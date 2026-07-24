Permite a ClickHouse conectarse a bases de datos externas mediante ODBC.

Permite a ClickHouse conectarse a bases de datos externas mediante ODBC

Para implementar conexiones ODBC de forma segura, ClickHouse usa un programa independiente: clickhouse-odbc-bridge . Si el controlador ODBC se carga directamente desde clickhouse-server , los problemas del controlador pueden provocar fallos en el servidor de ClickHouse. ClickHouse inicia automáticamente clickhouse-odbc-bridge cuando es necesario. El programa clickhouse-odbc-bridge se instala desde el mismo paquete que clickhouse-server .

Este motor admite el tipo de dato Nullable

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = ODBC(datasource, external_database, external_table)

Consulta la descripción detallada de la consulta CREATE TABLE

La estructura de la tabla puede diferir de la estructura de la tabla de origen:

Los nombres de las columnas deben ser los mismos que en la tabla de origen, pero puedes usar solo algunas de ellas y en cualquier orden.

Los tipos de las columnas pueden diferir de los de la tabla de origen. ClickHouse intenta convertir los valores a los tipos de datos de ClickHouse.

La configuración external_table_functions_use_nulls define cómo se manejan las columnas Nullable. Valor predeterminado: 1. Si es 0, la función de tabla no crea columnas Nullable e inserta valores predeterminados en lugar de valores null. Esto también se aplica a los valores NULL dentro de arrays.

Parámetros del motor

datasource — Nombre de la sección con la configuración de conexión en el archivo odbc.ini .

— Nombre de la sección con la configuración de conexión en el archivo . external_database — Nombre de una base de datos en un SGBD externo.

— Nombre de una base de datos en un SGBD externo. external_table — Nombre de una tabla en external_database .

Estos parámetros también se pueden pasar mediante colecciones con nombre

​ Ejemplo de uso

Obtención de datos de la instalación local de MySQL mediante ODBC

Este ejemplo se ha probado en Ubuntu Linux 18.04 y MySQL server 5.7.

Asegúrese de que unixODBC y MySQL Connector estén instalados.

De forma predeterminada (si se instala desde paquetes), ClickHouse se inicia con el usuario clickhouse . Por lo tanto, debe crear y configurar este usuario en el servidor MySQL.

$ sudo mysql

mysql > CREATE USER 'clickhouse' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse' ; mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'clickhouse' @ 'localhost' WITH GRANT OPTION ;

A continuación, configura la conexión en /etc/odbc.ini .

$ cat /etc/odbc.ini [mysqlconn] DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so SERVER = 127.0.0.1 PORT = 3306 DATABASE = test USER = clickhouse PASSWORD = clickhouse

Puede comprobar la conexión con la utilidad isql de la instalación de unixODBC.

$ isql -v mysqlconn +-------------------------+ | Connected! | | | ...

Tabla en MySQL:

mysql> CREATE DATABASE test; Query OK, 1 row affected (0,01 sec) mysql> CREATE TABLE `test`.`test` ( -> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, -> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL, -> `float` FLOAT NOT NULL, -> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL, -> PRIMARY KEY (`int_id`)); Query OK, 0 rows affected (0,09 sec) mysql> insert into test.test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2); Query OK, 1 row affected (0,00 sec) mysql> select * from test.test; +------+----------+-----+----------+ | int_id | int_nullable | float | float_nullable | +------+----------+-----+----------+ | 1 | NULL | 2 | NULL | +------+----------+-----+----------+ 1 row in set (0,00 sec)

Tabla en ClickHouse que recupera datos de la tabla de MySQL:

CREATE TABLE odbc_t ( `int_id` Int32, `float_nullable` Nullable(Float32) ) ENGINE = ODBC( 'DSN=mysqlconn' , 'test' , 'test' )

SELECT * FROM odbc_t

┌─int_id─┬─float_nullable─┐ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └────────┴────────────────┘