
<path>path to cache directory</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</cache_for_azure>
</filesystem_caches>
</clickhouse>
- إعادة استخدام إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت (وبالتالي مساحة تخزينها) من قسم
storage_configurationفي ClickHouse، كما هو موضح هنا
PARTITION BY
PARTITION BY — اختياري. في معظم الحالات، لا تحتاج إلى مفتاح تقسيم، وحتى إذا احتجت إليه، فغالبًا لا تحتاج إلى مفتاح تقسيم أكثر تفصيلًا من التقسيم حسب الشهر. لا يؤدي التقسيم إلى تسريع الاستعلامات (على عكس تعبير
ORDER BY). يجب ألّا تستخدم أبدًا تقسيمًا مفرط الدقة. لا تقسّم بياناتك حسب معرّفات العملاء أو أسمائهم (واجعل بدلًا من ذلك معرّف العميل أو اسمه هو العمود الأول في تعبير
ORDER BY).
للتقسيم حسب الشهر، استخدم التعبير
toYYYYMM(date_column)، حيث إن
date_column هو عمود يحتوي على تاريخ من النوع Date. وتكون أسماء الأقسام هنا بالتنسيق
"YYYYMM".
استراتيجية التقسيم
wildcard: يستبدل حرف البدل
{_partition_id} في مسار الملف بمفتاح التقسيم الفعلي. القراءة غير مدعومة. يُحدَّد افتراضيًا فقط ضمن إعدادات
compatibility الأقدم من
26.6؛ بخلاف ذلك تكون القيمة الافتراضية هي
hive (راجع الإعداد
file_like_engine_default_partition_strategy).
يطبّق
hive التقسيم بنمط Hive لعمليات القراءة والكتابة. تُنفَّذ القراءة باستخدام نمط glob تكراري. وتُنشئ الكتابة ملفات بالتنسيق التالي:
<prefix>/<key1=val1/key2=val2...>/<snowflakeid>.<toLower(file_format)>.
ملاحظة: عند استخدام استراتيجية التقسيم
hive، لا يكون للإعداد
use_hive_partitioning أي تأثير.
مثال على استراتيجية التقسيم
hive:
create table azure_table (year UInt16, country String, counter UInt8) ENGINE=AzureBlobStorage(account_name='devstoreaccount1', account_key='Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==', storage_account_url = 'http://localhost:30000/devstoreaccount1', container='cont', blob_path='hive_partitioned', format='Parquet', compression='auto', partition_strategy='hive') PARTITION BY (year, country);
insert into azure_table values (2020, 'Russia', 1), (2021, 'Brazil', 2);
select _path, * from azure_table;
┌─_path──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─year─┬─country─┬─counter─┐
│ cont/hive_partitioned/year=2020/country=Russia/7351305360873664512.parquet │ 2020 │ Russia │ 1 │
│ cont/hive_partitioned/year=2021/country=Brazil/7351305360894636032.parquet │ 2021 │ Brazil │ 2 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
دالة الجدول Azure Blob Storage