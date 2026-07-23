​ نظرة عامة

تُعد Mapbox Vector Tiles ‏(MVT) بلاطات مشفّرة بصيغة Protobuf تعرضها تطبيقات خرائط الويب مثل MapLibre وMapbox GL مباشرةً. ويمكن لـ ClickHouse إنشاء هذه البلاطات بالكامل باستخدام SQL عبر دالتين تعملان معاً:

MVTEncodeGeom — دالة قياسية تُسقِط شكلاً هندسياً إلى فضاء البكسلات المحلي للبلاطة ضمن slippy-map وتقصّه إلى حدود البلاطة.

— دالة قياسية تُسقِط شكلاً هندسياً إلى فضاء البكسلات المحلي للبلاطة ضمن slippy-map وتقصّه إلى حدود البلاطة. MVTEncode — دالة تجميعية تجمع الأشكال الهندسية المُسقطة لمجموعة ما في بايتات ثنائية لبلاطة أحادية الطبقة.

تعيد دالتا المساعدة MVTBoundingBox و MVTBoundingBoxMercator المربع المحيط للبلاطة، بحيث يمكن تقييد الصفوف به في عبارة WHERE باستخدام فهرس.

تدعم هذه الدوال الأشكال الهندسية النقطية والخطية ومتعددة الأضلاع، بما في ذلك النوع Geometry والأنواع الجغرافية المحددة ( Point , LineString , MultiLineString , Ring , Polygon , MultiPolygon ).

تمثل البايتات الناتجة بلاطة كاملة يمكن إرجاعه مباشرةً عبر واجهة HTTP باستخدام FORMAT RawBLOB .

تحاكي هذه الدوال سير العمل في PostGIS، وهي متاحة أيضاً تحت أسماء PostGIS الخاصة بها كأسماء مستعارة: ST_AsMVTGeom لـ MVTEncodeGeom و ST_AsMVT لـ MVTEncode .

يحوِّل شكلاً هندسياً مُعطىً بالإحداثيات الجغرافية (خط الطول/دائرة العرض) إلى فضاء البكسلات المحلي للبلاطة في بلاطة slippy-map المحددة بواسطة zoom و tile_x و tile_y ، ثم يطابقه مع شبكة البكسلات الصحيحة، ويقصّه إلى حدود البلاطة، ويُرجع الشكل الهندسي في tile-space .

يكون الإسقاط وفق Web Mercator على كامل نطاق الإحداثيات UInt32 . وتكون الإحداثيات المُعادة ذات أصل عند الزاوية العلوية اليسرى للبلاطة مع اتجاه المحور y إلى الأسفل، وهو اصطلاح الإحداثيات المستخدم في تنسيق Mapbox Vector Tile، لذلك يمكن تمرير النتيجة مباشرةً إلى MVTEncode . وتُقرَّب الإحداثيات إلى بكسلات كاملة، لذا فإن التجميع حسب MVTEncodeGeom يدمج الأشكال الهندسية الواقعة على الشبكة نفسها في عنقود واحد.

عندما يكون clip مفعّلاً (وهو الإعداد الافتراضي)، يُقصّ الشكل الهندسي إلى البلاطة الموسَّعة بمقدار buffer من البكسلات (النطاق [-buffer, extent + buffer] على كل محور)؛ أما الشكل الهندسي الذي يقع بالكامل خارجها فيصبح NULL . وهذا هو النظير لـ PostGIS ST_AsMVTGeom .

تُقيَّد إحداثيات Polygon ضمن نافذة 2^30 قبل التحقق من الصحة — وهو تماماً امتداد البكسلات للعالم بأسره عند zoom 18 و extent 4096 — لذلك، بالنسبة إلى البلاطات الواقعية، يُتحقَّق من صحة الشكل الهندسي من دون أن يُقصّ مطلقاً، ولا يؤثر هذا القيد إلا في الأشكال الهندسية الموضوعة عند قيم zoom أو extent القصوى.

