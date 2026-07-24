Crear una tabla
Parámetros del motor
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
name1 [type1],
name2 [type2], ...
) ENGINE = SQLite('db_path', 'table')
db_path— Ruta del archivo SQLite que contiene una base de datos.
table— Nombre de una tabla en la base de datos SQLite, o una consulta que se pasa a SQLite tal cual (consulte Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla).
En lugar del nombre de una tabla, el argumento
Pasar una consulta en lugar del nombre de una tabla
table puede ser una consulta
SELECT que se pasa a SQLite tal cual. La estructura de la tabla se infiere del resultado de la consulta. La consulta puede escribirse como una subconsulta o envolverse en la función
query:
Dicha tabla es de solo lectura: no se permite hacer
CREATE TABLE sqlite_table ENGINE = SQLite('sqlite.db', (SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1));
CREATE TABLE sqlite_table ENGINE = SQLite('sqlite.db', query('SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1'));
INSERT en ella. La misma sintaxis también es compatible con la función de tabla
sqlite.
La forma de subconsulta
(SELECT ...) es analizada por ClickHouse y se vuelve a serializar antes de enviarse a SQLite. Por lo tanto, debe ser ClickHouse SQL válido. Para pasar sintaxis específica de SQLite que ClickHouse no analiza, use la forma
query('...'), cuyo texto se envía literalmente a SQLite.Cualquier
WHERE,
LIMIT, agregación, etc. externo de la consulta de ClickHouse circundante no se hace pushdown en la consulta pasada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde SQLite, coloque el filtro dentro de la consulta pasada. Con
external_table_strict_query = 1, un filtro externo para el que no se puede hacer pushdown se rechaza con una excepción en lugar de aplicarse localmente.
Cuando se especifican explícitamente los tipos de columna de ClickHouse en la definición de la tabla, los siguientes tipos de ClickHouse se pueden interpretar a partir de columnas TEXT de SQLite:
Compatibilidad con tipos de datos
- Date, Date32
- DateTime, DateTime64
- UUID
- Enum8, Enum16
- Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256
- FixedString
- Todos los tipos enteros (UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64)
- Float32, Float64
Muestra una consulta para crear la tabla en SQLite:
Ejemplo de uso
SHOW CREATE TABLE sqlite_db.table2;
Devuelve los datos de la tabla:
CREATE TABLE SQLite.table2
(
`col1` Nullable(Int32),
`col2` Nullable(String)
)
ENGINE = SQLite('sqlite.db','table2');
SELECT * FROM sqlite_db.table2 ORDER BY col1;
Véase también
┌─col1─┬─col2──┐
│ 1 │ text1 │
│ 2 │ text2 │
│ 3 │ text3 │
└──────┴───────┘