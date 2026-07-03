يُعد H3 نظام فهرسة جغرافية تُقسَّم فيه سطح الأرض إلى شبكة من الخلايا السداسية المتساوية. وهذا النظام هرمي، أي إن كل سداسي في المستوى الأعلى (“الأصل”) يمكن تقسيمه إلى سبعة سداسيات متساوية أصغر حجمًا (“الفروع”)، وهكذا. يُسمّى مستوى هذا التسلسل الهرمي
فهرس H3
resolution، ويمكن أن يأخذ قيمة من
0 إلى
15، حيث إن
0 هو مستوى
base الذي يضم أكبر الخلايا وأقلها دقة.
يمكن تحويل زوج من خط العرض وخط الطول إلى فهرس H3 بطول 64 بت، يحدِّد خلية في الشبكة.
يُستخدم فهرس H3 أساسًا لتجميع المواقع الجغرافية وإجراء المعالجات المكانية الأخرى.
يتوفر الوصف الكامل لنظام H3 على موقع Uber Engineering.
يتحقق مما إذا كان الرقم يمثّل فهرس H3 صالحًا. البنية
h3IsValid
المعلمة
h3IsValid(h3index)
h3index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
Query
SELECT h3IsValid(630814730351855103) AS h3IsValid;
Response
┌─h3IsValid─┐
│ 1 │
└───────────┘
يحدّد مستوى الدقة لفهرس H3 المُعطى. البنية
h3GetResolution
المعلمة
h3GetResolution(h3index)
h3index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- دقة الفهرس. النطاق:
[0, 15]. UInt8.
- إذا كان الفهرس غير صالح، فستُرجع الدالة قيمة عشوائية. استخدم h3IsValid للتحقق من صحة الفهرس. UInt8.
Query
SELECT h3GetResolution(639821929606596015) AS resolution;
Response
┌─resolution─┐
│ 14 │
└────────────┘
يحسب متوسط طول ضلع السداسي في H3 بوحدة الغراد. الصيغة
h3EdgeAngle
المعلمة
h3EdgeAngle(resolution)
resolution— دقة الفهرس. UInt8. النطاق:
[0, 15].
Query
SELECT h3EdgeAngle(10) AS edgeAngle;
Response
┌───────h3EdgeAngle(10)─┐
│ 0.0005927224846720883 │
└───────────────────────┘
يحسب متوسط طول حافة السداسي H3 بالأمتار. البنية
h3EdgeLengthM
المعلمة
h3EdgeLengthM(resolution)
resolution— دقة الفهرس. UInt8. النطاق:
[0, 15].
Query
SELECT h3EdgeLengthM(15) AS edgeLengthM;
Response
┌─edgeLengthM─┐
│ 0.509713273 │
└─────────────┘
يحسب متوسط طول ضلع الخلية السداسية H3 بالكيلومترات. الصيغة
h3EdgeLengthKm
المعامل
h3EdgeLengthKm(resolution)
resolution— دقة الفهرس. UInt8. النطاق:
[0, 15].
Query
SELECT h3EdgeLengthKm(15) AS edgeLengthKm;
Response
┌─edgeLengthKm─┐
│ 0.000509713 │
└──────────────┘
يعيد فهرس نقطة H3 للإحداثيات
geoToH3
(lat, lon) عند مستوى الدقة المحدد.
الصياغة
الوسائط القيم المعادة ملاحظة: في ClickHouse v25.4 أو الإصدارات الأقدم، تستقبل
geoToH3(lat, lon, resolution)
geoToH3() القيم بالترتيب
(lon, lat). واعتبارًا من ClickHouse v25.5، تصبح قيم الإدخال بالترتيب
(lat, lon). ويمكن استعادة السلوك السابق باستخدام الإعداد
geotoh3_argument_order = 'lon_lat'.
مثال
Query
SELECT geoToH3(55.71290588, 37.79506683, 15) AS h3Index;
Response
┌────────────h3Index─┐
│ 644325524701193974 │
└────────────────────┘
يعيد خطَّي العرض والطول للمركز الهندسي المقابلَين لفهرس H3 المُقدَّم. الصيغة
h3ToGeo
المعاملات
h3ToGeo(h3Index)
h3Index— فهرس H3. UInt64.
h3ToGeo() القيم بالترتيب
(lon, lat). واعتبارًا من ClickHouse v25.1، تصبح القيم المُعادة بالترتيب
(lat, lon). ويمكن استعادة السلوك السابق باستخدام الإعداد
h3togeo_lon_lat_result_order = true.
