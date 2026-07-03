​ فهرس H3

يُعد H3 نظام فهرسة جغرافية تُقسَّم فيه سطح الأرض إلى شبكة من الخلايا السداسية المتساوية. وهذا النظام هرمي، أي إن كل سداسي في المستوى الأعلى (“الأصل”) يمكن تقسيمه إلى سبعة سداسيات متساوية أصغر حجمًا (“الفروع”)، وهكذا.

يُسمّى مستوى هذا التسلسل الهرمي resolution ، ويمكن أن يأخذ قيمة من 0 إلى 15 ، حيث إن 0 هو مستوى base الذي يضم أكبر الخلايا وأقلها دقة.

يمكن تحويل زوج من خط العرض وخط الطول إلى فهرس H3 بطول 64 بت، يحدِّد خلية في الشبكة.

يُستخدم فهرس H3 أساسًا لتجميع المواقع الجغرافية وإجراء المعالجات المكانية الأخرى.

يتوفر الوصف الكامل لنظام H3 على موقع Uber Engineering

يتحقق مما إذا كان الرقم يمثّل فهرس H3 صالحًا.

البنية

h3IsValid(h3index)

المعلمة

h3index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيم المُعادة

1 — الرقم فهرس H3 صالح. UInt8.

0 — الرقم ليس فهرس H3 صالحًا. UInt8.

مثال

Query SELECT h3IsValid( 630814730351855103 ) AS h3IsValid;

Response ┌─h3IsValid─┐ │ 1 │ └───────────┘

يحدّد مستوى الدقة لفهرس H3 المُعطى.

البنية

h3GetResolution(h3index)

المعلمة

h3index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيم المُعادة

دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

. UInt8. إذا كان الفهرس غير صالح، فستُرجع الدالة قيمة عشوائية. استخدم h3IsValid للتحقق من صحة الفهرس. UInt8.

مثال

Query SELECT h3GetResolution( 639821929606596015 ) AS resolution;

Response ┌─resolution─┐ │ 14 │ └────────────┘

يحسب متوسط طول ضلع السداسي في H3 بوحدة الغراد.

الصيغة

h3EdgeAngle(resolution)

المعلمة

resolution — دقة الفهرس. UInt8. النطاق: [0, 15] .

القيم المعادة

متوسط طول ضلع الخلية السداسية H3 بوحدة الغراد. Float64.

مثال

Query SELECT h3EdgeAngle( 10 ) AS edgeAngle;

Response ┌───────h3EdgeAngle(10)─┐ │ 0.0005927224846720883 │ └───────────────────────┘

يحسب متوسط طول حافة السداسي H3 بالأمتار.

البنية

h3EdgeLengthM(resolution)

المعلمة

resolution — دقة الفهرس. UInt8. النطاق: [0, 15] .

القيم المُعادة

متوسط طول حافة سداسي H3 بالأمتار. Float64.

مثال

Query SELECT h3EdgeLengthM( 15 ) AS edgeLengthM;

Response ┌─edgeLengthM─┐ │ 0.509713273 │ └─────────────┘

يحسب متوسط طول ضلع الخلية السداسية H3 بالكيلومترات.

الصيغة

h3EdgeLengthKm(resolution)

المعامل

resolution — دقة الفهرس. UInt8. النطاق: [0, 15] .

القيم المُعادة

متوسط طول حافة خلية H3 السداسية بالكيلومترات. Float64.

مثال

Query SELECT h3EdgeLengthKm( 15 ) AS edgeLengthKm;

Response ┌─edgeLengthKm─┐ │ 0.000509713 │ └──────────────┘

(lat, lon) عند مستوى الدقة المحدد. يعيد فهرس نقطة H3 للإحداثياتعند مستوى الدقة المحدد.

الصياغة

geoToH3(lat, lon, resolution)

الوسائط

lat — خط العرض. Float64.

— خط العرض. Float64. lon — خط الطول. Float64.

— خط الطول. Float64. resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيم المعادة

رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

0 في حال حدوث خطأ. UInt64.

ملاحظة: في ClickHouse v25.4 أو الإصدارات الأقدم، تستقبل geoToH3() القيم بالترتيب (lon, lat) . واعتبارًا من ClickHouse v25.5، تصبح قيم الإدخال بالترتيب (lat, lon) . ويمكن استعادة السلوك السابق باستخدام الإعداد geotoh3_argument_order = 'lon_lat' .

مثال

Query SELECT geoToH3( 55 . 71290588 , 37 . 79506683 , 15 ) AS h3Index;

Response ┌────────────h3Index─┐ │ 644325524701193974 │ └────────────────────┘

يعيد خطَّي العرض والطول للمركز الهندسي المقابلَين لفهرس H3 المُقدَّم.

الصيغة

h3ToGeo(h3Index)

المعاملات

h3Index — فهرس H3. UInt64.

القيم المُعادة

Tuple يتكوّن من قيمتين: tuple(lat,lon) . ‏ lat — خط العرض. Float64. ‏ lon — خط الطول. Float64.

ملاحظة: في ClickHouse v24.12 أو الإصدارات الأقدم، تُرجع h3ToGeo() القيم بالترتيب (lon, lat) . واعتبارًا من ClickHouse v25.1، تصبح القيم المُعادة بالترتيب (lat, lon) . ويمكن استعادة السلوك السابق باستخدام الإعداد h3togeo_lon_lat_result_order = true .

مثال

Query SELECT h3ToGeo( 644325524701193974 ) AS coordinates;

Response ┌─coordinates───────────────────────────┐ │ (55.71290243145668,37.79506616830252) │ └───────────────────────────────────────┘

يعيد مصفوفة من الأزواج (lat, lon) تمثل حدود فهرس H3 المُدخل.

البنية

h3ToGeoBoundary(h3Index)

الوسائط

h3Index — H3 Index. UInt64.

القيم المُعادة

Array من الأزواج ‘(lat, lon)’. (Float64, Float64).

مثال

Query SELECT h3ToGeoBoundary( 644325524701193974 ) AS coordinates;

Response ┌─h3ToGeoBoundary(599686042433355775)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [(37.2713558667319,-121.91508032705622),(37.353926450852256,-121.8622232890249),(37.42834118609435,-121.92354999630156),(37.42012867767779,-122.03773496427027),(37.33755608435299,-122.090428929044),(37.26319797461824,-122.02910130919001)] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

k انطلاقًا من السداسي المحدد، بترتيب عشوائي. يسرد جميع سداسيات H3 الواقعة ضمن نطاق نصف القطرانطلاقًا من السداسي المحدد، بترتيب عشوائي.

الصيغة

h3kRing(h3index, k)

الوسائط

h3index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64. k — نصف القطر. عدد صحيح

القيم المعادة

مصفوفة من فهارس H3. مصفوفة(UInt64).

مثال

Query SELECT arrayJoin(h3kRing( 644325529233966508 , 1 )) AS h3index;

Response ┌────────────h3index─┐ │ 644325529233966508 │ │ 644325529233966497 │ │ 644325529233966510 │ │ 644325529233966504 │ │ 644325529233966509 │ │ 644325529233966355 │ │ 644325529233966354 │ └────────────────────┘

يُرجع السداسيات (عند مستوى الدقة المحدد) الواقعة ضمن الشكل الهندسي المُقدَّم، سواء كان حلقة أو مضلعًا (أو متعدد المضلعات).

البنية

h3PolygonToCells( geometry , resolution)

الوسائط

يمكن أن تكون geometry أحد أنواع البيانات الجغرافية التالية أو أنواعها الأولية الأساسية: Ring Polygon MultiPolygon

أحد أنواع البيانات الجغرافية التالية أو أنواعها الأولية الأساسية: resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيم المُعادة

مصفوفة من فهارس H3 التي تحتويها. Array(UInt64).

مثال

Query SELECT h3PolygonToCells([(-122.4089866999972145,37.813318999983238),(-122.3544736999993603,37.7198061999978478),(-122.4798767000009008,37.8151571999998453)], 7 ) AS h3index;

Response ┌────────────h3index─┐ │ 608692970769612799 │ │ 608692971927240703 │ │ 608692970585063423 │ │ 608692970819944447 │ │ 608692970719281151 │ │ 608692970752835583 │ │ 608692972027903999 │ └────────────────────┘

يعيد الخلايا السداسية (عند مستوى الدقة المحدد) التي تغطي الشكل الهندسي المُدخل، سواء كان حلقة أو مضلعًا (أو متعدد المضلعات)، باستخدام أوضاع الاحتواء التجريبية في H3.

