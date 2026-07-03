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SOURCE(REDIS(
host 'localhost'
port 6379
storage_type 'simple'
db_index 0
))
Campos de configuración:
|Configuración
|Descripción
host
|El host de Redis.
port
|El puerto del servidor Redis.
storage_type
|La estructura del almacenamiento interno de Redis que se utiliza para trabajar con claves.
simple usa un mapa plano de clave-valor y admite diseños de clave simple, así como diseños de clave compleja de una sola columna (como
complex_key_cache y
complex_key_direct).
hash_map usa un hash de Redis y es obligatorio para claves complejas compuestas; espera exactamente dos columnas clave. Las columnas clave deben ser de tipo entero o String. Los diseños de rango no son compatibles. El valor predeterminado es
simple. Opcional.
db_index
|El índice numérico específico de la base de datos lógica de Redis. El valor predeterminado es
0. Opcional.