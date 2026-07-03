storage_type

La estructura del almacenamiento interno de Redis que se utiliza para trabajar con claves. simple usa un mapa plano de clave-valor y admite diseños de clave simple, así como diseños de clave compleja de una sola columna (como complex_key_cache y complex_key_direct ). hash_map usa un hash de Redis y es obligatorio para claves complejas compuestas; espera exactamente dos columnas clave. Las columnas clave deben ser de tipo entero o String. Los diseños de rango no son compatibles. El valor predeterminado es simple . Opcional.