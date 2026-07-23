where k=xx o where k in (xx, xx) . Este motor permite integrar ClickHouse con Redis . Dado que Redis utiliza un modelo clave-valor, recomendamos encarecidamente realizar únicamente consultas puntuales, como

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = Redis({host:port[, db_index[, password[, pool_size]]] | named_collection[, option=value [,..]] }) PRIMARY KEY (primary_key_name);

Parámetros del motor

host:port — dirección del servidor Redis; puede omitir el puerto y se usará el puerto predeterminado de Redis, 6379.

— dirección del servidor Redis; puede omitir el puerto y se usará el puerto predeterminado de Redis, 6379. db_index — el índice de la base de datos de Redis va de 0 a 15; el valor predeterminado es 0.

— el índice de la base de datos de Redis va de 0 a 15; el valor predeterminado es 0. password — contraseña del usuario; el valor predeterminado es una cadena vacía.

— contraseña del usuario; el valor predeterminado es una cadena vacía. pool_size — tamaño máximo del grupo de conexiones de Redis; el valor predeterminado es 16.

— tamaño máximo del grupo de conexiones de Redis; el valor predeterminado es 16. primary_key_name - cualquier nombre de columna de la lista de columnas.

Serialización PRIMARY KEY solo admite una columna. La clave primaria se serializará en binario como una clave de Redis. Las columnas distintas de la clave primaria se serializarán en binario como valor de Redis en el orden correspondiente.

host y port deben especificarse por separado. Este enfoque se recomienda para entornos de producción. En este momento, todos los parámetros pasados a Redis mediante colecciones con nombre son obligatorios. Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre . En este caso,deben especificarse por separado. Este enfoque se recomienda para entornos de producción. En este momento, todos los parámetros pasados a Redis mediante colecciones con nombre son obligatorios.

Filtrado Las consultas con key equals o con filtrado in se optimizarán para realizar búsquedas de múltiples claves en Redis. Si las consultas no incluyen una clave de filtrado, se realizará un escaneo completo de la tabla, lo que supone una operación costosa.

​ Ejemplo de uso

Cree una tabla en ClickHouse usando el motor Redis con argumentos básicos:

Query CREATE TABLE redis_table ( `key` String, `v1` UInt32, `v2` String, `v3` Float32 ) ENGINE = Redis( 'redis1:6379' ) PRIMARY KEY ( key );

< named_collections > < redis_creds > < host > localhost </ host > < port > 6379 </ port > < password > **** </ password > < pool_size > 16 </ pool_size > < db_index > 0 </ db_index > </ redis_creds > </ named_collections >

Query CREATE TABLE redis_table ( `key` String, `v1` UInt32, `v2` String, `v3` Float32 ) ENGINE = Redis(redis_creds) PRIMARY KEY ( key );

Inserción:

Query INSERT INTO redis_table VALUES ( '1' , 1 , '1' , 1 . 0 ), ( '2' , 2 , '2' , 2 . 0 );

Query SELECT COUNT ( * ) FROM redis_table;

Response ┌─count()─┐ │ 2 │ └─────────┘

Query SELECT * FROM redis_table WHERE key = '1' ;

Response ┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ └─────┴────┴────┴────┘

Query SELECT * FROM redis_table WHERE v1 = 2 ;

Response ┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┐ │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ └─────┴────┴────┴────┘

Actualización:

Tenga en cuenta que la clave primaria no se puede actualizar.

Query ALTER TABLE redis_table UPDATE v1 = 2 WHERE key = '1' ;

Eliminar:

Query ALTER TABLE redis_table DELETE WHERE key = '1' ;

TRUNCATE:

Vacía la base de datos de Redis de forma asíncrona. Además, Truncate también admite el modo SYNC.

Query TRUNCATE TABLE redis_table SYNC;

Join:

Join con otras tablas.

Query SELECT * FROM redis_table JOIN merge_tree_table ON merge_tree_table . key = redis_table . key ;

El motor Redis también admite consultas de escaneo, como where k > xx , pero tiene algunas limitaciones: