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Este motor permite integrar ClickHouse con Redis. Dado que Redis utiliza un modelo clave-valor, recomendamos encarecidamente realizar únicamente consultas puntuales, como where k=xx o where k in (xx, xx).

Crear una tabla

Parámetros del motor
  • host:port — dirección del servidor Redis; puede omitir el puerto y se usará el puerto predeterminado de Redis, 6379.
  • db_index — el índice de la base de datos de Redis va de 0 a 15; el valor predeterminado es 0.
  • password — contraseña del usuario; el valor predeterminado es una cadena vacía.
  • pool_size — tamaño máximo del grupo de conexiones de Redis; el valor predeterminado es 16.
  • primary_key_name - cualquier nombre de columna de la lista de columnas.
SerializaciónPRIMARY KEY solo admite una columna. La clave primaria se serializará en binario como una clave de Redis. Las columnas distintas de la clave primaria se serializarán en binario como valor de Redis en el orden correspondiente.
Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre. En este caso, host y port deben especificarse por separado. Este enfoque se recomienda para entornos de producción. En este momento, todos los parámetros pasados a Redis mediante colecciones con nombre son obligatorios.
FiltradoLas consultas con key equals o con filtrado in se optimizarán para realizar búsquedas de múltiples claves en Redis. Si las consultas no incluyen una clave de filtrado, se realizará un escaneo completo de la tabla, lo que supone una operación costosa.

Ejemplo de uso

Cree una tabla en ClickHouse usando el motor Redis con argumentos básicos:
Query
O bien usando colecciones con nombre:
Query
Inserción:
Query
Query
Response
Query
Response
Query
Response
Actualización: Tenga en cuenta que la clave primaria no se puede actualizar.
Query
Eliminar:
Query
TRUNCATE: Vacía la base de datos de Redis de forma asíncrona. Además, Truncate también admite el modo SYNC.
Query
Join: Join con otras tablas.
Query

Limitaciones

El motor Redis también admite consultas de escaneo, como where k > xx, pero tiene algunas limitaciones:
  1. En casos muy poco frecuentes, una consulta de escaneo puede producir claves duplicadas durante el rehashing. Consulta más detalles en Redis Scan.
  2. Durante el escaneo, las claves pueden crearse y eliminarse, por lo que el conjunto de datos resultante no puede representar un momento concreto en el tiempo.
Última modificación el 23 de julio de 2026