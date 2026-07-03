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Geometry

تتيح لك دوال Geometry حساب المحيط والمساحة للأنواع الهندسية مثل POLYGON وLINESTRING وMULTIPOLYGON وMULTILINESTRING وRING وPOINT. استخدم الأشكال الهندسية ضمن النوع Geometry. إذا كانت قيمة الإدخال هي NULL، فستُرجع جميع الدوال أدناه القيمة 0.

perimeterCartesian

يحسب محيط كائن من نوع Geometry المحدد في نظام الإحداثيات الديكارتي (المسطح). البنية
الوسائط
  • geom — كائن من نوع Geometry. Geometry.
القيم المُعادة
  • Number — محيط الكائن بوحدات نظام الإحداثيات. Float64.
مثال
Query
Response

areaCartesian

تحسب مساحة كائن من نوع Geometry المُعطى في نظام الإحداثيات الديكارتية. الصيغة
الوسيطات
  • geom — كائن من نوع Geometry. Geometry.
القيم المُعادة
  • عدد — مساحة الكائن بوحدات نظام الإحداثيات. Float64.
مثال
Query
Response

perimeterSpherical

يحسب محيط كائن من نوع Geometry على سطح كرة. الصيغة
الوسائط
  • geom — كائن من نوع Geometry. Geometry.
القيم المُعادة
  • عدد — المحيط. Float64.
مثال
Query
Response

areaSpherical

يحسب مساحة كائن من نوع Geometry على سطح كرة. الصيغة
الوسيطات القيم المُعادة
  • عدد — المساحة. Float64.
مثال
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