تربط هذه الدالة flags بأوضاع الاحتواء في H3:

0 — CONTAINMENT_CENTER

— 1 — CONTAINMENT_FULL

— 2 — CONTAINMENT_OVERLAPPING

— 3 — CONTAINMENT_OVERLAPPING_BBOX

الصيغة

h3PolygonToCellsWithContainment( geometry , resolution, flags)

المعاملات

يمكن أن تكون geometry أحد أنواع البيانات الجغرافية التالية أو أنواعها الأولية المقابلة: Ring Polygon MultiPolygon

أحد أنواع البيانات الجغرافية التالية أو أنواعها الأولية المقابلة: resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . ‏UInt8.

— دقة الفهرس. النطاق: . ‏UInt8. flags — وضع الاحتواء. النطاق: [0, 3] . استخدم ثوابت عددية صحيحة مثل 0 و 1 و 2 و 3 ، أو قيم UInt32 (على سبيل المثال، toUInt32(2) ). تُمرَّر القيم إلى واجهة برمجة تطبيقات H3 بصيغة UInt32 . وتُحوَّل أنواع الأعداد الصحيحة الأصلية الأخرى بتحويل دقيق.

القيم المُعادة

مصفوفة من فهارس H3 وفقًا لوضع الاحتواء المحدد. ‏Array(UInt64).

مثال

Query SELECT h3PolygonToCellsWithContainment([(-122.4089866999972145, 37.813318999983238), (-122.3544736999993603, 37.7198061999978478), (-122.4798767000009008, 37.8151571999998453)], 7 , 0 ) AS center_cells, h3PolygonToCellsWithContainment([(-122.4089866999972145, 37.813318999983238), (-122.3544736999993603, 37.7198061999978478), (-122.4798767000009008, 37.8151571999998453)], 7 , 2 ) AS overlap_cells;

Response ┌─center_cells───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─overlap_cells──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1. │ [608692970585063423,608692970719281151,608692970752835583,608692970769612799,608692970819944447,608692971927240703,608692972027903999] │ [608692970249519103,608692970266296319,608692970585063423,608692970601840639,608692970635395071,608692970685726719,608692970719281151,608692970736058367,608692970752835583,608692970769612799,608692970786390015,608692970819944447,608692971927240703,608692971994349567,608692972027903999] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

يعيد رقم الخلية الأساسية لفهرس H3

الصياغة

h3GetBaseCell( index )

المعامِل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

رقم الخلية الأساسية للسداسي. UInt8.

مثال

Query SELECT h3GetBaseCell( 612916788725809151 ) AS basecell;

Response ┌─basecell─┐ │ 12 │ └──────────┘

يُرجع متوسط مساحة الخلية السداسية بالمتر المربع عند مستوى الدقة المحدد.

الصيغة

h3HexAreaM2(resolution)

المعامل

resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيمة المُعادة

المساحة بالمتر المربع. Float64.

مثال

Query SELECT h3HexAreaM2( 13 ) AS area;

Response ┌─area─┐ │ 43.9 │ └──────┘

يعيد متوسط مساحة الخلية السداسية بالكيلومترات المربعة عند مستوى الدقة المحدد.

الصيغة

h3HexAreaKm2(resolution)

المعامل

resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيمة المُعادة

المساحة بالكيلومترات المربعة. Float64.

مثال

Query SELECT h3HexAreaKm2( 13 ) AS area;

Response ┌──────area─┐ │ 0.0000439 │ └───────────┘

يُعيد ما إذا كانت فهارس H3 المعطاة متجاورة أم لا.

البنية

h3IndexesAreNeighbors(index1, index2)

الوسيطات

index1 — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64. index2 — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

1 — الفهرسان متجاوران. UInt8.

— الفهرسان متجاوران. UInt8. 0 — الفهرسان غير متجاورين. UInt8.

