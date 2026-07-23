تُعد Mapbox Vector Tiles (MVT) بلاطات مشفّرة بصيغة Protobuf تعرضها تطبيقات خرائط الويب مثل MapLibre وMapbox GL مباشرةً. ويمكن لـ ClickHouse إنشاء هذه البلاطات بالكامل باستخدام SQL عبر دالتين تعملان معاً:
نظرة عامة
MVTEncodeGeom— دالة قياسية تُسقِط شكلاً هندسياً إلى فضاء البكسلات المحلي للبلاطة ضمن slippy-map وتقصّه إلى حدود البلاطة.
MVTEncode— دالة تجميعية تجمع الأشكال الهندسية المُسقطة لمجموعة ما في بايتات ثنائية لبلاطة أحادية الطبقة.
MVTBoundingBox و
MVTBoundingBoxMercator المربع المحيط للبلاطة، بحيث يمكن
تقييد الصفوف به في عبارة
WHERE باستخدام فهرس.
تدعم هذه الدوال الأشكال الهندسية النقطية والخطية ومتعددة الأضلاع، بما في ذلك النوع
Geometry والأنواع الجغرافية المحددة (
Point,
LineString,
MultiLineString,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon).
تمثل البايتات الناتجة بلاطة كاملة يمكن إرجاعه مباشرةً عبر واجهة HTTP باستخدام
FORMAT RawBLOB.
تحاكي هذه الدوال سير العمل في PostGIS، وهي متاحة أيضاً تحت أسماء PostGIS الخاصة بها كأسماء مستعارة:
ST_AsMVTGeom
لـ
MVTEncodeGeom و
ST_AsMVT لـ
MVTEncode.
يحوِّل شكلاً هندسياً مُعطىً بالإحداثيات الجغرافية (خط الطول/دائرة العرض) إلى فضاء البكسلات المحلي للبلاطة في بلاطة
MVTEncodeGeom
slippy-map المحددة بواسطة
zoom و
tile_x و
tile_y، ثم يطابقه مع شبكة
البكسلات الصحيحة، ويقصّه إلى حدود البلاطة، ويُرجع الشكل الهندسي في
tile-space.
يكون الإسقاط وفق Web Mercator على كامل نطاق الإحداثيات
UInt32. وتكون الإحداثيات المُعادة ذات أصل عند
الزاوية العلوية اليسرى للبلاطة مع اتجاه المحور y إلى الأسفل، وهو اصطلاح الإحداثيات المستخدم في تنسيق Mapbox Vector
Tile، لذلك يمكن تمرير النتيجة مباشرةً إلى
MVTEncode. وتُقرَّب الإحداثيات إلى بكسلات كاملة، لذا فإن التجميع حسب
MVTEncodeGeom يدمج الأشكال الهندسية الواقعة على الشبكة نفسها في عنقود واحد.
عندما يكون
clip مفعّلاً (وهو الإعداد الافتراضي)، يُقصّ الشكل الهندسي إلى البلاطة الموسَّعة بمقدار
buffer من البكسلات (النطاق
[-buffer, extent + buffer] على كل محور)؛ أما الشكل الهندسي الذي يقع بالكامل خارجها فيصبح
NULL. وهذا هو النظير لـ
PostGIS
ST_AsMVTGeom.
تُقيَّد إحداثيات
Polygon ضمن نافذة
2^30 قبل التحقق من الصحة — وهو تماماً امتداد البكسلات للعالم بأسره عند
zoom 18 و
extent 4096 — لذلك، بالنسبة إلى البلاطات الواقعية، يُتحقَّق من صحة الشكل الهندسي من دون أن يُقصّ مطلقاً، ولا يؤثر هذا القيد إلا في
الأشكال الهندسية الموضوعة عند قيم
zoom أو
extent القصوى.
يعتمد نوع الشكل الهندسي الناتج على المُدخل: إذ يُرجع
Point قيمة
Point؛ ويُرجع
LineString أو
MultiLineString
قيمة
MultiLineString؛ وتُرجع
Ring أو
Polygon أو
MultiPolygon قيمة
MultiPolygon (إذ قد يؤدي القص إلى تقسيم الشكل الهندسي إلى
عدة أجزاء).
الصيغة
الوسيطات
MVTEncodeGeom(geometry, zoom, tile_x, tile_y[, extent[, buffer[, clip]]])
geometry— كائن هندسي بإحداثيات درجات الطول/العرض. يُقيَّد خط الطول إلى
[-180, 180]وخط العرض إلى نطاق Web Mercator
[-85.05112878, 85.05112878].
