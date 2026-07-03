Configure una conexión ODBC como origen de diccionario en ClickHouse.

Puede usar este método para conectarse a cualquier base de datos que tenga un controlador ODBC.

Ejemplo de configuración:

DDL

Archivo de configuración SOURCE(ODBC( db 'DatabaseName' table 'SchemaName.TableName' connection_string 'DSN=some_parameters' invalidate_query 'SQL_QUERY' query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name' )) < source > < odbc > < db > DatabaseName </ db > < table > ShemaName.TableName </ table > < connection_string > DSN=some_parameters </ connection_string > < invalidate_query > SQL_QUERY </ invalidate_query > < query > SELECT id, value_1, value_2 FROM ShemaName.TableName </ query > </ odbc > </ source >

Campos de configuración:

Configuración Descripción db Nombre de la base de datos. Omítalo si el nombre de la base de datos está definido en los parámetros de <connection_string> . table Nombre de la tabla y del esquema, si existe. connection_string Cadena de conexión. invalidate_query Consulta para comprobar el estado del diccionario. Opcional. Lea más en la sección Actualización de los datos del diccionario con LIFETIME. background_reconnect Se vuelve a conectar a la réplica en segundo plano si falla la conexión. Opcional. query Consulta personalizada. Opcional.

Los campos table y query no pueden usarse juntos. Debe declararse uno de los dos: table o query .

ClickHouse recibe los caracteres de comillas del controlador ODBC y pone entre comillas todos los ajustes en las consultas al controlador, por lo que es necesario definir el nombre de la tabla respetando el uso de mayúsculas y minúsculas en la base de datos.

Si tiene problemas de codificación al usar Oracle, consulte la entrada correspondiente de FAQ

​ Vulnerabilidad conocida de la funcionalidad de los diccionarios ODBC

Al conectarse a la base de datos mediante el parámetro de conexión Servername del controlador ODBC, este puede sustituirse. En ese caso, los valores de USERNAME y PASSWORD de odbc.ini se envían al servidor remoto y pueden verse comprometidos.

Ejemplo de uso no seguro

Configuremos unixODBC para PostgreSQL. Contenido de /etc/odbc.ini :

[gregtest] Driver = /usr/lib/psqlodbca.so Servername = localhost PORT = 5432 DATABASE = test_db #OPTION = 3 USERNAME = test PASSWORD = test

Si luego haces una consulta como

SELECT * FROM odbc( 'DSN=gregtest;Servername=some-server.com' , 'test_db' );

El controlador ODBC enviará los valores de USERNAME y PASSWORD del archivo odbc.ini a some-server.com .

​ Ejemplo de conexión a PostgreSQL

Sistema operativo Ubuntu.

Instalación de unixODBC y del controlador ODBC para PostgreSQL:

$ sudo apt-get install -y unixodbc odbcinst odbc-postgresql

Configuración de /etc/odbc.ini (o de ~/.odbc.ini si inició sesión con un usuario que ejecuta ClickHouse):

[DEFAULT] Driver = myconnection [myconnection] Description = PostgreSQL connection to my_db Driver = PostgreSQL Unicode Database = my_db Servername = 127.0.0.1 UserName = username Password = password Port = 5432 Protocol = 9.3 ReadOnly = No RowVersioning = No ShowSystemTables = No ConnSettings =

La configuración del diccionario en ClickHouse:

DDL

Archivo de configuración CREATE DICTIONARY table_name ( id UInt64, some_column UInt64 DEFAULT 0 ) PRIMARY KEY id SOURCE(ODBC(connection_string 'DSN=myconnection' table 'postgresql_table' )) LAYOUT( HASHED ()) LIFETIME (MIN 300 MAX 360 ) < clickhouse > < dictionary > < name > table_name </ name > < source > < odbc > <!-- Puede especificar los siguientes parámetros en connection_string: --> <!-- DSN=myconnection;UID=username;PWD=password;HOST=127.0.0.1;PORT=5432;DATABASE=my_db --> < connection_string > DSN=myconnection </ connection_string > < table > postgresql_table </ table > </ odbc > </ source > < lifetime > < min > 300 </ min > < max > 360 </ max > </ lifetime > < layout > < hashed /> </ layout > < structure > < id > < name > id </ name > </ id > < attribute > < name > some_column </ name > < type > UInt64 </ type > < null_value > 0 </ null_value > </ attribute > </ structure > </ dictionary > </ clickhouse >

Puede que tenga que editar odbc.ini para especificar la ruta completa a la biblioteca con el controlador DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so .

​ Ejemplo de conexión a MS SQL Server

Sistema operativo Ubuntu.

Instalación del controlador ODBC para conectarse a MS SQL:

$ sudo apt-get install tdsodbc freetds-bin sqsh

Configuración del controlador:

$ cat /etc/freetds/freetds.conf ... [MSSQL] host = 192.168.56.101 port = 1433 tds version = 7.0 client charset = UTF-8 # probar conexión TDS $ sqsh -S MSSQL -D database -U user -P password $ cat /etc/odbcinst.ini [FreeTDS] Description = FreeTDS Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so FileUsage = 1 UsageCount = 5 $ cat /etc/odbc.ini # $ cat ~/.odbc.ini # si inició sesión con un usuario que ejecuta ClickHouse [MSSQL] Description = FreeTDS Driver = FreeTDS Servername = MSSQL Database = test UID = test PWD = test Port = 1433 # (opcional) probar conexión ODBC (para usar isql-tool instale el paquete [unixodbc](https://packages.debian.org/sid/unixodbc)) $ isql -v MSSQL "user" "password"

Observaciones:

para determinar la versión más antigua de TDS compatible con una versión específica de SQL Server, consulta la documentación del producto o revisa MS-TDS Product Behavior

Configuración del Diccionario en ClickHouse: