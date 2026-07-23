Executable و
ExecutablePool تعريف جدول تُنشأ صفوفه بواسطة برنامج نصي تحدده أنت (عبر كتابة الصفوف إلى stdout). يُخزَّن البرنامج النصي التنفيذي في الدليل
user_scripts ويمكنه قراءة البيانات من أي مصدر.
- جداول
Executable: يُشغَّل البرنامج النصي مع كل استعلام
- جداول
ExecutablePool: تحتفظ بمجموعة من العمليات الدائمة، وتسحب منها عمليات لعمليات القراءة
يتطلب محرك الجدول
إنشاء جدول
إنشاء جدول
Executable
Executable مُعاملين: اسم البرنامج النصي وتنسيق البيانات الواردة. ويمكنك اختياريًا تمرير استعلام إدخال واحد أو أكثر:
فيما يلي الإعدادات ذات الصلة لجدول
Executable(script_name, format, [input_query...])
Executable:
send_chunk_header
- الوصف: إرسال عدد الصفوف في كل chunk قبل إرسالها للمعالجة. يمكن أن يساعد هذا الإعداد في كتابة البرنامج النصي بطريقة أكثر كفاءة عبر التخصيص المسبق لبعض الموارد
- القيمة الافتراضية: false
command_termination_timeout
- الوصف: مهلة إنهاء الأمر بالثواني
- القيمة الافتراضية: 10
command_read_timeout
- الوصف: مهلة قراءة البيانات من
stdoutالخاص بالأمر، بالمللي ثانية
- القيمة الافتراضية: 10000
- الوصف: مهلة قراءة البيانات من
command_write_timeout
- الوصف: مهلة كتابة البيانات إلى
stdinالخاص بالأمر، بالمللي ثانية
- القيمة الافتراضية: 10000
- الوصف: مهلة كتابة البيانات إلى
my_script.py ومحفوظ في المجلد
user_scripts. يقرأ العدد
i ويطبع
i سلاسل عشوائية، بحيث تسبق كلَّ سلسلةٍ قيمةٌ رقمية يفصل بينها وبين السلسلة محرف tab:
يُنشأ
#!/usr/bin/python3
import sys
import string
import random
def main():
# Read input value
for number in sys.stdin:
i = int(number)
# Generate some random rows
for id in range(0, i):
letters = string.ascii_letters
random_string = ''.join(random.choices(letters, k=10))
print(str(id) + '\t' + random_string + '\n', end='')
# Flush results to stdout
sys.stdout.flush()
if __name__ == "__main__":
main()
my_executable_table التالي من مخرجات
my_script.py، والذي سيولّد 10 سلاسل نصية عشوائية في كل مرة تُنفّذ فيها
SELECT على
my_executable_table:
يكتمل إنشاء الجدول فورًا ولا يستدعي البرنامج النصي. ويؤدي الاستعلام عن
CREATE TABLE my_executable_table (
x UInt32,
y String
)
ENGINE = Executable('my_script.py', TabSeparated, (SELECT 10))
my_executable_table إلى استدعاء البرنامج النصي:
SELECT * FROM my_executable_table
┌─x─┬─y──────────┐
│ 0 │ BsnKBsNGNH │
│ 1 │ mgHfBCUrWM │
│ 2 │ iDQAVhlygr │
│ 3 │ uNGwDuXyCk │
│ 4 │ GcFdQWvoLB │
│ 5 │ UkciuuOTVO │
│ 6 │ HoKeCdHkbs │
│ 7 │ xRvySxqAcR │
│ 8 │ LKbXPHpyDI │
│ 9 │ zxogHTzEVV │
└───┴────────────┘
يترك مستخدمو موقع Hacker News تعليقات. تتضمن بايثون مجموعة أدوات لمعالجة اللغة الطبيعية (
تمرير نتائج الاستعلام إلى برنامج نصي
nltk) تحتوي على
SentimentIntensityAnalyzer لتحديد ما إذا كانت التعليقات إيجابية أو سلبية أو محايدة، مع إسناد قيمة بين -1 (تعليق سلبي جدًا) و1 (تعليق إيجابي جدًا). لننشئ جدول
Executable يحسب انطباع تعليقات Hacker News باستخدام
nltk.
