- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(MYSQL(
port 3306
user 'clickhouse'
password 'qwerty'
replica(host 'example01-1' priority 1)
replica(host 'example01-2' priority 1)
db 'db_name'
table 'table_name'
where 'id=10'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
fail_on_connection_loss 'true'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
enable_compression 1
))
Campos de configuración:
|Configuración
|Descripción
port
|El puerto del servidor MySQL. Puedes especificarlo para todas las réplicas o para cada una por separado (dentro de
<replica>).
user
|Nombre del usuario de MySQL. Puedes especificarlo para todas las réplicas o para cada una por separado (dentro de
<replica>).
password
|Contraseña del usuario de MySQL. Puedes especificarla para todas las réplicas o para cada una por separado (dentro de
<replica>).
replica
|Sección de configuración de las réplicas. Puede haber varias secciones.
replica/host
|El host de MySQL.
replica/priority
|La prioridad de la réplica. Al intentar conectarse, ClickHouse recorre las réplicas en orden de prioridad. Cuanto menor sea el número, mayor será la prioridad.
db
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla.
where
|El criterio de selección. La sintaxis de las condiciones es la misma que la de la cláusula
WHERE de MySQL; por ejemplo,
id > 10 AND id < 20. Opcional.
invalidate_query
|Consulta para comprobar el estado del diccionario. Opcional. Más información en la sección Actualización de datos del diccionario mediante LIFETIME.
fail_on_connection_loss
|Controla el comportamiento del servidor ante una pérdida de conexión. Si es
true, se genera una excepción inmediatamente si se pierde la conexión entre el cliente y el servidor. Si es
false, el servidor reintenta obtener datos al menos tres veces antes de informar de un error. Ten en cuenta que reintentar aumenta los tiempos de respuesta. Valor predeterminado:
false.
query
|La consulta personalizada. Opcional.
enable_compression
|Habilita la compresión zlib para la conexión del protocolo MySQL. Cuando se establece en
1, ClickHouse solicita compresión a nivel de protocolo al servidor MySQL. También puede establecerse por réplica dentro de
<replica>. Valor predeterminado:
0.
Los campos
table o
where no pueden usarse junto con el campo
query. Además, debe declararse uno de los campos
table o
query.
Es posible conectarse a MySQL en un host local mediante sockets. Para ello, configura
No existe un parámetro explícito
secure. Al establecer una conexión SSL, la seguridad es obligatoria.
host y
socket.
Ejemplo de configuración:
- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(MYSQL(
host 'localhost'
socket '/path/to/socket/file.sock'
user 'clickhouse'
password 'qwerty'
db 'db_name'
table 'table_name'
where 'id=10'
invalidate_query 'SQL_QUERY'
fail_on_connection_loss 'true'
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))