S2 هو نظام فهرسة جغرافي تُمثَّل فيه جميع البيانات الجغرافية على سطح كرة (على غرار الكرة الأرضية). في مكتبة S2، تُمثَّل النقاط على أنها فهرس S2، وهو رقم معيّن يرمّز داخليًا إلى نقطة على سطح كرة الوحدة، بدلًا من أزواج (خط العرض، خط الطول) التقليدية. للحصول على فهرس نقطة S2 لنقطة معيّنة محددة بالتنسيق (خط العرض، خط الطول)، استخدم الدالة geoToS2. ويمكنك أيضًا استخدام الدالة s2ToGeo للحصول على الإحداثيات الجغرافية المقابلة لـ فهرس نقطة S2 المحدد.
S2Index
يعيد فهرس S2 للنقطة المقابلة للإحداثيات المقدَّمة
geoToS2
(longitude, latitude).
البنية
الوسائط القيم المُرجعة
geoToS2(lon, lat)
- فهرس نقطة S2. UInt64.
Query
SELECT geoToS2(37.79506683, 55.71290588) AS s2Index;
Response
┌─────────────s2Index─┐
│ 4704772434919038107 │
└─────────────────────┘
يعيد الإحداثيات الجغرافية
s2ToGeo
(longitude, latitude) المطابقة لفهرس نقطة S2 المُعطى.
البنية
الوسائط
s2ToGeo(s2index)
s2index— فهرس S2. UInt64.
Query
SELECT s2ToGeo(4704772434919038107) AS s2Coodrinates;
Response
┌─s2Coodrinates────────────────────────┐
│ (37.79506681471008,55.7129059052841) │
└──────────────────────────────────────┘
تعيد فهارس الجوار في S2 المقابلة إلى S2 المُعطى. كل خلية في نظام S2 هي شكل رباعي تحدّه أربعة خطوط جيوديسية، لذا لكل خلية 4 خلايا مجاورة. الصيغة
s2GetNeighbors
الوسائط
s2GetNeighbors(s2index)
s2index— فهرس S2. UInt64.
Query
SELECT s2GetNeighbors(5074766849661468672) AS s2Neighbors;
Response
┌─s2Neighbors───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [5074766987100422144,5074766712222515200,5074767536856236032,5074767261978329088] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يحدِّد ما إذا كانت خليتا S2 المعطاتان تتقاطعان أم لا. الصيغة
s2CellsIntersect
المعاملات
s2CellsIntersect(s2index1, s2index2)
siIndex1,
s2index2— فهرس S2. UInt64.
Query
SELECT s2CellsIntersect(9926595209846587392, 9926594385212866560) AS intersect;
Response
┌─intersect─┐
│ 1 │
└───────────┘
يحدّد ما إذا كان الغطاء الكروي يحتوي على نقطة S2. يمثّل الغطاء الكروي جزءًا من الكرة يقطعه مستوى. وتُعرَّف بنقطة على الكرة ونصف قطر بالدرجات. الصيغة
s2CapContains
المعاملات
s2CapContains(center, degrees, point)
center— فهرس نقطة S2 الذي يمثّل الغطاء الكروي. UInt64.
degrees— نصف قطر الغطاء الكروي بالدرجات. Float64.
point— فهرس نقطة S2. UInt64.
1— إذا كان الغطاء الكروي يحتوي على فهرس نقطة S2. UInt8.
0— إذا كان الغطاء الكروي لا يحتوي على فهرس نقطة S2. UInt8.
Query
SELECT s2CapContains(1157339245694594829, 1.0, 1157347770437378819) AS capContains;
Response
┌─capContains─┐
│ 1 │
└─────────────┘
يحدّد أصغر غطاء كروي يحتوي على غطائي الإدخال المعطيين. يمثّل الغطاء الكروي جزءًا من الكرة اقتُطع بمستوى. ويُعرَّف بنقطة على الكرة ونصف قطر بالدرجات. الصيغة
s2CapUnion
المعاملات
s2CapUnion(center1, radius1, center2, radius2)
center1,
center2— فهرسا نقطتَي S2 المقابلان للغطاءين الكرويين المُدخلين. UInt64.
radius1,
radius2— نصفا قطر الغطاءين الكرويين المُدخلين بالدرجات. Float64.
center— فهرس نقطة S2 المقابل لمركز أصغر غطاء كروي يحتوي على الغطاءين الكرويين المُدخلين. UInt64.
radius— نصف قطر أصغر غطاء كروي يحتوي على الغطاءين الكرويين المُدخلين. Float64.
Query
SELECT s2CapUnion(3814912406305146967, 1.0, 1157347770437378819, 1.0) AS capUnion;
Response
┌─capUnion───────────────────────────────┐
│ (4534655147792050737,60.2088283994957) │
└────────────────────────────────────────┘
يزيد حجم المستطيل الحاوي ليشمل نقطة S2 المعطاة. في نظام S2، يُمثَّل المستطيل بنوع من S2Region يُسمى
s2RectAdd
S2LatLngRect، وهو يمثّل مستطيلاً في فضاء خط العرض وخط الطول.