يعتمد نوع الشكل الهندسي الناتج على المُدخل: إذ يُرجع Point قيمة Point ؛ ويُرجع LineString أو MultiLineString قيمة MultiLineString ؛ وتُرجع Ring أو Polygon أو MultiPolygon قيمة MultiPolygon (إذ قد يؤدي القص إلى تقسيم الشكل الهندسي إلى عدة أجزاء).

الصيغة

MVTEncodeGeom( geometry , zoom, tile_x, tile_y[, extent[, buffer[, clip]]])

الوسيطات

geometry — كائن هندسي بإحداثيات درجات الطول/العرض. يُقيَّد خط الطول إلى [-180, 180] وخط العرض إلى نطاق Web Mercator [-85.05112878, 85.05112878] . Point / LineString / MultiLineString / Ring / Polygon / MultiPolygon / Geometry .

— كائن هندسي بإحداثيات درجات الطول/العرض. يُقيَّد خط الطول إلى وخط العرض إلى نطاق Web Mercator . / / / / / / . zoom — مستوى التكبير في slippy-map، ضمن النطاق [0, 32] . UInt8 .

— مستوى التكبير في slippy-map، ضمن النطاق . . tile_x — فهرس عمود البلاطة، ضمن النطاق [0, 2^zoom - 1] . UInt32 .

— فهرس عمود البلاطة، ضمن النطاق . . tile_y — فهرس صف البلاطة، ضمن النطاق [0, 2^zoom - 1] . UInt32 .

— فهرس صف البلاطة، ضمن النطاق . . extent — الامتداد الاختياري للبلاطة، بالبكسل لكل ضلع، ضمن النطاق [1, 2147483647] . القيمة الافتراضية هي 4096 ، وهي القيمة الافتراضية في Mapbox Vector Tile. UInt32 .

— الامتداد الاختياري للبلاطة، بالبكسل لكل ضلع، ضمن النطاق . القيمة الافتراضية هي ، وهي القيمة الافتراضية في Mapbox Vector Tile. . buffer — هامش اقتصاص اختياري بالبكسل، ضمن النطاق [0, 2147483647] . القيمة الافتراضية هي 1 . UInt32 .

— هامش اقتصاص اختياري بالبكسل، ضمن النطاق . القيمة الافتراضية هي . . clip — علامة اختيارية؛ عند كونها غير صفرية (وهو الإعداد الافتراضي)، يُقتص الكائن الهندسي إلى حدود البلاطة مع الهامش. UInt8 .

القيمة المعادة

NULL إذا جرى اقتصاصه بالكامل. يعيد الكائن الهندسي في tile-space، أوإذا جرى اقتصاصه بالكامل. Geometry

مثال

SELECT MVTEncodeGeom(( 13 . 37 , 52 . 52 ):: Point , 10 , 550 , 335 ) AS pixel

┌─pixel──────┐ │ (124,3384) │ └────────────┘

يُشفِّر مجموعة من المعالم في طبقة ثنائية بتنسيق Mapbox Vector Tile. وهو المقابل التجميعي للدالة القياسية MVTEncodeGeom . يتحول كل صف إدخال إلى معلم واحد؛ كما أن هندسة النقطة والخط والمضلع مدعومة.

تكون الوسيطة geometry من النوع Geometry بإحداثيات فضاء البلاطة، وعادةً ما تُنتَج بواسطة MVTEncodeGeom . وتُتخطى الصفوف التي تكون فيها الهندسة NULL (على سبيل المثال، التي اقتطعها MVTEncodeGeom ). أما الوسيطة الاختيارية properties فهي Tuple مسمّى، بحيث تصبح أسماء عناصره مفاتيح سمات المعلم، وتحدد أنواع عناصره أنواع القيم في البلاطة المتجهية.

النتيجة هي البايتات الخام لبلاطة أحادية الطبقة. وتنتج المجموعة الفارغة بلاطة فارغة. وهذا هو النظير لـ PostGIS ST_AsMVT .

الصيغة

MVTEncode(layer_name[, extent[, feature_id_name[, stringify_unsupported]]])( geometry [, properties])

المعلمات

layer_name — اسم طبقة البلاطة المتجهة. String .