مثال
Query
SELECT h3ToGeo(644325524701193974) AS coordinates;
Response
┌─coordinates───────────────────────────┐
│ (55.71290243145668,37.79506616830252) │
└───────────────────────────────────────┘
يعيد مصفوفة من الأزواج
h3ToGeoBoundary
(lat, lon) تمثل حدود فهرس H3 المُدخل.
البنية
الوسائط
h3ToGeoBoundary(h3Index)
h3Index— H3 Index. UInt64.
Query
SELECT h3ToGeoBoundary(644325524701193974) AS coordinates;
Response
┌─h3ToGeoBoundary(599686042433355775)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [(37.2713558667319,-121.91508032705622),(37.353926450852256,-121.8622232890249),(37.42834118609435,-121.92354999630156),(37.42012867767779,-122.03773496427027),(37.33755608435299,-122.090428929044),(37.26319797461824,-122.02910130919001)] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يسرد جميع سداسيات H3 الواقعة ضمن نطاق نصف القطر
h3kRing
k انطلاقًا من السداسي المحدد، بترتيب عشوائي.
الصيغة
الوسائط القيم المعادة مثال
h3kRing(h3index, k)
Query
SELECT arrayJoin(h3kRing(644325529233966508, 1)) AS h3index;
Response
┌────────────h3index─┐
│ 644325529233966508 │
│ 644325529233966497 │
│ 644325529233966510 │
│ 644325529233966504 │
│ 644325529233966509 │
│ 644325529233966355 │
│ 644325529233966354 │
└────────────────────┘
يُرجع السداسيات (عند مستوى الدقة المحدد) الواقعة ضمن الشكل الهندسي المُقدَّم، سواء كان حلقة أو مضلعًا (أو متعدد المضلعات). البنية
h3PolygonToCells
الوسائط
h3PolygonToCells(geometry, resolution)
- يمكن أن تكون
geometryأحد أنواع البيانات الجغرافية التالية أو أنواعها الأولية الأساسية:
resolution— دقة الفهرس. النطاق:
[0, 15]. UInt8.
Query
SELECT h3PolygonToCells([(-122.4089866999972145,37.813318999983238),(-122.3544736999993603,37.7198061999978478),(-122.4798767000009008,37.8151571999998453)], 7) AS h3index;
Response
┌────────────h3index─┐
│ 608692970769612799 │
│ 608692971927240703 │
│ 608692970585063423 │
│ 608692970819944447 │
│ 608692970719281151 │
│ 608692970752835583 │
│ 608692972027903999 │
└────────────────────┘
يعيد الخلايا السداسية (عند مستوى الدقة المحدد) التي تغطي الشكل الهندسي المُدخل، سواء كان حلقة أو مضلعًا (أو متعدد المضلعات)، باستخدام أوضاع الاحتواء التجريبية في H3. تربط هذه الدالة
h3PolygonToCellsWithContainment
flags بأوضاع الاحتواء في H3:
0—
CONTAINMENT_CENTER
1—
CONTAINMENT_FULL
2—
CONTAINMENT_OVERLAPPING
3—
CONTAINMENT_OVERLAPPING_BBOX
المعاملات
h3PolygonToCellsWithContainment(geometry, resolution, flags)
- يمكن أن تكون
geometryأحد أنواع البيانات الجغرافية التالية أو أنواعها الأولية المقابلة:
resolution— دقة الفهرس. النطاق:
[0, 15]. UInt8.
flags— وضع الاحتواء. النطاق:
[0, 3]. استخدم ثوابت عددية صحيحة مثل
0و
1و
2و
3، أو قيم UInt32 (على سبيل المثال،
toUInt32(2)). تُمرَّر القيم إلى واجهة برمجة تطبيقات H3 بصيغة
UInt32. وتُحوَّل أنواع الأعداد الصحيحة الأصلية الأخرى بتحويل دقيق.
