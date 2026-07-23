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يوفّر هذا المحرك تكاملًا للقراءة فقط مع جداول Hudi الحالية في Amazon S3.

إنشاء جدول

لاحظ أن جدول Hudi يجب أن يكون موجودًا مسبقًا في S3، فهذا الأمر لا يدعم معلمات DDL لإنشاء جدول جديد.
معلمات المحرك
  • url — عنوان الـ bucket مع المسار إلى جدول Hudi موجود.
  • aws_access_key_id, aws_secret_access_key - بيانات اعتماد طويلة الأمد لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذا المَعلَم اختياري. إذا لم تُحدَّد بيانات الاعتماد، فستُستخدَم من ملف التكوين.
  • extra_credentials - اختياري. يُستخدم لتمرير role_arn من أجل الوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 للاطّلاع على خطوات التكوين.
يمكن تحديد معلمات المحرك باستخدام المجموعات المُسمّاة. مثال
باستخدام المجموعات المُسمّاة:

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