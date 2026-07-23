تتيح لك محركات الجداول Executable و ExecutablePool تعريف جدول تُنشأ صفوفه بواسطة برنامج نصي تحدده أنت (عبر كتابة الصفوف إلى stdout ).

تتيح لك محركات الجداول Executable و ExecutablePool تعريف جدول تُنشأ صفوفه بواسطة برنامج نصي تحدده أنت (عبر كتابة الصفوف إلى stdout). يُخزَّن البرنامج النصي التنفيذي في الدليل user_scripts ويمكنه قراءة البيانات من أي مصدر.

جداول Executable : يُشغَّل البرنامج النصي مع كل استعلام

: يُشغَّل البرنامج النصي مع كل استعلام جداول ExecutablePool : تحتفظ بمجموعة من العمليات الدائمة، وتسحب منها عمليات لعمليات القراءة

يمكنك اختياريًا تضمين استعلام إدخال واحد أو أكثر لتمرير نتائجه إلى stdin كي يقرأها البرنامج النصي.

​ إنشاء جدول Executable

يتطلب محرك الجدول Executable مُعاملين: اسم البرنامج النصي وتنسيق البيانات الواردة. ويمكنك اختياريًا تمرير استعلام إدخال واحد أو أكثر:

Executable (script_name, format, [input_query...])

فيما يلي الإعدادات ذات الصلة لجدول Executable :

send_chunk_header الوصف: إرسال عدد الصفوف في كل chunk قبل إرسالها للمعالجة. يمكن أن يساعد هذا الإعداد في كتابة البرنامج النصي بطريقة أكثر كفاءة عبر التخصيص المسبق لبعض الموارد القيمة الافتراضية: false

command_termination_timeout الوصف: مهلة إنهاء الأمر بالثواني القيمة الافتراضية: 10

command_read_timeout الوصف: مهلة قراءة البيانات من stdout الخاص بالأمر، بالمللي ثانية القيمة الافتراضية: 10000

command_write_timeout الوصف: مهلة كتابة البيانات إلى stdin الخاص بالأمر، بالمللي ثانية القيمة الافتراضية: 10000



لنلقِ نظرة على مثال. برنامج بايثون النصي التالي اسمه my_script.py ومحفوظ في المجلد user_scripts . يقرأ العدد i ويطبع i سلاسل عشوائية، بحيث تسبق كلَّ سلسلةٍ قيمةٌ رقمية يفصل بينها وبين السلسلة محرف tab:

#!/usr/bin/python3 import sys import string import random def main (): # Read input value for number in sys.stdin: i = int (number) # Generate some random rows for id in range ( 0 , i): letters = string.ascii_letters random_string = '' .join(random.choices(letters, k = 10 )) print ( str ( id ) + ' \t ' + random_string + '

' , end = '' ) # Flush results to stdout sys.stdout.flush() if __name__ == "__main__" : main()

يُنشأ my_executable_table التالي من مخرجات my_script.py ، والذي سيولّد 10 سلاسل نصية عشوائية في كل مرة تُنفّذ فيها SELECT على my_executable_table :

CREATE TABLE my_executable_table ( x UInt32, y String ) ENGINE = Executable ( 'my_script.py' , TabSeparated, ( SELECT 10 ))

يكتمل إنشاء الجدول فورًا ولا يستدعي البرنامج النصي. ويؤدي الاستعلام عن my_executable_table إلى استدعاء البرنامج النصي:

SELECT * FROM my_executable_table

┌─x─┬─y──────────┐ │ 0 │ BsnKBsNGNH │ │ 1 │ mgHfBCUrWM │ │ 2 │ iDQAVhlygr │ │ 3 │ uNGwDuXyCk │ │ 4 │ GcFdQWvoLB │ │ 5 │ UkciuuOTVO │ │ 6 │ HoKeCdHkbs │ │ 7 │ xRvySxqAcR │ │ 8 │ LKbXPHpyDI │ │ 9 │ zxogHTzEVV │ └───┴────────────┘

​ تمرير نتائج الاستعلام إلى برنامج نصي

يترك مستخدمو موقع Hacker News تعليقات. تتضمن بايثون مجموعة أدوات لمعالجة اللغة الطبيعية ( nltk ) تحتوي على SentimentIntensityAnalyzer لتحديد ما إذا كانت التعليقات إيجابية أو سلبية أو محايدة، مع إسناد قيمة بين -1 (تعليق سلبي جدًا) و1 (تعليق إيجابي جدًا). لننشئ جدول Executable يحسب انطباع تعليقات Hacker News باستخدام nltk .

hackernews الموصوف hackernews عمود id من النوع UInt64 وعمودًا من النوع String باسم comment . لنبدأ بتعريف جدول Executable : يستخدم هذا المثال جدولالموصوف هنا . يتضمن جدولعمودمن النوعوعمودًا من النوعباسم. لنبدأ بتعريف جدول

CREATE TABLE sentiment ( id UInt64, sentiment Float32 ) ENGINE = Executable ( 'sentiment.py' , TabSeparated, ( SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20 ) );