Query
SELECT
h3PolygonToCellsWithContainment([(-122.4089866999972145, 37.813318999983238), (-122.3544736999993603, 37.7198061999978478), (-122.4798767000009008, 37.8151571999998453)], 7, 0) AS center_cells,
h3PolygonToCellsWithContainment([(-122.4089866999972145, 37.813318999983238), (-122.3544736999993603, 37.7198061999978478), (-122.4798767000009008, 37.8151571999998453)], 7, 2) AS overlap_cells;
Response
┌─center_cells───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─overlap_cells──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ [608692970585063423,608692970719281151,608692970752835583,608692970769612799,608692970819944447,608692971927240703,608692972027903999] │ [608692970249519103,608692970266296319,608692970585063423,608692970601840639,608692970635395071,608692970685726719,608692970719281151,608692970736058367,608692970752835583,608692970769612799,608692970786390015,608692970819944447,608692971927240703,608692971994349567,608692972027903999] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يعيد رقم الخلية الأساسية لفهرس H3. الصياغة
h3GetBaseCell
المعامِل
h3GetBaseCell(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- رقم الخلية الأساسية للسداسي. UInt8.
Query
SELECT h3GetBaseCell(612916788725809151) AS basecell;
Response
┌─basecell─┐
│ 12 │
└──────────┘
يُرجع متوسط مساحة الخلية السداسية بالمتر المربع عند مستوى الدقة المحدد. الصيغة
h3HexAreaM2
المعامل
h3HexAreaM2(resolution)
resolution— دقة الفهرس. النطاق:
[0, 15]. UInt8.
- المساحة بالمتر المربع. Float64.
Query
SELECT h3HexAreaM2(13) AS area;
Response
┌─area─┐
│ 43.9 │
└──────┘
يعيد متوسط مساحة الخلية السداسية بالكيلومترات المربعة عند مستوى الدقة المحدد. الصيغة
h3HexAreaKm2
المعامل
h3HexAreaKm2(resolution)
resolution— دقة الفهرس. النطاق:
[0, 15]. UInt8.
- المساحة بالكيلومترات المربعة. Float64.
Query
SELECT h3HexAreaKm2(13) AS area;
Response
┌──────area─┐
│ 0.0000439 │
└───────────┘
يُعيد ما إذا كانت فهارس H3 المعطاة متجاورة أم لا. البنية
h3IndexesAreNeighbors
الوسيطات القيمة المُعادة مثال
h3IndexesAreNeighbors(index1, index2)
Query
SELECT h3IndexesAreNeighbors(617420388351344639, 617420388352655359) AS n;
Response
┌─n─┐
│ 1 │
└───┘
تُرجِع مصفوفة من الفهارس الفرعية للفهرس H3 المحدَّد. الصيغة
h3ToChildren
الوسيطات القيم المُعادة مثال
h3ToChildren(index, resolution)
Query
SELECT h3ToChildren(599405990164561919, 6) AS children;
Response
┌─children───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [603909588852408319,603909588986626047,603909589120843775,603909589255061503,603909589389279231,603909589523496959,603909589657714687] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يعيد الفهرس الأب (الأقل دقة) الذي يحتوي على فهرس H3 المحدد. البنية
h3ToParent
الوسائط القيمة المُعادة
h3ToParent(index, resolution)
- فهرس H3 الأب. UInt64.
Query
SELECT h3ToParent(599405990164561919, 3) AS parent;
Response
┌─────────────parent─┐
│ 590398848891879423 │
└────────────────────┘
يحوّل تمثيل
h3ToString
H3Index الخاص بالفهرس إلى تمثيله النصي.
المعامل
h3ToString(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- التمثيل النصي لفهرس H3. String.
Query
SELECT h3ToString(617420388352917503) AS h3_string;
Response
┌─h3_string───────┐
│ 89184926cdbffff │
└─────────────────┘
يحوّل التمثيل النصي إلى تمثيل
stringToH3
H3Index (UInt64).
البنية
المعامل
stringToH3(index_str)
index_str— التمثيل النصي لفهرس H3. سلسلة.
- رقم فهرس الخلية السداسية. تُرجع القيمة 0 عند حدوث خطأ. UInt64.