Point/
LineString/
MultiLineString/
Ring/
Polygon/
MultiPolygon/
Geometry.
zoom— مستوى التكبير في slippy-map، ضمن النطاق
[0, 32].
UInt8.
tile_x— فهرس عمود البلاطة، ضمن النطاق
[0, 2^zoom - 1].
UInt32.
tile_y— فهرس صف البلاطة، ضمن النطاق
[0, 2^zoom - 1].
UInt32.
extent— الامتداد الاختياري للبلاطة، بالبكسل لكل ضلع، ضمن النطاق
[1, 2147483647]. القيمة الافتراضية هي
4096، وهي القيمة الافتراضية في Mapbox Vector Tile.
UInt32.
buffer— هامش اقتصاص اختياري بالبكسل، ضمن النطاق
[0, 2147483647]. القيمة الافتراضية هي
1.
UInt32.
clip— علامة اختيارية؛ عند كونها غير صفرية (وهو الإعداد الافتراضي)، يُقتص الكائن الهندسي إلى حدود البلاطة مع الهامش.
UInt8.
NULL إذا جرى اقتصاصه بالكامل.
Geometry.
مثال
SELECT MVTEncodeGeom((13.37, 52.52)::Point, 10, 550, 335) AS pixel
┌─pixel──────┐
│ (124,3384) │
└────────────┘
يُشفِّر مجموعة من المعالم في طبقة ثنائية بتنسيق Mapbox Vector Tile. وهو المقابل التجميعي للدالة القياسية
MVTEncode
MVTEncodeGeom. يتحول كل صف إدخال إلى معلم واحد؛ كما أن هندسة النقطة والخط والمضلع مدعومة.
تكون الوسيطة
geometry من النوع
Geometry بإحداثيات فضاء البلاطة، وعادةً ما تُنتَج بواسطة
MVTEncodeGeom. وتُتخطى
الصفوف التي تكون فيها الهندسة
NULL (على سبيل المثال، التي اقتطعها
MVTEncodeGeom). أما الوسيطة الاختيارية
properties فهي
Tuple مسمّى، بحيث تصبح أسماء عناصره مفاتيح سمات المعلم، وتحدد أنواع عناصره أنواع القيم في البلاطة المتجهية.
النتيجة هي البايتات الخام لبلاطة أحادية الطبقة. وتنتج المجموعة الفارغة بلاطة فارغة. وهذا هو النظير لـ
PostGIS
ST_AsMVT.
الصيغة
المعلمات
MVTEncode(layer_name[, extent[, feature_id_name[, stringify_unsupported]]])(geometry[, properties])
layer_name— اسم طبقة البلاطة المتجهة.
String.
extent— امتداد البلاطة بالبكسل لكل ضلع، ضمن النطاق
[1, 2147483647]. القيمة الافتراضية هي
4096.
UInt32.
feature_id_name— اسم اختياري لعنصر عددٍ صحيح غير موقّع ضمن الـ tuple
propertiesلإخراجه باعتباره
idلمعلم MVT (من النوع
UInt64) بدلًا من إخراجه كوسم. تُرفَض الأعداد الصحيحة الموقّعة. وإذا كانت قيمة
idهي
NULL، يُحذَف هذا المعرّف لذلك المعلم. المعلمات موضعية، لذا يجب تمرير
extentلاستخدامه.
String.
stringify_unsupported— علامة اختيارية (
0/
1، والقيمة الافتراضية
0)؛ عند ضبطها على
1، تُشفَّر أنواع الخصائص غير المدعومة مباشرةً (مثل الأعداد الصحيحة الكبيرة و
UUIDو
Decimal) على هيئة
string_valueنصية بدلًا من إطلاق خطأ.
UInt8.
geometry— هندسة ضمن فضاء البلاطة، على سبيل المثال من
MVTEncodeGeom.
Geometry.
properties—
named tupleاختياري لسمات المعلم. وتصبح أسماء العناصر مفاتيح للسمات.
Tuple.
String.
يُرمَّز كل عنصر من عناصر الخاصية باعتباره المتغيّر
أنواع الخصائص
Value من Mapbox Vector Tile المطابق لنوعه في ClickHouse:
يمكن تغليف الأنواع بـ
|نوع ClickHouse
|نوع قيمة Vector Tile
String /
FixedString
string_value
Float32 /
BFloat16
float_value
Float64
double_value
Bool
bool_value
Int8 /
Int16 /
Int32 /
Int64 /
Date32
sint_value
UInt8 /
UInt16 /
UInt32 /
UInt64 /
Date /
DateTime
uint_value
Nullable و/أو
LowCardinality. تؤدي القيمة
NULL إلى حذف تلك السمة من المعلم، لأن
تنسيق Vector Tile لا يحتوي على قيمة null. وأي نوع خاصية آخر يثير استثناءً، ما لم يتم تعيين
stringify_unsupported،
وعندئذٍ يُرمَّز على أنه
string_value النصي المقابل له.
