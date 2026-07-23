where k=xx o
where k in (xx, xx).
Crear una tabla
Parámetros del motor
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
name1 [type1],
name2 [type2],
...
) ENGINE = Redis({host:port[, db_index[, password[, pool_size]]] | named_collection[, option=value [,..]] })
PRIMARY KEY(primary_key_name);
host:port— dirección del servidor Redis; puede omitir el puerto y se usará el puerto predeterminado de Redis, 6379.
db_index— el índice de la base de datos de Redis va de 0 a 15; el valor predeterminado es 0.
password— contraseña del usuario; el valor predeterminado es una cadena vacía.
pool_size— tamaño máximo del grupo de conexiones de Redis; el valor predeterminado es 16.
primary_key_name- cualquier nombre de columna de la lista de columnas.
Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre. En este caso,
Serialización
PRIMARY KEY solo admite una columna. La clave primaria se serializará en binario como una clave de Redis.
Las columnas distintas de la clave primaria se serializarán en binario como valor de Redis en el orden correspondiente.
host y
port deben especificarse por separado. Este enfoque se recomienda para entornos de producción. En este momento, todos los parámetros pasados a Redis mediante colecciones con nombre son obligatorios.
FiltradoLas consultas con
key equals o con filtrado
in se optimizarán para realizar búsquedas de múltiples claves en Redis. Si las consultas no incluyen una clave de filtrado, se realizará un escaneo completo de la tabla, lo que supone una operación costosa.
Cree una tabla en ClickHouse usando el motor
Ejemplo de uso
Redis con argumentos básicos:
O bien usando colecciones con nombre:
Query
CREATE TABLE redis_table
(
`key` String,
`v1` UInt32,
`v2` String,
`v3` Float32
)
ENGINE = Redis('redis1:6379') PRIMARY KEY(key);
<named_collections>
<redis_creds>
<host>localhost</host>
<port>6379</port>
<password>****</password>
<pool_size>16</pool_size>
<db_index>0</db_index>
</redis_creds>
</named_collections>
Inserción:
Query
CREATE TABLE redis_table
(
`key` String,
`v1` UInt32,
`v2` String,
`v3` Float32
)
ENGINE = Redis(redis_creds) PRIMARY KEY(key);
Query
INSERT INTO redis_table VALUES('1', 1, '1', 1.0), ('2', 2, '2', 2.0);
Query
SELECT COUNT(*) FROM redis_table;
Response
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
Query
SELECT * FROM redis_table WHERE key='1';
Response
┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
└─────┴────┴────┴────┘
Query
SELECT * FROM redis_table WHERE v1=2;
Actualización: Tenga en cuenta que la clave primaria no se puede actualizar.
Response
┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┐
│ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
└─────┴────┴────┴────┘
Eliminar:
Query
ALTER TABLE redis_table UPDATE v1=2 WHERE key='1';
TRUNCATE: Vacía la base de datos de Redis de forma asíncrona. Además,
Query
ALTER TABLE redis_table DELETE WHERE key='1';
Truncate también admite el modo SYNC.
Join: Join con otras tablas.
Query
TRUNCATE TABLE redis_table SYNC;
Query
SELECT * FROM redis_table JOIN merge_tree_table ON merge_tree_table.key=redis_table.key;
El motor Redis también admite consultas de escaneo, como
Limitaciones
where k > xx, pero tiene algunas limitaciones:
- En casos muy poco frecuentes, una consulta de escaneo puede producir claves duplicadas durante el rehashing. Consulta más detalles en Redis Scan.
- Durante el escaneo, las claves pueden crearse y eliminarse, por lo que el conjunto de datos resultante no puede representar un momento concreto en el tiempo.