El motor permite importar y exportar datos en SQLite y admite consultas a tablas de SQLite directamente desde ClickHouse.

El motor permite importar y exportar datos a SQLite y admite consultas directas a tablas de SQLite desde ClickHouse.

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = SQLite( 'db_path' , 'table' )

Parámetros del motor

db_path — Ruta del archivo SQLite que contiene una base de datos.

— Ruta del archivo SQLite que contiene una base de datos. table — Nombre de una tabla en la base de datos SQLite, o una consulta que se pasa a SQLite tal cual (consulte Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla).

​ Pasar una consulta en lugar del nombre de una tabla

En lugar del nombre de una tabla, el argumento table puede ser una consulta SELECT que se pasa a SQLite tal cual. La estructura de la tabla se infiere del resultado de la consulta. La consulta puede escribirse como una subconsulta o envolverse en la función query :

CREATE TABLE sqlite_table ENGINE = SQLite( 'sqlite.db' , ( SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1 )); CREATE TABLE sqlite_table ENGINE = SQLite( 'sqlite.db' , query( 'SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1' ));

INSERT en ella. La misma sintaxis también es compatible con la función de tabla Dicha tabla es de solo lectura: no se permite haceren ella. La misma sintaxis también es compatible con la función de tabla sqlite

La forma de subconsulta (SELECT ...) es analizada por ClickHouse y se vuelve a serializar antes de enviarse a SQLite. Por lo tanto, debe ser ClickHouse SQL válido. Para pasar sintaxis específica de SQLite que ClickHouse no analiza, use la forma query('...') , cuyo texto se envía literalmente a SQLite. WHERE , LIMIT , agregación, etc. externo de la consulta de ClickHouse circundante no se hace pushdown en la consulta pasada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde SQLite, coloque el filtro dentro de la consulta pasada. Con Cualquier, agregación, etc. externo de la consulta de ClickHouse circundantese hace pushdown en la consulta pasada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde SQLite, coloque el filtro dentro de la consulta pasada. Con external_table_strict_query = 1 , un filtro externo para el que no se puede hacer pushdown se rechaza con una excepción en lugar de aplicarse localmente.

​ Compatibilidad con tipos de datos

Cuando se especifican explícitamente los tipos de columna de ClickHouse en la definición de la tabla, los siguientes tipos de ClickHouse se pueden interpretar a partir de columnas TEXT de SQLite:

Consulte motor de base de datos SQLite para ver la correspondencia de tipos predeterminada.

​ Ejemplo de uso

Muestra una consulta para crear la tabla en SQLite:

SHOW CREATE TABLE sqlite_db . table2 ;

CREATE TABLE SQLite.table2 ( `col1` Nullable(Int32), `col2` Nullable(String) ) ENGINE = SQLite('sqlite.db','table2');

Devuelve los datos de la tabla:

SELECT * FROM sqlite_db . table2 ORDER BY col1;

┌─col1─┬─col2──┐ │ 1 │ text1 │ │ 2 │ text2 │ │ 3 │ text3 │ └──────┴───────┘

Véase también