تُخزَّن قيم الخصائص المتطابقة في مخزن القيم المشترك الخاص بالطبقة، لذا فإن القيمة التي تظهر في العديد من المعالم
لا تُخزَّن إلا مرة واحدة.
يجب أن يحتوي Tuple properties على أسماء عناصر صريحة. لا تُطبَّق الأسماء المستعارة للأعمدة داخل
تسمية Tuple properties
tuple(...) على أسماء عناصر
الـTuple، لذا سمِّ العناصر باستخدام CAST:
tuple(count(), any(id))::Tuple(cluster_count UInt64, id String)
يُعبَّر عن التجميع العنقودي في SQL، وليس عبر الدالة. ولأن
التجميع العنقودي
MVTEncodeGeom يقرّب القيم إلى بكسلات كاملة، فإن التجميع حسب
هندسة البكسل يدمج الأشكال الهندسية المتطابقة؛ نفِّذ التجميع في استعلام فرعي، ثم مرِّر صفًا واحدًا لكل عنقود إلى
MVTEncode:
يتطلّب التجميع حسب قيمة
SELECT MVTEncode('points')(geom, tuple(cluster_count)::Tuple(cluster_count UInt64)) AS tile
FROM
(
SELECT MVTEncodeGeom((lon, lat)::Point, 10, 550, 335) AS geom, count() AS cluster_count
FROM points
GROUP BY geom
)
SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by = 1;
Geometry ضبط
allow_suspicious_types_in_group_by = 1، لأن التجميع حسب النوع
Geometry
القائم على
Variant مقيَّد افتراضيًا. احذف
GROUP BY الداخلي (و
count()) لإخراج معلم واحد لكل صف إدخال
بدلًا من المعالم المجمَّعة.
تعيد هذه الدالة المربع المحيط الجغرافي لبلاطة slippy-map المحددة بواسطة
MVTBoundingBox
zoom و
tile_x و
tile_y على شكل tuple
(min_lon, min_lat, max_lon, max_lat) بالدرجات.
استخدمها لحصر الصفوف ضمن بلاطة معيّنة عند التصفية مباشرةً على العمودين
longitude/
latitude — بحيث يمكن استخدام مفتاح أساسي أو
فهرس على هذين العمودين — بدلًا من إعادة حساب إسقاط Web Mercator لكل صف. يوسّع الخيار الاختياري
margin
المربع من كل جانب بهذا الكسر من حجم البلاطة؛ اضبطه على
buffer / extent لتغطية clip buffer الخاص بـ
MVTEncodeGeom.
الصيغة
الوسيطات
MVTBoundingBox(zoom, tile_x, tile_y[, margin])
zoom— مستوى التكبير في slippy-map، ضمن النطاق
[0, 32].
UInt8.
tile_x— فهرس عمود البلاطة، ضمن النطاق
[0, 2^zoom - 1].
UInt32.
tile_y— فهرس صف البلاطة، ضمن النطاق
[0, 2^zoom - 1].
UInt32.
margin— نسبة اختيارية من حجم البلاطة لتوسيع المربع المحيط من جميع الجوانب. القيمة الافتراضية هي
0.
Float64.
(min_lon, min_lat, max_lon, max_lat) بالدرجات.
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64).
مثال
SELECT MVTBoundingBox(0, 0, 0) AS bbox
┌─bbox────────────────────────────────────────────┐
│ (-180,-85.05112877980659,180,85.05112877980659) │
└──────────────────────────────────────────────────┘
النظير بنظام Web Mercator للدالة
MVTBoundingBoxMercator
MVTBoundingBox. تُرجِع
المربع المحيط للبلاطة في فضاء إحداثيات Web Mercator الكامل من نوع
UInt32 والمستخدَم داخليًا بواسطة
MVTEncodeGeom، على هيئة tuple
(min_x, min_y, max_x, max_y). يزداد المحور y باتجاه الأسفل (الشمال في الأعلى). وهي مخصّصة للجداول التي تُخزِّن
أعمدة إحداثيات Mercator فعليًا وتُفهرِسها بدلًا من
longitude/
latitude.
الصيغة
المعاملات مطابقة لـ
MVTBoundingBoxMercator(zoom, tile_x, tile_y[, margin])
MVTBoundingBox.
القيمة المُعادة
تعيد المربع المحيط للبلاطة على شكل tuple
(min_x, min_y, max_x, max_y) بإحداثيات Web Mercator.
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64).
مثال
SELECT MVTBoundingBoxMercator(1, 0, 0) AS bbox
┌─bbox────────────────────────┐
│ (0,0,2147483648,2147483648) │
└──────────────────────────────┘
يجب ألا تحتوي البلاطة إلا على الأشكال الهندسية التابعة لها. ويُعبَّر عن ذلك على أفضل وجه من خلال خطوتين متكاملتين: شرط مربع إحاطة منخفض الكلفة ويستخدم الفهرس في عبارة
تقييد الصفوف ضمن بلاطة
WHERE (للأداء)، ثم القص في
MVTEncodeGeom (للصحة).
يستبعد القص الأشكال الهندسية الواقعة خارج البلاطة، لذا حتى شرط مربع الإحاطة المتساهل لا يمكنه أن يسرّب
أشكالًا هندسية من خارج البلاطة إلى النتيجة.
إن شرط صندوق الإحاطة ليس سوى مرشحٍ أولي تقريبي؛ أما الحد الدقيق للبلاطة فيُطبَّق عبر القص في
WITH
1 AS buffer,
4096 AS extent,
MVTBoundingBox({z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}, buffer / extent) AS bounding_box -- margin matches the clip buffer
SELECT MVTEncode('points')(geom, tuple(cluster_count)::Tuple(cluster_count UInt64))
FROM
(
SELECT MVTEncodeGeom((lon, lat)::Point, {z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}) AS geom, count() AS cluster_count
FROM points
WHERE lon BETWEEN bounding_box.1 AND bounding_box.3 AND lat BETWEEN bounding_box.2 AND bounding_box.4 -- index-using prefilter
GROUP BY geom
)
SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by = 1
MVTEncodeGeom. مرّر
clip => false (المعامل السابع) إلى
MVTEncodeGeom لتعطيل القص والاعتماد على
شرط
WHERE وحده.
لا يوفّر ClickHouse نقطة نهاية للبلاطات افتراضيًا، إذ إن واجهة HTTP لا تقبل سوى الاستعلامات على
تقديم البلاطات عبر HTTP
/. ويضيف المشغّل عنوان URL نظيفًا
/tile/{z}/{x}/{y} باستخدام معالج استعلام مُعرّف مسبقًا في
إعدادات الخادم. ويستخدم
url الخاص بالمعالج صيغة
regex: لالتقاط مقاطع المسار، وربطها بمعلمات
الاستعلام، ثم إرجاع البايتات باستخدام
FORMAT RawBLOB.
في أبسط الحالات، يحتوي الجدول على عمود
Geometry، ويعرض المعالج معلمًا واحدًا لكل صف — إذ يقوم
MVTEncodeGeom
بإسقاط كل شكل هندسي على البلاطة المطلوبة وقصّه، بحيث تُستبعَد الصفوف الواقعة خارج البلاطة تلقائيًا:
هنا
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<url><![CDATA[regex:/tile/(?P<z>\d+)/(?P<x>\d+)/(?P<y>\d+)]]></url>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>
SELECT MVTEncode('shapes')(
MVTEncodeGeom(geom, {z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}),
tuple(id, name)::Tuple(id UInt32, name String))
FROM shapes
FORMAT RawBLOB
</query>
<content_type>application/vnd.mapbox-vector-tile</content_type>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
shapes هو جدول يحتوي على عمود
geom Geometry (أي مزيج من النقاط والخطوط والمضلعات). ويعيد
GET /tile/10/550/335
البلاطة المُرمَّزة.
بالنسبة إلى بيانات النقاط، يعمل هذا بالقدر نفسه من الفعالية مع أعمدة
longitude/
latitude العادية أيضًا، وذلك ببناء النقطة مباشرةً باستخدام
MVTEncodeGeom((lon, lat)::Point, …). ولتجميع المعالم المتطابقة مكانيًا، أو لإضافة تصفية مسبقة باستخدام مربع الإحاطة تعتمد على الفهرس
للجداول الكبيرة، وسّع الاستعلام الداخلي كما هو موضح في تجميع عنقودي و
تقييد الصفوف إلى بلاطة.
القيود
- يقيّد إسقاط Web Mercator خط العرض إلى
±85.05112878°، ولا يتعامل مع المدخلات التي تعبر خط الطول المقابل.