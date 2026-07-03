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Puede usar este método para conectarse a cualquier base de datos que tenga un controlador ODBC. Ejemplo de configuración:

Campos de configuración:
Los campos table y query no pueden usarse juntos. Debe declararse uno de los dos: table o query.
ClickHouse recibe los caracteres de comillas del controlador ODBC y pone entre comillas todos los ajustes en las consultas al controlador, por lo que es necesario definir el nombre de la tabla respetando el uso de mayúsculas y minúsculas en la base de datos. Si tiene problemas de codificación al usar Oracle, consulte la entrada correspondiente de FAQ.

Vulnerabilidad conocida de la funcionalidad de los diccionarios ODBC

Al conectarse a la base de datos mediante el parámetro de conexión Servername del controlador ODBC, este puede sustituirse. En ese caso, los valores de USERNAME y PASSWORD de odbc.ini se envían al servidor remoto y pueden verse comprometidos.
Ejemplo de uso no seguro Configuremos unixODBC para PostgreSQL. Contenido de /etc/odbc.ini:
Si luego haces una consulta como
El controlador ODBC enviará los valores de USERNAME y PASSWORD del archivo odbc.ini a some-server.com.

Ejemplo de conexión a PostgreSQL

Sistema operativo Ubuntu. Instalación de unixODBC y del controlador ODBC para PostgreSQL:
Configuración de /etc/odbc.ini (o de ~/.odbc.ini si inició sesión con un usuario que ejecuta ClickHouse):
La configuración del diccionario en ClickHouse:

Puede que tenga que editar odbc.ini para especificar la ruta completa a la biblioteca con el controlador DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so.

Ejemplo de conexión a MS SQL Server

Sistema operativo Ubuntu. Instalación del controlador ODBC para conectarse a MS SQL:
Configuración del controlador:
Observaciones:
  • para determinar la versión más antigua de TDS compatible con una versión específica de SQL Server, consulta la documentación del producto o revisa MS-TDS Product Behavior
Configuración del Diccionario en ClickHouse:
Última modificación el 3 de julio de 2026