Geohash هو نظام ترميز جغرافي يقسّم سطح الأرض إلى خلايا شبكية ويشفّر كل خلية إلى سلسلة قصيرة من الأحرف والأرقام. وهو بنية بيانات هرمية، لذا كلما زاد طول سلسلة geohash، زادت دقة الموقع الجغرافي. إذا كنت بحاجة إلى تحويل الإحداثيات الجغرافية يدويًا إلى سلاسل geohash، يمكنك استخدام geohash.org
Geohash
يُشفِّر خطَّي العرض والطول في سلسلة geohash. الصياغة
geohashEncode
قيم الإدخال
geohashEncode(longitude, latitude, [precision])
longitude— جزء خط الطول من الإحداثي الذي تريد ترميزه. قيمة فاصلة عائمة ضمن النطاق
[-180°, 180°]. Float.
latitude— جزء خط العرض من الإحداثي الذي تريد ترميزه. قيمة فاصلة عائمة ضمن النطاق
[-90°, 90°]. Float.
precision(اختياري) — طول السلسلة المُرمَّزة الناتجة. القيمة الافتراضية هي
12. عدد صحيح ضمن النطاق
[1, 12]. Int8.
القيم المُعادة
- يجب أن تكون جميع مَعلمات الإحداثيات من النوع نفسه: إما
Float32أو
Float64.
- بالنسبة إلى المَعلمة
precision، فإن أي قيمة أقل من
1أو أكبر من
12تُحوَّل تلقائيًا إلى
12.
- سلسلة أبجدية رقمية تمثل الإحداثي المُرمَّز (تُستخدم نسخة معدّلة من أبجدية ترميز base32). String.
Query
SELECT geohashEncode(-5.60302734375, 42.593994140625, 0) AS res;
Response
┌─res──────────┐
│ ezs42d000000 │
└──────────────┘
يفكّ ترميز أي سلسلة مُرمَّزة باستخدام geohash إلى إحداثيي خط الطول وخط العرض. الصياغة
geohashDecode
قيم الإدخال
geohashDecode(hash_str)
hash_str— سلسلة مرمّزة بنظام Geohash.
SELECT geohashDecode('ezs42') AS res;
┌─res─────────────────────────────┐
│ (-5.60302734375,42.60498046875) │
└─────────────────────────────────┘
يعيد مصفوفة من السلاسل المُرمَّزة باستخدام geohash وبالدقة المحددة، تقع داخل حدود المربع المحدد وتتقاطع معها، وهي في الأساس شبكة ثنائية الأبعاد مُسطَّحة إلى مصفوفة. الصياغة
geohashesInBox
الوسيطات
geohashesInBox(longitude_min, latitude_min, longitude_max, latitude_max, precision)
longitude_min— الحد الأدنى لخط الطول. النطاق:
[-180°, 180°]. Float.
latitude_min— الحد الأدنى لخط العرض. النطاق:
[-90°, 90°]. Float.
longitude_max— الحد الأقصى لخط الطول. النطاق:
[-180°, 180°]. Float.
latitude_max— الحد الأقصى لخط العرض. النطاق:
[-90°, 90°]. Float.
precision— دقة geohash. النطاق:
[1, 12]. UInt8.
القيم المعادة
يجب أن تكون جميع معلمات الإحداثيات من النوع نفسه: إما
Float32 أو
Float64.
- مصفوفة من سلاسل geohash بطول precision تغطي المنطقة المحددة، ولا ينبغي الاعتماد على ترتيب العناصر. Array(String).
[]- مصفوفة فارغة إذا لم تكن القيم الدنيا لخط العرض وخط الطول أقل من القيم القصوى المناظرة لها.
مثال
تُطلق الدالة استثناءً إذا تجاوزت المصفوفة الناتجة 10’000’000 عنصر.
Query
SELECT geohashesInBox(24.48, 40.56, 24.785, 40.81, 4) AS thasos;
Response
┌─thasos──────────────────────────────────────┐
│ ['sx1q','sx1r','sx32','sx1w','sx1x','sx38'] │
└─────────────────────────────────────────────┘