يعيد كائنًا هندسيًا بتنسيق WKT (Well Known Text) من أنواع البيانات الجغرافية المختلفة. كائنات WKT المدعومة هي:
WKT
- POINT
- POLYGON
- MULTIPOLYGON
- LINESTRING
- MULTILINESTRING
المعلمات يمكن أن تكون
WKT(geo_data)
geo_data واحدة من أنواع البيانات الجغرافية التالية أو من أنواعها الأولية الأساسية:
القيمة المُعادة
- يُعاد الكائن الهندسي WKT
POINTعند استخدام Point.
- يُعاد الكائن الهندسي WKT
POLYGONعند استخدام Polygon.
- يُعاد الكائن الهندسي WKT
MULTIPOLYGONعند استخدام MultiPolygon.
- يُعاد الكائن الهندسي WKT
LINESTRINGعند استخدام LineString.
- يُعاد الكائن الهندسي WKT
MULTILINESTRINGعند استخدام MultiLineString.
SELECT wkt((0., 0.));
POLYGON من مصفوفة من Tuple أو من مصفوفة من مصفوفات Tuple:
POINT(0 0)
SELECT wkt([(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 10.)]);
MULTIPOLYGON من مصفوفة من مصفوفات Tuple متعددة الأبعاد:
POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10))
SELECT wkt([[[(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 10.)], [(4., 4.), (5., 4.), (5., 5.), (4., 5.)]], [[(-10., -10.), (-10., -9.), (-9., 10.)]]]);
MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))
يحوّل قيمة MultiPolygon بتنسيق WKT (Well Known Text) إلى نوع MultiPolygon.
readWKTMultiPolygon
SELECT
toTypeName(readWKTMultiPolygon('MULTIPOLYGON(((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))')) AS type,
readWKTMultiPolygon('MULTIPOLYGON(((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))') AS output FORMAT Markdown
سلسلة تبدأ بـ
|النوع
|الناتج
|MultiPolygon
|[[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]
MULTIPOLYGON
MultiPolygon
يحوّل WKT (Well Known Text) من النوع MultiPolygon إلى النوع Polygon.
readWKTPolygon
SELECT
toTypeName(readWKTPolygon('POLYGON((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0))')) AS type,
readWKTPolygon('POLYGON((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0))') AS output
FORMAT Markdown
سلسلة نصية تبدأ بـ
|النوع
|الناتج
|Polygon
|[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]
POLYGON
Polygon
تقوم الدالة
readWKTPoint
readWKTPoint في ClickHouse بتحليل تمثيل Well-Known Text (WKT) لهندسة من نوع Point، وتُرجع نقطة بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.
readWKTPoint(wkt_string)
wkt_string: سلسلة WKT المُدخلة التي تُمثّل هندسة من نوع Point.
SELECT readWKTPoint('POINT (1.2 3.4)');
(1.2,3.4)
يحلّل تمثيل Well-Known Text (WKT) لهندسة LineString ويعيده بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.
readWKTLineString
readWKTLineString(wkt_string)
wkt_string: سلسلة WKT المُدخلة التي تمثل هندسة من نوع LineString.
SELECT readWKTLineString('LINESTRING (1 1, 2 2, 3 3, 1 1)');
[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]
يحلّل تمثيل Well-Known Text (WKT) لهندسة MultiLineString ويُعيده بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.
readWKTMultiLineString
readWKTMultiLineString(wkt_string)
wkt_string: سلسلة WKT المُدخلة التي تمثل كائنًا هندسيًا من نوع MultiLineString.
SELECT readWKTMultiLineString('MULTILINESTRING ((1 1, 2 2, 3 3), (4 4, 5 5, 6 6))');
[[(1,1),(2,2),(3,3)],[(4,4),(5,5),(6,6)]]
يُحلّل تمثيلًا بصيغة Well-Known Text (WKT) لهندسة Polygon ويُرجع حلقةً (سلسلة خطوط مغلقة) بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.
readWKTRing
readWKTRing(wkt_string)
wkt_string: سلسلة WKT المُدخلة التي تُمثّل شكلًا هندسيًا من نوع Polygon.
SELECT readWKTRing('POLYGON ((1 1, 2 2, 3 3, 1 1))');
[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]
تُرجِع true أو false بحسب ما إذا كان أحد المضلعات يقع بالكامل داخل مضلع آخر أم لا. المرجع https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/within/within_2.html
polygonsWithinSpherical
SELECT polygonsWithinSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]);
0
يحوّل قيمة WKB (Well Known Binary) التي تمثل MultiPolygon إلى نوع MultiPolygon.
readWKBMultiPolygon
SELECT
toTypeName(readWKBMultiPolygon(unhex('0106000000020000000103000000020000000500000000000000000000400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000500000000000000000010400000000000001040000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000104000000000000010400103000000010000000400000000000000000024c000000000000024c000000000000024c000000000000022c000000000000022c0000000000000244000000000000024c000000000000024c0'))) AS type,
readWKBMultiPolygon(unhex('0106000000020000000103000000020000000500000000000000000000400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000500000000000000000010400000000000001040000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000104000000000000010400103000000010000000400000000000000000024c000000000000024c000000000000024c000000000000022c000000000000022c0000000000000244000000000000024c000000000000024c0')) AS output FORMAT Markdown
سلسلة تبدأ بـ
|النوع
|المخرجات
|MultiPolygon
|[[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]
MULTIPOLYGON
MultiPolygon
يحوّل WKB (Well Known Binary) من النوع MultiPolygon إلى النوع Polygon.
readWKBPolygon
SELECT
toTypeName(readWKBPolygon(unhex('010300000001000000050000000000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000400000000000000000'))) AS type,
readWKBPolygon(unhex('010300000001000000050000000000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000400000000000000000')) AS output
FORMAT Markdown
قيمة سلسلة تبدأ بـ
|النوع
|الناتج
|Polygon
|[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]
POLYGON
Polygon
تُحلّل الدالة
readWKBPoint
readWKBPoint في ClickHouse تمثيل Well-Known Binary (WKB) لهندسة Point، ثم تُرجِع نقطة بالتنسيق الداخلي في ClickHouse.
readWKBPoint(wkb_string)
wkb_string: سلسلة WKB المُدخلة التي تمثل هندسة من النوع Point.
SELECT readWKBPoint(unhex('0101000000333333333333f33f3333333333330b40'));
(1.2,3.4)
يحلّل تمثيل Well-Known Binary (WKB) لهندسة LineString ويُعيده بصيغة ClickHouse الداخلية.
readWKBLineString
readWKBLineString(wkb_string)
wkb_string: سلسلة WKB المُدخلة التي تمثل هندسة من نوع LineString.
linestring.
SELECT readWKBLineString(unhex('010200000004000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000840000000000000f03f000000000000f03f'));
[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]
يحلّل تمثيل Well-Known Binary (WKB) لكائن هندسي من نوع MultiLineString ويُعيده بالتنسيق الداخلي لـ ClickHouse.
readWKBMultiLineString
readWKBMultiLineString(wkb_string)
wkb_string: سلسلة WKB المُدخلة التي تُمثّل هندسةً من نوع MultiLineString.
SELECT readWKBMultiLineString(unhex('010500000002000000010200000003000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000840010200000003000000000000000000104000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000018400000000000001840'));
UInt8، وتكون 0 للقيمة false و1 للقيمة true
[[(1,1),(2,2),(3,3)],[(4,4),(5,5),(6,6)]]
تحسب الحد الأدنى للمسافة بين نقطتين، بحيث تنتمي إحدى النقطتين إلى المضلع الأول وتنتمي الثانية إلى مضلع آخر. ويعني “كروي” هنا أن الإحداثيات تُفسَّر على أنها إحداثيات على كرة نقية ومثالية، وهذا لا ينطبق على الأرض. يسرّع استخدام هذا النوع من أنظمة الإحداثيات التنفيذ، لكنه بالطبع غير دقيق.
polygonsDistanceSpherical
SELECT polygonsDistanceSpherical([[[(0, 0), (0, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 0)]]], [[[(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)]]])
مضلعان Float64
0.24372872211133834
تحسب المسافة بين مضلعين
polygonsDistanceCartesian
SELECT polygonsDistanceCartesian([[[(0, 0), (0, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 0)]]], [[[(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)]]])
مضلّعان Float64
14.000714267493642
يُرجع true إذا كان المضلعان متساويين
polygonsEqualsCartesian
SELECT polygonsEqualsCartesian([[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])
مضلعان UInt8، حيث يشير 0 إلى false و1 إلى true
1
تحسب الفرق المتماثل (XOR) المكاني وفق نظرية المجموعات بين مضلعين
polygonsSymDifferenceSpherical
SELECT wkt(arraySort(polygonsSymDifferenceSpherical([[(50., 50.), (50., -50.), (-50., -50.), (-50., 50.), (50., 50.)], [(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)], [(-10., -10.), (-10., -40.), (-40., -40.), (-40., -10.), (-10., -10.)]], [[(-20., -20.), (-20., 20.), (20., 20.), (20., -20.), (-20., -20.)]])));
المضلعات MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((-20 -10.3067,-10 -10,-10 -20.8791,-20 -20,-20 -10.3067)),((10 20.8791,20 20,20 10.3067,10 10,10 20.8791)),((50 50,50 -50,-50 -50,-50 50,50 50),(20 10.3067,40 10,40 40,10 40,10 20.8791,-20 20,-20 -10.3067,-40 -10,-40 -40,-10 -40,-10 -20.8791,20 -20,20 10.3067)))
مماثل لـ
polygonsSymDifferenceCartesian
polygonsSymDifferenceSpherical، لكن الإحداثيات تكون في النظام الإحداثي الديكارتي؛ وهو أقرب إلى نموذج الأرض الفعلي.
SELECT wkt(polygonsSymDifferenceCartesian([[[(0, 0), (0, 3), (1, 2.9), (2, 2.6), (2.6, 2), (2.9, 1), (3, 0), (0, 0)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))
المضلعات MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((1 2.9,1 1,2.9 1,3 0,0 0,0 3,1 2.9)),((1 2.9,1 4,4 4,4 1,2.9 1,2.6 2,2 2.6,1 2.9)))
يحسب التقاطع (AND) بين المضلعات، حيث تكون الإحداثيات كروية.
polygonsIntersectionSpherical
SELECT wkt(arrayMap(a -> arrayMap(b -> arrayMap(c -> (round(c.1, 6), round(c.2, 6)), b), a), polygonsIntersectionSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]])))
المضلعات MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((4.3666 50.8434,4.36024 50.8436,4.34956 50.8536,4.35268 50.8567,4.36794 50.8525,4.3666 50.8434)))
تُرجع true إذا كان المضلع الثاني يقع داخل المضلع الأول.
polygonsWithinCartesian
SELECT polygonsWithinCartesian([[[(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])
مضلعان UInt8، 0 للقيمة false، و1 للقيمة true
1
تُرجع القيمة true إذا كان المضلعان يتقاطعان (أي يشتركان في أي مساحة أو في أي جزء من الحدود).
polygonsIntersectCartesian
SELECT polygonsIntersectCartesian([[[(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])
مضلعان UInt8، 0 لـ false، و1 لـ true
1
تعيد القيمة true إذا كان المضلعان متقاطعين (أي يشتركان في أي مساحة أو جزء من الحدود). المرجع: https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/intersects.html
polygonsIntersectSpherical
SELECT polygonsIntersectSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]);
مضلعان UInt8، 0 لـ false، و1 لـ true
1
تُرجع true إذا تقاطع شكلان هندسيان (أي إذا اشتركا في أي نقطة أو خط أو مساحة). بخلاف
geometryIntersectCartesian
polygonsIntersectCartesian، فهي تقبل أي نوع بيانات هندسي
(
Point,
LineString,
MultiLineString,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon)، بما في ذلك النوع العام
Geometry، ويمكن أن تكون الوسيطتان من نوعين مختلفين.