— اسم طبقة البلاطة المتجهة. . extent — امتداد البلاطة بالبكسل لكل ضلع، ضمن النطاق [1, 2147483647] . القيمة الافتراضية هي 4096 . UInt32 .

— امتداد البلاطة بالبكسل لكل ضلع، ضمن النطاق . القيمة الافتراضية هي . . feature_id_name — اسم اختياري لعنصر عددٍ صحيح غير موقّع ضمن الـ tuple properties لإخراجه باعتباره id لمعلم MVT (من النوع UInt64 ) بدلًا من إخراجه كوسم. تُرفَض الأعداد الصحيحة الموقّعة. وإذا كانت قيمة id هي NULL ، يُحذَف هذا المعرّف لذلك المعلم. المعلمات موضعية، لذا يجب تمرير extent لاستخدامه. String .

— اسم اختياري لعنصر عددٍ صحيح غير موقّع ضمن الـ tuple لإخراجه باعتباره لمعلم MVT (من النوع ) بدلًا من إخراجه كوسم. تُرفَض الأعداد الصحيحة الموقّعة. وإذا كانت قيمة هي ، يُحذَف هذا المعرّف لذلك المعلم. المعلمات موضعية، لذا يجب تمرير لاستخدامه. . stringify_unsupported — علامة اختيارية ( 0 / 1 ، والقيمة الافتراضية 0 )؛ عند ضبطها على 1 ، تُشفَّر أنواع الخصائص غير المدعومة مباشرةً (مثل الأعداد الصحيحة الكبيرة و UUID و Decimal ) على هيئة string_value نصية بدلًا من إطلاق خطأ. UInt8 .

الوسيطات

geometry — هندسة ضمن فضاء البلاطة، على سبيل المثال من MVTEncodeGeom . Geometry .

— هندسة ضمن فضاء البلاطة، على سبيل المثال من . . properties — named tuple اختياري لسمات المعلم. وتصبح أسماء العناصر مفاتيح للسمات. Tuple .

القيمة المعادة

يُرجع المحتوى الثنائي لبلاطة Mapbox Vector Tile أحادية الطبقة. String

​ أنواع الخصائص

يُرمَّز كل عنصر من عناصر الخاصية باعتباره المتغيّر Value من Mapbox Vector Tile المطابق لنوعه في ClickHouse:

نوع ClickHouse نوع قيمة Vector Tile String / FixedString string_value Float32 / BFloat16 float_value Float64 double_value Bool bool_value Int8 / Int16 / Int32 / Int64 / Date32 sint_value UInt8 / UInt16 / UInt32 / UInt64 / Date / DateTime uint_value

يمكن تغليف الأنواع بـ Nullable و/أو LowCardinality . تؤدي القيمة NULL إلى حذف تلك السمة من المعلم، لأن تنسيق Vector Tile لا يحتوي على قيمة null. وأي نوع خاصية آخر يثير استثناءً، ما لم يتم تعيين stringify_unsupported ، وعندئذٍ يُرمَّز على أنه string_value النصي المقابل له.

تُخزَّن قيم الخصائص المتطابقة في مخزن القيم المشترك الخاص بالطبقة، لذا فإن القيمة التي تظهر في العديد من المعالم لا تُخزَّن إلا مرة واحدة.

​ تسمية Tuple ‏properties

يجب أن يحتوي Tuple ‏properties على أسماء عناصر صريحة. لا تُطبَّق الأسماء المستعارة للأعمدة داخل tuple(...) على أسماء عناصر الـTuple، لذا سمِّ العناصر باستخدام CAST:

tuple( count (), any(id))::Tuple(cluster_count UInt64, id String)

​ التجميع العنقودي

يُعبَّر عن التجميع العنقودي في SQL، وليس عبر الدالة. ولأن MVTEncodeGeom يقرّب القيم إلى بكسلات كاملة، فإن التجميع حسب هندسة البكسل يدمج الأشكال الهندسية المتطابقة؛ نفِّذ التجميع في استعلام فرعي، ثم مرِّر صفًا واحدًا لكل عنقود إلى MVTEncode :