مثال

Query SELECT h3IndexesAreNeighbors( 617420388351344639 , 617420388352655359 ) AS n;

Response ┌─n─┐ │ 1 │ └───┘

تُرجِع مصفوفة من الفهارس الفرعية للفهرس H3 المحدَّد.

الصيغة

h3ToChildren( index , resolution)

الوسيطات

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64. resolution — دقة المعرّف. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيم المُعادة

مصفوفة من معرّفات H3 الفرعية. مصفوفة(UInt64).

مثال

Query SELECT h3ToChildren( 599405990164561919 , 6 ) AS children;

Response ┌─children───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [603909588852408319,603909588986626047,603909589120843775,603909589255061503,603909589389279231,603909589523496959,603909589657714687] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

يعيد الفهرس الأب (الأقل دقة) الذي يحتوي على فهرس H3 المحدد.

البنية

h3ToParent( index , resolution)

الوسائط

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64. resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيمة المُعادة

فهرس H3 الأب. UInt64.

مثال

Query SELECT h3ToParent( 599405990164561919 , 3 ) AS parent;

Response ┌─────────────parent─┐ │ 590398848891879423 │ └────────────────────┘

يحوّل تمثيل H3Index الخاص بالفهرس إلى تمثيله النصي.

h3ToString( index )

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

التمثيل النصي لفهرس H3. String.

مثال

Query SELECT h3ToString( 617420388352917503 ) AS h3_string;

Response ┌─h3_string───────┐ │ 89184926cdbffff │ └─────────────────┘

يحوّل التمثيل النصي إلى تمثيل H3Index ‏(UInt64).

البنية

stringToH3(index_str)

المعامل

index_str — التمثيل النصي لفهرس H3. سلسلة.

القيمة المُعادة

رقم فهرس الخلية السداسية. تُرجع القيمة 0 عند حدوث خطأ. UInt64.

مثال

Query SELECT stringToH3( '89184926cc3ffff' ) AS index ;

Response ┌──────────────index─┐ │ 617420388351344639 │ └────────────────────┘

يعيد مستوى الدقة لفهرس H3

الصيغة

h3GetResolution( index )

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

مستوى دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

مثال

Query SELECT h3GetResolution( 617420388352917503 ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 9 │ └─────┘

تُرجِع ما إذا كان لفهرس H3 درجة دقة ذات اتجاه من الفئة III.

البنية

h3IsResClassIII( index )

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المعادة

1 — للفهرس مستوى دقة ذو اتجاه من الفئة III. UInt8.

— للفهرس مستوى دقة ذو اتجاه من الفئة III. UInt8. 0 — ليس للفهرس مستوى دقة ذو اتجاه من الفئة III. UInt8.

مثال

Query SELECT h3IsResClassIII( 617420388352917503 ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 1 │ └─────┘

يُرجع ما إذا كان فهرس H3 هذا يمثّل خلية خماسية الأضلاع.

الصياغة

h3IsPentagon( index )

المعلمة

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

1 — يمثّل الفهرس خلية خماسية الأضلاع. UInt8.

— يمثّل الفهرس خلية خماسية الأضلاع. UInt8. 0 — لا يمثّل الفهرس خلية خماسية الأضلاع. UInt8.

مثال

Query SELECT h3IsPentagon( 644721767722457330 ) AS pentagon;

Response ┌─pentagon─┐ │ 0 │ └──────────┘

يعيد أوجه عشروني السطوح التي يتقاطع معها مؤشر H3 معيّن.

الصيغة

h3GetFaces( index )

المعلمة

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيم المعادة

مصفوفة تحتوي على أوجه المجسّم عشرونيّ الوجوه التي يتقاطع معها فهرس H3 معيّن. Array(UInt64).

مثال

Query SELECT h3GetFaces( 599686042433355775 ) AS faces;

Response ┌─faces─┐ │ [7] │ └───────┘

تُرجِع المساحة الدقيقة، بالمتر المربع، لخلية محددة تقابل قيمة H3 index المُدخلة.

الصيغة

h3CellAreaM2( index )

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المعادة

مساحة الخلية بالأمتار المربعة. Float64.