تكون الإحداثيات في نظام الإحداثيات الديكارتية.
SELECT geometryIntersectCartesian([(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]::Ring, [(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.)]::Ring)
شكلان هندسيان من أي نوع من أنواع البيانات الهندسية (أو
1
Geometry).
UInt8، 0 للقيمة false، و1 للقيمة true
تُرجع
geometryIntersectSpherical
true إذا كان شكلان هندسيان يتقاطعان (أي يشتركان في أي نقطة أو خط أو مساحة).
بخلاف
polygonsIntersectSpherical، فإنها تقبل أي نوع بيانات هندسي
(
Point,
LineString,
MultiLineString,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon)، بما في ذلك النوع العام
Geometry، ويمكن أن تكون الوسيطتان من نوعين مختلفين.
تُفسَّر الإحداثيات على أنها تقع على كرة مثالية.
SELECT geometryIntersectSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]]::MultiPolygon, (4.36, 50.85)::Point)
شكلان هندسيان من أي نوع من أنواع البيانات الهندسية (أو
1
Geometry).
UInt8، و0 لـ false، و1 لـ true
يحسب الغلاف المحدب. المرجع الإحداثيات في نظام الإحداثيات الديكارتي.
polygonConvexHullCartesian
SELECT wkt(polygonConvexHullCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.), (2., 3.)]]]))
MultiPolygon Polygon
POLYGON((0 0,0 5,5 5,5 0,0 0))
تحسب المساحة السطحية لمضلع.
polygonAreaSpherical
SELECT round(polygonAreaSpherical([[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]), 14)
Polygon عدد بفاصلة عائمة
9.387704e-8
يحسب عملية الاتحاد (OR).
polygonsUnionSpherical
SELECT wkt(polygonsUnionSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]))
المضلعات MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((4.36661 50.8434,4.36623 50.8408,4.34496 50.8333,4.33807 50.8487,4.34669 50.8583,4.35268 50.8567,4.36136 50.8652,4.36131 50.8651,4.39045 50.8565,4.38303 50.8429,4.36661 50.8434)))
تحسب محيط المضلع.
polygonPerimeterSpherical
هذا هو المضلع الذي يمثّل زيمبابوي:
مضلع يمثّل زيمبابوي
POLYGON((30.0107 -15.6462,30.0502 -15.6401,30.09 -15.6294,30.1301 -15.6237,30.1699 -15.6322,30.1956 -15.6491,30.2072 -15.6532,30.2231 -15.6497,30.231 -15.6447,30.2461 -15.6321,30.2549 -15.6289,30.2801 -15.6323,30.2962 -15.639,30.3281 -15.6524,30.3567 -15.6515,30.3963 -15.636,30.3977 -15.7168,30.3993 -15.812,30.4013 -15.9317,30.4026 -16.0012,30.5148 -16.0004,30.5866 -16,30.7497 -15.9989,30.8574 -15.9981,30.9019 -16.0071,30.9422 -16.0345,30.9583 -16.0511,30.9731 -16.062,30.9898 -16.0643,31.012 -16.0549,31.0237 -16.0452,31.0422 -16.0249,31.0569 -16.0176,31.0654 -16.0196,31.0733 -16.0255,31.0809 -16.0259,31.089 -16.0119,31.1141 -15.9969,31.1585 -16.0002,31.26 -16.0235,31.2789 -16.0303,31.2953 -16.0417,31.3096 -16.059,31.3284 -16.0928,31.3409 -16.1067,31.3603 -16.1169,31.3703 -16.1237,31.3746 -16.1329,31.3778 -16.1422,31.384 -16.1488,31.3877 -16.1496,31.3956 -16.1477,31.3996 -16.1473,31.4043 -16.1499,31.4041 -16.1545,31.4027 -16.1594,31.4046 -16.1623,31.4241 -16.1647,31.4457 -16.165,31.4657 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استخدام الدالة polygonPerimeterSpherical