SELECT MVTEncode( 'points' )(geom, tuple(cluster_count)::Tuple(cluster_count UInt64)) AS tile FROM ( SELECT MVTEncodeGeom((lon, lat):: Point , 10 , 550 , 335 ) AS geom, count () AS cluster_count FROM points GROUP BY geom ) SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by = 1 ;

يتطلّب التجميع حسب قيمة Geometry ضبط allow_suspicious_types_in_group_by = 1 ، لأن التجميع حسب النوع Geometry القائم على Variant مقيَّد افتراضيًا. احذف GROUP BY الداخلي (و count() ) لإخراج معلم واحد لكل صف إدخال بدلًا من المعالم المجمَّعة.

تعيد هذه الدالة المربع المحيط الجغرافي لبلاطة slippy-map المحددة بواسطة zoom و tile_x و tile_y على شكل tuple (min_lon, min_lat, max_lon, max_lat) بالدرجات.

استخدمها لحصر الصفوف ضمن بلاطة معيّنة عند التصفية مباشرةً على العمودين longitude / latitude — بحيث يمكن استخدام مفتاح أساسي أو فهرس على هذين العمودين — بدلًا من إعادة حساب إسقاط Web Mercator لكل صف. يوسّع الخيار الاختياري margin المربع من كل جانب بهذا الكسر من حجم البلاطة؛ اضبطه على buffer / extent لتغطية clip buffer الخاص بـ MVTEncodeGeom .

الصيغة

MVTBoundingBox(zoom, tile_x, tile_y[, margin])

الوسيطات

zoom — مستوى التكبير في slippy-map، ضمن النطاق [0, 32] . UInt8 .

— مستوى التكبير في slippy-map، ضمن النطاق . . tile_x — فهرس عمود البلاطة، ضمن النطاق [0, 2^zoom - 1] . UInt32 .

— فهرس عمود البلاطة، ضمن النطاق . . tile_y — فهرس صف البلاطة، ضمن النطاق [0, 2^zoom - 1] . UInt32 .

— فهرس صف البلاطة، ضمن النطاق . . margin — نسبة اختيارية من حجم البلاطة لتوسيع المربع المحيط من جميع الجوانب. القيمة الافتراضية هي 0 . Float64 .

القيمة المُعادة

مثال

SELECT MVTBoundingBox( 0 , 0 , 0 ) AS bbox

┌─bbox────────────────────────────────────────────┐ │ (-180,-85.05112877980659,180,85.05112877980659) │ └──────────────────────────────────────────────────┘

النظير بنظام Web Mercator للدالة MVTBoundingBox . تُرجِع المربع المحيط للبلاطة في فضاء إحداثيات Web Mercator الكامل من نوع UInt32 والمستخدَم داخليًا بواسطة MVTEncodeGeom ، على هيئة tuple (min_x, min_y, max_x, max_y) . يزداد المحور y باتجاه الأسفل (الشمال في الأعلى). وهي مخصّصة للجداول التي تُخزِّن أعمدة إحداثيات Mercator فعليًا وتُفهرِسها بدلًا من longitude / latitude .

الصيغة

MVTBoundingBoxMercator(zoom, tile_x, tile_y[, margin])

المعاملات

مطابقة لـ MVTBoundingBox

القيمة المُعادة

(min_x, min_y, max_x, max_y) بإحداثيات Web Mercator. تعيد المربع المحيط للبلاطة على شكل tupleبإحداثيات Web Mercator. Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

مثال

SELECT MVTBoundingBoxMercator( 1 , 0 , 0 ) AS bbox

┌─bbox────────────────────────┐ │ (0,0,2147483648,2147483648) │ └──────────────────────────────┘

​ تقييد الصفوف ضمن بلاطة

يجب ألا تحتوي البلاطة إلا على الأشكال الهندسية التابعة لها. ويُعبَّر عن ذلك على أفضل وجه من خلال خطوتين متكاملتين: شرط مربع إحاطة منخفض الكلفة ويستخدم الفهرس في عبارة WHERE (للأداء)، ثم القص في MVTEncodeGeom (للصحة). يستبعد القص الأشكال الهندسية الواقعة خارج البلاطة، لذا حتى شرط مربع الإحاطة المتساهل لا يمكنه أن يسرّب أشكالًا هندسية من خارج البلاطة إلى النتيجة.