مثال

Query SELECT h3CellAreaM2( 579205133326352383 ) AS area;

Response ┌───────────────area─┐ │ 4106166334463.9233 │ └────────────────────┘

يعيد المساحة الدقيقة لخلية محددة، مقاسةً بالراديان المربع، والمطابقة لفهرس H3 المُدخل.

البنية

h3CellAreaRads2( index )

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

مساحة الخلية بوحدة الراديان المربّع. Float64.

مثال

Query SELECT h3CellAreaRads2( 579205133326352383 ) AS area;

Response ┌────────────────area─┐ │ 0.10116268528089567 │ └─────────────────────┘

تُرجِع فهرس H3 الابن المركزي (الأدق) الواقع ضمن فهرس H3 المُعطى عند درجة الدقة المحددة.

الصياغة

h3ToCenterChild( index , resolution)

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64. resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيم المُعادة

فهرس H3 للخلية الفرعية المركزية الواقعة ضمن فهرس H3 المحدد عند درجة الدقة المعطاة. UInt64.

مثال

Query SELECT h3ToCenterChild( 577023702256844799 , 1 ) AS centerToChild;

Response ┌──────centerToChild─┐ │ 581496515558637567 │ └────────────────────┘

يعيد الطول الدقيق للحافة أحادية الاتجاه التي يمثّلها فهرس H3 المُدخل، بالأمتار.

الصيغة

h3ExactEdgeLengthM( index )

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

الطول الدقيق للحافة بالأمتار. Float64.

مثال

Query SELECT h3ExactEdgeLengthM( 1310277011704381439 ) AS exactEdgeLengthM;;

Response ┌───exactEdgeLengthM─┐ │ 195449.63163407316 │ └────────────────────┘

يُرجِع الطول الدقيق للحافة أحادية الاتجاه التي يمثّلها فهرس H3 المُدخَل، بالكيلومترات.

البنية

h3ExactEdgeLengthKm( index )

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

الطول الدقيق للحافة بالكيلومترات. Float64.

مثال

Query SELECT h3ExactEdgeLengthKm( 1310277011704381439 ) AS exactEdgeLengthKm;;

Response ┌──exactEdgeLengthKm─┐ │ 195.44963163407317 │ └────────────────────┘

تعيد الطول الدقيق للحافة أحادية الاتجاه التي يمثّلها فهرس h3 المُدخل، بالراديان.

الصيغة

h3ExactEdgeLengthRads( index )

المعامل

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المُعادة

الطول الدقيق للحافة بالراديان. Float64.

مثال

Query SELECT h3ExactEdgeLengthRads( 1310277011704381439 ) AS exactEdgeLengthRads;;

Response ┌──exactEdgeLengthRads─┐ │ 0.030677980118976447 │ └──────────────────────┘

يعيد عدد فهارس H3 الفريدة عند مستوى الدقة المحدد.

الصياغة

h3NumHexagons(resolution)

المعامل

resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيمة المُعادة

عدد فهارس H3. Int64.

مثال

Query SELECT h3NumHexagons( 3 ) AS numHexagons;

Response ┌─numHexagons─┐ │ 41162 │ └─────────────┘

تعيد مسافة “الدائرة العظمى” أو “هافرسين” بين كل زوج من نقاط GeoCoord ‏(خط العرض/خط الطول)، بالمتر.

البنية

h3PointDistM(lat1, lon1, lat2, lon2)

الوسائط

lat1 , lon1 — خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64.

, — خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64. lat2 , lon2 — خط العرض وخط الطول للنقطة 2 بالدرجات. Float64.

القيم المعادة

مسافة هافرسين أو مسافة الدائرة العظمى بالأمتار.Float64.

مثال

Query SELECT h3PointDistM( - 10 . 0 , 0 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 ) AS h3PointDistM;

Response ┌──────h3PointDistM─┐ │ 2223901.039504589 │ └───────────────────┘

يعيد مسافة “الدائرة العظمى” أو مسافة “هافرسين” بين أزواج من نقاط GeoCoord (خط العرض/خط الطول) بالكيلومترات.

