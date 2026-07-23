يعيد كائنًا هندسيًا بتنسيق WKT ‏(Well Known Text) من أنواع البيانات الجغرافية المختلفة. كائنات WKT المدعومة هي:

POINT

POLYGON

MULTIPOLYGON

LINESTRING

MULTILINESTRING

البنية

WKT(geo_data)

المعلمات

geo_data واحدة من يمكن أن تكونواحدة من أنواع البيانات الجغرافية التالية أو من أنواعها الأولية الأساسية:

القيمة المُعادة

يُعاد الكائن الهندسي WKT POINT عند استخدام Point.

عند استخدام Point. يُعاد الكائن الهندسي WKT POLYGON عند استخدام Polygon.

عند استخدام Polygon. يُعاد الكائن الهندسي WKT MULTIPOLYGON عند استخدام MultiPolygon.

عند استخدام MultiPolygon. يُعاد الكائن الهندسي WKT LINESTRING عند استخدام LineString.

عند استخدام LineString. يُعاد الكائن الهندسي WKT MULTILINESTRING عند استخدام MultiLineString.

أمثلة

POINT من Tuple:

SELECT wkt(( 0 ., 0 .));

POINT(0 0)

POLYGON من مصفوفة من Tuple أو من مصفوفة من مصفوفات Tuple:

SELECT wkt([(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 10.)]);

POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10))

‏MULTIPOLYGON من مصفوفة من مصفوفات Tuple متعددة الأبعاد:

SELECT wkt([[[(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 10.)], [(4., 4.), (5., 4.), (5., 5.), (4., 5.)]], [[(-10., -10.), (-10., -9.), (-9., 10.)]]]);

MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))

يحوّل قيمة MultiPolygon بتنسيق WKT ‏(Well Known Text) إلى نوع MultiPolygon.

SELECT toTypeName(readWKTMultiPolygon( 'MULTIPOLYGON(((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))' )) AS type , readWKTMultiPolygon( 'MULTIPOLYGON(((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))' ) AS output FORMAT Markdown

النوع الناتج MultiPolygon [[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]

​ معلمات الإدخال

سلسلة تبدأ بـ MULTIPOLYGON

MultiPolygon

يحوّل WKT ‏(Well Known Text) من النوع MultiPolygon إلى النوع Polygon.

SELECT toTypeName(readWKTPolygon( 'POLYGON((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0))' )) AS type , readWKTPolygon( 'POLYGON((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0))' ) AS output FORMAT Markdown

النوع الناتج Polygon [[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]

​ معلمات الإدخال

سلسلة نصية تبدأ بـ POLYGON

​ القيمة المعادة

Polygon

تقوم الدالة readWKTPoint في ClickHouse بتحليل تمثيل Well-Known Text ‏(WKT) لهندسة من نوع Point، وتُرجع نقطة بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

readWKTPoint(wkt_string)

wkt_string : سلسلة WKT المُدخلة التي تُمثّل هندسة من نوع Point.

تُرجِع الدالة تمثيلاً داخليًا في ClickHouse للكائن الهندسي Point.

SELECT readWKTPoint( 'POINT (1.2 3.4)' );

(1.2,3.4)

يحلّل تمثيل Well-Known Text ‏(WKT) لهندسة LineString ويعيده بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

readWKTLineString(wkt_string)

wkt_string : سلسلة WKT المُدخلة التي تمثل هندسة من نوع LineString.

تعيد الدالة تمثيلًا داخليًا لهندسة linestring في ClickHouse.

SELECT readWKTLineString( 'LINESTRING (1 1, 2 2, 3 3, 1 1)' );

[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]

يحلّل تمثيل Well-Known Text ‏(WKT) لهندسة MultiLineString ويُعيده بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

readWKTMultiLineString(wkt_string)

wkt_string : سلسلة WKT المُدخلة التي تمثل كائنًا هندسيًا من نوع MultiLineString.

تُرجِع الدالة التمثيل الداخلي في ClickHouse لهندسة MultiLineString.

SELECT readWKTMultiLineString( 'MULTILINESTRING ((1 1, 2 2, 3 3), (4 4, 5 5, 6 6))' );

[[(1,1),(2,2),(3,3)],[(4,4),(5,5),(6,6)]]

يُحلّل تمثيلًا بصيغة Well-Known Text ‏(WKT) لهندسة Polygon ويُرجع حلقةً (سلسلة خطوط مغلقة) بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

readWKTRing(wkt_string)

wkt_string : سلسلة WKT المُدخلة التي تُمثّل شكلًا هندسيًا من نوع Polygon.

تُرجِع الدالة تمثيل ClickHouse الداخلي لهندسة الحلقة (خطٍّ متصل مغلق).

SELECT readWKTRing( 'POLYGON ((1 1, 2 2, 3 3, 1 1))' );

[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]

تُرجِع true أو false بحسب ما إذا كان أحد المضلعات يقع بالكامل داخل مضلع آخر أم لا. المرجع https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/within/within_2.html

SELECT polygonsWithinSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]);

0

يحوّل قيمة WKB ‏(Well Known Binary) التي تمثل MultiPolygon إلى نوع MultiPolygon.

SELECT toTypeName(readWKBMultiPolygon(unhex( '0106000000020000000103000000020000000500000000000000000000400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000500000000000000000010400000000000001040000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000104000000000000010400103000000010000000400000000000000000024c000000000000024c000000000000024c000000000000022c000000000000022c0000000000000244000000000000024c000000000000024c0' ))) AS type , readWKBMultiPolygon(unhex( '0106000000020000000103000000020000000500000000000000000000400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000500000000000000000010400000000000001040000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000104000000000000010400103000000010000000400000000000000000024c000000000000024c000000000000024c000000000000022c000000000000022c0000000000000244000000000000024c000000000000024c0' )) AS output FORMAT Markdown

النوع المخرجات MultiPolygon [[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]

​ معلمات الإدخال

سلسلة تبدأ بـ MULTIPOLYGON

MultiPolygon

يحوّل WKB ‏(Well Known Binary) من النوع MultiPolygon إلى النوع Polygon.

SELECT toTypeName(readWKBPolygon(unhex( '010300000001000000050000000000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000400000000000000000' ))) AS type , readWKBPolygon(unhex( '010300000001000000050000000000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000400000000000000000' )) AS output FORMAT Markdown

النوع الناتج Polygon [[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]

​ معلمة الإدخال

قيمة سلسلة تبدأ بـ POLYGON

Polygon

تُحلّل الدالة readWKBPoint في ClickHouse تمثيل Well-Known Binary ‏(WKB) لهندسة Point، ثم تُرجِع نقطة بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

readWKBPoint(wkb_string)

wkb_string : سلسلة WKB المُدخلة التي تمثل هندسة من النوع Point.

تعيد الدالة تمثيل ClickHouse الداخلي للنوع الهندسي Point.

SELECT readWKBPoint(unhex( '0101000000333333333333f33f3333333333330b40' ));

(1.2,3.4)

يحلّل تمثيل Well-Known Binary ‏(WKB) لهندسة LineString ويُعيده بصيغة ClickHouse الداخلية.

readWKBLineString(wkb_string)

wkb_string : سلسلة WKB المُدخلة التي تمثل هندسة من نوع LineString.

تُرجِع الدالة التمثيل الداخلي في ClickHouse لهندسة linestring .