WITH 1 AS buffer , 4096 AS extent, MVTBoundingBox({z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}, buffer / extent) AS bounding_box -- margin matches the clip buffer SELECT MVTEncode( 'points' )(geom, tuple(cluster_count)::Tuple(cluster_count UInt64)) FROM ( SELECT MVTEncodeGeom((lon, lat):: Point , {z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}) AS geom, count () AS cluster_count FROM points WHERE lon BETWEEN bounding_box . 1 AND bounding_box . 3 AND lat BETWEEN bounding_box . 2 AND bounding_box . 4 -- index-using prefilter GROUP BY geom ) SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by = 1

إن شرط صندوق الإحاطة ليس سوى مرشحٍ أولي تقريبي؛ أما الحد الدقيق للبلاطة فيُطبَّق عبر القص في MVTEncodeGeom . مرّر clip => false (المعامل السابع) إلى MVTEncodeGeom لتعطيل القص والاعتماد على شرط WHERE وحده.

​ تقديم البلاطات عبر HTTP

/ . ويضيف المشغّل عنوان URL نظيفًا /tile/{z}/{x}/{y} باستخدام url الخاص بالمعالج صيغة regex: لالتقاط مقاطع المسار، وربطها بمعلمات الاستعلام، ثم إرجاع البايتات باستخدام FORMAT RawBLOB . لا يوفّر ClickHouse نقطة نهاية للبلاطات افتراضيًا، إذ إن واجهة HTTP لا تقبل سوى الاستعلامات على. ويضيف المشغّل عنوان URL نظيفًاباستخدام معالج استعلام مُعرّف مسبقًا في إعدادات الخادم. ويستخدمالخاص بالمعالج صيغةلالتقاط مقاطع المسار، وربطها بمعلمات الاستعلام، ثم إرجاع البايتات باستخدام

في أبسط الحالات، يحتوي الجدول على عمود Geometry ، ويعرض المعالج معلمًا واحدًا لكل صف — إذ يقوم MVTEncodeGeom بإسقاط كل شكل هندسي على البلاطة المطلوبة وقصّه، بحيث تُستبعَد الصفوف الواقعة خارج البلاطة تلقائيًا:

< http_handlers > < rule > < methods > GET </ methods > < url > <![CDATA[regex:/tile/(?P<z>\d+)/(?P<x>\d+)/(?P<y>\d+)]]> </ url > < handler > < type > predefined_query_handler </ type > < query > SELECT MVTEncode('shapes')( MVTEncodeGeom(geom, {z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}), tuple(id, name)::Tuple(id UInt32, name String)) FROM shapes FORMAT RawBLOB </ query > < content_type > application/vnd.mapbox-vector-tile </ content_type > </ handler > </ rule > < defaults /> </ http_handlers >

هنا shapes هو جدول يحتوي على عمود geom Geometry (أي مزيج من النقاط والخطوط والمضلعات). ويعيد GET /tile/10/550/335 البلاطة المُرمَّزة.

longitude / latitude العادية أيضًا، وذلك ببناء النقطة مباشرةً باستخدام MVTEncodeGeom((lon, lat)::Point, …) . ولتجميع المعالم المتطابقة مكانيًا، أو لإضافة تصفية مسبقة باستخدام مربع الإحاطة تعتمد على الفهرس للجداول الكبيرة، وسّع الاستعلام الداخلي كما هو موضح في تقييد الصفوف إلى بلاطة. بالنسبة إلى بيانات النقاط، يعمل هذا بالقدر نفسه من الفعالية مع أعمدةالعادية أيضًا، وذلك ببناء النقطة مباشرةً باستخدام. ولتجميع المعالم المتطابقة مكانيًا، أو لإضافة تصفية مسبقة باستخدام مربع الإحاطة تعتمد على الفهرس للجداول الكبيرة، وسّع الاستعلام الداخلي كما هو موضح في تجميع عنقودي