clickhouse-odbc-bridge. Si el controlador ODBC se carga directamente desde
clickhouse-server, los problemas del controlador pueden provocar fallos en el servidor de ClickHouse. ClickHouse inicia automáticamente
clickhouse-odbc-bridge cuando es necesario. El programa
clickhouse-odbc-bridge se instala desde el mismo paquete que
clickhouse-server.
Este motor admite el tipo de dato Nullable.
Crear una tabla
Consulta la descripción detallada de la consulta CREATE TABLE. La estructura de la tabla puede diferir de la estructura de la tabla de origen:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1],
name2 [type2],
...
)
ENGINE = ODBC(datasource, external_database, external_table)
- Los nombres de las columnas deben ser los mismos que en la tabla de origen, pero puedes usar solo algunas de ellas y en cualquier orden.
- Los tipos de las columnas pueden diferir de los de la tabla de origen. ClickHouse intenta convertir los valores a los tipos de datos de ClickHouse.
- La configuración external_table_functions_use_nulls define cómo se manejan las columnas Nullable. Valor predeterminado: 1. Si es 0, la función de tabla no crea columnas Nullable e inserta valores predeterminados en lugar de valores null. Esto también se aplica a los valores NULL dentro de arrays.
datasource— Nombre de la sección con la configuración de conexión en el archivo
odbc.ini.
external_database— Nombre de una base de datos en un SGBD externo.
external_table— Nombre de una tabla en
external_database.
Obtención de datos de la instalación local de MySQL mediante ODBC Este ejemplo se ha probado en Ubuntu Linux 18.04 y MySQL server 5.7. Asegúrese de que unixODBC y MySQL Connector estén instalados. De forma predeterminada (si se instala desde paquetes), ClickHouse se inicia con el usuario
Ejemplo de uso
clickhouse. Por lo tanto, debe crear y configurar este usuario en el servidor MySQL.
$ sudo mysql
A continuación, configura la conexión en
mysql> CREATE USER 'clickhouse'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'clickhouse'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
/etc/odbc.ini.
Puede comprobar la conexión con la utilidad
$ cat /etc/odbc.ini
[mysqlconn]
DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so
SERVER = 127.0.0.1
PORT = 3306
DATABASE = test
USER = clickhouse
PASSWORD = clickhouse
isql de la instalación de unixODBC.
Tabla en MySQL:
$ isql -v mysqlconn
+-------------------------+
| Connected! |
| |
...
Tabla en ClickHouse que recupera datos de la tabla de MySQL:
mysql> CREATE DATABASE test;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test.test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test.test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)
CREATE TABLE odbc_t
(
`int_id` Int32,
`float_nullable` Nullable(Float32)
)
ENGINE = ODBC('DSN=mysqlconn', 'test', 'test')
SELECT * FROM odbc_t
┌─int_id─┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴────────────────┘