< source > < mysql > < port > 3306 </ port > < user > clickhouse </ user > < password > qwerty </ password > < replica > < host > example01-1 </ host > < priority > 1 </ priority > </ replica > < replica > < host > example01-2 </ host > < priority > 1 </ priority > </ replica > < db > db_name </ db > < table > table_name </ table > < where > id=10 </ where > < invalidate_query > SQL_QUERY </ invalidate_query > < fail_on_connection_loss > true </ fail_on_connection_loss > < query > SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name </ query > < enable_compression > 1 </ enable_compression > </ mysql > </ source >