SELECT e
INSERT en datos almacenados en un servidor MySQL remoto.
Crear una tabla
Consulta una descripción detallada de la sentencia CREATE TABLE. La estructura de la tabla puede diferir de la estructura de la tabla MySQL original:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = MySQL({host:port, database, table, user, password[, replace_query, on_duplicate_clause] | named_collection[, option=value [,..]]})
SETTINGS
[ connection_pool_size=16, ]
[ connection_max_tries=3, ]
[ connection_wait_timeout=5, ]
[ connection_auto_close=true, ]
[ connect_timeout=10, ]
[ read_write_timeout=300, ]
[ enable_compression=false ]
;
- Los nombres de las columnas deben ser los mismos que en la tabla MySQL original, pero puedes usar solo algunas de ellas y en cualquier orden.
- Los tipos de las columnas pueden diferir de los de la tabla MySQL original. ClickHouse intenta convertir los valores a los tipos de datos de ClickHouse.
- La configuración external_table_functions_use_nulls define cómo manejar las columnas Nullable. Valor predeterminado: 1. Si es 0, la función de tabla no crea columnas Nullable e inserta valores predeterminados en lugar de valores NULL. Esto también se aplica a los valores NULL dentro de arrays.
host:port— Dirección del servidor MySQL.
database— Nombre de la base de datos remota.
table— Nombre de la tabla remota, o una consulta pasada a MySQL tal cual (consulta Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla).
user— usuario MySQL.
password— Contraseña del usuario.
replace_query— Indicador que convierte las consultas
INSERT INTOen
REPLACE INTO. Si
replace_query=1, la consulta se sustituye.
on_duplicate_clause— La expresión
ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clauseque se añade a la consulta
INSERT. Ejemplo:
INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1, donde
on_duplicate_clausees
UPDATE c2 = c2 + 1. Consulta la documentación de MySQL para ver qué
on_duplicate_clausepuedes usar con la cláusula
ON DUPLICATE KEY. Para especificar
on_duplicate_clause, debes pasar
0al parámetro
replace_query. Si pasas simultáneamente
replace_query = 1y
on_duplicate_clause, ClickHouse genera una excepción.
host y
port deben especificarse por separado. Este enfoque se recomienda para entornos de producción.
Las cláusulas
WHERE simples, como
=, !=, >, >=, <, <=, se ejecutan en el servidor MySQL.
El resto de las condiciones y la restricción de muestreo
LIMIT se ejecutan en ClickHouse solo después de que finaliza la consulta a MySQL.
En lugar del nombre de una tabla, el argumento
Pasar una consulta en lugar del nombre de una tabla
table puede ser una consulta
SELECT que se envía a MySQL sin modificar. La estructura de la tabla se infiere a partir del resultado de la consulta. La consulta puede escribirse como una subconsulta o envolverse en la función
query:
Esto es útil para hacer pushdown de joins, agregaciones o cualquier otro procesamiento a MySQL. Esa tabla es de solo lectura: no se permite
CREATE TABLE mysql_table ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', (SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0), 'user', 'password');
CREATE TABLE mysql_table ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', query('SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0'), 'user', 'password');
INSERT en ella. La función de tabla
mysql admite la misma sintaxis.
Admite múltiples réplicas, que deben indicarse con
La forma de subconsulta
(SELECT ...) la analiza ClickHouse y la vuelve a serializar en el dialecto de MySQL (identificadores entre acentos graves) antes de enviarla al servidor. Por lo tanto, debe ser válida en ClickHouse SQL. Para pasar sintaxis específica de MySQL que ClickHouse no analiza, use la forma
query('...'), cuyo texto se envía a MySQL literalmente.Cualquier
WHERE,
LIMIT, agregación, etc. de la consulta externa de ClickHouse no se hace pushdown en la consulta pasada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde MySQL, coloque el filtro dentro de la consulta pasada. Con
external_table_strict_query = 1, un filtro externo que no puede hacerse pushdown se rechaza con una excepción en lugar de aplicarse localmente.
|. Por ejemplo:
CREATE TABLE test_replicas (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = MySQL(`mysql{2|3|4}:3306`, 'clickhouse', 'test_replicas', 'root', 'clickhouse');
Crear una tabla en MySQL:
Ejemplo de uso
Cree una tabla en ClickHouse con argumentos simples:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)
O bien, usando colecciones nombradas:
CREATE TABLE mysql_table
(
`float_nullable` Nullable(Float32),
`int_id` Int32
)
ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123')
Obtención de datos de la tabla de MySQL:
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
host = 'localhost',
port = 3306,
database = 'test',
user = 'bayonet',
password = '123';
CREATE TABLE mysql_table
(
`float_nullable` Nullable(Float32),
`int_id` Int32
)
ENGINE = MySQL(creds, table='test')
SELECT * FROM mysql_table
┌─float_nullable─┬─int_id─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 1 │
└────────────────┴────────┘
La configuración predeterminada no es muy eficiente, ya que ni siquiera reutiliza las conexiones. Estos ajustes permiten aumentar el número de consultas que el servidor ejecuta por segundo.
Configuración
Permite cerrar automáticamente la conexión después de ejecutar la consulta; es decir, desactiva la reutilización de la conexión. Valores posibles:
connection_auto_close
- 1 — Se permite el cierre automático de la conexión, por lo que la reutilización de la conexión está desactivada
- 0 — No se permite el cierre automático de la conexión, por lo que la reutilización de la conexión está activada
1.
Establece el número de reintentos del pool con failover. Valores posibles:
connection_max_tries
- Entero positivo.
- 0 — No hay reintentos para el pool con failover.
3.
Tamaño del pool de conexiones (si todas las conexiones están en uso, la consulta esperará hasta que se libere alguna). Valores posibles:
connection_pool_size
- Entero positivo.
16.
Tiempo de espera (en segundos) para esperar a que haya una conexión libre (en caso de que ya haya
connection_wait_timeout
connection_pool_size conexiones activas); 0: no esperar.
Valores posibles:
- Entero positivo.
5.
Tiempo de espera de conexión (en segundos). Valores posibles:
connect_timeout
- Entero positivo.
10.
Tiempo de espera de lectura y escritura (en segundos). Posibles valores:
read_write_timeout
- Entero positivo.
300.
Habilita la compresión para la conexión mediante el protocolo MySQL. Valor predeterminado:
enable_compression
false.
Esta configuración se aplica a:
- el motor de tabla
MySQL;
- el motor de base de datos
MySQL;
- la función de tabla
mysql;
- las colecciones nombradas utilizadas por las integraciones de MySQL.
CREATE TABLE mysql_engine_compression
(
id UInt32,
name String,
age UInt32,
money UInt32
)
ENGINE = MySQL('mysql80:3306', 'clickhouse', 'test_table', 'root', 'password')
SETTINGS enable_compression = 1;