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WKT

يعيد كائنًا هندسيًا بتنسيق WKT ‏(Well Known Text) من أنواع البيانات الجغرافية المختلفة. كائنات WKT المدعومة هي:
  • POINT
  • POLYGON
  • MULTIPOLYGON
  • LINESTRING
  • MULTILINESTRING
البنية
المعلمات يمكن أن تكون geo_data واحدة من أنواع البيانات الجغرافية التالية أو من أنواعها الأولية الأساسية: القيمة المُعادة
  • يُعاد الكائن الهندسي WKT POINT عند استخدام Point.
  • يُعاد الكائن الهندسي WKT POLYGON عند استخدام Polygon.
  • يُعاد الكائن الهندسي WKT MULTIPOLYGON عند استخدام MultiPolygon.
  • يُعاد الكائن الهندسي WKT LINESTRING عند استخدام LineString.
  • يُعاد الكائن الهندسي WKT MULTILINESTRING عند استخدام MultiLineString.
أمثلة POINT من Tuple:
POLYGON من مصفوفة من Tuple أو من مصفوفة من مصفوفات Tuple:
‏MULTIPOLYGON من مصفوفة من مصفوفات Tuple متعددة الأبعاد:

readWKTMultiPolygon

يحوّل قيمة MultiPolygon بتنسيق WKT ‏(Well Known Text) إلى نوع MultiPolygon.

مثال

معلمات الإدخال

سلسلة تبدأ بـ MULTIPOLYGON

القيمة المُعادة

MultiPolygon

readWKTPolygon

يحوّل WKT ‏(Well Known Text) من النوع MultiPolygon إلى النوع Polygon.

مثال

معلمات الإدخال

سلسلة نصية تبدأ بـ POLYGON

القيمة المعادة

Polygon

readWKTPoint

تقوم الدالة readWKTPoint في ClickHouse بتحليل تمثيل Well-Known Text ‏(WKT) لهندسة من نوع Point، وتُرجع نقطة بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

الصيغة

الوسائط

  • wkt_string: سلسلة WKT المُدخلة التي تُمثّل هندسة من نوع Point.

القيمة المُعادة

تُرجِع الدالة تمثيلاً داخليًا في ClickHouse للكائن الهندسي Point.

مثال

readWKTLineString

يحلّل تمثيل Well-Known Text ‏(WKT) لهندسة LineString ويعيده بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

الصيغة

الوسائط

  • wkt_string: سلسلة WKT المُدخلة التي تمثل هندسة من نوع LineString.

القيمة المُعادة

تعيد الدالة تمثيلًا داخليًا لهندسة linestring في ClickHouse.

مثال

readWKTMultiLineString

يحلّل تمثيل Well-Known Text ‏(WKT) لهندسة MultiLineString ويُعيده بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

الصيغة

الوسيط

  • wkt_string: سلسلة WKT المُدخلة التي تمثل كائنًا هندسيًا من نوع MultiLineString.

القيمة المُعادة

تُرجِع الدالة التمثيل الداخلي في ClickHouse لهندسة MultiLineString.

مثال

readWKTRing

يُحلّل تمثيلًا بصيغة Well-Known Text ‏(WKT) لهندسة Polygon ويُرجع حلقةً (سلسلة خطوط مغلقة) بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

الصيغة

الوسائط

  • wkt_string: سلسلة WKT المُدخلة التي تُمثّل شكلًا هندسيًا من نوع Polygon.

القيمة المُعادة

تُرجِع الدالة تمثيل ClickHouse الداخلي لهندسة الحلقة (خطٍّ متصل مغلق).

مثال

polygonsWithinSpherical

تُرجِع true أو false بحسب ما إذا كان أحد المضلعات يقع بالكامل داخل مضلع آخر أم لا. المرجع https://www.boost.org/doc/libs/1&#95;62&#95;0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/within/within&#95;2.html

مثال

readWKBMultiPolygon

يحوّل قيمة WKB ‏(Well Known Binary) التي تمثل MultiPolygon إلى نوع MultiPolygon.