Query
SELECT stringToH3('89184926cc3ffff') AS index;
Response
┌──────────────index─┐
│ 617420388351344639 │
└────────────────────┘
يعيد مستوى الدقة لفهرس H3. الصيغة
h3GetResolution
المعامل
h3GetResolution(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- مستوى دقة الفهرس. النطاق:
[0, 15]. UInt8.
Query
SELECT h3GetResolution(617420388352917503) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 9 │
└─────┘
تُرجِع ما إذا كان لفهرس H3 درجة دقة ذات اتجاه من الفئة III. البنية
h3IsResClassIII
المعامل
h3IsResClassIII(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
1— للفهرس مستوى دقة ذو اتجاه من الفئة III. UInt8.
0— ليس للفهرس مستوى دقة ذو اتجاه من الفئة III. UInt8.
Query
SELECT h3IsResClassIII(617420388352917503) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
يُرجع ما إذا كان فهرس H3 هذا يمثّل خلية خماسية الأضلاع. الصياغة
h3IsPentagon
المعلمة
h3IsPentagon(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
Query
SELECT h3IsPentagon(644721767722457330) AS pentagon;
Response
┌─pentagon─┐
│ 0 │
└──────────┘
يعيد أوجه عشروني السطوح التي يتقاطع معها مؤشر H3 معيّن. الصيغة
h3GetFaces
المعلمة
h3GetFaces(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
Query
SELECT h3GetFaces(599686042433355775) AS faces;
Response
┌─faces─┐
│ [7] │
└───────┘
تُرجِع المساحة الدقيقة، بالمتر المربع، لخلية محددة تقابل قيمة H3 index المُدخلة. الصيغة
h3CellAreaM2
المعامل
h3CellAreaM2(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- مساحة الخلية بالأمتار المربعة. Float64.
Query
SELECT h3CellAreaM2(579205133326352383) AS area;
Response
┌───────────────area─┐
│ 4106166334463.9233 │
└────────────────────┘
يعيد المساحة الدقيقة لخلية محددة، مقاسةً بالراديان المربع، والمطابقة لفهرس H3 المُدخل. البنية
h3CellAreaRads2
المعامل
h3CellAreaRads2(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- مساحة الخلية بوحدة الراديان المربّع. Float64.
Query
SELECT h3CellAreaRads2(579205133326352383) AS area;
Response
┌────────────────area─┐
│ 0.10116268528089567 │
└─────────────────────┘
تُرجِع فهرس H3 الابن المركزي (الأدق) الواقع ضمن فهرس H3 المُعطى عند درجة الدقة المحددة. الصياغة
h3ToCenterChild
المعامل القيم المُعادة مثال
h3ToCenterChild(index, resolution)
Query
SELECT h3ToCenterChild(577023702256844799,1) AS centerToChild;
Response
┌──────centerToChild─┐
│ 581496515558637567 │
└────────────────────┘
يعيد الطول الدقيق للحافة أحادية الاتجاه التي يمثّلها فهرس H3 المُدخل، بالأمتار. الصيغة
h3ExactEdgeLengthM
المعامل
h3ExactEdgeLengthM(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- الطول الدقيق للحافة بالأمتار. Float64.
Query
SELECT h3ExactEdgeLengthM(1310277011704381439) AS exactEdgeLengthM;;
Response
┌───exactEdgeLengthM─┐
│ 195449.63163407316 │
└────────────────────┘
يُرجِع الطول الدقيق للحافة أحادية الاتجاه التي يمثّلها
h3ExactEdgeLengthKm
فهرس H3 المُدخَل، بالكيلومترات.
البنية
المعامل
h3ExactEdgeLengthKm(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- الطول الدقيق للحافة بالكيلومترات. Float64.
Query
SELECT h3ExactEdgeLengthKm(1310277011704381439) AS exactEdgeLengthKm;;
Response
┌──exactEdgeLengthKm─┐
│ 195.44963163407317 │
└────────────────────┘
تعيد الطول الدقيق للحافة أحادية الاتجاه التي يمثّلها فهرس h3 المُدخل، بالراديان. الصيغة
h3ExactEdgeLengthRads
المعامل
h3ExactEdgeLengthRads(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
- الطول الدقيق للحافة بالراديان. Float64.