SELECT readWKBLineString(unhex( '010200000004000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000840000000000000f03f000000000000f03f' ));

[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]

يحلّل تمثيل Well-Known Binary ‏(WKB) لكائن هندسي من نوع MultiLineString ويُعيده بالتنسيق الداخلي لـ ClickHouse.

readWKBMultiLineString(wkb_string)

wkb_string : سلسلة WKB المُدخلة التي تُمثّل هندسةً من نوع MultiLineString.

تُرجِع الدالة تمثيل ClickHouse الداخلي لهندسة multilinestring.

SELECT readWKBMultiLineString(unhex( '010500000002000000010200000003000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000840010200000003000000000000000000104000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000018400000000000001840' ));

[[(1,1),(2,2),(3,3)],[(4,4),(5,5),(6,6)]]

​ معلمات الإدخال

UInt8، وتكون 0 للقيمة false و1 للقيمة true

تحسب الحد الأدنى للمسافة بين نقطتين، بحيث تنتمي إحدى النقطتين إلى المضلع الأول وتنتمي الثانية إلى مضلع آخر. ويعني “كروي” هنا أن الإحداثيات تُفسَّر على أنها إحداثيات على كرة نقية ومثالية، وهذا لا ينطبق على الأرض. يسرّع استخدام هذا النوع من أنظمة الإحداثيات التنفيذ، لكنه بالطبع غير دقيق.

SELECT polygonsDistanceSpherical([[[(0, 0), (0, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 0)]]], [[[(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)]]])

0.24372872211133834

​ معلمات الإدخال

مضلعان

Float64

تحسب المسافة بين مضلعين

SELECT polygonsDistanceCartesian([[[(0, 0), (0, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 0)]]], [[[(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)]]])

14.000714267493642

​ معلمات الإدخال

مضلّعان

​ القيمة المعادة

Float64

يُرجع true إذا كان المضلعان متساويين

SELECT polygonsEqualsCartesian([[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])

1

​ معلمات الإدخال

مضلعان

​ القيمة المعادة

UInt8، حيث يشير 0 إلى false و1 إلى true

تحسب الفرق المتماثل (XOR) المكاني وفق نظرية المجموعات بين مضلعين

SELECT wkt(arraySort(polygonsSymDifferenceSpherical([[(50., 50.), (50., -50.), (-50., -50.), (-50., 50.), (50., 50.)], [(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)], [(-10., -10.), (-10., -40.), (-40., -40.), (-40., -10.), (-10., -10.)]], [[(-20., -20.), (-20., 20.), (20., 20.), (20., -20.), (-20., -20.)]])));

MULTIPOLYGON(((-20 -10.3067,-10 -10,-10 -20.8791,-20 -20,-20 -10.3067)),((10 20.8791,20 20,20 10.3067,10 10,10 20.8791)),((50 50,50 -50,-50 -50,-50 50,50 50),(20 10.3067,40 10,40 40,10 40,10 20.8791,-20 20,-20 -10.3067,-40 -10,-40 -40,-10 -40,-10 -20.8791,20 -20,20 10.3067)))

​ معلمات الإدخال

المضلعات

MultiPolygon

مماثل لـ polygonsSymDifferenceSpherical ، لكن الإحداثيات تكون في النظام الإحداثي الديكارتي؛ وهو أقرب إلى نموذج الأرض الفعلي.

SELECT wkt(polygonsSymDifferenceCartesian([[[(0, 0), (0, 3), (1, 2.9), (2, 2.6), (2.6, 2), (2.9, 1), (3, 0), (0, 0)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))

MULTIPOLYGON(((1 2.9,1 1,2.9 1,3 0,0 0,0 3,1 2.9)),((1 2.9,1 4,4 4,4 1,2.9 1,2.6 2,2 2.6,1 2.9)))

​ معلمات الإدخال

المضلعات

MultiPolygon

يحسب التقاطع (AND) بين المضلعات، حيث تكون الإحداثيات كروية.

SELECT wkt(arrayMap(a -> arrayMap(b -> arrayMap(c -> ( round ( c . 1 , 6 ), round ( c . 2 , 6 )), b), a), polygonsIntersectionSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]])))

MULTIPOLYGON(((4.3666 50.8434,4.36024 50.8436,4.34956 50.8536,4.35268 50.8567,4.36794 50.8525,4.3666 50.8434)))

​ معلمة الإدخال

المضلعات

MultiPolygon

تُرجع true إذا كان المضلع الثاني يقع داخل المضلع الأول.

SELECT polygonsWithinCartesian([[[(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])

1

​ معلمات الإدخال

مضلعان

​ القيمة المعادة

UInt8، 0 للقيمة false، و1 للقيمة true

تُرجع القيمة true إذا كان المضلعان يتقاطعان (أي يشتركان في أي مساحة أو في أي جزء من الحدود).

SELECT polygonsIntersectCartesian([[[(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])

1

​ معلمات الإدخال

مضلعان

​ القيمة المعادة

UInt8، 0 لـ false، و1 لـ true

تعيد القيمة true إذا كان المضلعان متقاطعين (أي يشتركان في أي مساحة أو جزء من الحدود). المرجع: https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/intersects.html

SELECT polygonsIntersectSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]);

1

​ معلمات الإدخال

مضلعان

​ القيمة المعادة

UInt8، 0 لـ false، و1 لـ true

تُرجع true إذا تقاطع شكلان هندسيان (أي إذا اشتركا في أي نقطة أو خط أو مساحة).

Point , LineString , MultiLineString , Ring , Polygon , MultiPolygon )، بما في ذلك النوع العام بخلاف polygonsIntersectCartesian ، فهي تقبل أي نوع بيانات هندسي ()، بما في ذلك النوع العام Geometry ، ويمكن أن تكون الوسيطتان من نوعين مختلفين.

تكون الإحداثيات في نظام الإحداثيات الديكارتية.

SELECT geometryIntersectCartesian([(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]::Ring, [(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.)]::Ring)

1

​ معلمة الإدخال

شكلان هندسيان من أي نوع من أنواع البيانات الهندسية (أو Geometry ).

UInt8، 0 للقيمة false، و1 للقيمة true

تُرجع true إذا كان شكلان هندسيان يتقاطعان (أي يشتركان في أي نقطة أو خط أو مساحة).

Point , LineString , MultiLineString , Ring , Polygon , MultiPolygon )، بما في ذلك النوع العام بخلاف polygonsIntersectSpherical ، فإنها تقبل أي نوع بيانات هندسي ()، بما في ذلك النوع العام Geometry ، ويمكن أن تكون الوسيطتان من نوعين مختلفين.

تُفسَّر الإحداثيات على أنها تقع على كرة مثالية.

SELECT geometryIntersectSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]]::MultiPolygon, ( 4 . 36 , 50 . 85 ):: Point )

1

​ معلمات الإدخال

شكلان هندسيان من أي نوع من أنواع البيانات الهندسية (أو Geometry ).

UInt8، و0 لـ false، و1 لـ true

يحسب الغلاف المحدب. المرجع

الإحداثيات في نظام الإحداثيات الديكارتي.

SELECT wkt(polygonConvexHullCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.), (2., 3.)]]]))

POLYGON((0 0,0 5,5 5,5 0,0 0))

​ معلمات الإدخال

MultiPolygon

Polygon

تحسب المساحة السطحية لمضلع.

SELECT round (polygonAreaSpherical([[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]), 14 )

9.387704e-8

​ معلمات الإدخال

Polygon

عدد بفاصلة عائمة

يحسب عملية الاتحاد (OR).

