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Svg

تُرجِع سلسلة نصية تحتوي على وسوم عناصر SVG محددة من بيانات Geo. الصيغة
الأسماء البديلة: SVG, svg المعاملات
  • geometry — بيانات Geo. Geo.
  • style — اسم نمط اختياري. String.
القيمة المُعادة
  • تمثيل SVG للمعطى الهندسي. String.
    • دائرة SVG
    • مضلع SVG
    • مسار SVG
أمثلة دائرة
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مضلع
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المسار
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