الصيغة
المعاملات
s2RectAdd(s2pointLow, s2pointHigh, s2Point)
s2PointLow— فهرس نقطة S2 الأدنى المقابل للمستطيل. UInt64.
s2PointHigh— فهرس نقطة S2 الأعلى المقابل للمستطيل. UInt64.
s2Point— فهرس نقطة S2 المستهدف الذي يجب توسيع المستطيل الحدّي ليشمله. UInt64.
s2PointLow— معرّف خلية S2 الأدنى المقابل للمستطيل الموسَّع. UInt64.
s2PointHigh— معرّف خلية S2 الأعلى المقابل للمستطيل الموسَّع. UInt64.
Query
SELECT s2RectAdd(5178914411069187297, 5177056748191934217, 5179056748191934217) AS rectAdd;
Response
┌─rectAdd───────────────────────────────────┐
│ (5179062030687166815,5177056748191934217) │
└───────────────────────────────────────────┘
يحدّد ما إذا كان مستطيل معيّن يحتوي على نقطة S2. في نظام S2، يُمثَّل المستطيل بنوع من
s2RectContains
S2Region يُسمّى
S2LatLngRect، ويمثّل مستطيلاً في فضاء خطوط الطول والعرض.
البنية
الوسيطات
s2RectContains(s2PointLow, s2PointHi, s2Point)
s2PointLow— فهرس نقطة S2 الأدنى المقابل للمستطيل. UInt64.
s2PointHigh— فهرس نقطة S2 الأعلى المقابل للمستطيل. UInt64.
s2Point— فهرس نقطة S2 المستهدف. UInt64.
1— إذا كان المستطيل يحتوي على نقطة S2 المحددة.
0— إذا كان المستطيل لا يحتوي على نقطة S2 المحددة.
Query
SELECT s2RectContains(5179062030687166815, 5177056748191934217, 5177914411069187297) AS rectContains;
Response
┌─rectContains─┐
│ 0 │
└──────────────┘
يعيد أصغر مستطيل يضم اتحاد هذا المستطيل والمستطيل المُعطى. في نظام S2، يُمثَّل المستطيل بنوع من S2Region يُسمى
s2RectUnion
S2LatLngRect، ويمثل مستطيلاً في فضاء خط العرض وخط الطول.
البنية
الوسائط
s2RectUnion(s2Rect1PointLow, s2Rect1PointHi, s2Rect2PointLow, s2Rect2PointHi)
s2Rect1PointLow,
s2Rect1PointHi— فهرسا نقطة S2 الأدنى والأعلى المقابلان للمستطيل الأول. UInt64.
s2Rect2PointLow,
s2Rect2PointHi— فهرسا نقطة S2 الأدنى والأعلى المقابلان للمستطيل الثاني. UInt64.
s2UnionRect2PointLow— معرّف خلية S2 الأدنى المقابل للمستطيل الناتج عن الاتحاد. UInt64.
s2UnionRect2PointHi— معرّف خلية S2 الأعلى المقابل للمستطيل الناتج عن الاتحاد. UInt64.
Query
SELECT s2RectUnion(5178914411069187297, 5177056748191934217, 5179062030687166815, 5177056748191934217) AS rectUnion;
Response
┌─rectUnion─────────────────────────────────┐
│ (5179062030687166815,5177056748191934217) │
└───────────────────────────────────────────┘
يُرجِع أصغر مستطيل يحيط بمنطقة التقاطع بين هذا المستطيل والمستطيل المعطى. في نظام S2، يُمثَّل المستطيل بنوع من S2Region يُسمى
s2RectIntersection
S2LatLngRect، ويمثل مستطيلاً في فضاء خطوط العرض والطول.
الصيغة
الوسائط
s2RectIntersection(s2Rect1PointLow, s2Rect1PointHi, s2Rect2PointLow, s2Rect2PointHi)
s2Rect1PointLow,
s2Rect1PointHi— فهرسا نقطة S2 الأدنى والأعلى المقابلان للمستطيل الأول. UInt64.
s2Rect2PointLow,
s2Rect2PointHi— فهرسا نقطة S2 الأدنى والأعلى المقابلان للمستطيل الثاني. UInt64.
s2UnionRect2PointLow— معرّف خلية S2 الأدنى المقابل للمستطيل الذي يحتوي على تقاطع المستطيلات المُعطاة. UInt64.
s2UnionRect2PointHi— معرّف خلية S2 الأعلى المقابل للمستطيل الذي يحتوي على تقاطع المستطيلات المُعطاة. UInt64.
Query
SELECT s2RectIntersection(5178914411069187297, 5177056748191934217, 5179062030687166815, 5177056748191934217) AS rectIntersection;
Response
┌─rectIntersection──────────────────────────┐
│ (5178914411069187297,5177056748191934217) │
└───────────────────────────────────────────┘