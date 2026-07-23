لاحظ أن جدول Hudi يجب أن يكون موجودًا مسبقًا في S3، فهذا الأمر لا يدعم معلمات DDL لإنشاء جدول جديد.
إنشاء جدول
معلمات المحرك
CREATE TABLE hudi_table
ENGINE = Hudi(url, [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] [extra_credentials])
url— عنوان الـ bucket مع المسار إلى جدول Hudi موجود.
aws_access_key_id,
aws_secret_access_key- بيانات اعتماد طويلة الأمد لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذا المَعلَم اختياري. إذا لم تُحدَّد بيانات الاعتماد، فستُستخدَم من ملف التكوين.
extra_credentials- اختياري. يُستخدم لتمرير
role_arnمن أجل الوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 للاطّلاع على خطوات التكوين.
باستخدام المجموعات المُسمّاة:
CREATE TABLE hudi_table ENGINE=Hudi('http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/test_table/', 'ABC123', 'Abc+123')
<clickhouse>
<named_collections>
<hudi_conf>
<url>http://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket-3/</url>
<access_key_id>ABC123</access_key_id>
<secret_access_key>Abc+123</secret_access_key>
</hudi_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
CREATE TABLE hudi_table ENGINE=Hudi(hudi_conf, filename = 'test_table')