البنية

h3PointDistKm(lat1, lon1, lat2, lon2)

المعاملات

lat1 , lon1 — خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64.

, — خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64. lat2 , lon2 — خط العرض وخط الطول للنقطة 2 بالدرجات. Float64.

القيم المُعادة

مسافة هافرسين أو مسافة الدائرة العظمى بالكيلومترات. Float64.

مثال

Query SELECT h3PointDistKm( - 10 . 0 , 0 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 ) AS h3PointDistKm;

Response ┌─────h3PointDistKm─┐ │ 2223.901039504589 │ └───────────────────┘

تعيد مسافة “الدائرة العظمى” أو مسافة “هافرسين” بين أزواج من نقاط GeoCoord ‏(خط العرض/خط الطول) بوحدة الراديان.

الصيغة

h3PointDistRads(lat1, lon1, lat2, lon2)

الوسائط

lat1 , lon1 — خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64.

, — خط العرض وخط الطول للنقطة 1 بالدرجات. Float64. lat2 , lon2 — خط العرض وخط الطول للنقطة 2 بالدرجات. Float64.

القيم المعادة

مسافة هافرسين أو مسافة الدائرة العظمى بالراديان. Float64.

مثال

Query SELECT h3PointDistRads( - 10 . 0 , 0 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 ) AS h3PointDistRads;

Response ┌────h3PointDistRads─┐ │ 0.3490658503988659 │ └────────────────────┘

يعيد مصفوفة تضم جميع فهارس H3 عند مستوى الدقة 0.

الصيغة

h3GetRes0Indexes()

القيم المُعادة

مصفوفة تضم جميع فهارس H3 عند مستوى الدقة 0. مصفوفة(UInt64).

مثال

Query SELECT h3GetRes0Indexes AS indexes ;

Response ┌─indexes─────────────────────────────────────┐ │ [576495936675512319,576531121047601151,....]│ └─────────────────────────────────────────────┘

يعيد جميع فهارس H3 الخماسية عند مستوى الوضوح المحدد.

الصياغة

h3GetPentagonIndexes(resolution)

المعلمة

resolution — دقة الفهرس. النطاق: [0, 15] . UInt8.

القيمة المُعادة

مصفوفة تضم جميع فهارس H3 الخماسية. مصفوفة(UInt64).

مثال

Query SELECT h3GetPentagonIndexes( 3 ) AS indexes;

Response ┌─indexes────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [590112357393367039,590464201114255359,590816044835143679,...] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

يعيد الخط الواصل بين الفهرسين المُعطيين.

الصيغة

h3Line( start , end )

المعلمات

start — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة البداية. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة البداية. UInt64. end — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة النهاية. UInt64.

القيمة المُعادة

مصفوفة من فهارس H3 تمثّل خط الفهارس بين الفهرسين المحددين. Array UInt64 ).

مثال

Query SELECT h3Line( 590080540275638271 , 590103561300344831 ) AS indexes;

Response ┌─indexes────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [590080540275638271,590080471556161535,590080883873021951,590106516237844479,590104385934065663,590103630019821567,590103561300344831] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

تعيد المسافة، بوحدة خلايا الشبكة، بين المؤشرين المُقدَّمين.

الصيغة

h3Distance( start , end )

المعامل

start — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة البداية. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة البداية. UInt64. end — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل نقطة النهاية. UInt64.

القيمة المعادة

عدد خلايا الشبكة. Int64.

يعيد عددًا سالبًا إذا تعذّر حساب المسافة.

مثال

Query SELECT h3Distance( 590080540275638271 , 590103561300344831 ) AS distance;

Response ┌─distance─┐ │ 7 │ └──────────┘

تُرجع الفهارس الخاصة بالحلقة السداسية المتمركزة حول origin ‏h3Index المُعطى وبطول k.

تُرجع 0 إذا لم يُرصد أي تشوّه خماسي.

البنية

h3HexRing( index , k)

المعاملات

index — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل الخلية الأصل. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل الخلية الأصل. UInt64. k — المسافة. UInt64.

القيم المُعادة

مصفوفة من فهارس H3. Array(UInt64).