Query
SELECT h3ExactEdgeLengthRads(1310277011704381439) AS exactEdgeLengthRads;;
Response
┌──exactEdgeLengthRads─┐
│ 0.030677980118976447 │
└──────────────────────┘
يعيد عدد فهارس H3 الفريدة عند مستوى الدقة المحدد. الصياغة
h3NumHexagons
المعامل
h3NumHexagons(resolution)
resolution— دقة الفهرس. النطاق:
[0, 15]. UInt8.
- عدد فهارس H3. Int64.
Query
SELECT h3NumHexagons(3) AS numHexagons;
Response
┌─numHexagons─┐
│ 41162 │
└─────────────┘
تعيد مسافة “الدائرة العظمى” أو “هافرسين” بين كل زوج من نقاط GeoCoord (خط العرض/خط الطول)، بالمتر. البنية
h3PointDistM
الوسائط
h3PointDistM(lat1, lon1, lat2, lon2)
lat1,
lon1— خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64.
lat2,
lon2— خط العرض وخط الطول للنقطة 2 بالدرجات. Float64.
- مسافة هافرسين أو مسافة الدائرة العظمى بالأمتار.Float64.
Query
SELECT h3PointDistM(-10.0 ,0.0, 10.0, 0.0) AS h3PointDistM;
Response
┌──────h3PointDistM─┐
│ 2223901.039504589 │
└───────────────────┘
يعيد مسافة “الدائرة العظمى” أو مسافة “هافرسين” بين أزواج من نقاط GeoCoord (خط العرض/خط الطول) بالكيلومترات. البنية
h3PointDistKm
المعاملات
h3PointDistKm(lat1, lon1, lat2, lon2)
lat1,
lon1— خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64.
lat2,
lon2— خط العرض وخط الطول للنقطة 2 بالدرجات. Float64.
- مسافة هافرسين أو مسافة الدائرة العظمى بالكيلومترات. Float64.
Query
SELECT h3PointDistKm(-10.0 ,0.0, 10.0, 0.0) AS h3PointDistKm;
Response
┌─────h3PointDistKm─┐
│ 2223.901039504589 │
└───────────────────┘
تعيد مسافة “الدائرة العظمى” أو مسافة “هافرسين” بين أزواج من نقاط GeoCoord (خط العرض/خط الطول) بوحدة الراديان. الصيغة
h3PointDistRads
الوسائط
h3PointDistRads(lat1, lon1, lat2, lon2)
lat1,
lon1— خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64.
lat2,
lon2— خط العرض وخط الطول للنقطة 2 بالدرجات. Float64.
- مسافة هافرسين أو مسافة الدائرة العظمى بالراديان. Float64.
Query
SELECT h3PointDistRads(-10.0 ,0.0, 10.0, 0.0) AS h3PointDistRads;
Response
┌────h3PointDistRads─┐
│ 0.3490658503988659 │
└────────────────────┘
يعيد مصفوفة تضم جميع فهارس H3 عند مستوى الدقة 0. الصيغة
h3GetRes0Indexes
القيم المُعادة مثال
h3GetRes0Indexes()
Query
SELECT h3GetRes0Indexes AS indexes ;
Response
┌─indexes─────────────────────────────────────┐
│ [576495936675512319,576531121047601151,....]│
└─────────────────────────────────────────────┘
يعيد جميع فهارس H3 الخماسية عند مستوى الوضوح المحدد. الصياغة
h3GetPentagonIndexes
المعلمة
h3GetPentagonIndexes(resolution)
resolution— دقة الفهرس. النطاق:
[0, 15]. UInt8.
Query
SELECT h3GetPentagonIndexes(3) AS indexes;
Response
┌─indexes────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [590112357393367039,590464201114255359,590816044835143679,...] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يعيد الخط الواصل بين الفهرسين المُعطيين. الصيغة
h3Line
المعلمات
h3Line(start,end)
start— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة البداية. UInt64.
end— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة النهاية. UInt64.
Query
SELECT h3Line(590080540275638271,590103561300344831) AS indexes;
Response
┌─indexes────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [590080540275638271,590080471556161535,590080883873021951,590106516237844479,590104385934065663,590103630019821567,590103561300344831] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
تعيد المسافة، بوحدة خلايا الشبكة، بين المؤشرين المُقدَّمين. الصيغة
h3Distance
المعامل
h3Distance(start,end)
start— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة البداية. UInt64.
end— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة النهاية. UInt64.
