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Este motor proporciona una integración de solo lectura con tablas de Apache Hudi ya existentes en Amazon S3.

Crear una tabla

Ten en cuenta que la tabla Hudi ya debe existir en S3; este comando no admite parámetros DDL para crear una tabla nueva.
Parámetros del motor
  • url — URL del bucket con la ruta a una tabla Hudi existente.
  • aws_access_key_id, aws_secret_access_key - Credenciales de larga duración para el usuario de la cuenta de AWS. Puede usarlas para autenticar sus solicitudes. El parámetro es opcional. Si no se especifican credenciales, se toman del archivo de configuración.
  • extra_credentials - Opcional. Se utiliza para pasar un role_arn para el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulte Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Los parámetros del motor se pueden especificar mediante Named Collections. Ejemplo
Uso de colecciones con nombre:

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026