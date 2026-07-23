INSERT y
SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y SQLite.
Crear una base de datos
Parámetros del motor
CREATE DATABASE sqlite_database
ENGINE = SQLite('db_path')
db_path— Ruta al archivo con la base de datos SQLite.
La siguiente tabla muestra la asignación de tipos predeterminada cuando ClickHouse infiere automáticamente el esquema a partir de SQLite: Cuando define explícitamente una tabla con tipos específicos de ClickHouse mediante el motor de tabla SQLite, los siguientes tipos de ClickHouse pueden interpretarse a partir de columnas TEXT de SQLite:
Compatibilidad con tipos de datos
- Date, Date32
- DateTime, DateTime64
- UUID
- Enum8, Enum16
- Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256
- FixedString
- Todos los tipos enteros (UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64)
- Float32, Float64
SQLite almacena toda la base de datos (definiciones, tablas, índices y los propios datos) en un único archivo multiplataforma en una máquina host. Durante la escritura, SQLite bloquea todo el archivo de la base de datos; por lo tanto, las operaciones de escritura se realizan de forma secuencial. Las operaciones de lectura pueden realizarse en paralelo. SQLite no requiere gestión de servicios (como scripts de arranque) ni control de acceso basado en
Particularidades y recomendaciones
GRANT y contraseñas. El control de acceso se gestiona mediante los permisos del sistema de archivos asignados al propio archivo de la base de datos.
Base de datos en ClickHouse conectada a SQLite:
Ejemplo de uso
CREATE DATABASE sqlite_db ENGINE = SQLite('sqlite.db');
SHOW TABLES FROM sqlite_db;
Muestra las tablas:
┌──name───┐
│ table1 │
│ table2 │
└─────────┘
SELECT * FROM sqlite_db.table1;
Inserción de datos en una tabla de SQLite desde una tabla de ClickHouse:
┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │ 1 │
│ line2 │ 2 │
│ line3 │ 3 │
└───────┴──────┘
CREATE TABLE clickhouse_table(`col1` String,`col2` Int16) ENGINE = MergeTree() ORDER BY col2;
INSERT INTO clickhouse_table VALUES ('text',10);
INSERT INTO sqlite_db.table1 SELECT * FROM clickhouse_table;
SELECT * FROM sqlite_db.table1;
┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │ 1 │
│ line2 │ 2 │
│ line3 │ 3 │
│ text │ 10 │
└───────┴──────┘