مثال

معلمات الإدخال

سلسلة تبدأ بـ MULTIPOLYGON

القيمة المُعادة

MultiPolygon

readWKBPolygon

يحوّل WKB ‏(Well Known Binary) من النوع MultiPolygon إلى النوع Polygon.

مثال

معلمة الإدخال

قيمة سلسلة تبدأ بـ POLYGON

القيمة المُعادة

Polygon

readWKBPoint

تُحلّل الدالة readWKBPoint في ClickHouse تمثيل Well-Known Binary ‏(WKB) لهندسة Point، ثم تُرجِع نقطة بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.

الصيغة

الوسيط

  • wkb_string: سلسلة WKB المُدخلة التي تمثل هندسة من النوع Point.

القيمة المُعادة

تعيد الدالة تمثيل ClickHouse الداخلي للنوع الهندسي Point.

مثال

readWKBLineString

يحلّل تمثيل Well-Known Binary ‏(WKB) لهندسة LineString ويُعيده بصيغة ClickHouse الداخلية.

الصيغة

الوسائط

  • wkb_string: سلسلة WKB المُدخلة التي تمثل هندسة من نوع LineString.

القيمة المُعادة

تُرجِع الدالة التمثيل الداخلي في ClickHouse لهندسة linestring.

مثال

readWKBMultiLineString

يحلّل تمثيل Well-Known Binary ‏(WKB) لكائن هندسي من نوع MultiLineString ويُعيده بالتنسيق الداخلي لـ ClickHouse.

الصيغة

الوسيط

  • wkb_string: سلسلة WKB المُدخلة التي تُمثّل هندسةً من نوع MultiLineString.

القيمة المُعادة

تُرجِع الدالة تمثيل ClickHouse الداخلي لهندسة multilinestring.

مثال

معلمات الإدخال

القيمة المُعادة

UInt8، وتكون 0 للقيمة false و1 للقيمة true

polygonsDistanceSpherical

تحسب الحد الأدنى للمسافة بين نقطتين، بحيث تنتمي إحدى النقطتين إلى المضلع الأول وتنتمي الثانية إلى مضلع آخر. ويعني “كروي” هنا أن الإحداثيات تُفسَّر على أنها إحداثيات على كرة نقية ومثالية، وهذا لا ينطبق على الأرض. يسرّع استخدام هذا النوع من أنظمة الإحداثيات التنفيذ، لكنه بالطبع غير دقيق.

مثال

معلمات الإدخال

مضلعان

القيمة المُعادة

Float64

polygonsDistanceCartesian

تحسب المسافة بين مضلعين

مثال

معلمات الإدخال

مضلّعان

القيمة المعادة

Float64

polygonsEqualsCartesian

يُرجع true إذا كان المضلعان متساويين

مثال

معلمات الإدخال

مضلعان

القيمة المعادة

UInt8، حيث يشير 0 إلى false و1 إلى true

polygonsSymDifferenceSpherical

تحسب الفرق المتماثل (XOR) المكاني وفق نظرية المجموعات بين مضلعين

مثال

معلمات الإدخال

المضلعات

القيمة المُعادة

MultiPolygon

polygonsSymDifferenceCartesian

مماثل لـ polygonsSymDifferenceSpherical، لكن الإحداثيات تكون في النظام الإحداثي الديكارتي؛ وهو أقرب إلى نموذج الأرض الفعلي.

مثال

معلمات الإدخال

المضلعات

القيمة المُعادة

MultiPolygon

polygonsIntersectionSpherical

يحسب التقاطع (AND) بين المضلعات، حيث تكون الإحداثيات كروية.

مثال

معلمة الإدخال

المضلعات

القيمة المُعادة

MultiPolygon

polygonsWithinCartesian

تُرجع true إذا كان المضلع الثاني يقع داخل المضلع الأول.

مثال

معلمات الإدخال

مضلعان

القيمة المعادة

UInt8، 0 للقيمة false، و1 للقيمة true

polygonsIntersectCartesian

تُرجع القيمة true إذا كان المضلعان يتقاطعان (أي يشتركان في أي مساحة أو في أي جزء من الحدود).

مثال

معلمات الإدخال

مضلعان

القيمة المعادة

UInt8، 0 لـ false، و1 لـ true

polygonsIntersectSpherical

تعيد القيمة true إذا كان المضلعان متقاطعين (أي يشتركان في أي مساحة أو جزء من الحدود). المرجع: https://www.boost.org/doc/libs/1&#95;62&#95;0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/intersects.html

مثال

معلمات الإدخال

مضلعان

القيمة المعادة

UInt8، 0 لـ false، و1 لـ true

geometryIntersectCartesian

تُرجع true إذا تقاطع شكلان هندسيان (أي إذا اشتركا في أي نقطة أو خط أو مساحة). بخلاف polygonsIntersectCartesian، فهي تقبل أي نوع بيانات هندسي (Point, LineString, MultiLineString, Ring, Polygon, MultiPolygon)، بما في ذلك النوع العام Geometry، ويمكن أن تكون الوسيطتان من نوعين مختلفين. تكون الإحداثيات في نظام الإحداثيات الديكارتية.

مثال

معلمة الإدخال

شكلان هندسيان من أي نوع من أنواع البيانات الهندسية (أو Geometry).

القيمة المُعادة

UInt8، 0 للقيمة false، و1 للقيمة true

geometryIntersectSpherical

تُرجع true إذا كان شكلان هندسيان يتقاطعان (أي يشتركان في أي نقطة أو خط أو مساحة). بخلاف polygonsIntersectSpherical، فإنها تقبل أي نوع بيانات هندسي (Point, LineString, MultiLineString, Ring, Polygon, MultiPolygon)، بما في ذلك النوع العام Geometry، ويمكن أن تكون الوسيطتان من نوعين مختلفين. تُفسَّر الإحداثيات على أنها تقع على كرة مثالية.

مثال

معلمات الإدخال

شكلان هندسيان من أي نوع من أنواع البيانات الهندسية (أو Geometry).

القيمة المُعادة

UInt8، و0 لـ false، و1 لـ true

polygonConvexHullCartesian

يحسب الغلاف المحدب. المرجع الإحداثيات في نظام الإحداثيات الديكارتي.

مثال

معلمات الإدخال

MultiPolygon

القيمة المُعادة

Polygon

polygonAreaSpherical

تحسب المساحة السطحية لمضلع.

مثال

معلمات الإدخال

Polygon

القيمة المُعادة

عدد بفاصلة عائمة

polygonsUnionSpherical

يحسب عملية الاتحاد (OR).

مثال

معلمات الإدخال

المضلعات

القيمة المعادة

MultiPolygon

polygonPerimeterSpherical

تحسب محيط المضلع.

مثال

مضلع يمثّل زيمبابوي

هذا هو المضلع الذي يمثّل زيمبابوي:

استخدام الدالة polygonPerimeterSpherical

معلمة الإدخال

القيمة المُعادة

polygonsIntersectionCartesian

تحسب تقاطع المضلعات.

مثال

معلمات الإدخال

المضلعات

القيمة المعادة

MultiPolygon

polygonAreaCartesian

يحسب مساحة مضلع

مثال

معلمات الإدخال

Polygon

القيمة المُعادة

Float64

polygonPerimeterCartesian

يحسب محيط المضلع.

مثال

معلمات الإدخال

Polygon

القيمة المُعادة

Float64

polygonsUnionCartesian

تحسب عملية اتحاد المضلعات.

مثال

معلمة الإدخال

المضلعات

القيمة المُعادة

MultiPolygon لمزيد من المعلومات عن أنظمة الهندسة، راجع هذا العرض التقديمي حول مكتبة Boost، وهي المكتبة التي يستخدمها ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