Ten en cuenta que la tabla Hudi ya debe existir en S3; este comando no admite parámetros DDL para crear una tabla nueva.
Crear una tabla
Parámetros del motor
CREATE TABLE hudi_table
ENGINE = Hudi(url, [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] [extra_credentials])
url— URL del bucket con la ruta a una tabla Hudi existente.
aws_access_key_id,
aws_secret_access_key- Credenciales de larga duración para el usuario de la cuenta de AWS. Puede usarlas para autenticar sus solicitudes. El parámetro es opcional. Si no se especifican credenciales, se toman del archivo de configuración.
extra_credentials- Opcional. Se utiliza para pasar un
role_arnpara el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulte Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Uso de colecciones con nombre:
CREATE TABLE hudi_table ENGINE=Hudi('http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/test_table/', 'ABC123', 'Abc+123')
<clickhouse>
<named_collections>
<hudi_conf>
<url>http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/</url>
<access_key_id>ABC123</access_key_id>
<secret_access_key>Abc+123</secret_access_key>
</hudi_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
CREATE TABLE hudi_table ENGINE=Hudi(hudi_conf, filename = 'test_table')