مثال

Query SELECT h3HexRing( 590080540275638271 , toUInt16( 1 )) AS hexRing;

Response ┌─hexRing─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [590080815153545215,590080471556161535,590080677714591743,590077585338138623,590077447899185151,590079509483487231] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

يعيد فهرس H3 لحافة أحادية الاتجاه استنادًا إلى الأصل والوجهة المحدَّدين، ويعيد 0 عند حدوث خطأ.

الصيغة

h3GetUnidirectionalEdge(originIndex, destinationIndex)

المعامل

originIndex — رقم فهرس الخلية السداسية الأصلي. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية الأصلي. UInt64. destinationIndex — رقم فهرس الخلية السداسية للوجهة. UInt64.

القيمة المُعادة

رقم فهرس الخلية السداسية للحافة أحادية الاتجاه. UInt64.

مثال

Query SELECT h3GetUnidirectionalEdge( 599686042433355775 , 599686043507097599 ) AS edge;

Response ┌────────────────edge─┐ │ 1248204388774707199 │ └─────────────────────┘

يحدِّد ما إذا كان H3Index المُقدَّم فهرس حافة أحادية الاتجاه صالحًا. يعيد القيمة 1 إذا كان حافة أحادية الاتجاه، و0 بخلاف ذلك.

البنية

h3UnidirectionalEdgeisValid( index )

المعلمة

index — رقم فهرس الخلية السداسية. UInt64.

القيمة المعادة

1 — فهرس H3 هو حافة أحادية الاتجاه صالحة. UInt8.

0 — فهرس H3 ليس حافة أحادية الاتجاه صالحة. UInt8.

مثال

Query SELECT h3UnidirectionalEdgeIsValid( 1248204388774707199 ) AS validOrNot;

Response ┌─validOrNot─┐ │ 1 │ └────────────┘

يعيد مؤشر السداسي الأصلي من H3Index الخاص بالحافة أحادية الاتجاه.

الصياغة

h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge(edge)

المعلمة

edge — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل حافة أحادية الاتجاه. UInt64.

القيمة المُعادة

رقم فهرس الخلية السداسية المصدر. UInt64.

مثال

Query SELECT h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge( 1248204388774707197 ) AS origin;

Response ┌─────────────origin─┐ │ 599686042433355773 │ └────────────────────┘

يعيد فهرس الخلية السداسية للوجهة من H3Index للحافة أحادية الاتجاه.

الصياغة

h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge(edge)

المعامل

edge — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل حافة أحادية الاتجاه. UInt64.

القيمة المُعادة

رقم فهرس الخلية السداسية للوجهة. UInt64.

مثال

Query SELECT h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge( 1248204388774707197 ) AS destination;

Response ┌────────destination─┐ │ 599686043507097597 │ └────────────────────┘

يعيد فهارس السداسيات عند نقطتَي المنشأ والوجهة من H3Index للحافة أحادية الاتجاه المحددة.

البنية

h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge(edge)

المعلمة

edge — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل حافة أحادية الاتجاه. UInt64.

القيمة المعادة

زوج مرتب يتكوّن من قيمتين tuple(origin,destination) :

origin — رقم فهرس الخلية السداسية للمنشأ. UInt64.

— رقم فهرس الخلية السداسية للمنشأ. UInt64. destination — رقم فهرس الخلية السداسية للوجهة. UInt64.

تُرجِع (0,0) إذا كانت قيمة الإدخال المقدَّمة غير صالحة.

مثال

Query SELECT h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge( 1248204388774707199 ) AS indexes;

Response ┌─indexes─────────────────────────────────┐ │ (599686042433355775,599686043507097599) │ └─────────────────────────────────────────┘

يوفّر جميع الحواف أحادية الاتجاه الخارجة من قيمة H3Index المقدَّمة.

الصيغة

h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon( index )

المعلمة

index — رقم فهرس الخلية السداسية الذي يمثّل حافة أحادية الاتجاه. UInt64.

القيمة المُعادة

مصفوفة من فهارس H3 تمثّل كل حافة أحادية الاتجاه. Array UInt64 ).

مثال

Query SELECT h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon( 1248204388774707199 ) AS edges;