SELECT wkt(polygonsUnionSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]))

MULTIPOLYGON(((4.36661 50.8434,4.36623 50.8408,4.34496 50.8333,4.33807 50.8487,4.34669 50.8583,4.35268 50.8567,4.36136 50.8652,4.36131 50.8651,4.39045 50.8565,4.38303 50.8429,4.36661 50.8434)))

​ معلمات الإدخال

المضلعات

​ القيمة المعادة

MultiPolygon

تحسب محيط المضلع.

​ مضلع يمثّل زيمبابوي

هذا هو المضلع الذي يمثّل زيمبابوي:

POLYGON((30.0107 -15.6462,30.0502 -15.6401,30.09 -15.6294,30.1301 -15.6237,30.1699 -15.6322,30.1956 -15.6491,30.2072 -15.6532,30.2231 -15.6497,30.231 -15.6447,30.2461 -15.6321,30.2549 -15.6289,30.2801 -15.6323,30.2962 -15.639,30.3281 -15.6524,30.3567 -15.6515,30.3963 -15.636,30.3977 -15.7168,30.3993 -15.812,30.4013 -15.9317,30.4026 -16.0012,30.5148 -16.0004,30.5866 -16,30.7497 -15.9989,30.8574 -15.9981,30.9019 -16.0071,30.9422 -16.0345,30.9583 -16.0511,30.9731 -16.062,30.9898 -16.0643,31.012 -16.0549,31.0237 -16.0452,31.0422 -16.0249,31.0569 -16.0176,31.0654 -16.0196,31.0733 -16.0255,31.0809 -16.0259,31.089 -16.0119,31.1141 -15.9969,31.1585 -16.0002,31.26 -16.0235,31.2789 -16.0303,31.2953 -16.0417,31.3096 -16.059,31.3284 -16.0928,31.3409 -16.1067,31.3603 -16.1169,31.3703 -16.1237,31.3746 -16.1329,31.3778 -16.1422,31.384 -16.1488,31.3877 -16.1496,31.3956 -16.1477,31.3996 -16.1473,31.4043 -16.1499,31.4041 -16.1545,31.4027 -16.1594,31.4046 -16.1623,31.4241 -16.1647,31.4457 -16.165,31.4657 -16.1677,31.4806 -16.178,31.5192 -16.1965,31.6861 -16.2072,31.7107 -16.2179,31.7382 -16.2398,31.7988 -16.3037,31.8181 -16.3196,31.8601 -16.3408,31.8719 -16.3504,31.8807 -16.368,31.8856 -16.4063,31.8944 -16.4215,31.9103 -16.4289,32.0141 -16.4449,32.2118 -16.4402,32.2905 -16.4518,32.3937 -16.4918,32.5521 -16.5534,32.6718 -16.5998,32.6831 -16.6099,32.6879 -16.6243,32.6886 -16.6473,32.6987 -16.6868,32.7252 -16.7064,32.7309 -16.7087,32.7313 -16.7088,32.7399 -16.7032,32.7538 -16.6979,32.7693 -16.6955,32.8007 -16.6973,32.862 -16.7105,32.8934 -16.7124,32.9096 -16.7081,32.9396 -16.6898,32.9562 -16.6831,32.9685 -16.6816,32.9616 -16.7103,32.9334 -16.8158,32.9162 -16.8479,32.9005 -16.8678,32.8288 -16.9351,32.8301 -16.9415,32.8868 -17.0382,32.9285 -17.1095,32.9541 -17.1672,32.9678 -17.2289,32.9691 -17.2661,32.9694 -17.2761,32.9732 -17.2979,32.9836 -17.3178,32.9924 -17.3247,33.0147 -17.3367,33.0216 -17.3456,33.0225 -17.3615,33.0163 -17.3772,33.0117 -17.384,32.9974 -17.405,32.9582 -17.4785,32.9517 -17.4862,32.943 -17.4916,32.9366 -17.4983,32.9367 -17.5094,32.9472 -17.5432,32.9517 -17.5514,32.9691 -17.5646,33.0066 -17.581,33.0204 -17.5986,33.0245 -17.6192,33.0206 -17.6385,33.0041 -17.6756,33.0002 -17.7139,33.0032 -17.7577,32.9991 -17.7943,32.9736 -17.8106,32.957 -17.818,32.9461 -17.8347,32.9397 -17.8555,32.9369 -17.875,32.9384 -17.8946,32.9503 -17.9226,32.9521 -17.9402,32.9481 -17.9533,32.9404 -17.96,32.9324 -17.9649,32.9274 -17.9729,32.929 -17.9823,32.9412 -17.9963,32.9403 -18.0048,32.9349 -18.0246,32.9371 -18.0471,32.9723 -18.1503,32.9755 -18.1833,32.9749 -18.1908,32.9659 -18.2122,32.9582 -18.2254,32.9523 -18.233,32.9505 -18.2413,32.955 -18.2563,32.9702 -18.2775,33.0169 -18.3137,33.035 -18.3329,33.0428 -18.352,33.0381 -18.3631,33.0092 -18.3839,32.9882 -18.4132,32.9854 -18.4125,32.9868 -18.4223,32.9995 -18.4367,33.003 -18.4469,32.9964 -18.4671,32.9786 -18.4801,32.9566 -18.4899,32.9371 -18.501,32.9193 -18.51,32.9003 -18.5153,32.8831 -18.5221,32.8707 -18.5358,32.8683 -18.5526,32.8717 -18.5732,32.8845 -18.609,32.9146 -18.6659,32.9223 -18.6932,32.9202 -18.7262,32.9133 -18.753,32.9025 -18.7745,32.8852 -18.7878,32.8589 -18.79,32.8179 -18.787,32.7876 -18.7913,32.6914 -18.8343,32.6899 -18.8432,32.6968 -18.8972,32.7032 -18.9119,32.7158 -18.9198,32.7051 -18.9275,32.6922 -18.9343,32.6825 -18.9427,32.6811 -18.955,32.6886 -18.9773,32.6903 -18.9882,32.6886 -19.001,32.6911 -19.0143,32.699 -19.0222,32.7103 -19.026,32.7239 -19.0266,32.786 -19.0177,32.8034 -19.0196,32.8142 -19.0238,32.82 -19.0283,32.823 -19.0352,32.8253 -19.0468,32.8302 -19.0591,32.8381 -19.0669,32.8475 -19.0739,32.8559 -19.0837,32.8623 -19.1181,32.8332 -19.242,32.8322 -19.2667,32.8287 -19.2846,32.8207 -19.3013,32.8061 -19.3234,32.7688 -19.3636,32.7665 -19.3734,32.7685 -19.4028,32.7622 -19.4434,32.7634 -19.464,32.7739 -19.4759,32.7931 -19.4767,32.8113 -19.4745,32.8254 -19.4792,32.8322 -19.5009,32.8325 -19.5193,32.8254 -19.5916,32.8257 -19.6008,32.8282 -19.6106,32.8296 -19.6237,32.8254 -19.6333,32.8195 -19.642,32.8163 -19.6521,32.8196 -19.6743,32.831 -19.6852,32.8491 -19.6891,32.8722 -19.6902,32.8947 -19.6843,32.9246 -19.6553,32.9432 -19.6493,32.961 -19.6588,32.9624 -19.6791,32.9541 -19.7178,32.9624 -19.7354,32.9791 -19.7514,33.0006 -19.7643,33.0228 -19.7731,33.0328 -19.7842,33.0296 -19.8034,33.0229 -19.8269,33.0213 -19.8681,33.002 -19.927,32.9984 -20.0009,33.0044 -20.0243,33.0073 -20.032,32.9537 -20.0302,32.9401 -20.0415,32.9343 -20.0721,32.9265 -20.0865,32.9107 -20.0911,32.8944 -20.094,32.8853 -20.103,32.8779 -20.1517,32.8729 -20.1672,32.8593 -20.1909,32.8571 -20.2006,32.8583 -20.2075,32.8651 -20.2209,32.8656 -20.2289,32.8584 -20.2595,32.853 -20.2739,32.8452 -20.2867,32.8008 -20.3386,32.7359 -20.4142,32.7044 -20.4718,32.6718 -20.5318,32.6465 -20.558,32.6037 -20.5648,32.5565 -20.5593,32.5131 -20.5646,32.4816 -20.603,32.4711 -20.6455,32.4691 -20.6868,32.4835 -20.7942,32.4972 -20.8981,32.491 -20.9363,32.4677 -20.9802,32.4171 -21.0409,32.3398 -21.1341,32.3453 -21.1428,32.3599 -21.1514,32.3689 -21.163,32.3734 -21.1636,32.3777 -21.1634,32.3806 -21.1655,32.3805 -21.1722,32.3769 -21.1785,32.373 -21.184,32.3717 -21.1879,32.4446 -21.3047,32.4458 -21.309,32.4472 -21.3137,32.4085 -21.2903,32.373 -21.3279,32.3245 -21.3782,32.2722 -21.4325,32.2197 -21.4869,32.1673 -21.5413,32.1148 -21.5956,32.0624 -21.65,32.01 -21.7045,31.9576 -21.7588,31.9052 -21.8132,31.8527 -21.8676,31.8003 -21.922,31.7478 -21.9764,31.6955 -22.0307,31.6431 -22.0852,31.5907 -22.1396,31.5382 -22.1939,31.4858 -22.2483,31.4338 -22.302,31.3687 -22.345,31.2889 -22.3973,31.2656 -22.3655,31.2556 -22.358,31.2457 -22.3575,31.2296 -22.364,31.2215 -22.3649,31.2135 -22.3619,31.1979 -22.3526,31.1907 -22.3506,31.1837 -22.3456,31.1633 -22.3226,31.1526 -22.3164,31.1377 -22.3185,31.1045 -22.3334,31.097 -22.3349,31.0876 -22.3369,31.0703 -22.3337,31.0361 -22.3196,30.9272 -22.2957,30.8671 -22.2896,30.8379 -22.2823,30.8053 -22.2945,30.6939 -22.3028,30.6743 -22.3086,30.6474 -22.3264,30.6324 -22.3307,30.6256 -22.3286,30.6103 -22.3187,30.6011 -22.3164,30.5722 -22.3166,30.5074 -22.3096,30.4885 -22.3102,30.4692 -22.3151,30.4317 -22.3312,30.4127 -22.3369,30.3721 -22.3435,30.335 -22.3447,30.3008 -22.337,30.2693 -22.3164,30.2553 -22.3047,30.2404 -22.2962,30.2217 -22.2909,30.197 -22.2891,30.1527 -22.2948,30.1351 -22.2936,30.1111 -22.2823,30.0826 -22.2629,30.0679 -22.2571,30.0381 -22.2538,30.0359 -22.2506,30.0345 -22.2461,30.0155 -22.227,30.0053 -22.2223,29.9838 -22.2177,29.974 -22.214,29.9467 -22.1983,29.9321 -22.1944,29.896 -22.1914,29.8715 -22.1793,29.8373 -22.1724,29.7792 -22.1364,29.7589 -22.1309,29.6914 -22.1341,29.6796 -22.1383,29.6614 -22.1265,29.6411 -22.1292,29.604 -22.1451,29.5702 -22.142,29.551 -22.146,29.5425 -22.1625,29.5318 -22.1724,29.5069 -22.1701,29.4569 -22.1588,29.4361 -22.1631,29.3995 -22.1822,29.378 -22.1929,29.3633 -22.1923,29.3569 -22.1909,29.3501 -22.1867,29.2736 -22.1251,29.2673 -22.1158,29.2596 -22.0961,29.2541 -22.0871,29.2444 -22.0757,29.2393 -22.0726,29.1449 -22.0753,29.108 -22.0692,29.0708 -22.051,29.0405 -22.0209,29.0216 -21.9828,29.0138 -21.9404,29.0179 -21.8981,29.0289 -21.8766,29.0454 -21.8526,29.0576 -21.8292,29.0553 -21.81,29.0387 -21.7979,28.9987 -21.786,28.9808 -21.7748,28.9519 -21.7683,28.891 -21.7649,28.8609 -21.7574,28.7142 -21.6935,28.6684 -21.68,28.6297 -21.6513,28.6157 -21.6471,28.5859 -21.6444,28.554 -21.6366,28.5429 -21.6383,28.5325 -21.6431,28.4973 -21.6515,28.4814 -21.6574,28.4646 -21.6603,28.4431 -21.6558,28.3618 -21.6163,28.3219 -21.6035,28.2849 -21.5969,28.1657 -21.5952,28.0908 -21.5813,28.0329 -21.5779,28.0166 -21.5729,28.0026 -21.5642,27.9904 -21.5519,27.9847 -21.5429,27.9757 -21.5226,27.9706 -21.5144,27.9637 -21.5105,27.9581 -21.5115,27.9532 -21.5105,27.9493 -21.5008,27.9544 -21.4878,27.9504 -21.482,27.9433 -21.4799,27.9399 -21.478,27.9419 -21.4685,27.9496 -21.4565,27.953 -21.4487,27.9502 -21.4383,27.9205 -21.3812,27.9042 -21.3647,27.8978 -21.3554,27.8962 -21.3479,27.8967 -21.3324,27.8944 -21.3243,27.885 -21.3102,27.8491 -21.2697,27.8236 -21.2317,27.7938 -21.1974,27.7244 -21.1497,27.7092 -21.1345,27.6748 -21.0901,27.6666 -21.0712,27.6668 -21.0538,27.679 -21.0007,27.6804 -20.9796,27.6727 -20.9235,27.6726 -20.9137,27.6751 -20.8913,27.6748 -20.8799,27.676 -20.8667,27.6818 -20.8576,27.689 -20.849,27.6944 -20.8377,27.7096 -20.7567,27.7073 -20.7167,27.6825 -20.6373,27.6904 -20.6015,27.7026 -20.5661,27.7056 -20.5267,27.6981 -20.5091,27.6838 -20.4961,27.666 -20.4891,27.6258 -20.4886,27.5909 -20.4733,27.5341 -20.483,27.4539 -20.4733,27.3407 -20.473,27.306 -20.4774,27.2684 -20.4958,27.284 -20.3515,27.266 -20.2342,27.2149 -20.1105,27.2018 -20.093,27.1837 -20.0823,27.1629 -20.0766,27.1419 -20.0733,27.1297 -20.0729,27.1198 -20.0739,27.1096 -20.0732,27.0973 -20.0689,27.0865 -20.0605,27.0692 -20.0374,27.0601 -20.0276,27.0267 -20.0101,26.9943 -20.0068,26.9611 -20.0072,26.9251 -20.0009,26.8119 -19.9464,26.7745 -19.9398,26.7508 -19.9396,26.731 -19.9359,26.7139 -19.9274,26.6986 -19.9125,26.6848 -19.8945,26.6772 -19.8868,26.6738 -19.8834,26.6594 -19.8757,26.6141 -19.8634,26.5956 -19.8556,26.5819 -19.8421,26.5748 -19.8195,26.5663 -19.8008,26.5493 -19.7841,26.5089 -19.7593,26.4897 -19.7519,26.4503 -19.7433,26.4319 -19.7365,26.4128 -19.7196,26.3852 -19.6791,26.3627 -19.6676,26.3323 -19.6624,26.3244 -19.6591,26.3122 -19.6514,26.3125 -19.6496,26.3191 -19.6463,26.3263 -19.6339,26.3335 -19.613,26.331 -19.605,26.3211 -19.592,26.3132 -19.5842,26.3035 -19.5773,26.2926 -19.5725,26.2391 -19.5715,26.1945 -19.5602,26.1555 -19.5372,26.1303 -19.5011,26.0344 -19.2437,26.0114 -19.1998,25.9811 -19.1618,25.9565 -19.1221,25.9486 -19.1033,25.9449 -19.0792,25.9481 -19.0587,25.9644 -19.0216,25.9678 -19.001,25.9674 -18.9999,25.9407 -18.9213,25.8153 -18.814,25.7795 -18.7388,25.7734 -18.6656,25.7619 -18.6303,25.7369 -18.6087,25.6983 -18.5902,25.6695 -18.566,25.6221 -18.5011,25.6084 -18.4877,25.5744 -18.4657,25.5085 -18.3991,25.4956 -18.3789,25.4905 -18.3655,25.4812 -18.3234,25.4732 -18.3034,25.4409 -18.2532,25.4088 -18.176,25.3875 -18.139,25.3574 -18.1158,25.3234 -18.0966,25.2964 -18.0686,25.255 -18.0011,25.2261 -17.9319,25.2194 -17.908,25.2194 -17.8798,25.2598 -17.7941,25.2667 -17.8009,25.2854 -17.8093,25.3159 -17.8321,25.3355 -17.8412,25.3453 -17.8426,25.3765 -17.8412,25.4095 -17.853,25.4203 -17.8549,25.4956 -17.8549,25.5007 -17.856,25.5102 -17.8612,25.5165 -17.8623,25.5221 -17.8601,25.5309 -17.851,25.5368 -17.8487,25.604 -17.8362,25.657 -17.8139,25.6814 -17.8115,25.6942 -17.8194,25.7064 -17.8299,25.7438 -17.8394,25.766 -17.8498,25.786 -17.8622,25.7947 -17.8727,25.8044 -17.8882,25.8497 -17.9067,25.8636 -17.9238,25.8475 -17.9294,25.8462 -17.9437,25.8535 -17.96,25.8636 -17.9716,25.9245 -17.999,25.967 -18.0005,25.9785 -17.999,26.0337 -17.9716,26.0406 -17.9785,26.0466 -17.9663,26.0625 -17.9629,26.0812 -17.9624,26.0952 -17.9585,26.0962 -17.9546,26.0942 -17.9419,26.0952 -17.9381,26.1012 -17.9358,26.1186 -17.9316,26.1354 -17.9226,26.1586 -17.9183,26.1675 -17.9136,26.203 -17.8872,26.2119 -17.8828,26.2211 -17.8863,26.2282 -17.8947,26.2339 -17.904,26.2392 -17.9102,26.2483 -17.9134,26.2943 -17.9185,26.3038 -17.9228,26.312 -17.9284,26.3183 -17.9344,26.3255 -17.936,26.3627 -17.9306,26.4086 -17.939,26.4855 -17.9793,26.5271 -17.992,26.5536 -17.9965,26.5702 -18.0029,26.5834 -18.0132,26.5989 -18.03,26.6127 -18.0412,26.6288 -18.0492,26.6857 -18.0668,26.7 -18.0692,26.7119 -18.0658,26.7406 -18.0405,26.7536 -18.033,26.7697 -18.029,26.794 -18.0262,26.8883 -17.9846,26.912 -17.992,26.9487 -17.9689,26.9592 -17.9647,27.0063 -17.9627,27.0213 -17.9585,27.0485 -17.9443,27.0782 -17.917,27.1154 -17.8822,27.149 -17.8425,27.1465 -17.8189,27.1453 -17.7941,27.147 -17.7839,27.1571 -17.7693,27.4221 -17.5048,27.5243 -17.4151,27.5773 -17.3631,27.6045 -17.3128,27.6249 -17.2333,27.6412 -17.1985,27.7773 -17.0012,27.8169 -16.9596,27.8686 -16.9297,28.023 -16.8654,28.1139 -16.8276,28.2125 -16.7486,28.2801 -16.7065,28.6433 -16.5688,28.6907 -16.5603,28.7188 -16.5603,28.7328 -16.5581,28.7414 -16.5507,28.7611 -16.5323,28.7693 -16.5152,28.8089 -16.4863,28.8225 -16.4708,28.8291 -16.4346,28.8331 -16.4264,28.8572 -16.3882,28.857 -16.3655,28.8405 -16.3236,28.8368 -16.3063,28.8403 -16.2847,28.8642 -16.2312,28.8471 -16.2027,28.8525 -16.1628,28.8654 -16.1212,28.871 -16.0872,28.8685 -16.0822,28.8638 -16.0766,28.8593 -16.0696,28.8572 -16.0605,28.8603 -16.0494,28.8741 -16.0289,28.8772 -16.022,28.8989 -15.9955,28.9324 -15.9637,28.9469 -15.9572,28.9513 -15.9553,28.9728 -15.9514,29.0181 -15.9506,29.0423 -15.9463,29.0551 -15.9344,29.0763 -15.8954,29.0862 -15.8846,29.1022 -15.8709,29.1217 -15.8593,29.1419 -15.8545,29.151 -15.8488,29.1863 -15.8128,29.407 -15.7142,29.4221 -15.711,29.5085 -15.7036,29.5262 -15.6928,29.5634 -15.6621,29.5872 -15.6557,29.6086 -15.6584,29.628 -15.6636,29.6485 -15.6666,29.6728 -15.6633,29.73 -15.6447,29.7733 -15.6381,29.8143 -15.6197,29.8373 -15.6148,29.8818 -15.6188,29.9675 -15.6415,30.0107 -15.6462))

