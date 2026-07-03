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Ejemplo de configuración:

Campos de configuración:
Los campos table o where no pueden usarse junto con el campo query. Además, debe declararse uno de los campos table o query.
No existe un parámetro explícito secure. Al establecer una conexión SSL, la seguridad es obligatoria.
Es posible conectarse a MySQL en un host local mediante sockets. Para ello, configura host y socket. Ejemplo de configuración:
Última modificación el 3 de julio de 2026