بعض الملاحظات حول جدول sentiment :

يُحفَظ الملف sentiment.py في المجلد user_scripts (وهو المجلد الافتراضي للإعداد user_scripts_path )

في المجلد (وهو المجلد الافتراضي للإعداد ) يعني التنسيق TabSeparated أن برنامج بايثون النصي لدينا يحتاج إلى توليد صفوف من البيانات الخام تحتوي على قيم مفصولة بعلامات تبويب

أن برنامج النصي لدينا يحتاج إلى توليد صفوف من البيانات الخام تحتوي على قيم مفصولة بعلامات تبويب يختار الاستعلام عمودين من hackernews . وسيحتاج برنامج بايثون النصي إلى استخراج قيم هذين العمودين من الصفوف الواردة

فيما يلي تعريف sentiment.py :

#!/usr/local/bin/python3.9 import sys import nltk from nltk.sentiment import SentimentIntensityAnalyzer def main (): sentiment_analyzer = SentimentIntensityAnalyzer() while True : try : row = sys.stdin.readline() if row == '' : break split_line = row.split( " \t " ) id = str (split_line[ 0 ]) comment = split_line[ 1 ] score = sentiment_analyzer.polarity_scores(comment)[ 'compound' ] print ( id + ' \t ' + str (score) + '

' , end = '' ) sys.stdout.flush() except BaseException as x: break if __name__ == "__main__" : main()

بعض الملاحظات حول برنامجنا النصي المكتوب بلغة بايثون :

لكي يعمل هذا، ستحتاج إلى تشغيل nltk.downloader.download('vader_lexicon') . كان من الممكن وضع ذلك داخل البرنامج النصي، لكن عندئذٍ سيُنزَّل في كل مرة يُنفَّذ فيها استعلام على جدول sentiment ، وهذا غير فعّال

. كان من الممكن وضع ذلك داخل البرنامج النصي، لكن عندئذٍ سيُنزَّل في كل مرة يُنفَّذ فيها استعلام على جدول ، وهذا غير فعّال كل قيمة في row ستمثل صفًا في مجموعة النتائج الخاصة بالاستعلام SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20

ستمثل صفًا في مجموعة النتائج الخاصة بالاستعلام الصف الوارد مفصول بعلامات تبويب، لذا نستخرج id و comment باستخدام الدالة split في بايثون

و باستخدام الدالة في ناتج polarity_scores هو كائن JSON يحتوي على عدد من القيم. وقد قررنا الاكتفاء بأخذ القيمة compound من كائن JSON هذا

هو كائن JSON يحتوي على عدد من القيم. وقد قررنا الاكتفاء بأخذ القيمة من كائن JSON هذا تذكّر أن جدول sentiment في ClickHouse يستخدم التنسيق TabSeparated ويحتوي على عمودين، لذا فإن الدالة print تفصل بين هذين العمودين بعلامة تبويب

في كل مرة تكتب فيها استعلامًا يسترجع صفوفًا من جدول sentiment ، يُنفَّذ الاستعلام SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20 وتُمرَّر النتيجة إلى sentiment.py . لِنجرّب ذلك:

SELECT * FROM sentiment

تكون الاستجابة كما يلي:

┌───────id─┬─sentiment─┐ │ 7398199 │ 0.4404 │ │ 21640317 │ 0.1779 │ │ 21462000 │ 0 │ │ 25168863 │ 0 │ │ 25168978 │ -0.1531 │ │ 25169359 │ 0 │ │ 25169394 │ -0.9231 │ │ 25169766 │ 0.4137 │ │ 25172570 │ 0.7469 │ │ 25173687 │ 0.6249 │ │ 28291534 │ 0 │ │ 28291669 │ -0.4767 │ │ 28291731 │ 0 │ │ 28291949 │ -0.4767 │ │ 28292004 │ 0.3612 │ │ 28292050 │ -0.296 │ │ 28292322 │ 0 │ │ 28295172 │ 0.7717 │ │ 28295288 │ 0.4404 │ │ 21465723 │ -0.6956 │ └──────────┴───────────┘

​ إنشاء جدول ExecutablePool

صيغة ExecutablePool مشابهة لـ Executable ، لكن توجد بعض الإعدادات الخاصة بجدول ExecutablePool وذات الصلة به:

pool_size الوصف: حجم مجموعة العمليات. إذا كانت القيمة 0، فلن تكون هناك أي قيود على الحجم القيمة الافتراضية: 16

max_command_execution_time الوصف: الحد الأقصى لمدة تنفيذ الأمر بالثواني القيمة الافتراضية: 10



يمكننا بسهولة تحويل جدول sentiment أعلاه لاستخدام ExecutablePool بدلًا من Executable :

CREATE TABLE sentiment_pooled ( id UInt64, sentiment Float32 ) ENGINE = ExecutablePool( 'sentiment.py' , TabSeparated, ( SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20000 ) ) SETTINGS pool_size = 4 ;