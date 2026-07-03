- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(ODBC(
db 'DatabaseName'
table 'SchemaName.TableName'
connection_string 'DSN=some_parameters'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))
Campos de configuración:
|Configuración
|Descripción
db
|Nombre de la base de datos. Omítalo si el nombre de la base de datos está definido en los parámetros de
<connection_string>.
table
|Nombre de la tabla y del esquema, si existe.
connection_string
|Cadena de conexión.
invalidate_query
|Consulta para comprobar el estado del diccionario. Opcional. Lea más en la sección Actualización de los datos del diccionario con LIFETIME.
background_reconnect
|Se vuelve a conectar a la réplica en segundo plano si falla la conexión. Opcional.
query
|Consulta personalizada. Opcional.
ClickHouse recibe los caracteres de comillas del controlador ODBC y pone entre comillas todos los ajustes en las consultas al controlador, por lo que es necesario definir el nombre de la tabla respetando el uso de mayúsculas y minúsculas en la base de datos. Si tiene problemas de codificación al usar Oracle, consulte la entrada correspondiente de FAQ.
Los campos
table y
query no pueden usarse juntos. Debe declararse uno de los dos:
table o
query.
Vulnerabilidad conocida de la funcionalidad de los diccionarios ODBC
Ejemplo de uso no seguro Configuremos unixODBC para PostgreSQL. Contenido de
Al conectarse a la base de datos mediante el parámetro de conexión
Servername del controlador ODBC, este puede sustituirse. En ese caso, los valores de
USERNAME y
PASSWORD de
odbc.ini se envían al servidor remoto y pueden verse comprometidos.
/etc/odbc.ini:
Si luego haces una consulta como
[gregtest]
Driver = /usr/lib/psqlodbca.so
Servername = localhost
PORT = 5432
DATABASE = test_db
#OPTION = 3
USERNAME = test
PASSWORD = test
El controlador ODBC enviará los valores de
SELECT * FROM odbc('DSN=gregtest;Servername=some-server.com', 'test_db');
USERNAME y
PASSWORD del archivo
odbc.ini a
some-server.com.
Sistema operativo Ubuntu. Instalación de unixODBC y del controlador ODBC para PostgreSQL:
Ejemplo de conexión a PostgreSQL
Configuración de
$ sudo apt-get install -y unixodbc odbcinst odbc-postgresql
/etc/odbc.ini (o de
~/.odbc.ini si inició sesión con un usuario que ejecuta ClickHouse):
La configuración del diccionario en ClickHouse:
[DEFAULT]
Driver = myconnection
[myconnection]
Description = PostgreSQL connection to my_db
Driver = PostgreSQL Unicode
Database = my_db
Servername = 127.0.0.1
UserName = username
Password = password
Port = 5432
Protocol = 9.3
ReadOnly = No
RowVersioning = No
ShowSystemTables = No
ConnSettings =
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CREATE DICTIONARY table_name (
id UInt64,
some_column UInt64 DEFAULT 0
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(ODBC(connection_string 'DSN=myconnection' table 'postgresql_table'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)
Puede que tenga que editar
odbc.ini para especificar la ruta completa a la biblioteca con el controlador
DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so.
Sistema operativo Ubuntu. Instalación del controlador ODBC para conectarse a MS SQL:
Ejemplo de conexión a MS SQL Server
Configuración del controlador:
$ sudo apt-get install tdsodbc freetds-bin sqsh
Observaciones:
$ cat /etc/freetds/freetds.conf
...
[MSSQL]
host = 192.168.56.101
port = 1433
tds version = 7.0
client charset = UTF-8
# probar conexión TDS
$ sqsh -S MSSQL -D database -U user -P password
$ cat /etc/odbcinst.ini
[FreeTDS]
Description = FreeTDS
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so
FileUsage = 1
UsageCount = 5
$ cat /etc/odbc.ini
# $ cat ~/.odbc.ini # si inició sesión con un usuario que ejecuta ClickHouse
[MSSQL]
Description = FreeTDS
Driver = FreeTDS
Servername = MSSQL
Database = test
UID = test
PWD = test
Port = 1433
# (opcional) probar conexión ODBC (para usar isql-tool instale el paquete [unixodbc](https://packages.debian.org/sid/unixodbc))
$ isql -v MSSQL "user" "password"
- para determinar la versión más antigua de TDS compatible con una versión específica de SQL Server, consulta la documentación del producto o revisa MS-TDS Product Behavior
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CREATE DICTIONARY test (
k UInt64,
s String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY k
SOURCE(ODBC(table 'dict' connection_string 'DSN=MSSQL;UID=test;PWD=test'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)