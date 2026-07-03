تُرجِع سلسلة نصية تحتوي على وسوم عناصر SVG محددة من بيانات Geo. الصيغة
Svg
الأسماء البديلة:
Svg(geometry,[style])
SVG,
svg
المعاملات
القيمة المُعادة
- تمثيل SVG للمعطى الهندسي. String.
- دائرة SVG
- مضلع SVG
- مسار SVG
Query
SELECT SVG((0., 0.))
مضلع
Response
<circle cx="0" cy="0" r="5" style=""/>
Query
SELECT SVG([(0., 0.), (10, 0), (10, 10), (0, 10)])
المسار
Response
<polygon points="0,0 0,10 10,10 10,0 0,0" style=""/>
Query
SELECT SVG([[(0., 0.), (10, 0), (10, 10), (0, 10)], [(4., 4.), (5, 4), (5, 5), (4, 5)]])
Response
<g fill-rule="evenodd"><path d="M 0,0 L 0,10 L 10,10 L 10,0 L 0,0M 4,4 L 5,4 L 5,5 L 4,5 L 4,4 z " style=""/></g>