- عدد خلايا الشبكة. Int64.
Query
SELECT h3Distance(590080540275638271,590103561300344831) AS distance;
Response
┌─distance─┐
│ 7 │
└──────────┘
تُرجع الفهارس الخاصة بالحلقة السداسية المتمركزة حول
h3HexRing
origin h3Index المُعطى وبطول k.
تُرجع 0 إذا لم يُرصد أي تشوّه خماسي.
البنية
المعاملات القيم المُعادة مثال
h3HexRing(index, k)
Query
SELECT h3HexRing(590080540275638271, toUInt16(1)) AS hexRing;
Response
┌─hexRing─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [590080815153545215,590080471556161535,590080677714591743,590077585338138623,590077447899185151,590079509483487231] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يعيد فهرس H3 لحافة أحادية الاتجاه استنادًا إلى الأصل والوجهة المحدَّدين، ويعيد 0 عند حدوث خطأ. الصيغة
h3GetUnidirectionalEdge
المعامل
h3GetUnidirectionalEdge(originIndex, destinationIndex)
originIndex— رقم فهرس الخلية السداسية الأصلي. UInt64.
destinationIndex— رقم فهرس الخلية السداسية للوجهة. UInt64.
- رقم فهرس الخلية السداسية للحافة أحادية الاتجاه. UInt64.
Query
SELECT h3GetUnidirectionalEdge(599686042433355775, 599686043507097599) AS edge;
Response
┌────────────────edge─┐
│ 1248204388774707199 │
└─────────────────────┘
يحدِّد ما إذا كان
h3UnidirectionalEdgeIsValid
H3Index المُقدَّم فهرس حافة أحادية الاتجاه صالحًا. يعيد القيمة 1 إذا كان حافة أحادية الاتجاه، و0 بخلاف ذلك.
البنية
المعلمة
h3UnidirectionalEdgeisValid(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.
Query
SELECT h3UnidirectionalEdgeIsValid(1248204388774707199) AS validOrNot;
Response
┌─validOrNot─┐
│ 1 │
└────────────┘
يعيد مؤشر السداسي الأصلي من H3Index الخاص بالحافة أحادية الاتجاه. الصياغة
h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge
المعلمة
h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge(edge)
edge— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل حافة أحادية الاتجاه. UInt64.
- رقم فهرس الخلية السداسية المصدر. UInt64.
Query
SELECT h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge(1248204388774707197) AS origin;
Response
┌─────────────origin─┐
│ 599686042433355773 │
└────────────────────┘
يعيد فهرس الخلية السداسية للوجهة من H3Index للحافة أحادية الاتجاه. الصياغة
h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge
المعامل
h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge(edge)
edge— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل حافة أحادية الاتجاه. UInt64.
- رقم فهرس الخلية السداسية للوجهة. UInt64.
Query
SELECT h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge(1248204388774707197) AS destination;
Response
┌────────destination─┐
│ 599686043507097597 │
└────────────────────┘
يعيد فهارس السداسيات عند نقطتَي المنشأ والوجهة من H3Index للحافة أحادية الاتجاه المحددة. البنية
h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge
المعلمة
h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge(edge)
edge— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل حافة أحادية الاتجاه. UInt64.
tuple(origin,destination):
origin— رقم فهرس الخلية السداسية للمنشأ. UInt64.
destination— رقم فهرس الخلية السداسية للوجهة. UInt64.
(0,0) إذا كانت قيمة الإدخال المقدَّمة غير صالحة.
مثال
Query
SELECT h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge(1248204388774707199) AS indexes;
Response
┌─indexes─────────────────────────────────┐
│ (599686042433355775,599686043507097599) │
└─────────────────────────────────────────┘
يوفّر جميع الحواف أحادية الاتجاه الخارجة من قيمة H3Index المقدَّمة. الصيغة
h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon
المعلمة
h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon(index)
index— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل حافة أحادية الاتجاه. UInt64.
Query
SELECT h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon(1248204388774707199) AS edges;
Response
┌─edges─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [1248204388774707199,1320261982812635135,1392319576850563071,1464377170888491007,1536434764926418943,1608492358964346879] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