​ استخدام الدالة polygonPerimeterSpherical

SELECT round(polygonPerimeterSpherical([(30.010654, -15.646227), (30.050238, -15.640129), (30.090029, -15.629381), (30.130129, -15.623696), (30.16992, -15.632171), (30.195552, -15.649121), (30.207231, -15.653152), (30.223147, -15.649741), (30.231002, -15.644677), (30.246091, -15.632068), (30.254876, -15.628864), (30.280094, -15.632275), (30.296196, -15.639042), (30.32805, -15.652428), (30.356679, -15.651498), (30.396263, -15.635995), (30.39771, -15.716817), (30.39926, -15.812005), (30.401327, -15.931688), (30.402568, -16.001244), (30.514809, -16.000418), (30.586587, -16.000004), (30.74973, -15.998867), (30.857424, -15.998144), (30.901865, -16.007136), (30.942173, -16.034524), (30.958296, -16.05106), (30.973075, -16.062016), (30.989767, -16.06429), (31.012039, -16.054885), (31.023718, -16.045169), (31.042218, -16.024912), (31.056895, -16.017574), (31.065421, -16.019641), (31.073328, -16.025532), (31.080872, -16.025946), (31.089037, -16.01189), (31.1141, -15.996904), (31.15849, -16.000211), (31.259983, -16.023465), (31.278897, -16.030287), (31.29533, -16.041655), (31.309592, -16.059019), (31.328351, -16.092815), (31.340908, -16.106664), (31.360339, -16.116896), (31.37026, -16.123718), (31.374601, -16.132916), (31.377754, -16.142218), (31.384006, -16.148832), (31.387727, -16.149556), (31.395582, -16.147695), (31.399613, -16.147282), (31.404315, -16.149866), (31.404057, -16.154517), (31.402713, -16.159374), (31.404574, -16.162268), (31.424107, -16.164749), (31.445708, -16.164955), (31.465655, -16.167746), (31.480641, -16.177978), (31.519192, -16.196478), (31.686107, -16.207227), (31.710705, -16.217872), (31.738197, -16.239783), (31.798761, -16.303655), (31.818088, -16.319571), (31.86005, -16.340759), (31.871935, -16.35037), (31.88072, -16.368044), (31.88563, -16.406284), (31.894363, -16.421477), (31.910279, -16.428919), (32.014149, -16.444938), (32.211759, -16.440184), (32.290463, -16.45176), (32.393661, -16.491757), (32.5521, -16.553355), (32.671783, -16.599761), (32.6831, -16.609889), (32.687906, -16.624255), (32.68863, -16.647303), (32.698655, -16.686784), (32.725217, -16.706421), (32.73095, -16.708656), (32.731314, -16.708798), (32.739893, -16.703217), (32.753845, -16.697946), (32.769348, -16.695466), (32.800664, -16.697326), (32.862004, -16.710452), (32.893372, -16.712415), (32.909598, -16.708075), (32.93957, -16.689781), (32.95621, -16.683063), (32.968509, -16.681615999999998), (32.961585, -16.710348), (32.933369, -16.815768), (32.916213, -16.847911), (32.900503, -16.867755), (32.828776, -16.935141), (32.83012, -16.941549), (32.886757, -17.038184), (32.928512, -17.109497), (32.954143, -17.167168), (32.967786, -17.22887), (32.96909, -17.266115), (32.969439, -17.276102), (32.973212, -17.297909), (32.983599, -17.317753), (32.992384, -17.324678), (33.014656, -17.336667), (33.021633, -17.345555), (33.022459, -17.361471), (33.016258, -17.377181), (33.011651, -17.383991), (32.997448, -17.404983), (32.958174, -17.478467), (32.951663, -17.486218), (32.942981, -17.491593), (32.936573, -17.498311), (32.936676, -17.509369), (32.947218, -17.543166), (32.951663, -17.551434), (32.969129, -17.56456), (33.006646, -17.580993), (33.020392, -17.598563), (33.024526, -17.619233), (33.020599, -17.638457), (33.004063, -17.675561), (33.000238, -17.713905), (33.003184, -17.757726), (32.999102, -17.794313), (32.973573, -17.810643), (32.957037, -17.817981), (32.946082, -17.834724), (32.939674, -17.855498), (32.936883, -17.875032), (32.938433, -17.894566), (32.950267, -17.922574), (32.952128, -17.940247), (32.948149, -17.95327), (32.940397, -17.959988), (32.932439, -17.964949), (32.927375, -17.972907), (32.928977, -17.982312), (32.941224, -17.996265), (32.940294, -18.004843), (32.934919, -18.024583), (32.93709, -18.047114), (32.972282, -18.150261), (32.975537, -18.183333), (32.974865, -18.190775), (32.965925, -18.212169), (32.958174, -18.225398), (32.952283, -18.233046), (32.950525999999996, -18.241314), (32.95497, -18.256301), (32.970163, -18.277488), (33.016878, -18.313661), (33.034965, -18.332885), (33.042768, -18.352005), (33.038066, -18.363064), (33.00923, -18.383941), (32.988198, -18.41319), (32.985356, -18.412467), (32.986803, -18.422285), (32.999515, -18.436651), (33.003029, -18.446883), (32.996414, -18.46714), (32.978586, -18.48006), (32.956624, -18.489878), (32.937142, -18.50104), (32.919313, -18.510032), (32.900296, -18.515303), (32.88314, -18.522124), (32.870737, -18.535767), (32.868257, -18.552613), (32.871668, -18.57318), (32.884483, -18.609044), (32.914559, -18.665888), (32.92231, -18.693173), (32.920243, -18.726246), (32.913267, -18.753014), (32.902518, -18.774512), (32.885207, -18.787844), (32.858852, -18.790015), (32.817924, -18.787018), (32.787642, -18.791255), (32.69142, -18.83425), (32.68987, -18.843241), (32.696794, -18.897192), (32.703202, -18.911868), (32.71576, -18.919826), (32.705063, -18.927474), (32.692247, -18.934295), (32.682532, -18.942667), (32.681085, -18.954966), (32.68863, -18.97729), (32.690283, -18.988246), (32.68863, -19.000958), (32.691058, -19.01429), (32.698965, -19.022249), (32.710282, -19.025969), (32.723873, -19.026589), (32.785988, -19.017701), (32.803351, -19.019561), (32.814203, -19.023799), (32.819991, -19.028346), (32.822988, -19.035168), (32.825262, -19.046847), (32.830223, -19.059146), (32.83813, -19.066897), (32.847483, -19.073925), (32.855906, -19.083744), (32.862262, -19.118057), (32.83322, -19.241977), (32.832187, -19.266678), (32.828673, -19.284558), (32.820715, -19.301301), (32.806142, -19.323419), (32.768831, -19.363623), (32.766454, -19.373442), (32.768521, -19.402794), (32.762217, -19.443412), (32.763354, -19.463979), (32.773947, -19.475864), (32.793119, -19.476691), (32.811309, -19.474521), (32.825365, -19.479172), (32.832187, -19.500876), (32.832497000000004, -19.519273), (32.825365, -19.59162), (32.825675, -19.600818), (32.828156, -19.610636), (32.829603, -19.623659), (32.825365, -19.633271), (32.819474, -19.641952), (32.81627, -19.652081), (32.819629, -19.674302), (32.83105, -19.685154), (32.849137, -19.689081), (32.872184, -19.690218), (32.894715, -19.684327), (32.924584, -19.655285), (32.943188, -19.64929), (32.960964, -19.658799), (32.962411, -19.679056), (32.954143, -19.717813), (32.962411, -19.735383), (32.979051, -19.751403), (33.0006, -19.764322), (33.022769, -19.773107), (33.032795, -19.784166), (33.029642, -19.80339), (33.022873, -19.826851), (33.021322, -19.868088), (33.001995, -19.927), (32.998378, -20.000897), (33.004373, -20.024255), (33.007266, -20.032006), (32.95373, -20.030249), (32.940087, -20.041515), (32.934299, -20.072107), (32.926548, -20.086473), (32.910683, -20.091124), (32.894405, -20.094018), (32.88531, -20.10301), (32.877869, -20.151689), (32.872908, -20.167192), (32.859265, -20.190859), (32.857095, -20.200575), (32.858335, -20.207499), (32.865053, -20.220935), (32.86557, -20.228893), (32.858438, -20.259486), (32.852961, -20.273852), (32.845209, -20.286668), (32.800767, -20.338551), (32.735862, -20.414205), (32.704443, -20.471773), (32.671783, -20.531821), (32.646462, -20.557969), (32.603674, -20.56479), (32.556545, -20.559312), (32.513136, -20.564583), (32.481614, -20.603031), (32.471072, -20.645509), (32.469108, -20.68685), (32.483474, -20.794233), (32.49722, -20.898103), (32.491019, -20.936344), (32.467661, -20.980165), (32.417122, -21.040937), (32.339814, -21.134058), (32.345343, -21.142843), (32.359864, -21.151421), (32.368856, -21.162997), (32.373352, -21.163617), (32.377744, -21.16341), (32.380638, -21.165477), (32.380535, -21.172195), (32.376866, -21.178499), (32.37299, -21.183977), (32.37175, -21.187905), (32.444613, -21.304693), (32.445849, -21.308994), (32.447197, -21.313685), (32.408543, -21.290327), (32.37299, -21.327948), (32.324517, -21.378177), (32.272221, -21.432541), (32.219718, -21.486904), (32.167318, -21.541268), (32.114814, -21.595632), (32.062415, -21.649995), (32.010015, -21.704462), (31.957615, -21.758826), (31.905215, -21.813189), (31.852712, -21.867553), (31.800312, -21.92202), (31.747808, -21.976384), (31.695512, -22.030747), (31.643112, -22.085214), (31.590712, -22.139578), (31.538209, -22.193941), (31.485809, -22.248305), (31.433822, -22.302048), (31.36871, -22.345043), (31.288922, -22.39734), (31.265616, -22.365507), (31.255642, -22.357962), (31.24572, -22.357549), (31.229597, -22.363957), (31.221536, -22.364887), (31.213474, -22.36189), (31.197868, -22.352588), (31.190685, -22.350624), (31.183657, -22.34556), (31.163348, -22.322616), (31.152599, -22.316414), (31.137717, -22.318482), (31.10454, -22.333364), (31.097048, -22.334922), (31.087642, -22.336878), (31.07033, -22.333674), (31.036121, -22.319618), (30.927187, -22.295744), (30.867087, -22.289646), (30.83789, -22.282308), (30.805282, -22.294504), (30.693919, -22.302772), (30.674282, -22.30856), (30.647410999999998, -22.32644), (30.632424, -22.330677), (30.625551, -22.32861), (30.610307, -22.318688), (30.601108, -22.316414), (30.57217, -22.316621), (30.507367, -22.309593), (30.488454, -22.310213), (30.46923, -22.315071), (30.431713, -22.331194), (30.412696, -22.336878), (30.372078, -22.343493), (30.334975, -22.344733), (30.300765, -22.336982), (30.269346, -22.316414), (30.25529, -22.304736), (30.240407, -22.296157), (30.2217, -22.290886), (30.196999, -22.289129), (30.15266, -22.294814), (30.13509, -22.293574), (30.111113, -22.282308), (30.082587, -22.262878), (30.067911, -22.25709), (30.038145, -22.253783), (30.035872, -22.250579), (30.034528, -22.246135), (30.015511, -22.227014), (30.005279, -22.22226), (29.983782, -22.217713), (29.973963, -22.213992), (29.946678, -22.198282), (29.932105, -22.194355), (29.896035, -22.191358), (29.871489, -22.179265), (29.837331, -22.172444), (29.779246, -22.136374), (29.758886, -22.130896), (29.691448, -22.1341), (29.679614, -22.138338), (29.661424, -22.126452), (29.641064, -22.129242), (29.60396, -22.145055), (29.570164, -22.141955), (29.551043, -22.145986), (29.542517, -22.162522), (29.53182, -22.172444), (29.506912, -22.170067), (29.456889, -22.158801), (29.436115, -22.163142), (29.399528, -22.182159), (29.378031, -22.192908), (29.363250999999998, -22.192288), (29.356947, -22.190944000000002), (29.350074, -22.186707), (29.273644, -22.125108), (29.26734, -22.115807), (29.259588, -22.096066), (29.254111, -22.087074), (29.244395, -22.075706), (29.239331, -22.072605), (29.144867, -22.075292), (29.10797, -22.069194), (29.070763, -22.051004), (29.040532, -22.020929), (29.021567, -21.982791), (29.013815, -21.940417), (29.017949, -21.898145), (29.028905, -21.876648), (29.045441, -21.852567), (29.057637, -21.829209), (29.05526, -21.809985), (29.038723, -21.797893), (28.998726, -21.786008), (28.980846, -21.774845), (28.951907, -21.768334), (28.891032, -21.764924), (28.860853, -21.757379), (28.714195, -21.693507), (28.66841, -21.679968), (28.629704, -21.651339), (28.6157, -21.647101), (28.585934, -21.644414), (28.553998, -21.636559), (28.542939, -21.638316), (28.532501, -21.643071), (28.497309, -21.651546), (28.481393, -21.657437), (28.464598, -21.660331), (28.443101, -21.655783), (28.361762, -21.616302), (28.321919, -21.603486), (28.284867, -21.596872), (28.165702, -21.595218), (28.090771, -21.581266), (28.032893, -21.577855), (28.016563, -21.572894), (28.002559, -21.564212), (27.990415, -21.551913), (27.984731, -21.542922), (27.975739, -21.522561), (27.970571, -21.514396), (27.963698, -21.510469), (27.958066, -21.511502), (27.953208, -21.510469), (27.949281, -21.500754), (27.954448, -21.487835), (27.950418, -21.482047), (27.943338, -21.479876), (27.939876, -21.478016), (27.941943, -21.468508), (27.949642, -21.456519), (27.953001, -21.448664), (27.950211, -21.438329), (27.920549, -21.381174), (27.904219, -21.364741), (27.897811, -21.35544), (27.896157, -21.347895), (27.896674, -21.332392), (27.8944, -21.32433), (27.884995, -21.310171), (27.849132, -21.269657), (27.823604, -21.231726), (27.793838, -21.197413), (27.724385, -21.149664), (27.709192, -21.134471), (27.674775, -21.090133), (27.666611, -21.071219), (27.666817, -21.053753), (27.678961, -21.000733), (27.680356, -20.979649), (27.672657, -20.923528), (27.672605, -20.913709), (27.675085, -20.891282), (27.674775, -20.879913), (27.676016, -20.866684), (27.681803, -20.857589), (27.689038, -20.849011), (27.694412, -20.837744999999998), (27.709605, -20.756716), (27.707332, -20.716719), (27.682475, -20.637344), (27.690382, -20.60148), (27.702629, -20.566134), (27.705575, -20.526653), (27.698133, -20.509083), (27.683767, -20.49606), (27.66599, -20.489136), (27.625786, -20.488619), (27.590853, -20.473323), (27.534112, -20.483038), (27.45391, -20.473323), (27.340739, -20.473013), (27.306012, -20.477354), (27.268392, -20.49575), (27.283998, -20.35147), (27.266015, -20.234164), (27.214907, -20.110451), (27.201781, -20.092984), (27.183746, -20.082339), (27.16292, -20.076551), (27.141888, -20.073347), (27.129692, -20.072934), (27.119771, -20.073864), (27.109642, -20.073244), (27.097343, -20.068903), (27.086491, -20.060532), (27.069231, -20.03738), (27.060136, -20.027562), (27.02665, -20.010095), (26.9943, -20.006788), (26.961072, -20.007201), (26.925054, -20.000897), (26.811882, -19.94643), (26.774469, -19.939815), (26.750801, -19.939609), (26.730957, -19.935888), (26.713904, -19.927413), (26.698608, -19.91253), (26.684758, -19.894547), (26.67717, -19.886815), (26.673803, -19.883385