يستخدم هذا المثال جدول
hackernews الموصوف هنا. يتضمن جدول
hackernews عمود
id من النوع
UInt64 وعمودًا من النوع
String باسم
comment. لنبدأ بتعريف جدول
Executable:
بعض الملاحظات حول جدول
CREATE TABLE sentiment (
id UInt64,
sentiment Float32
)
ENGINE = Executable(
'sentiment.py',
TabSeparated,
(SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20)
);
sentiment:
- يُحفَظ الملف
sentiment.pyفي المجلد
user_scripts(وهو المجلد الافتراضي للإعداد
user_scripts_path)
- يعني التنسيق
TabSeparatedأن برنامج
بايثونالنصي لدينا يحتاج إلى توليد صفوف من البيانات الخام تحتوي على قيم مفصولة بعلامات تبويب
- يختار الاستعلام عمودين من
hackernews. وسيحتاج برنامج
بايثونالنصي إلى استخراج قيم هذين العمودين من الصفوف الواردة
sentiment.py:
بعض الملاحظات حول برنامجنا النصي المكتوب بلغة
#!/usr/local/bin/python3.9
import sys
import nltk
from nltk.sentiment import SentimentIntensityAnalyzer
def main():
sentiment_analyzer = SentimentIntensityAnalyzer()
while True:
try:
row = sys.stdin.readline()
if row == '':
break
split_line = row.split("\t")
id = str(split_line[0])
comment = split_line[1]
score = sentiment_analyzer.polarity_scores(comment)['compound']
print(id + '\t' + str(score) + '\n', end='')
sys.stdout.flush()
except BaseException as x:
break
if __name__ == "__main__":
main()
بايثون:
- لكي يعمل هذا، ستحتاج إلى تشغيل
nltk.downloader.download('vader_lexicon'). كان من الممكن وضع ذلك داخل البرنامج النصي، لكن عندئذٍ سيُنزَّل في كل مرة يُنفَّذ فيها استعلام على جدول
sentiment، وهذا غير فعّال
- كل قيمة في
rowستمثل صفًا في مجموعة النتائج الخاصة بالاستعلام
SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20
- الصف الوارد مفصول بعلامات تبويب، لذا نستخرج
idو
commentباستخدام الدالة
splitفي
بايثون
- ناتج
polarity_scoresهو كائن JSON يحتوي على عدد من القيم. وقد قررنا الاكتفاء بأخذ القيمة
compoundمن كائن JSON هذا
- تذكّر أن جدول
sentimentفي ClickHouse يستخدم التنسيق
TabSeparatedويحتوي على عمودين، لذا فإن الدالة
sentiment، يُنفَّذ الاستعلام
SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20 وتُمرَّر النتيجة إلى
sentiment.py. لِنجرّب ذلك:
تكون الاستجابة كما يلي:
SELECT *
FROM sentiment
┌───────id─┬─sentiment─┐
│ 7398199 │ 0.4404 │
│ 21640317 │ 0.1779 │
│ 21462000 │ 0 │
│ 25168863 │ 0 │
│ 25168978 │ -0.1531 │
│ 25169359 │ 0 │
│ 25169394 │ -0.9231 │
│ 25169766 │ 0.4137 │
│ 25172570 │ 0.7469 │
│ 25173687 │ 0.6249 │
│ 28291534 │ 0 │
│ 28291669 │ -0.4767 │
│ 28291731 │ 0 │
│ 28291949 │ -0.4767 │
│ 28292004 │ 0.3612 │
│ 28292050 │ -0.296 │
│ 28292322 │ 0 │
│ 28295172 │ 0.7717 │
│ 28295288 │ 0.4404 │
│ 21465723 │ -0.6956 │
└──────────┴───────────┘
صيغة
إنشاء جدول
إنشاء جدول
ExecutablePool
ExecutablePool مشابهة لـ
Executable، لكن توجد بعض الإعدادات الخاصة بجدول
ExecutablePool وذات الصلة به:
pool_size
- الوصف: حجم مجموعة العمليات. إذا كانت القيمة 0، فلن تكون هناك أي قيود على الحجم
- القيمة الافتراضية: 16
max_command_execution_time
- الوصف: الحد الأقصى لمدة تنفيذ الأمر بالثواني
- القيمة الافتراضية: 10
sentiment أعلاه لاستخدام
ExecutablePool بدلًا من
Executable:
سيُبقي ClickHouse أربع عمليات جاهزة عند الطلب عندما يُجري عميلك استعلامًا على الجدول
CREATE TABLE sentiment_pooled (
id UInt64,
sentiment Float32
)
ENGINE = ExecutablePool(
'sentiment.py',
TabSeparated,
(SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20000)
)
SETTINGS
pool_size = 4;
sentiment_pooled.