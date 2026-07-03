تتيح لك دوال Geometry حساب المحيط والمساحة للأنواع الهندسية مثل POLYGON وLINESTRING وMULTIPOLYGON وMULTILINESTRING وRING وPOINT. استخدم الأشكال الهندسية ضمن النوع Geometry. إذا كانت قيمة الإدخال هي
Geometry
NULL، فستُرجع جميع الدوال أدناه القيمة 0.
يحسب محيط كائن من نوع Geometry المحدد في نظام الإحداثيات الديكارتي (المسطح). البنية
perimeterCartesian
الوسائط
perimeterCartesian(geom)
geom— كائن من نوع Geometry. Geometry.
- Number — محيط الكائن بوحدات نظام الإحداثيات. Float64.
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))');
SELECT perimeterCartesian(geom) FROM geo_dst;
Response
┌─perimeterCartesian(geom)─┐
│ 4.0 │
└──────────────────────────┘
تحسب مساحة كائن من نوع Geometry المُعطى في نظام الإحداثيات الديكارتية. الصيغة
areaCartesian
الوسيطات
areaCartesian(geom)
geom— كائن من نوع Geometry. Geometry.
- عدد — مساحة الكائن بوحدات نظام الإحداثيات. Float64.
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))');
SELECT areaCartesian(geom) FROM geo_dst;
Response
┌─areaCartesian(geom)─┐
│ -1 │
└─────────────────────┘
يحسب محيط كائن من نوع Geometry على سطح كرة. الصيغة
perimeterSpherical
الوسائط
perimeterSpherical(geom)
geom— كائن من نوع Geometry. Geometry.
- عدد — المحيط. Float64.
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT('LINESTRING(0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)');
SELECT perimeterSpherical(geom) FROM geo_dst;
Response
┌─perimeterSpherical(geom)─┐
│ 0 │
└──────────────────────────┘
يحسب مساحة كائن من نوع Geometry على سطح كرة. الصيغة
areaSpherical
الوسيطات
areaSpherical(geom)
geom— نوع Geometry. Geometry.
- عدد — المساحة. Float64.
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))');
SELECT areaSpherical(geom) FROM geo_dst;
Response
┌─areaSpherical(geom)────┐
│ -0.0003046096848622019 │
└────────────────────────┘