), (26.659437, -19.875737), (26.614065, -19.863438), (26.595565, -19.855583), (26.581922, -19.842147), (26.574791, -19.819513), (26.566316, -19.800806), (26.549263, -19.784063), (26.508852, -19.759258), (26.489731, -19.75192), (26.450251, -19.743342), (26.431854, -19.73652), (26.412837, -19.71957), (26.385242, -19.679056), (26.362711, -19.667584), (26.332325, -19.662416), (26.324367, -19.659109), (26.312171, -19.651358), (26.312481, -19.649601), (26.319096, -19.646293), (26.326331, -19.633891), (26.333462, -19.613014), (26.330981, -19.604952), (26.32106, -19.592033), (26.313205, -19.584178), (26.30349, -19.577254), (26.292638, -19.572499), (26.239101, -19.571466), (26.194452, -19.560200000000002), (26.155488, -19.537153), (26.13027, -19.501082), (26.034359, -19.243734), (26.011414, -19.199809), (25.981132, -19.161775), (25.956534, -19.122088), (25.948576, -19.103277), (25.944855, -19.079196), (25.948059, -19.058732), (25.964389, -19.021629), (25.9678, -19.000958), (25.967449, -18.999925), (25.940721, -18.921273), (25.815251, -18.813993), (25.779491, -18.738752), (25.773393, -18.665578), (25.761921, -18.630335), (25.736909, -18.608734), (25.698255, -18.590234), (25.669523, -18.566049), (25.622084, -18.501143), (25.608442, -18.487708), (25.574439, -18.465693), (25.508499, -18.399134), (25.49558, -18.378877), (25.490516, -18.365545), (25.481163, -18.323377), (25.473204, -18.303429), (25.440855, -18.2532), (25.408816, -18.175995), (25.387525, -18.138995), (25.357449, -18.115844), (25.323446, -18.09662), (25.296368, -18.068612), (25.255026, -18.001122), (25.226088, -17.931876), (25.21937, -17.908001), (25.21937, -17.879786), (25.259781, -17.794107), (25.266705, -17.800928), (25.285412, -17.809299), (25.315901, -17.83214), (25.335538, -17.841235), (25.345254, -17.842579), (25.376466, -17.841235), (25.409539, -17.853018), (25.420288, -17.854878), (25.49558, -17.854878), (25.500748, -17.856015), (25.510153, -17.861183), (25.516458, -17.862319), (25.522142, -17.860149), (25.530927, -17.850951), (25.536818, -17.848677), (25.603997, -17.836171), (25.657017, -17.81395), (25.681409, -17.81147), (25.694224, -17.819428), (25.70642, -17.829867), (25.743834, -17.839375), (25.765951, -17.849814), (25.786002, -17.862216), (25.794683, -17.872655), (25.804399, -17.888158), (25.849667, -17.906658), (25.86362, -17.923814), (25.847497, -17.929395), (25.846153, -17.943658), (25.853490999999998, -17.959988), (25.86362, -17.971563), (25.924495, -17.998952), (25.966973, -18.000502), (25.978548, -17.998952), (26.033739, -17.971563), (26.04056, -17.978488), (26.046554, -17.966292), (26.062471, -17.962882), (26.081178, -17.962365), (26.095234, -17.958541), (26.096164, -17.954614), (26.0942, -17.941901), (26.095234, -17.938077), (26.101228, -17.935803), (26.118591, -17.931566), (26.135438, -17.922574), (26.158589, -17.918337), (26.167477, -17.913582), (26.203031, -17.887227), (26.211919, -17.882783), (26.221117, -17.886297), (26.228249, -17.894669), (26.233933, -17.903971), (26.239204, -17.910172), (26.248299, -17.913376), (26.294291, -17.918543), (26.3038, -17.922781), (26.311965, -17.928362), (26.318269, -17.934356), (26.325504, -17.93601), (26.362711, -17.930636), (26.408599, -17.939007), (26.485494, -17.979315), (26.527145, -17.992027), (26.553604, -17.996471), (26.570243, -18.002879), (26.583369, -18.013215), (26.598872, -18.029958), (26.612721, -18.041223), (26.628844, -18.049181), (26.685689, -18.066751), (26.700003, -18.069232), (26.71194, -18.065821), (26.740569, -18.0405), (26.753591, -18.032955), (26.769714, -18.029028), (26.794002, -18.026237), (26.88826, -17.984586), (26.912031, -17.992027), (26.94867, -17.968876), (26.95916, -17.964742), (27.006289, -17.962675), (27.021275, -17.958541), (27.048457, -17.944278), (27.078171, -17.916993), (27.11543, -17.882163), (27.149019, -17.842476), (27.146539, -17.818911), (27.145299, -17.794107), (27.146952, -17.783875), (27.157081, -17.769302), (27.422078, -17.504822), (27.524294, -17.415112), (27.577314, -17.363125), (27.604495, -17.312792), (27.624856, -17.233314), (27.641186, -17.198484), (27.777301, -17.001183), (27.816886, -16.959636), (27.868562, -16.929663), (28.022993, -16.865393), (28.113922, -16.827551), (28.21252, -16.748589), (28.280113, -16.706524), (28.643295, -16.568755), (28.690734, -16.56028), (28.718794, -16.56028), (28.73285, -16.55811), (28.741377, -16.550668), (28.761117, -16.532271), (28.769282, -16.515218), (28.808866, -16.486279), (28.822509, -16.470776), (28.829124, -16.434603), (28.833051, -16.426438), (28.857236, -16.388198), (28.857029, -16.36546), (28.840492, -16.323602), (28.836772, -16.306342), (28.840286, -16.284741), (28.86416, -16.231205), (28.847107, -16.202679), (28.852481, -16.162785), (28.8654, -16.121237), (28.870981, -16.087234), (28.868501, -16.08217), (28.86385, -16.076589), (28.859303, -16.069561), (28.857236, -16.060466), (28.860336, -16.049407), (28.874082, -16.028943), (28.877183, -16.022018), (28.898887, -15.995457), (28.932373, -15.963727), (28.946862, -15.957235), (28.951287, -15.955252), (28.972784, -15.951428), (29.018053, -15.950602), (29.042341, -15.946261), (29.055053, -15.934375), (29.076344, -15.895411), (29.086162, -15.884559), (29.102182, -15.870916), (29.121716, -15.859341), (29.141869, -15.854483), (29.150964, -15.848799), (29.186311, -15.812832), (29.406969, -15.714233), (29.422059, -15.711030000000001), (29.508462, -15.703588), (29.526239, -15.692839), (29.563446, -15.662144), (29.587217, -15.655736), (29.608559, -15.658422999999999), (29.62799, -15.663591), (29.648505, -15.666588), (29.672793, -15.663281), (29.73005, -15.644677), (29.773252, -15.638062), (29.814283, -15.619666), (29.837331, -15.614808), (29.881773, -15.618839), (29.967504, -15.641473), (30.010654, -15.646227)]), 6)

0.45539

​ معلمة الإدخال

تحسب تقاطع المضلعات.

SELECT wkt(polygonsIntersectionCartesian([[[(0., 0.), (0., 3.), (1., 2.9), (2., 2.6), (2.6, 2.), (2.9, 1.), (3., 0.), (0., 0.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))

MULTIPOLYGON(((1 2.9,2 2.6,2.6 2,2.9 1,1 1,1 2.9)))

​ معلمات الإدخال

المضلعات

​ القيمة المعادة

MultiPolygon

يحسب مساحة مضلع

SELECT polygonAreaCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.)]]])

25

​ معلمات الإدخال

Polygon

Float64

يحسب محيط المضلع.

SELECT polygonPerimeterCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.)]]])

15

​ معلمات الإدخال

Polygon

Float64

تحسب عملية اتحاد المضلعات.

SELECT wkt(polygonsUnionCartesian([[[(0., 0.), (0., 3.), (1., 2.9), (2., 2.6), (2.6, 2.), (2.9, 1), (3., 0.), (0., 0.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))

MULTIPOLYGON(((1 2.9,1 4,4 4,4 1,2.9 1,3 0,0 0,0 3,1 2.9)))

​ معلمة الإدخال

المضلعات

MultiPolygon