SELECT round(polygonPerimeterSpherical([(30.010654, -15.646227), (30.050238, -15.640129), (30.090029, -15.629381), (30.130129, -15.623696), (30.16992, -15.632171), (30.195552, -15.649121), (30.207231, -15.653152), (30.223147, -15.649741), (30.231002, -15.644677), (30.246091, -15.632068), (30.254876, -15.628864), (30.280094, -15.632275), (30.296196, -15.639042), (30.32805, -15.652428), (30.356679, -15.651498), (30.396263, -15.635995), (30.39771, -15.716817), (30.39926, -15.812005), (30.401327, -15.931688), (30.402568, -16.001244), (30.514809, -16.000418), (30.586587, -16.000004), (30.74973, -15.998867), (30.857424, -15.998144), (30.901865, -16.007136), (30.942173, -16.034524), (30.958296, -16.05106), (30.973075, -16.062016), (30.989767, -16.06429), (31.012039, -16.054885), (31.023718, -16.045169), (31.042218, -16.024912), (31.056895, -16.017574), (31.065421, -16.019641), (31.073328, -16.025532), (31.080872, -16.025946), (31.089037, -16.01189), (31.1141, -15.996904), (31.15849, 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-22.316621), (30.507367, -22.309593), (30.488454, -22.310213), (30.46923, -22.315071), (30.431713, -22.331194), (30.412696, -22.336878), (30.372078, -22.343493), (30.334975, -22.344733), (30.300765, -22.336982), (30.269346, -22.316414), (30.25529, -22.304736), (30.240407, -22.296157), (30.2217, -22.290886), (30.196999, -22.289129), (30.15266, -22.294814), (30.13509, -22.293574), (30.111113, -22.282308), (30.082587, -22.262878), (30.067911, -22.25709), (30.038145, -22.253783), (30.035872, -22.250579), (30.034528, -22.246135), (30.015511, -22.227014), (30.005279, -22.22226), (29.983782, -22.217713), (29.973963, -22.213992), (29.946678, -22.198282), (29.932105, -22.194355), (29.896035, -22.191358), (29.871489, -22.179265), (29.837331, -22.172444), (29.779246, -22.136374), (29.758886, -22.130896), (29.691448, -22.1341), (29.679614, -22.138338), (29.661424, -22.126452), (29.641064, -22.129242), (29.60396, -22.145055), (29.570164, -22.141955), (29.551043, -22.145986), (29.542517, -22.162522), (29.53182, -22.172444), (29.506912, -22.170067), (29.456889, -22.158801), (29.436115, -22.163142), (29.399528, -22.182159), (29.378031, -22.192908), (29.363250999999998, -22.192288), (29.356947, -22.190944000000002), (29.350074, -22.186707), (29.273644, -22.125108), (29.26734, -22.115807), (29.259588, -22.096066), (29.254111, -22.087074), (29.244395, -22.075706), (29.239331, -22.072605), (29.144867, -22.075292), (29.10797, -22.069194), (29.070763, -22.051004), (29.040532, -22.020929), (29.021567, -21.982791), (29.013815, -21.940417), (29.017949, -21.898145), (29.028905, -21.876648), (29.045441, -21.852567), (29.057637, -21.829209), (29.05526, -21.809985), (29.038723, -21.797893), (28.998726, -21.786008), (28.980846, -21.774845), (28.951907, -21.768334), (28.891032, -21.764924), (28.860853, -21.757379), (28.714195, -21.693507), (28.66841, -21.679968), (28.629704, -21.651339), (28.6157, -21.647101), (28.585934, -21.644414), (28.553998, -21.636559), (28.542939, -21.638316), (28.532501, -21.643071), (28.497309, -21.651546), (28.481393, -21.657437), (28.464598, -21.660331), (28.443101, -21.655783), (28.361762, -21.616302), (28.321919, -21.603486), (28.284867, -21.596872), (28.165702, -21.595218), (28.090771, -21.581266), (28.032893, -21.577855), (28.016563, -21.572894), (28.002559, -21.564212), (27.990415, -21.551913), (27.984731, -21.542922), (27.975739, -21.522561), (27.970571, -21.514396), (27.963698, -21.510469), (27.958066, -21.511502), (27.953208, -21.510469), (27.949281, -21.500754), (27.954448, -21.487835), (27.950418, -21.482047), (27.943338, -21.479876), (27.939876, -21.478016), (27.941943, -21.468508), (27.949642, -21.456519), (27.953001, -21.448664), (27.950211, -21.438329), (27.920549, -21.381174), (27.904219, -21.364741), (27.897811, -21.35544), (27.896157, -21.347895), (27.896674, -21.332392), (27.8944, -21.32433), (27.884995, -21.310171), (27.849132, -21.269657), (27.823604, -21.231726), (27.793838, -21.197413), (27.724385, -21.149664), (27.709192, -21.134471), (27.674775, -21.090133), (27.666611, -21.071219), (27.666817, -21.053753), (27.678961, -21.000733), (27.680356, -20.979649), (27.672657, -20.923528), (27.672605, -20.913709), (27.675085, -20.891282), (27.674775, -20.879913), (27.676016, -20.866684), (27.681803, -20.857589), (27.689038, -20.849011), (27.694412, -20.837744999999998), (27.709605, -20.756716), (27.707332, -20.716719), (27.682475, -20.637344), (27.690382, -20.60148), (27.702629, -20.566134), (27.705575, -20.526653), (27.698133, -20.509083), (27.683767, -20.49606), (27.66599, -20.489136), (27.625786, -20.488619), (27.590853, -20.473323), (27.534112, -20.483038), (27.45391, -20.473323), (27.340739, -20.473013), (27.306012, -20.477354), (27.268392, -20.49575), (27.283998, -20.35147), (27.266015, -20.234164), (27.214907, -20.110451), (27.201781, -20.092984), (27.183746, -20.082339), (27.16292, -20.076551), (27.141888, -20.073347), (27.129692, -20.072934), (27.119771, -20.073864), (27.109642, -20.073244), (27.097343, -20.068903), (27.086491, -20.060532), (27.069231, -20.03738), (27.060136, -20.027562), (27.02665, -20.010095), (26.9943, -20.006788), (26.961072, -20.007201), (26.925054, -20.000897), (26.811882, -19.94643), (26.774469, -19.939815), (26.750801, -19.939609), (26.730957, -19.935888), (26.713904, -19.927413), (26.698608, -19.91253), (26.684758, -19.894547), (26.67717, -19.886815), (26.673803, -19.883385), (26.659437, -19.875737), (26.614065, -19.863438), (26.595565, -19.855583), (26.581922, -19.842147), (26.574791, -19.819513), (26.566316, -19.800806), (26.549263, -19.784063), (26.508852, -19.759258), (26.489731, -19.75192), (26.450251, -19.743342), (26.431854, -19.73652), (26.412837, -19.71957), (26.385242, -19.679056), (26.362711, -19.667584), (26.332325, -19.662416), (26.324367, -19.659109), (26.312171, -19.651358), (26.312481, -19.649601), (26.319096, -19.646293), (26.326331, -19.633891), (26.333462, -19.613014), (26.330981, -19.604952), (26.32106, -19.592033), (26.313205, -19.584178), (26.30349, -19.577254), (26.292638, -19.572499), (26.239101, -19.571466), (26.194452, -19.560200000000002), (26.155488, -19.537153), (26.13027, -19.501082), (26.034359, -19.243734), (26.011414, -19.199809), (25.981132, -19.161775), (25.956534, -19.122088), (25.948576, -19.103277), (25.944855, -19.079196), (25.948059, -19.058732), (25.964389, -19.021629), (25.9678, -19.000958), (25.967449, -18.999925), (25.940721, -18.921273), (25.815251, -18.813993), (25.779491, -18.738752), (25.773393, -18.665578), (25.761921, -18.630335), (25.736909, -18.608734), (25.698255, -18.590234), (25.669523, -18.566049), (25.622084, -18.501143), (25.608442, -18.487708), (25.574439, -18.465693), (25.508499, -18.399134), (25.49558, -18.378877), (25.490516, -18.365545), (25.481163, -18.323377), (25.473204, -18.303429), (25.440855, -18.2532), (25.408816, -18.175995), (25.387525, -18.138995), (25.357449, -18.115844), (25.323446, -18.09662), (25.296368, -18.068612), (25.255026, -18.001122), (25.226088, -17.931876), (25.21937, -17.908001), (25.21937, -17.879786), (25.259781, -17.794107), (25.266705, -17.800928), (25.285412, -17.809299), (25.315901, -17.83214), (25.335538, -17.841235), (25.345254, -17.842579), (25.376466, -17.841235), (25.409539, -17.853018), (25.420288, -17.854878), (25.49558, -17.854878), (25.500748, -17.856015), (25.510153, -17.861183), (25.516458, -17.862319), (25.522142, -17.860149), (25.530927, -17.850951), (25.536818, -17.848677), (25.603997, -17.836171), (25.657017, -17.81395), (25.681409, -17.81147), (25.694224, -17.819428), (25.70642, -17.829867), (25.743834, -17.839375), (25.765951, -17.849814), (25.786002, -17.862216), (25.794683, -17.872655), (25.804399, -17.888158), (25.849667, -17.906658), (25.86362, -17.923814), (25.847497, -17.929395), (25.846153, -17.943658), (25.853490999999998, -17.959988), (25.86362, -17.971563), (25.924495, -17.998952), (25.966973, -18.000502), (25.978548, -17.998952), (26.033739, -17.971563), (26.04056, -17.978488), (26.046554, -17.966292), (26.062471, -17.962882), (26.081178, -17.962365), (26.095234, -17.958541), (26.096164, -17.954614), (26.0942, -17.941901), (26.095234, -17.938077), (26.101228, -17.935803), (26.118591, -17.931566), (26.135438, -17.922574), (26.158589, -17.918337), (26.167477, -17.913582), (26.203031, -17.887227), (26.211919, -17.882783), (26.221117, -17.886297), (26.228249, -17.894669), (26.233933, -17.903971), (26.239204, -17.910172), (26.248299, -17.913376), (26.294291, -17.918543), (26.3038, -17.922781), (26.311965, -17.928362), (26.318269, -17.934356), (26.325504, -17.93601), (26.362711, -17.930636), (26.408599, -17.939007), (26.485494, -17.979315), (26.527145, -17.992027), (26.553604, -17.996471), (26.570243, -18.002879), (26.583369, -18.013215), (26.598872, -18.029958), (26.612721, -18.041223), (26.628844, -18.049181), (26.685689, -18.066751), (26.700003, -18.069232), (26.71194, -18.065821), (26.740569, -18.0405), (26.753591, -18.032955), (26.769714, -18.029028), (26.794002, -18.026237), (26.88826, -17.984586), (26.912031, -17.992027), (26.94867, -17.968876), (26.95916, -17.964742), (27.006289, -17.962675), (27.021275, -17.958541), (27.048457, -17.944278), (27.078171, -17.916993), (27.11543, -17.882163), (27.149019, -17.842476), (27.146539, -17.818911), (27.145299, -17.794107), (27.146952, -17.783875), (27.157081, -17.769302), (27.422078, -17.504822), (27.524294, -17.415112), (27.577314, -17.363125), (27.604495, -17.312792), (27.624856, -17.233314), (27.641186, -17.198484), (27.777301, -17.001183), (27.816886, -16.959636), (27.868562, -16.929663), (28.022993, -16.865393), (28.113922, -16.827551), (28.21252, -16.748589), (28.280113, -16.706524), (28.643295, -16.568755), (28.690734, -16.56028), (28.718794, -16.56028), (28.73285, -16.55811), (28.741377, -16.550668), (28.761117, -16.532271), (28.769282, -16.515218), (28.808866, -16.486279), (28.822509, -16.470776), (28.829124, -16.434603), (28.833051, -16.426438), (28.857236, -16.388198), (28.857029, -16.36546), (28.840492, -16.323602), (28.836772, -16.306342), (28.840286, -16.284741), (28.86416, -16.231205), (28.847107, -16.202679), (28.852481, -16.162785), (28.8654, -16.121237), (28.870981, -16.087234), (28.868501, -16.08217), (28.86385, -16.076589), (28.859303, -16.069561), (28.857236, -16.060466), (28.860336, -16.049407), (28.874082, -16.028943), (28.877183, -16.022018), (28.898887, -15.995457), (28.932373, -15.963727), (28.946862, -15.957235), (28.951287, -15.955252), (28.972784, -15.951428), (29.018053, -15.950602), (29.042341, -15.946261), (29.055053, -15.934375), (29.076344, -15.895411), (29.086162, -15.884559), (29.102182, -15.870916), (29.121716, -15.859341), (29.141869, -15.854483), (29.150964, -15.848799), (29.186311, -15.812832), (29.406969, -15.714233), (29.422059, -15.711030000000001), (29.508462, -15.703588), (29.526239, -15.692839), (29.563446, -15.662144), (29.587217, -15.655736), (29.608559, -15.658422999999999), (29.62799, -15.663591), (29.648505, -15.666588), (29.672793, -15.663281), (29.73005, -15.644677), (29.773252, -15.638062), (29.814283, -15.619666), (29.837331, -15.614808), (29.881773, -15.618839), (29.967504, -15.641473), (30.010654, -15.646227)]), 6)
0.45539
تحسب تقاطع المضلعات.
polygonsIntersectionCartesian
SELECT wkt(polygonsIntersectionCartesian([[[(0., 0.), (0., 3.), (1., 2.9), (2., 2.6), (2.6, 2.), (2.9, 1.), (3., 0.), (0., 0.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))
المضلعات MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((1 2.9,2 2.6,2.6 2,2.9 1,1 1,1 2.9)))
يحسب مساحة مضلع
polygonAreaCartesian
SELECT polygonAreaCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.)]]])
Polygon Float64
25
يحسب محيط المضلع.
polygonPerimeterCartesian
SELECT polygonPerimeterCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.)]]])
Polygon Float64
15
تحسب عملية اتحاد المضلعات.
polygonsUnionCartesian
SELECT wkt(polygonsUnionCartesian([[[(0., 0.), (0., 3.), (1., 2.9), (2., 2.6), (2.6, 2.), (2.9, 1), (3., 0.), (0., 0.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))
المضلعات MultiPolygon لمزيد من المعلومات عن أنظمة الهندسة، راجع هذا العرض التقديمي حول مكتبة Boost، وهي المكتبة التي يستخدمها ClickHouse.
MULTIPOLYGON(((1 2.9,1 4,4 4,4 1,2.9 1,3 0,0 0,0 3,1 2.9)))